Prasówka 28.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 28.07: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka 28.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 9 najbrzydszych miejsc na Śląsku według sztucznej inteligencji. Nie możemy uwierzyć. Skandal? Oceńcie sami! Sztuczna inteligencja wytypowała najbrzydsze miejsca na Śląsku. Wśród nich znalazło się między innymi zabytkowe osiedle w Katowicach i zmodernizowany szyb kopalniany w Zabrzu... Całość zestawienia budzi nawet w nas skrajne emocje. Koniecznie zobaczcie wszystkie najmniej urodziwe miejsca w regionie, które wskazała AI. Skandal? Odpowiedzcie sami!

📢 Z Odry wyłowiono już ponad 1100 kg padłych ryb. W próbkach wody na terenie Polski nie wykazano obecności złotej algi Ponad 1100 kg padłych okazów ryb, różnych rozmiarów i gatunków, wyłowiono dotąd z Odry po tym, jak w środę, 26 lipca, pojawiły się informacje o śniętych rybach w okolicy Chałupek, w powiecie raciborskim. W czwartek, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że w próbkach wody pobranych na terenie Polski nie wykazano obecności tzw. złotej algi. - Czekamy na badania i ich wyniki ze strony czeskiej. Inne parametry wody nie wskazują na żadne dalsze odchylenia - mówił wojewoda na konferencji prasowej w Chałupkach.

📢 Najlepsze memy po remisie Legii w Kazachstanie. Kibice śmieją się z klubu z Warszawy W pierwszym meczu II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy Legią Warszawa zremisowała z kompletnie u nas nieznanym zespołem Ordabasy Szymkent 2:2. Taki wynik warszawian z mało znanym liderem ligi kazachskiej spotkał się z ostrą reakcją kibiców, którzy śmiali się ze zdobywcy Superpucharu Polski. Zobaczcie najlepsze memy po remisie Legii w Kazachstanie.

Prasówka 28.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miasta Opolszczyzny i ich rynki w latach 60., 70. i 80. Zobacz, jak zmieniły się na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci W naszej galerii zdjęć można zobaczyć m.in. fotografie z Opola, Nysy, Brzegu, Kluczborka, Namysłowa, Prudnika i innych miast województwa opolskiego. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie.

📢 Domy na każdą kieszeń z licytacji komorniczych. Niektóre to pałace, inne w zasięgu przeciętnego Kowalskiego. Mamy oferty z 27.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 27.07.2023 r. 📢 Tyle wynosi emerytura w lipcu 2023. Taką kwotę emeryci dostaną po waloryzacji na rękę Na jakie emerytury możemy liczyć w lipcu? Oto najnowsze wyliczenia. Uwzględniają one waloryzację emerytur. Dzięki temu wiadomo, o ile wzrosły w ostatnim czasie emerytury. Przedstawiamy wartości brutto i netto emerytury. Oto stawki emerytur dla seniorów na lipiec 2023. Szczegóły w artykule oraz galerii.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Bankructwo właściciela Pepco ogłasza bankructwo. W tle długi i poważne oszustwa. Co ze sklepami w Polsce? Mamy stanowisko firmy W trakcje walnego zgromadzenia akcjonariuszy podjęto decyzję o rozwiązaniu spółki Steinhoff International – główny udziałowiec sieci Pepco – zbankrutował. Co dalej ze sklepami sieci w Polsce? – Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, informujemy, że to wydarzenie nie będzie miało wpływu na Grupę Pepco N.V. (Pepco) – poinformowało nas Biuro Prasowe Pepco. 📢 Rozbudowa szpitala w Krapkowicach to spełnienie marzeń i ambitnych celów. Powstanie nowe skrzydło z nowoczesnymi oddziałami W uroczystej atmosferze podpisano w czwartek umowę, która zainauguruje rozbudowę Krapkowickiego Centrum Zdrowia. Będzie to największa inwestycja w historii powiatu krapkowickiego, która pochłonie 36 mln zł.

📢 Rusza budowa kamienic na Wałowej w Nysie. Podpisano umowę z wykonawcą. Dwie tańsze oferty odpadły. Wiemy, dlaczego Budowa zespołu dwóch kamienic przy ul. Wałowej i Teatralnej w Nysie będzie kosztować ponad 22 miliony złotych. Gminna spółka Projekt Municypalny SIM Nysa podpisał umowę z wybranym wykonawcą.

📢 Tłumy na targowisku w Strzelcach Opolskich. Handlowcy kuszą promocjami towaru na lato: sukienki, bluzki, stroje kąpielowe Na półmetku wakacji, na targowisku w Strzelcach Opolskich wciąż jest wielu klientów szukających towaru na lato. Sprzedawcy rywalizują o nich jak mogą i kuszą promocjami.

📢 Brakuje nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Na Opolszczyźnie mamy ponad 800 wakatów Na Opolszczyźnie brakuje nauczycieli m.in. wychowania przedszkolnego, ale także psychologów, pedagogów specjalnych i nauczycieli wspomagających. Największe braki są w stolicy regionu. 📢 Numerolodzy rozszyfrowali twoją przyszłość. Cyfry z daty urodzenia zdradzają, co się wydarzy 27.07.2023 Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzięki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku. 27.07.2023.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Podziemne miasto Koźla. Kilometry korytarzy, chodników i tuneli. Wiadomo już dokąd prowadzą Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 📢 Łowcy skarbów na Opolszczyźnie. Tutaj znajdowano cenne monety, przedmioty, artefakty Ludzie zawsze ukrywali w bezpiecznych miejscach cenne przedmioty, które czasem po setkach lat były przypadkowo odkrywane przez potomnych. Na Opolszczyźnie najwięcej takich depozytów pozostawiono w czasie II wojny światowej, ale nie brak u nas także starszych skarbów.

📢 Ile się trzeźwieje po piwie, winie czy wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 27.07.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Takie są zarobki w wojsku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac na poszczególnych stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Seks i znaki zodiaku w horoskopie erotycznym. Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach 10.04.2023 Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach. Zobacz horoskop erotyczny, który podpowie, czego pragnie Twój partner. Horoskop erotyczny odkrywa najbardziej intymną sferę Twojego życia. Poznaj seksualne upodobania znaków zodiaku w horoskopie erotyczno-partnerskim! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność?

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 27.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Nowy klub powstał w radzie miejskiej w Strzelcach Opolskich. To pierwszy klub PiS w tym samorządzie Trójka radnych w radzie miejskiej w Strzelcach Opolskich powołała klub Prawo i Sprawiedliwość. Stało się to możliwe, po tym jak do dwóch dotychczasowych członków PiS dołączył radny Marek Zarębski, który wcześniej był związany z "Ziemią Strzelecką".

📢 Gmina Strzelce Opolskie chce sama wybudować obwodnicę wartą 250 mln zł. Samorząd zawnioskował o dotację z "Polskiego Ładu" Gmina Strzelce Opolskie złożyła wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję o wartości 250 mln zł. Samorząd planuje na własną rękę wybudować obwodnicę dla miasta. 📢 Chory mecz Rakowa Częstochowa z Karabachem Agdam! Było 2:0, zrobiło się 2:2, aż wszedł Sonny Kittel i w debiucie dał wygraną Niewiarygodny mecz Rakowa Częstochowa z Karabachem Agdam w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski prowadził już 2:0, po czym błyskawicznie pozwolił Azerom wyrównać. Gdy widowisko miało się ku końcowi, w doliczonym czasie zwycięstwo dla naszego zespołu przypieczętował debiutujący Sonny Kittel. Niemiec oddał kapitalny strzał z dystansu.

📢 Horoskop finansowy na lipiec 2023. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga 27.07.2023 HOROSKOP finansowy na lipiec 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w lipcu? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 27.07.2023.

📢 Ciężarówka z chemikaliami zjechała z drogi na pobocze. Strażacy przepompowują groźną substancję. Do zdarzenia doszło na DK40 Do zdarzenia doszło na DK nr 40 na wysokości Ujazdu (jest to część obwodnicy Kędzierzyna-Koźla). Krajówka w tym miejscu jest całkowicie zablokowana.

📢 Śnięte ryby na Odrze w Chałupkach. "Stawiamy zaporę i wyławiamy śnięte ryby, które spływają do Polski od strony czeskiej" Wszystkie służby są w maksymalnie zmobilizowane do działań - poinformował w środę 26 lipca wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który udał się do Chałupek w powiecie raciborskim, gdzie na rzece Odrze odnotowano śnięte ryby. Jak z kolei przekazały Wody Polskie, źródło śnięcia ryb nie znajduje się w Polsce. Te Odrą napływają bezpośrednio z terenu Czech. Na rzece postawiono już zaporę, by wyłowić śnięte ryby. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Te osoby są poszukiwane za zabójstwo! Uważaj, oni są bardzo niebezpieczni! To najgroźniejsi przestępcy w Polsce poszukiwani przez policję w związku z zabójstwem. Są poszukiwani listami gończymi. Rozpoznajesz kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Jeśli tak, to natychmiast skontaktuj się z policją. Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję za zabójstwo!

📢 Opolskie Klondike. Złoto mamy pod nogami, ale służy głównie jako turystyczna atrakcja regionu Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. 📢 Mieszkańcy Sieroniowic w gminie Ujazd zyskali dojazd do węzła autostradowego. Teraz mają bliżej do pracy Jezdnia połączyła wieś z węzłem autostradowym na drodze krajowej nr 88. Mieszkańcy wsi w gminie Ujazd zyskali jednocześnie bezpośredni dojazd do strefy gospodarczej. 📢 Wakacje 2023 MEMY. Polacy Januszami plaż. Tego nie da się odzobaczyć Niektóre sposoby na upały wyglądają śmiesznie, ale skoro działają, to może warto je zastosować. Zobaczcie też jak Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

📢 Długie sukienki na lato w stylu Skibińskiej, Cichopek i Wieniawy. Propozycje dla kobiet w różnym wieku, które sprytnie maskują mankamenty Długie sukienki to idealna stylizacja na lato. Do wyboru jest mnóstwo kolorów i fasonów. Z pewnością każda z was wybierze coś dla siebie. My przyjrzeliśmy się, na jakie modele postawiły polskie celebrytki, takie jak Ewa Skibińska, Katarzyna Cichopek i Julia Wieniawa. 📢 MEMY są jak grzyby: codziennie nowy wysyp. Zobaczcie najśmieszniejsze memy w sieci o grzybach i grzybiarzach! Uśmiejecie się do łez Sezon grzybowy już powoli się rozpoczyna! Wkrótce lasy będą pełne dorodnych okazów. To doskonały czas, aby przypomnieć sobie kilka "grzybowych" anegdot. Specjalnie dla Was zebraliśmy najlepsze MEMY w internecie! Przygotujcie się do sezonu i zafundujcie sobie mocną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak o grzybach, grzybobraniu i grzybiarzach żartują sobie internauci!

📢 Wypadek na DK45 na trasie Jełowa - Bierdzany. 28-letnia kobieta straciła panowanie nad kierownicą i uderzyła w drzewo Pierwszy na miejscu zdarzenia był policjant, który jechał na służbę i to on udzielił poszkodowanej pierwszej pomocy oraz wezwał służby ratunkowe. 📢 WTA Warszawa. Iga Świątek w akcji. Gwiazdy i Prezydent Warszawy na trybunach [GALERIA] Iga Świątek awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 250 BNP Paribas Warsaw Open. Pierwsze spotkanie Polki w stolicy kraju zgromadziło na trybunach komplet publiczności. Na obiekcie przy Myśliwieckiej pojawił się m.in prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapraszamy do zobaczenia naszej galerii ze spotkania Igi Świątek z Uzbeczką Niginą Abduraimową.

📢 Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej w Opolu. Nie obejdzie się bez zamknięć i objazdów. Kierowcy szykujcie się na problemy Na początku przyszłego tygodnia rozpocznie się remont ulicy Zwierzynieckiej w Opolu. Kierowcy będą musieli przyzwyczaić się do zmian i nowej organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona na czas robót.

📢 Tak 100 lat temu wyglądało Olesno. Miasto nosiło wówczas nazwę Rosenberg. Wielu tych budynków już nie ma Olesno 100 lat temu nazywało się Rosenberg i należało do Niemiec. W mieście była synagoga, dwupiętrowy dworzec kolejowy i ratusz z wysoką wieżą. Dzisiaj możemy je zobaczyć tylko na archiwalnych fotografiach. 📢 Horoskop codzienny na środę 26 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na środę 26 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 26.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Niepokojące informacje o stanie zdrowia biskupa Andrzeja Czai. "Pojawiły się nieprzewidziane trudności" Po udanej operacji spodziewaliśmy się w miarę szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił. Niestety, pojawiły się nieprzewidziane trudności i stan biskupa jest nadal poważny, ale stabilny - przekazali biskupi pomocnicy Rudolf Pierskała i Waldemar Musioł. 📢 Postacie z Wiedźmina jako lalki Barbie wyglądają znakomicie, a Geralt Ken jest wyjątkowo udany. Wszystko dzięki SI, to trzeba zobaczyć Sztuczna inteligencja zmieniła postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie. Wszystko z okazji premiery nowego sezonu serialu Netflix i filmu aktorskiego o kultowych lalkach. Pomysł nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, to warto zobaczyć.

📢 To był piękny dom w środku lasu. Została zdewastowana ruina. Aż serce ściska, kiedy się na to patrzy 26.07.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. 24.07.2023.

📢 Horoskop na jesień 2023. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew 26.07.2023 HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 26.07.2023. 📢 300 plus w województwie opolskim. Do ZUS wpłynęło już 35 tysięcy wniosków o wyprawkę Już prawie 35 tysięcy wniosków o 300 zł w ramach programu "Dobry Start" złożyli rodzice i opiekunowie z województwa opolskiego. Nabór wniosków rozpoczął się na początku lipca i potrwa do końca listopada. O pieniądze zainteresowani mogą aplikować wyłącznie drogą elektroniczną. ZUS przekaże świadczenie tylko na rachunek bankowy. 📢 Uni Opole odkryło już niemal wszystkie karty na nowy sezon. Do klubu dołączyła znana atakująca Można śmiało powiedzieć, że w drużynie Uni Opole doszło do kadrowej rewolucji. W składzie dziesiątego zespołu ubiegłego sezonu Tauron Ligi pozostało tylko pięć siatkarek, podczas gdy opuściło go aż siedem zawodniczek. Najgłośniejszym transferem opolskiego klubu było pozyskanie atakującej Katarzyny Zaroślińskiej-Król.

📢 Ciała dwóch osób znaleziono przy ulicy Chmielowickiej w Opolu. Trwa dochodzenie Dziś (wtorek 25 lipca) Opolu w mieszkaniu przy ulicy Chmielowickiej znaleziono zwłoki dwóch osób. Służby zawiadomił zaniepokojony znajomy zmarłych.

📢 Leszek Pogan, były prezydent Opola i wojewoda opolski nie żyje. Zmarł w wieku 70 lat Dziś (wtorek 25 lipca) zmarł były prezydent Opola i były wojewoda opolski Leszek Pogan. Miał 70 lat. 📢 Tajemnicze ruiny wsi przy polsko-czeskiej granicy. To resztki osady Bursztet. Co się stało z jej mieszkańcami? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku znajdą miłość w sierpniu. Horoskop miłosny dla wszystkich 25.07.2023 HOROSKOP miłosny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 25.07.2023.

📢 Tak mieszka Cezary Pazura z rodziną. Luksusowa posiadłość celebrytów z basenem i plażą została wystawiona na sprzedaż. Cena zwala z nóg Edyta i Cezary Pazurowie mogą się pochwalić nie tylko domem w Wilanowie, ale też luksusową posiadłością w sercu Warmii. W komfortowym domu z basenem i prywatną plażą często odpoczywali z dziećmi, gdy tylko obowiązki zawodowe im na to pozwalały. Wyjątkowa nieruchomość Edyty i Czarka Pazurów została właśnie wystawiona na sprzedaż. Zobacz, jak wyglądają przytulne wnętrza domu i ogród celebrytów za ponad 6 milionów złotych. 📢 Kurs nordic walking. Aleksander Wilanowski pokazał w Strzelcach Opolskich jak prawidłowo chodzić z kijkami Mieszkańcy Strzelec Opolskich (i nie tylko) trenowali na boisku na Nowej Wsi technikę chodzenia z kijami do nordic walking. O niuansach technicznych opowiadał zawodowy instruktor, Aleksander Wilanowski.

📢 Nowe fotoradary już działają na opolskich drogach. Zmierzą naraz prędkość nawet 32 samochodów. Zobacz gdzie stoją fotoradary Urządzenia śledzą jednocześnie do 32 samochodów na odcinku aż 200 metrów. Wykrywają nie tylko przekroczenie prędkości, ale także niebezpieczne manewry. Nowe fotoradary w województwie opolskim już działają. 📢 Dorastałeś latach 80. i 90.? Pamiętasz klątwę Millenium? Przygotowaliśmy dla Ciebie sentymentalną podróż do przeszłości! ZDJĘCIA Dla wielu Polaków, którzy dorastali w latach 80. i 90., te czasy wywołują mieszane uczucia. Z jednej strony były to lata braku wielu podstawowych dóbr i ograniczeń wolnościowych, z drugiej strony jednak wciąż tęsknimy za pewnymi aspektami tamtego okresu, takimi jak poczucie większej wspólnoty, prostota życia czy brak presji konsumpcyjnej. Młodzież tamtych czasów z reguły miała mniej dostępnych rozrywek, ale potrafiła spędzać czas w inny sposób, np. na podwórku czy w klubach osiedlowych, a nie przed ekranem komputera. Wiele osób nieustannie czuje nostalgię i tęsknotę za pewnymi kultowymi zjawiskami, takimi jak wystrój wnętrz, przedmioty oraz popularne programy telewizyjne czy filmy, które dzisiaj uważane są za klasyki. Dorastałeś w latach 80. i 90.? Ta sentymentalna podróż jest dla Ciebie!

📢 Nowy fotoradar na autostradzie A4 pod Wrocławiem już działa! Będzie robił zdjęcia piratom drogowym Od piątkowego (21 lipca) południa działa pierwszy fotoradar odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A4. Kontroluje prędkość kierowców na 8-kilometrowym odcinku pod Wrocławiem: od Kostomłotów do Kątów Wrocławskich. 📢 Opolskie miasta przed wojną wyglądały zupełnie inaczej. Wielu tych budowli już nie ma Stragany na rynku w Kluczborku, tłumy przy ratuszu w Głubczycach, dymiące kominy w Krapkowicach, przemysł i domy w Kędzierzynie-Koźlu - tak prezentowały się opolskie miasta około stu lat temu. Można się o tym przekonać dzięki archiwalnym fotografiom. Dzięki nowoczesnej technologii ilustracje zostały pokolorowane. Zobacz, jak teraz wyglądają.

📢 Tak wygląda opuszczona wieś w środku lasu. Jakby ludzie uciekli stąd w pośpiechu 20.07.2023 Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 20.07.2023.

📢 Transfery piłkarskie na Opolszczyźnie w klubach z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej [AKTUALIZACJA] Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane. 📢 Za nami kolejne mecze kontrolne. Oto ostatnie rezultaty [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. W naszym zestawieniu znajdziecie wyniki rozegranych już spotkań testowych oraz plany, jakie poszczególne kluby mają na najbliższe dni. 📢 Dni Olesna 2023. Wiemy już, jakie gwiazdy wystąpią w amfiteatrze w Oleśnie Dni Olesna odbędą się tradycyjnie w ostatni weekend lipca, czyli 28-30 lipca. Wiadomo już, jakie gwiazdy wystąpią w amfiteatrze miejskim. Zaśpiewa Cleo, a rozśmieszać będzie Kabaret Czesuaf.

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

