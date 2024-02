Prasówka 29.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wodny Świat w Opolu. W opolskim zoo zamieszkały rekiny, płaszczki i mureny. 1 marca wielkie otwarcie”?

Prasówka 29.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wodny Świat w Opolu. W opolskim zoo zamieszkały rekiny, płaszczki i mureny. 1 marca wielkie otwarcie Już w najbliższy piątek (1 marca) otwarcie wartego 25 milionów złotych w ogrodzie zoologicznym w Opolu. W nowym pawilonie w opolskim zoo zobaczycie ryby z całego świata.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

Prasówka 29.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zaskakująca i podbijająca serca fanów Daria Zawiałow coraz bardziej intryguje swoją twórczością oraz stylem. Zobacz zdjęcia! Zaskakująca i podbijająca serca fanów Daria Zawiałow coraz bardziej intryguje swoją twórczością oraz stylem. Przedstawicielka młodego pokolenia muzyków nieprzerwanie gra koncerty, którym towarzyszy wiele emocji i pozytywnych wrażeń. Polska artystka imponuje publiczności przede wszystkim swoimi utworami, ale też stylizacjami, jakie prezentuje nie tylko na scenie. Zobacz zdjęcia piosenkarki!

📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. 📢 Zabójczo piękna i szalenie niebezpieczna. Sara Damnjanović wygrywa konkursy piękności i trenuje z sukcesami teakwondo Piękna i szalenie niebezpieczna. 26-letnia Serbka Sara Damjanović odnosi sukcesy w sporcie i na europejskich wybiegach. Sara łączy treningi teakwondo z karierą modelki. Na swoim koncie ma brązowy medal mistrzostw Europy w teakwondo, a także wiele tytułów miss, w tym m.in. koronę Miss Serbia International. Zobaczcie zdjęcia pięknej i utalentowanej Serbki!

📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się! 📢 Horoskop dzienny na czwartek 29 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 29 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 29.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie przeszedł na emeryturę. To jedno z większych więzień w województwie Po 25 latach służby pułkownik Tomasz Pyra przeszedł na emeryturę. Przez te lata pracował w kilku jednostkach na terenie Opolszczyzny. Jego następcy na razie nie znamy. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [29.02.2024 r.] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Horoskop dzienny na 29.02 (jutro, czwartek). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania? Przeczytaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w czwartek 29.02.2024. Czy Cię to ucieszy? Poznaj horoskop na jutro (czwartek, 29.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 28.02.2024 Benzyna o nazwie E10 zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 W czwartek 29 lutego promocja XX tomu „Atlantydy Kresowej” prof. Stanisława Niciei W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej dziś o 17.00 odbędzie się promocja najnowszego - dwudziestego tomu „Atlantydy Kresowej” prof. Stanisława S. Niciei.

📢 Modelka Only Fans, która wróciła do sportów motorowych, oferuje fanom dobrą rozrywkę – aż się ślinią [ZDJĘCIA] Kusząca australijska kierowca wyścigowa Renee Gracie drażni obserwujących prowokacyjnymi treściami i składa obiecującą propozycję. 📢 Nauczyciele z całego regionu odebrali wyróżnienia w Plebiscycie Edukacyjnym. To forma docenienia i podziękowania za ich pracę Gala podsumowująca Plebiscyt Edukacyjny Nowej Trybuny Opolskiej odbyła się w Muzeum Śląska Opolskiego. W środę przyznano tytuły w największym plebiscycie edukacyjnym w naszym regionie i w całej Polsce. Na każdym szczeblu edukacji głosowanie mieszkańców naszego województwa wyłoniło zdobywców medali i nagród nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla przedszkoli i szkół.

📢 Nauczyciele będą mieli potrącone wyrównania? Burza wokół niejasnych przepisów. Są różne stanowiska w tej sprawie Nauczyciele, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce, otrzymali wyrównanie do pensji z tytułu niższego uposażenia, ponieważ tak przewidują przepisy. Wszystkich nauczycieli obowiązują podwyżki od 1 stycznia 2024, które jednak będą na kontach w marcu lub kwietniu – zgodnie z zapowiedziami MEN. Pojawiły się informacje, że wypłacane dodatki wyrównawcze miałyby zostać potrącone z wynagrodzenia nauczyciela wraz z pojawieniem się tegorocznych podwyżek. Czy rzeczywiście się tak stanie? Czekamy na stanowisko MEN w tej sprawie. 📢 Tak się kiedyś mieszkało na polskiej wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Tradycyjne chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach.

📢 Marta Orzyłowska, środkowa Uni Opole: Teraz sport jest na pierwszym miejscu. Ale nie zawsze tak było Na początku kariery w ogóle nie myślałam o tym, by na poważnie związać przyszłość ze sportem. Na pierwszym miejscu była nauka i chęć ustabilizowania swojego życia. Teraz jednak jestem głównie ukierunkowana na sport i to na tej płaszczyźnie chcę osiągnąć jak najwięcej - mówi Marta Orzyłowska, środkowa Uni Opole, będąca aktualnie, nieprzerwanie, najdłużej występującą zawodniczką w barwach klubu. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej omijaj je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Studenci kolejny raz zarażali swoimi pasjami. Za nami Festiwal Kół Naukowych PANS w Nysie W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zorganizowano Festiwal Kół Naukowych. Studenci wszystkich kierunków, a także zaproszeni licealiści, spotkali się na Wydziale Nauk Technicznych we wtorek (27 lutego). To okazja nie tylko do rekrutacji nowych członków kół, ale także zarażania pasją. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Opolska policja rozbiła mafię przemycającą uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Autostrada A4 jest drogą tranzytową przemytników ludzi Policjanci z Opola wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem ludzi. Zatrzymano i tymczasowo aresztowano 3 młodych mężczyzn. Według policyjnych ustaleń, odbierali oni z granicy z Białorusią uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu i przemycali ich autostradą A4. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 28.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Śmiertelne potrącenie przez pociąg w Gliwicach. Ofiara zmarła na miejscu W okolicy dworca kolejowego Gliwice Łabędy doszło do tragicznego w skutkach potrącenia przez pociąg. Śmierć nastąpiła wskutek zdarzenia, które miało miejsce we wtorek, 27 lutego, przed godziną 20:00. Policja pod nadzorem prokuratora pracuje nad wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku. 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 28.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tabela podwyżek od 1 marca - oficjalne stawki O ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O tyle urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Każdy sposób na piratów drogowych jest dobry. Mieszkańcy zrobili fotoradar ze słoika i trytytek. I działa! Kierowcy od razu hamują Kierowcy pędzący pełną prędkością na drodze koło domów są utrapieniem wielu miejscowości. Mieszkańcy często próbują poradzić sobie z tym problemem. Montują atrapy fotoradarów, które paradoksalnie działają prawie jak prawdziwe! Mandatów nie wlepiają, ale piratów drogowych odstraszają. Taki wynalazek jest również na Opolszczyźnie.

📢 Może doprowadzić do nagłej śmierci. Sprawdź 15 czynników ryzyka rozwoju zakrzepicy żylnej. Od czego powstają zakrzepy krwi? Zakrzepica powoduje powstawanie zakrzepów krwi w żyłach powierzchownych lub głębokich, a także zatorów płucnych. Skrzepliny utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy przepływ krwi w żyłach i tętnicach. Gdy skrzepy oderwą się od ścian naczyń krwionośnych mogą przepłynąć wraz z prądem krwi do serca lub płuc. Taka sytuacja może doprowadzić do nagłej śmierci. Zakrzepica rozwija się początkowo nie dając żadnych objawów. Jej wystąpieniu sprzyjają pewne czynniki, które można zredukować, aby nie dopuścić do jej rozwoju. Sprawdź, jak zapobiegać tej groźnej chorobie!

📢 Największe absurdy służby zdrowia oczami internautów. Nie biorą jeńców. Oberwało się lekarzom Polacy dużo dyskutują na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszym kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii. 📢 Nowe ostrzeżenie GIS 28.02.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 28.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 28.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Grzegorz Duda oraz Miko Marczyk w Mechaniku w Opolu. Ale samochody przywieźli! Team Grzegorza Dudy, jednego z najbardziej znanych mechaników, a także kierowca Miko Marczyk odwiedzili we wtorek (27 lutego) Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu. To wszystko odbyło się w ramach Akademii Młodego Mechanika On Tour. Jest to innowacyjne wydarzenie edukacyjne na kółkach, wyjątkowa podróż przez Polskę, której celem jest łączenie pasjonatów mechaniki i promowanie wiedzy o motoryzacji w inspirujący sposób.

📢 Horoskop dzienny na środę 28 lutego 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 28 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 28.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Nasi drodzy seniorzy. Rodziny i władze liczą koszty. I szukają tańszych form opieki nad starszymi W Paczkowie powstanie nowy, prywatny Dom Pomocy Społecznej. Ilość miejsc całodobowej opieki nad osobami starszymi na Opolszczyźnie stopniowo rośnie. W ostatnich latach powoli przybywa prywatnych domów seniora. Gminy stawiają na mieszkania wspomagane.

📢 Ale to był jazz! Kluczborski Big Roll Band dał urodzinowy koncert w szczytnym celu W niedzielę 25 lutego Big Roll Band świętował 15-lecie istnienia. Zespół dał urodzinowy koncert charytatywny na rzecz Hospicjum św. Ojca Pio w Smardach Górnych. 📢 Orlen Superliga. Corotop Gwardia Opole odebrała lekcję piłki ręcznej od Industrii Kielce Nic do powiedzenia nie mieli piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole w spotkaniu 22. kolejki Orlen Superligi, przegrywając u siebie z Industrią Kielce 24:40.

📢 Tych pań lepiej nie zaczepiać. W Kluczborku trwa kurs samoobrony dla kobiet. Uczą się chwytów, prawa i pierwszej pomocy W sobotę 24 lutego w Kluczborku 25 pań rozpoczęło kurs samoobrony w ramach 10. edycji projektu „Bezpieczna kobieta”. Uczestniczki uczą się na nim jak reagować w przypadku kradzieży, napadu czy pobicia.

📢 Najdziwniejsze znaki drogowe na Opolszczyźnie. Ostrzegają przed jeżami, złodziejami i morsami. Większość z nich stoi legalnie Ulica jednokierunkowa - za wyjątkiem konduktów pogrzebowych. Uwaga: złodzieje samochodów! Zwolnij, doganiasz śmierć! Takie nietypowe znaki można zobaczyć na Opolszczyźnie. Ale w innych zakątkach kraju zarządcy dróg także wykazują się ogromną kreatywnością. Zobaczcie w naszej galerii najdziwniejsze znaki drogowe. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Piękna pogoda i cudowne widoki. Tak się relaksowaliście w niedzielę nad Jeziorem Nyskim Słoneczna niedziela przyciągnęła tłumy spacerowiczów nad Jezioro Nyskie. Na plaży i ścieżkach wokół akwenu można było spotkać wypoczywających nie tylko z naszego regionu. Nic w tym dziwnego ponieważ Jezioro Nyskie to jeden najbardziej urokliwych zbiorników południowej Polski.

📢 To tutaj zbudowano wagoniki kolejki na Gubałówkę. Zabytkowe hale opolskiej wagonówki mają klimat. Niewiele osób ma tam wstęp Jak wyglądają zabytkowe hale zakładu i jak naprawia się w nich wagony? To w Opolu powstały między innymi wagoniki, które woziły nas na Gubałówkę. 📢 Gdzie na śląski obiad w Opolu i w regionie? Internauci radzą Rolada wołowa, kluski i modra kapusta – czy istnieje smaczniejsza kompozycja na tradycyjny obiad? Podpowiadamy, gdzie wybrać się na tradycyjny, śląski obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy buszują po opolskich restauracjach oraz subiektywnych wycieczek kulinarnych.

📢 Kultowe opolskie dyskoteki. To były najlepsze imprezy. Pamiętacie, jak się bawiliście? Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej.

📢 Horoskop astralny na pierwszą połowę marca 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP astralny na pierwszą połowę marca 2024 dla wszystkich znaku zodiaku. Co wydarzy się w dniach od 1 do 15 marca? Wróźka Expiria spojrzała już na mapę nieba i ma podpowiedzi dla każdego z nas. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania. 📢 Horoskop miesięczny na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce. Uczniowie bawili się na pięknym balu w Kryształowym Pałacu Maturzyści ze szkoły "na Sportowej" bawili się na studniówce w Kryształowym Pałacu w Wieluniu. Zdjęcia z tego balu przysłała nam Katarzyna Młynarczyk. 📢 MISTRZOWIE HANDLU Zobacz ranking sprzedawców, którzy na dziś mają najwięcej głosów w miastach i powiatach oraz liderów wśród florystów Oto ranking liderów prezentujący sprzedawców, którzy obecnie zajmują pierwsze miejsca w miastach i powiatach. Prezentujemy także liderów w kategorii Florysta Roku. Sprawdź, którzy kandydaci mają szansę na awans do ogólnopolskiego finału, w którym nagrodami będą wyjazdy na wczasy do Grecji oraz piękny Peugeot 208.

📢 Messi, Lewandowski, Małysz czy Piątek. Oto najlepsze memy ze sportowcami 10.02.2024 Kto z nas nie lubi memów? Wyjątkowo popularne są natomiast te o sportowcach. Wszyscy znamy przecież "Gówniare z paletkom", żarty z Arkadiusza Milika czy humorystyczne obrazki z Robertem Lewandowskim. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu.

📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Mieścił się w dawnym więzieniu. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia z imprez i koncertów WOŚP To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie. Organizowano tutaj koncerty rockowe, w tym koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był prosta: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! Zobaczcie zdjęcia z tych legendarnych imprez. 📢 Korpo w krzywym zwierciadle. Zobaczcie najlepsze memy o korporacjach 24.01.2024 Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Mecze kontrolne piłkarskich zespołów z Opolszczyzny powoli dobiegają końca. Poznaj ostatnie wyniki W ostatnich dniach czołowe drużyny z Opolszczyzny rozegrały kolejne spotkania kontrolne. Ich wyniki, jak i formę poszczególnych ekip we wcześniejszych grach testowych możecie sprawdzić w załączonej galerii zdjęć. 📢 Mistrzowie Handlu - finał pierwszego etapu już dziś o godz. 20:00. Zobacz aktualne wyniki i zagłosuj na swoich faworytów! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji!

📢 TOP 30 najpopularniejszych pisarzy. Zobacz, który autor książek jest na pierwszym miejscu w Polsce Po opublikowaniu kolejnych badaniach Biblioteki Narodowej ułożyliśmy kolejny raz literacką listę przebojów. Zobaczcie, kto spadł na liście najpopularniejszych pisarzy w Polsce, a kto zyskał w oczach czytelników. Dla mieszkańców Opola mamy bardzo miłą niespodziankę. 📢 Strzelanie, rzut granatem i wojskowy survival. Tego uczyli się uczestnicy szkolenia "Trenuj jak żołnierz" w 10 Brygadzie Logistycznej W sobotę i niedzielę (13 i 14 maja) w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej w Opolu odbył się pierwszy etap projektu „Trenuj jak żołnierz". Wzięły w nim udział 34 osoby.