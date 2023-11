Prasówka 28.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. opolskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 28.11.2023”?

Prasówka 28.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. opolskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 28.11.2023 Na których drogach w województwie opolskim prowadzone są dzisiaj (28.11.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 45, Trzebiszyn - Kuniów (134. km na odc. 10,4 km) Zamiatanie jezdni przy krawężnikach.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.11.23

📢 Słowa po śląsku, które rozbawiają internautów do łez! Harynki, fusy i szczyrkanie to dopiero początek... Poznajcie TOP 11! Internauci lubią śmiać się z regionalnych gwar. W sieci aż roi się od memów i śmiesznych obrazków z kaszubskimi, góralskimi czy krakowskimi słowami w roli głównej. Tym razem na świecznik wzięli Śląsk i ślonską godkę! Które słowa bawią ich najbardziej? Zobaczcie listę 11 propozycji! Znacie je wszystkie?

📢 Ostrzeżenia GIS! 27.11.2023 Wycofano suplement na potencję dla panów! Pestycydy i bakterie w żywności ze sklepów 27.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 27.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu.

Prasówka 28.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Opolski profesor powołany do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To sukces nie tylko Politechniki Opolskiej, ale całego środowiska naukowego Politechnika Opolska może świętować sukces, ponieważ Prof. Krystian Czernek, prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Mechanicznego, został wybrany na siódmą kadencję Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PKA to niezależna instytucja, działająca na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

📢 Jest zawiadomienie do NIK w sprawie Opolskiego Centrum Onkologii. Jesteśmy jedynym województwem, które nie otrzymało nawet złotówki Opolskie Centrum Onkologii zostało pominięte w przyznawaniu środków z Funduszu Medycznego na rozwój bazy onkologicznej. Dyrektor OCO Marek Staszewski zdecydował się zawiadomić Najwyższą Izbę Kontroli o naruszeniach zasad uczciwej konkurencji oraz wnioskować o wszczęcie kontroli w resorcie zdrowia. W sprawie interweniował w ministerstwie także poseł KO Tomasz Kostuś, który również nie wyklucza wszczęcia kontroli poselskiej. 📢 Andrzejki w Magnum Clubie. Impreza była gorąca jak wróżby andrzejkowe, a na scenie wystąpił raper Qbik [ZDJĘCIA] Wprawdzie Andrzejki świętujemy 30 listopada, ale w Magnum Clubie andrzejkowy weekend zorganizowano już w weekend przed imieninami wszystkich Andrzejów. Gwiazdą wieczoru był raper Qbik. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [28.11.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Horoskop dzienny na jutro (28.11, wtorek). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii? Poznaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co według horoskopu powinno się wydarzyć we wtorek 28.11.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Sprawdź horoskop na jutro (wtorek, 28.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 28 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 28 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 28.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 99 milionów rządowych dotacji w 2024 roku na drogi lokalne na Opolszczyźnie. To dobra wiadomość dla kierowców Przedstawiciele 5 powiatów i 23 gmin z województwa opolskiego podpisali z wojewodą umowy o budowie dróg na swoim terenie z rządowym dofinansowaniem o łącznej wysokości 68 mln złotych. To wystarczy na 30 kilometrów dróg.

📢 Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny już po remoncie. Szykuje się nowa wystawa Prace budowlane w muzeum na Górze Świętej Anny obejmowały nową elewację i termomodernizację budynków, wymianę oświetlenia i modernizację ogrzewania oraz wentylacji. 📢 Tak wygląda zemsta na szefie. Internauci tworzą memy o swoich przełożonych i miejcach pracy 28.11.2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 28.11.2023.

📢 Posiadanie narkotyków i oszustwo. Takich przestępstw dopuścili się skazani przez sądy mieszkańcy Opola. Wiesz, gdzie się ukrywają? Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu. - Nie pozwólmy, by ci ludzie zostali bezkarni - apelują mundurowi. 📢 Absurdalne sytuacje na polskich drogach. Te znaki stawiali totalni ignoranci 28.11.2023 Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 28.11.2023.

📢 Horoskop na pierwsze dwa tygodnie grudnia 2023. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga HOROSKOP na pierwszą połowę grudnia 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przepowiednie są niezwykle ciekawe!

📢 Horoskop na pierwszą połowę 2024. Dla tych znaków zodiaku będzie to czas wytężonej pracy ale i solidnych efektów HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. 📢 Duże zmiany na parkingach przed Biedronką i Lidlem. Warto się rozglądać. Nieuwaga może kosztować nawet 3 tys. zł grzywny. O co chodzi? W popularnych sklepach dyskontowych, takich jak Lidl czy Biedronka, oprócz zakupów... naładujesz także samochód. Biedronka zapowiedziała w połowie tego roku, że do końca 2024 roku w 600 lokalizacjach przy sklepach sieci pojawią się szybkie ładowarki dla samochodów elektrycznych i hybrydowych. Jednak zaparkowanie w wyznaczonym miejscu samochodem z napędem spalinowym może skończyć się dla jego właściciela wysoką, kilkutysięczną grzywną. Wyjaśniamy.

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Policjanci z Opola zatrzymali 29-letniego kierowcę forda, który gnał przez wieś po śliskiej drodze ponad 100 km/h Pirat drogowy został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktami karnymi. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy.

📢 Takich imprez już nie ma. Tak wyglądały zabawy Andrzejkowe kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 27.11.2023 Andrzejki tuż tuż, zatem przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszlości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda!

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023. 📢 Pierwszy śnieg w tym roku już za nami. Internauci powitali zimę na wesoło. Zobaczcie najlepsze memy! 27.11.2023 W ostatnich dniach pogoda mocno dała się we wszystkim we znaki, a zwłaszcza kierowcom. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. Internauci są czujni i jak zwykle przygotowali całą serię memów z tej okazji.

📢 Oto najlepsze memy o Polakach i Polsce. Tak mówimy i żartujemy z nas samych 27.11.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy. 📢 Oto memy z kotami, psami i innymi pupilami, które podbijają internet. Te niezwykłe zwierzęta rozbawiły internautów 27.11.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Najlepsze memy o graczach i grach komputerowych. Internet jest bezlitosny. To naprawdę solidna dawka śmiechu! 27.11.2023 Kto z nas nie lubi czasem pograć w gry komputerowe? Jeśli i Wy jesteście fanami gier to na pewno zrozumiecie memy, które zebraliśmy w naszej galerii.

📢 Katarzyna Czochara: "Paweł Kukiz nas nie zdradził". Komentuje też zachowanie Hołowni Dla mnie jest jasne, że pan marszałek Szymon Hołownia będzie mocno pracować w swojej kampanii prezydenckiej, a wykorzystywać będzie do tego fotel marszałka - mówi poseł PiS Katarzyna Czochara. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Jajcarze na grzybach. Tak Polacy śmieją się ze zbieraczy. Najlepsze memy i obrazki o grzybiarzach 27.11.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 25.11.2023.

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 27.11.2023 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Odra Opole - Polonia Warszawa 3:0. Mimo mrozu i śniegu, kibice dzielnie wspierali opolan [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 16. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Polonią Warszawa, który zakończył się zwycięstwem opolan 3:0. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 27 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 27 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 27.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Punkt Wymiany Ciepła stanął już po raz szósty. To bardzo potrzebna akcja władz gminy. W poprzednich lata mieszkańcy wspierali ją W Namysłowie już po raz szósty stanął Punkt Wymiany Ciepła. To cykliczna akcja organizowana przez władze gminy. 📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Opolu. Bez grubego portfela nawet nie podchodź! Grzaniec za 25 zł, a frytki... za 20 zł Ceny z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opolu mogą przyprawić niektórych o ból głowy. Za tradycyjnego grzańca zapłacimy od 18 zł do 25 zł. Za grzane piwo damy min. 14 zł, a za gorącą czekoladę – 18 zł. Cena dużej pajdy chleba ze smalcem i cebulką wynosi 20 złotych, zapiekanka z pieca kosztuje 23 zł, a za frytki z keczupem trzeba również zapłacić aż 20 zł. Pączki (12 małych sztuk) potrafią kosztować 17 złotych, a duży słoik miodu akacjowego to nawet 50 zł! Sprawdź inne ceny na jarmarku w Opolu.

📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku! 📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 W Opolu trwa jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku jest rekordowy z kilku powodów W Opolu rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Będzie najdłuższy w historii, bo potrwa aż do 31 grudnia. Stoisk handlowych w tym roku też jest rekordowo dużo. 📢 Najpiękniejsze dekoracje świąteczne 2023. Wyjątkowe dodatki do domu na Boże Narodzenie. Te rzeczy wprowadzą świąteczny klimat. Są cudowne! Przełom listopada i grudnia to czas kiedy z naszych domów już ostatecznie znikają jesienne dynie i purpurowe wrzosy, a ich miejsce zastępują dekoracje zwiastujące nadejście najbardziej klimatycznych świąt w roku, czyli Bożego Narodzenia.

📢 Śmiałkowie ścigali się w I Super Sprincie Festiwalowym. Emocji nie brakowało nikomu. "Samochód musi być dobrze przygotowany" W sobotę 25 listopada na terenie żwirowni w Starych Siołkowicach odbył się I Super Sprint Festiwalowy zorganizowany przez Automobilklub Opolski.

📢 Oto najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internauci żartują ze spraw sercowych 25.11.2023 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się w zasadzie ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

📢 Lwy Opolskiej Turystyki 2023. Urząd Marszałkowski w Opolu nagrodził osoby, które dbają o turystyczny rozwój regionu Z okazji 25-lecia obrony Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski w Opolu nagrodził osoby, które dbają o rozwój turystyki. To zarówno lokalni przewodnicy, jak i duzi inwestorzy. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy Wrocław 2023 oficjalnie otwarty! Tłumy, grzane wino i świąteczna atmosfera Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to już tradycja w stolicy Dolnego Śląska. Impreza rozpoczyna się w listopadzie - w tym roku w piątek 24 listopada - i potrwa aż do 7 stycznia 2024 r. Jarmark we Wrocławiu to tłumy gości, setki stoisk, świąteczne przysmaki, ozdoby i oczywiście grzane wino podawane w tradycyjnych bucikach. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje na co dzień marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP w Opolu. Robotnicy sadzą drzewa i krzewy, montują plac zabaw. Jak Wam się podoba? Zakończenie robót i oddanie placu do użytku zaplanowane jest jeszcze w 2023 roku. Jak zapewniają władze Opola, powstanie tu atrakcyjne miejsce do wypoczynku, pełne drzew i krzewów. 📢 Dwa kilometry w głąb ziemi w poszukiwaniu złóż gorącej wody. Pod Nysą będą wiercić wielką dziurę Nysa dostała dofinansowanie na pierwszy badawczy odwiert geotermalny w sąsiedztwie jeziora. To może być początek geotermalnej ciepłowni w mieście.

📢 Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe na świecie. Na tej liście są aż trzy kiermasze w Polsce! [ZDJĘCIA] Jeszcze w listopadzie otwarte zostaną w wielu krajach jarmarki bożonarodzeniowe. Świąteczne stragany pełne pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i przyciągają coraz więcej odwiedzających. W konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie w TOP 10 znalazły się aż 3 polskie miasta! Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe. 📢 Polska Miss 2023. Natalia Żołnieruk z Opola walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Poznajcie wszystkie kandydatki do korony [ZDJĘCIA] Już w najbliższą sobotę, czyli 25 listopada, poznamy najpiękniejszą Polską Miss na gali we Wrocławiu. W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny. To Natalia Żołnieruk z Opola.

📢 Galeria Ozimska Park w Opolu po tygodniu od otwarcia już wymaga sporego remontu. „Fuszerka i bubel budowlany to mało powiedziane” Otwarta przed tygodniem galeria Ozimska Park w Opolu szybko zdążyła zasłużyć na niezadowolenie ze strony klientów. Idylliczna wizja miejsca przyjaznego spacerom i zakupom została szybko zatarta przez widoczne już na pierwszy rzut oka niedociągnięcia. Nierówne płyty chodnikowe, które tworzą niebezpieczeństwo dla przechodniów, to tylko niektóre z zaniedbań, na które skarżą się klienci. 📢 Czarne paznokcie z brokatem w kolorze złota to idealny manicure na andrzejki. Ten kolor świetnie wygląda na dłoni kobiet dojrzałych Czarne paznokcie ze złotym, a może z brokatem to niejedyne eleganckie połączenie tego koloru ze zjawiskowymi zdobieniami. Do wyboru jest jeszcze mnóstwo innych barw i wzorów, które świetnie wyglądają z czarnym kolorem. To idealny manicure na andrzejkową imprezę.

📢 Horoskop miłosny na 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 24.11.2023. 📢 Te osoby będą miały szczęście w grudniu. Horoskop zodiakalny na ostatni miesiąc 2024 roku HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na grudzień 2023 roku. Co się wydarzy w ostatnim miesiącu roku 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będą niezwykłe tygodnie w Waszym życiu. 📢 Polacy wybudują Czechom autostradę do Polski. To fragment połączenia Wrocław - Praga. Zobacz wizualizacje Czesi właśnie rozstrzygnęli przetarg na wykonawcę budowy autostrady D11 przy granicy z Polską. Kluczowy, górski fragment połączenia Wrocław - Praga wybuduje polska firma Budimex. Dzięki temu nasza droga ekspresowa S3, która dziś kończy się w okolicach Lubawki, będzie miała swój dalszy ciąg. Ponad 20-kilometrowy odcinek przez czeskie góry, ma powstawać 54 miesiące, czyli 4,5 roku. Prace ruszą najszybciej, jak to możliwe, zaraz po podpisaniu umowy.

📢 Piękne wieńce adwentowe 2023. Wyjątkowe dekoracje, która zwiastują Boże Narodzenie. Te stroiki do domu to prawdziwy hit Zbliża się najpiękniejszy czas w roku. Sprzed domów znikają dynie i wrzosy, a my powoli zaczynamy przyozdabiać nasze wnętrza na okoliczność nadchodzących wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia. 📢 Park Śląski w Chorzowie w latach 70., 80. i 90. na niezwykłych zdjęciach z archiwum Dziennika Zachodniego. Pamiętacie? Łezka kręci się w oku Park Śląski w Chorzowie to dziś jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców województwa śląskiego. Czas spędzają tu całe rodziny. Ten jeden z największych parków miejskich w Europie skrywa masę atrakcji i ma niepowtarzalny urok o każdej porze roku. Na jego terenie znajdują się m.in. Stadion Śląski, Śląski Ogród Zoologiczny, Legendia Wesołe Miasteczko, Planetarium Śląskie, Rosarium czy kolejka linowa "Elka". A jak było kiedyś? Zapraszamy na małą podróż w czasie. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak kiedyś bawili się tu Ślązacy.

📢 Horoskop na ostatni tydzień listopada 2023. Bliźnięta, Byk, Baran, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na ostatni tydzień listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do 30 listopada u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Wkrótce znikną papierowe faktury. Skarbówka zaprasza przedsiębiorców na szkolenia Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie nowe zasady fakturowania. Docelowo wszystkie faktury będą wystawiane tylko za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Krajowa Administracja Skarbowa zaprasza przedsiębiorców na szkolenia on-line przybliżające nadchodzące zmiany. 📢 Trwa spór wokół zasypania wykopalisk w katedrze. Z decyzją biskupa Czai nie zgadzają się naukowcy W sercu opolskiej katedry rozgorzał spór pomiędzy próbą ocalenia historii naszych przodków a utrzymaniem sakralnej funkcji kościoła. Sensacyjne odkrycia archeologiczne stały się punktem zapalnym w konflikcie między badaczami a opolską kurią. Spór ten, pełen dysonansu między próbą odkrywania i dokumentowania przeszłości a potrzebą zachowania sakralnej integralności miejsca kultu, nie pozostawia prostych odpowiedzi na pytanie, czy nauka i wiara mogą istnieć obok siebie w harmonii.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Idzie zima! Nie dajcie się zaskoczyć. Te grafiki rozbawią Was do łez Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! 📢 Kamieniec to wieś widmo na Opolszczyznie. Ludzie boją się tutaj mieszkać. Włamał się i trzy dni mieszkał w moim domu! Kamieniec to niezwykły śródleśny przysiółek w rezerwacie przyrody. Kiedyś mieszkało tutaj 300 osób, a dzisiaj na co dzień nie mieszka tutaj nikt. Stojące tutaj stare domy mają jednak właścicieli, którzy boją się wielbicieli urbexu oraz złodziei, którzy niestety również odwiedzają Kamieniec.

📢 Memy o upałach i kapryśnej pogodzie. Tak radzą sobie z nią Polacy Z nieba leje się żar, temperatury przekraczają 30 stopni. Polacy szukają ochłody na różne sposoby. Internauci mają poczucie humoru i wszystko komentują po swojemu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia i obrazki. 26.08.2023. 📢 I Liceum Ogólnokształcące w Głubczycach już po balu maturalnym. Studniówka 2023 została zorganizowana w Rogożanach Głubczyccy maturzyści są już na ostatniej prostej przed egzaminem dojrzałości. W sobotę (28 stycznia) w Rogożanach odbyła się studniówka uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach. Zabawę do białego rana poprzedziła część oficjalna. Były podziękowania, życzenia i tradycyjny polonez. W galerii znajdują się zdjęcia z wydarzenia. 📢 Wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Mosznej. Na kiermasz przybyło wielu mieszkańców regionu. Ceny zaskoczyły wielu odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Mosznej odbył się po raz pierwszy w historii i jest już pewne, że był to jeden z najciekawszych kiermaszów świątecznych na Opolszczyźnie. Chociaż ceny niektórych produktów potrafiły mocno zaskoczyć, to chętnych było naprawdę sporo.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

Wideo W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?