Prasówka 28.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pociąg - widmo na Śląsku? Latający Ślązak pędził z szybkością światła! Krążą wokół niego tajemnicze legendy. Poznajcie jego historię”?

Prasówka 28.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pociąg - widmo na Śląsku? Latający Ślązak pędził z szybkością światła! Krążą wokół niego tajemnicze legendy. Poznajcie jego historię Ten pociąg jest niepodważalną legendą. "Latający Ślązak", bo o nim mowa, w latach 30. XX wieku błyskawicznie przemieszczał się z Bytomia do Berlina w czasie... 4 godzin i 24 minut! Imponujące, prawda? Nigdy żaden inny pociąg pasażerski nie ustanowił podobnego rekordu. Maszyna była nie tylko ultraszybka, ale też luksusowa. Poznajcie historię "Latajoncego Pierona", jak pieszczotliwie nazywali go Ślązacy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.10.23

📢 Horoskop dzienny na sobotę 28 października 2023 r. Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 28 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 28.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 27.10.2023 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

Prasówka 28.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zapraszamy na niezwykłą podróż w czasie. Te opolskie miasta są najstarsze. Ich historia sięga średniowiecza W województwie opolskim jest obecnie 36 miast. Niektóre są dość młode, założone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Historia innych sięga natomiast średniowiecza. Zapraszamy do naszej niezwykłej galerii.

📢 Karambol 7 pojazdów na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Droga częściowo zablokowana w kierunku Katowic Do zdarzenia 7 osobówek doszło w piątek (27 października) po godzinie 19 na autostradzie A4. To efekt deszczowej pogody i trudnych warunków na jezdni. Początkowe szacunki mówiły o 6 autach uczestniczących w karambolu. 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [28.10.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Najpiękniejsze kobiety pochodzą z Opolszczyzny. To one na przestrzeni lat wygrywały prestiżowe konkursu miss w Polsce i na świecie Ostatnie pół roku obfitowało w sukcesy w konkursach Miss kobiet z Opolszczyzny. Na początku roku 1. wicemiss świata została pochodząca z Kluczborka Monika Strońska. W lipcu tytuły Miss Polski i Miss Polonia również trafiły do pań wywodzących się z naszego regionu. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat sukcesów tych było jednak znacznie więcej. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 27.10.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 27.10.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 27.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek.

📢 Krwawa jatka. Drapieżne zwierzę zagryzło 6 owiec. Burmistrz Paczkowa apeluje do mieszkańców o ostrożność Właściciel owiec pozostawionych na noc na łące, rano odkrył sześć zagryzionych zwierząt. To mogły być wilki, podchodzące do Jeziora Otmuchowskiego z sąsiednich Gór Rychlebskich.

📢 Zderzenie dwóch samochodów osobowych na ulicy Wygonowej w Opolu W piątek (27 października) na ulicy Wygonowej w Opolu doszło do stłuczki dwóch samochodów osobowych. Do służb ratunkowych zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło o godzinie 12:25. 📢 Stroik na plastrze drewna to hit. Piękne kompozycje na groby – zobacz zdjęcia. Wybierz wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich. 📢 Niezwykły wyczyn opolanina Tomasza Wróbla. Stanął na Dachu Europy [ZDJĘCIA] Tomasz Wróbel, radny miasta Opola, zdobył we wrześniu najwyższy szczyt Alp - Mont Blanc (4806 m n.p.m). W wyprawie towarzyszył mu Bartłomiej Bonk, wicemistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów z 2012 roku, który jednak na samą górę nie dotarł. Obaj opowiadają nam szczegółowo o tej niezwykłej przygodzie.

📢 101 par butów trafiło do uczniów opolskiej szkoły mundurowej. To prezent od PPO Strzelce Opolskie Solidne wsparcie sprzętowe trafiło do uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. Każdy z nich otrzymał parę wysokiej jakości butów, których na co dzień używają pracownicy służby więziennej.

📢 Fryzury wyszczuplające okrągłą twarz. Te cięcia ukryją pulchne policzki i optycznie odejmą kilka kilogramów Okrągłą twarz możesz wyszczuplić odpowiednią fryzurą. Sprawdź, jakie cięcia ukryją ten problem estetyczny. Te uczesania są modne i decydując się na nie, poczujesz się kobieco. 📢 Piękne stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Wyjątkowe dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Ruszyła modernizacja drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. Na początek rozebrano stuletni budynek pod przyszłe rondo Z krajobrazu Głuchołaz zniknął charakterystyczny budynek przy drodze krajowej do granicy z Czechami. Na jego miejscu powstanie nowe rondo. 📢 Bukiet na cmentarz – zobacz najpiękniejsze kompozycje na Wszystkich Świętych. Sprawdź, jak pięknie udekorować nagrobek bukietami kwiatów Bukiety kwiatów to obok wiązanek i chryzantem w donicach jedne z najczęściej wybieranych dekoracji pomnika na Wszystkich Świętych. Dekorowanie grobu kwiatami – zwłaszcza tymi prawdziwymi – jest powszechnie uważane za wyraz pamięci o zmarłym. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych bukietów na cmentarz! Od tych kompozycji trudno oderwać wzrok. 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Horoskop finansowy na listopad 2023. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew 28.10.2023 HOROSKOP finansowy na listopad 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w listopadzie u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria ma swoje przepowiednie dla każdego z nas. 28.10.2023.

📢 Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu na drugim miejscu ogólnopolskiego rankingu miejskich przewoźników. Zgadzacie się z tym? Po tegorocznych dostawach autobusów elektrycznych, flota opolskiego MZK to już niemal wyłącznie pojazdy niskoemisyjne Euro 6 oraz całkowicie zeroemisyjne. To m.in. był klucz do sukcesu w ogólnopolskim rankingu.

📢 Gazety z PRL. Modelarz, Przekrój, Trybuna Ludu, Panorama, Sztandar Młodych - to się wtedy czytało! Pamiętacie? Zobaczcie unikatowe zdjęcia! W latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), gazety odgrywały ważną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym kraju. W warunkach socjalistycznego ustroju, media były pod ścisłą kontrolą władz, ale mimo to gazety były źródłem informacji, rozrywki i oddziaływały na wyobraźnię Polaków. Dla wielu ludzi gazety stanowiły okno na świat, zarówno ten, który istniał na Zachodzie, jak i ten, który kreowano wewnątrz kraju. Co wówczas czytała młodzież, po jakie tytuły sięgali dorośli? Które z wydawnictw można do dziś znaleźć w kioskach?

📢 Ci właściciele domów i mieszkań mogą się spodziewać kontroli. Niedostosowanie do przepisów zagrożone mandatem w wysokości do 5 tys. zł Przyśpieszenie wymiany tak zwanych „kopciuchów”. W ostatnich tygodniach Sejmiki Wojewódzkie przeprowadzały konsultacje społeczne w ramach aktualizacji Programów Ochrony Powietrza, które mają na celu poprawę jakości powietrza i redukcję emisji zanieczyszczeń z przestarzałych urządzeń grzewczych znajdujących się w budynkach w całej Polsce. Władze województw już zapowiedziały kontrole domów. 📢 Ciekawostka przyrodnicza w Górach Opawskich. Oto, co znaleźli biolodzy w wodach rzeki Białej Głuchołaskiej Biolodzy wykonujący inwentaryzację przyrodniczą dla Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, odkryli w wodach rzeki Białej Głuchołaskiej nowy organizm. To krasnorost o nazwie hildenbrandia rzeczna. 📢 Piękne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Najmodniejsze dekoracje na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz zdjęcia wyjątkowych stroików na grób Kompozycje z wrzosów w pięknych kolorach mogą stanowić elegancką ozdobę grobów na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Horoskop dzienny na piątek 27 października 2023 r. Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 27 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 27.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Tej rzeczy nie wolno robić nawet na własnym podwórku, chyba że spełniasz szczególne warunki. Inaczej można otrzymać mandat Mycie samochodu - czy trzeba jechać do myjni samochodowej, czy można to zrobić u siebie przed domem, na posesji? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie niekoniecznie musi być łatwa. To zależy od regulacji, jakie przyjęło nasze miasto lub gmina. Jak i gdzie można sprawdzić zasady?

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 27.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 To musisz wiedzieć przed 1 listopada! Inna organizacja ruchu i parkingi. Które ulice będą jednokierunkowe? Mamy rozkład jazdy MZK Opole W okresie Wszystkich Świętych opolanie masowo ruszą na cmentarze, by odwiedzić groby swoich bliskich. 1 listopada przypada w środę, jednak mieszkańcy regionu opolskie nekropolie odwiedzać będą przez cały tydzień. Od wtorku (31 października) Miejski Zarząd Dróg planuje zmiany w organizacji ruchu koło cmentarza. Niektóre ulice będą jednokierunkowe. O wiele częściej pojadą również autobusy, które kursować w kierunku ul. Cmentarnej będą nawet co kilka minut.

📢 Tauron Liga. Do czterech razy sztuka. Uni Opole odniosło pierwsze zwycięstwo w sezonie, pokonując Energę MKS Kalisz [ZDJĘCIA] Siatkarki Uni Opole wygrały u siebie z Energą MKS-em Kalisz 3:1 w spotkaniu 4. kolejki Tauron Ligi. Dla opolanek był to pierwszy triumf w sezonie 2023/2024. 📢 Pożar w Karkonoszach. Straż walczyła z ogniem w Domu Śląskim pod Śnieżką W czwartek wieczorem płomienie pojawiły się popularnym karkonoskim schronisku "Dom Śląski". Około godz. 19 oficer dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej potwierdził, że wpłynęło takie zgłoszenie i zastępy są w drodze. W tym czasie na obrazie z kamer internetowych umieszczonych w Karkonoszach, było już widać płomienie w schronisku i duże zadymienie. 📢 Piękne dekoracje stołu na jesień 2023. Te ozdoby wnętrz są teraz najmodniejsze. Nietuzinkowe talerze, kubki i bieżniki w wyjątkowej oprawie Stół to jeden z najważniejszych mebli w każdym domu. To przy nim spotykamy się z przyjaciółmi i staramy się jeść codziennie posiłki z w rodzinnym gronie. Warto więc pomyśleć o klimatycznych i eleganckich dekoracjach, które uświetnią zwykłe śniadanie czy niedzielny obiad. Podpowiadamy, jak modnie ozdobić stół na jesień 2023, żeby zachwycił domowników i gości.

📢 Ruszają prace przy rozbudowie kolejnego odcinka DK45 na Opolszczyźnie. Tym razem pomiędzy Jełową a Bierdzanami w powiecie opolskim Po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, wykonawca rozpoczął prace przy rozbudowie 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami. Inwestycja ma być gotowa w 2025 roku. 📢 Dachowanie na główne drodze w Krzanowicach. Osobowa toyota wylądowała w rowie. Na miejscu pracują mundurowi Osobowa toyota wypadła z drogi i wylądowała w rowie. Do dramatycznie wyglądającego zdarzenia doszło w czwartek (26 października) po godzinie 18.

📢 Strzelanina w Sowinie. Sprawca usłyszał zarzuty usiłowania pozbawienia życia policyjnych antyterrorystów 39-letni Krzysztof M. z Sowina został tymczasowo aresztowany. W poniedziałek zaczął strzelać do policyjnych antyterrorystów, którzy przyszli go zatrzymać z powodu … niezapłaconej grzywny za brak maseczki w okresie pandemii.

📢 Skażenie wody w centrum Opola. Póki co mieszkańcy muszą korzystać z beczkowozu. Nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy Z powodu wykrycia bakterii z grupy coli mieszkańcy kamienic na ul. Krakowskiej od wczoraj nie mogą korzystać z wody z miejskiego wodociągu. Z tego powodu przy skrzyżowaniu ulic Powolnego i Krakowskiej postawiono beczkowóz. Nie wiadomo, jak długo mieszkańcy będą musieli z niego korzystać 📢 Opolscy antyterroryści w akcji. To oni zatrzymują najniebezpieczniejszych przestępców. Jednostka obchodzi jubileusz 30-lecia powstania Działają wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie specjalistycznych sił i środków oraz taktyki. Kierowani są do akcji kontrterrorystycznych, w tym tych polegających na fizycznym zwalczaniu terroryzmu. Szkolą się również w prowadzeniu działań ratunkowych. Mowa o policyjnych komandosach z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Opolu, którzy obchodzą właśnie 30-lecie powstania swojej jednostki.

📢 15 niezwykłych cmentarzy w Polsce na Wszystkich Świętych. Piramidy, mizary, groby choleryków i inne nastrojowe miejsca na spacer Cmentarz nie kojarzy się z najlepszym miejscem na spacery, ale jest taki okres w roku, gdy nekropolie zmieniają się nie do poznania. To uroczystość Wszystkich Świętych. Cmentarze wypełnia wtedy niezwykła atmosfera i blask tysięcy zniczy. Zebraliśmy 15 najciekawszych i najpiękniejszych polskich cmentarzy, które warto odwiedzić we Wszystkich Świętych 2023 lub dowolny inny dzień roku. Jeśli szukacie pomysłu na nastrojowy jesienny spacer, nasza galeria na pewno wam ich dostarczy.

📢 Przed przejściami dla pieszych w Opolu pojawiły się grafitti przedstawiające skreślonego smartfona i napis "odłóż telefon i żyj" O akcji na ulicach miasta nic nie wie Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ale ludzie są zachwyceni. - To działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przejaw obywatelskiej inicjatywy - mówią.

📢 Groźny wypadek na autostradzie A4 w rejonie Strzelec Opolskich. Zderzyły się trzy ciężarówki. Jedna osoba jest ranna Jak informuje policja w Strzelcach Opolskich, jedna z ciężarówek przewoziła substancje chemiczne, które muszą zostać przeładowane do innego samochodu. W związku z tym autostrada może być zablokowana przez kilka godzin. 📢 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te stroiki na cmentarz robią furorę na 1 listopada. Najmodniejsze ozdoby grobów Święto Zmarłych już lada chwila, więc już najwyższy czas pomyśleć o dekoracjach pomników na Wszystkich Świętych. Wiele osób zastanawia się, jak można przystroić groby bliskich, żeby godnie uczcić pamięć zmarłych. Warto pamiętać, że klasyczne wiązanki na cmentarz nigdy nie wychodzą z mody. Podpowiadamy, jakie dekoracje grobów na Wszystkich Świętych są na topie na 1 listopada 2023 roku - zobaczcie zdjęcia!

📢 Oszustwo na BLIK w Opolu. Policjanci publikują wizerunek mężczyzny mającego związek ze sprawą. Rozpoznajesz go? Policjanci z Opola publikują wizerunek mężczyzny, który wypłacił z bankomatu pieniądze pochodzące z przestępstwa. Najpierw oszust włamał się na portal społecznościowy pokrzywdzonej, a potem podając się za nią, za pomocą komunikatora poprosił jej znajomą o pożyczkę. 📢 Oto prawdziwi Janusze budownictwa. Nie trzeba być ekspertem, żeby zobaczyć, że spartaczyli robotę Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Zmiana czasu. W niedzielę znowu przestawiamy zegarki. Sondaż mówi wyraźnie: Polacy nie chcą już tego robić W 2023 roku będziemy przechodzić na czas zimowy w nocy z 28 na 29 października. Co ciekawe, jak wynika z najnowszego sondażu, Polacy wcale tego nie chcą. Tylko 21 proc. ankietowanych opowiada się za utrzymaniem przestawiania zegarków dwa razy do roku. Od tej praktyki miała odejść UE, ale projekt ugrzązł - podaje czwartkowa "Rzeczpospolita".

📢 Łukasz Wicher, trener Ruchu Zdzieszowice: Mamy zbyt duże wahania formy pomiędzy połowami Ruch Zdzieszowice jest jednym z czterech zespołów znajdujących się w czołówce tabeli BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. - Wciąż możemy prezentować się znacznie lepiej - mówi jego trener Łukasz Wicher.

📢 Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe okazje. Zebraliśmy najlepsze oferty. Oto, co sprzedaje armia Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, meble, kosiarki i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 Godło Polski z ponad 100 tysięcy drzew. Ten widok robi wrażenie! Projekt "Leśny Orzeł" kolejny już rok zachwyca. A będzie jeszcze lepiej! Projekt "Leśny Orzeł" rozpoczął się w 2018 roku, kiedy na terenach Nadleśnictwa Lipusz w województwie pomorskim podjęto decyzję o utworzeniu wyjątkowego godła Polski z drzew. Ponad 100 tysięcy nasadzeń, Powierzchnia niemal 100 tysięcy metrów kwadratowych. "Leśny Orzeł" zachwycał już w roku 2022, ale z roku na rok ma wyglądać i wygląda jeszcze lepiej!

📢 Najpiękniejsze piłkarki świata zgromadziły się w jednej drużynie – krótkie spodenki, twerkowanie szefowej i mnóstwo blasku na boisku [WIDEO] Kolumbijski klub piłkarski Santas, czyli „Mikołajki” zdobył sympatię fanów dzięki urodzie swoich zawodniczek. Najgorętsza drużyna piłkarska na świecie łączy w sobie hart ducha, zaciętość w zdobywaniu bramek i mnóstwo blasku na boisku, ławce rezerwowych i w szatni. 📢 Polska Złota Jesień w Górach Opawskich. To najpiękniejsze miejsca na Opolszczyźnie Wróciła do nas Polska Złota Jesień. To doskonały moment, by wybrać się na lekki spacer po górach. Zobaczcie, jak pięknie jesienią prezentuje się trasa z Jarnołtówka na Biskupią Kopę. Do zobaczenia na szlaku.

📢 Kolory jesieni. Widoki gór porośniętych bukowym lasem są o tej porze roku najpiękniejsze W pogodne i słoneczne dni października spacer po liściastym lesie dostarcza ogromnych wrażeń estetycznych. Kolory znikną, kiedy zaczną się nocne przymrozki.

📢 Szukasz pomysłu na jesienną wędrówkę? Poznaj najlepsze szlaki prowadzące na Halę Izerską Hala Izerska to niezwykłe miejsce położone w sercu Gór Izerskich, na wysokości 840-880 m n.p.m., w malowniczej dolinie rzeki Izery. Ta urokliwa łąka to idealny punkt na jesienną wycieczkę, gdzie można cieszyć się spokojem, piękną przyrodą i zimnym, świeżym powietrzem. Jak dotrzeć na Halę Izerską i jakie szlaki warto wybrać? 📢 Z Wrocławia już nie polecimy w te miejsca. Ryanair wstrzymuje kilka popularnych połączeń w tym do Skandynawii i niektórych kurortów. Czemu? Na przełomie października i listopada zaczną obowiązywać nowe rozkłady lotów. Z Wrocławia, z rozkładu Ryanair "wyleciało" aż kilkanaście popularnych połączeń. To ostatni moment, aby zorganizować wakacje w słonecznych kurortach, czy wycieczkę Legolandu. Gdzie jeszcze nie dolecimy Ryanairem z Wrocławia?

📢 Kolejne centrum handlowe zostanie rozbudowane. Powierzchnia galerii Turawa Park zwiększy się aż o 10 tys. metrów kwadratowych! Centrum Handlowe Turawa Park otrzymało pozwolenie na rozbudowę, co stanowi znaczący krok w planach rozwoju galerii. Dzięki inwestycji powstanie dodatkowe 10 tys. metrów kwadratowych, co zwiększy łączną powierzchnię handlową obiektu do 36 tys. metrów kwadratowych. 📢 Sułoszowa: polska wieś, którą zachwycił się świat. Jak opisali ją brytyjscy dziennikarze? „Widok z lotu ptaka niemal jak ze snu” Kilometry barwnych pól, a między nimi wijąca się ulica, wzdłuż której wznoszą się domy mieszkańców malowniczej miejscowości. Widok tej małopolskiej wsi z lotu ptaka przypomina nieco wstążkę na wzorzystym materiale. Oto Sułoszowa – polska wieś, którą jakiś czas temu zachwycił się świat. Ten przepiękny zakątek Polski odwiedzili nawet brytyjscy dziennikarze. Jak opisali to miejsce?

📢 Zuzanna Wartenberg cudem ocalała z Holocaustu. Przeżyła, bo przez 2,5 roku ukrywała się. Jako lekarka do końca życia pomagała chorym Mija trzecia rocznica śmierci Zuzanny Wartenberg, słynnej lekarki z Olesna, która przeżyła jako dziecko Holocaust i która do końca życia leczyła w hospicjum domowym ludzi ciężko chorych na raka. 📢 Horoskop zawodowy na 2024 rok. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 23.10.2023 HOROSKOP zawodowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop zawodowy na 2024 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 23.10.2023.

📢 Faceci nie chorują, oni walczą o życie! Zobaczcie najlepsze memy o przeziębieniu Chłód, deszcz i wiatr. Jesienna aura oznacza, że rozpoczął się sezon na przeziębienia. Po kobiecie nie poznasz, że jest przeziębiona, a mężczyzna z katarem - wiadomo - szykuje się na najgorsze. Bo mężczyźni są tak delikatni, że mogą się przeziębić, żując gumę winterfresh. Jeśli przeziębienie już cię dopadło, na poprawę humoru obejrzyj najlepsze memy o kichających, zakatarzonych i gorączkujących ofiarach jesieni. 📢 Dzwonek jest dla nauczyciela! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o szkole, uczniach i nauczycielach Najlepsze i najśmieszniejsze memy o szkole tworzą oczywiście sami uczniowie. Mają oni bardzo celne obserwacje życia szkolnego, a przy tym obdarzeni są świetnym poczuciem humoru. Sami zobaczcie te zabawne memy. 📢 Asia Kalitan chce wrócić do Mediolanu. 21-letnia modelka z Kluczborka była już na kontrakcie w światowej stolicy mody [ZDJĘCIA] Asia Kalitan ma dopiero 21 lat, a już za sobą pięcioletnią karierę w świecie mody. Pracowała już jako modelka w różnych częściach świata. Była na kontraktach modelingowych w Grecji, Włoszech i Indiach.

📢 Tak przed wojną wyglądały opolskie pałace i zamki. Niektóre możemy podziwiać do dziś Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim. 📢 Największe atrakcje Gór Opawskich. Kopa Biskupia to nie jedyne ciekawe miejsce w przygranicznym paśmie Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 Tanie mieszkania, domy i działki. Kolej sprzedaje nieruchomości. Oto najlepsze okazje 22.10.2023 Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż w przetargach mieszkania, lokale użytkowe oraz działki. W województwie opolskim dostępnych jest kilkanaście takich nieruchomości. PKP oferuje je m.in. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie czy Brzegu. Ceny wielu z nich są niskie. 22.10.2023. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Droga ekspresowa S11. Przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna jest już ustalony ostatecznie [MAPA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapie, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna. 📢 Tak wyglądają miasta Opolszczyzny z lotu ptaka. Niektóre ujęcia są niesamowite. Zobaczcie zdjęcia Waszych miast Opolszczyzna z lotu ptaka. Tak wyglądają miasta naszego regionu na zdjęciach lotniczych. Zobacz, jak wygląda Twoja miejscowość, znajdź ciekawe miejsca. Swój dom, miejsce pracy, szkołę.

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz z nami pracowników roku ochrony zdrowia. Głosowanie w finale wojewódzkim rozpoczęte! We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Teraz czas na finał wojewódzki kategorii powiatowych. Głosowanie w pozostałych kategoriach trwa nieprzerwanie do wtorku, 31 października. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia. 📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Strefa Biznesu: Jak nie dać się oszukać podczas black week