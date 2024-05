Prasówka 29.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 29.05.2024”?

📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 29.05.2024 Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu!

📢 W Dobrzeniu Wielkim powstała gminna stołówka. To ewenement na skalę województwa 1500 posiłków dziennie ma wydawać nowa gminna stołówka w Dobrzeniu Wielkim. Na jej powstaniu skorzystają głównie dzieci z publicznych szkół i przedszkoli, ale też emeryci i osoby z niepełnosprawnościami. Dobre, tradycyjne jedzenie ma też jednak zapewnić ruch komercyjny.

📢 Asia Kalitan wraca do Mediolanu. Modelka z Kluczborka chce podbić stolicę mody 22-letnia modelka z Kluczborka ma za sobą przerwę w karierze z powodu tragedii rodzinnej. Dzisiaj wylatuje do Mediolanu, gdzie podpisała kontrakt. Jeszcze w tym roku chce też trafić na sesje modelingowe w Nowym Jorku.

Prasówka 29.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wszyscy byli zwycięzcami. Uczniowie z całej Opolszczyzny rywalizowali w Kluczborku podczas Korczakiady Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku była gospodarzem Korczakiady, czyli sportowej rywalizacji szkół z województwa opolskiego. Wzięło w niej udział ponad 120 zawodników.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [29.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [29.05.2024] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Tak wygląda życie od wypłaty do wypłaty. Internauci śmieją się z kiepskich wynagrodzeń Polaków 29.05.2024 Polacy uwielbiają memy, a internauci kochają je tworzyć. Tym razem przedstawiamy Wam nową dawkę memów o wypłatach Polaków. Można się uśmiać. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Święto Politechniki Opolskiej. Stanisław Legutko z doktoratem Honoris Causa W sumie 17 dyplomów zostało wręczonych podczas wtorkowego święta Politechniki Opolskiej. Najważniejszym z nich był doktorat honoris causa, przyznany prof. Stanisławowi Legutce. Pozostałe tytuły to habilitacje i doktoraty.

📢 Dwa spotkania dzielą Odrę Opole od spełnienia marzeń w postaci awansu do PKO Ekstraklasy Odra Opole w czwartek (30.05) rozpocznie udział w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Jeśli chce w niej zagrać, w trzy dni musi wygrać w zupełnie różnych zakątkach Polski. 📢 Ukradł na ulicy całą emeryturę 84-letniej kobiecie. Wykorzystał jej łatwowierność To przestępstwo budzi szczególną odrazę, bo jego ofiarą padła 84-letnia samotna kobieta. Przestępca wykorzystał jej łatwowierność i ufność.

📢 Rafał Bartek: „Śląski jako język regionalny to szansa na zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego” Sejm przyjął ustawę uznającą język śląski za język regionalny, co otwiera nowe możliwości dla jego ochrony i promocji. Teraz decyzja leży w rękach prezydenta Andrzeja Dudy. Czy język śląski dołączy do kaszubskiego jako oficjalny język regionalny w Polsce? O tym, dlaczego to tak ważne, i jakie korzyści przyniesie ustawa, rozmawiamy z Rafałem Bartkiem, liderem Śląskich Samorządowców i przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 28 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 28 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 28.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Poczta Polska pozbywa się nieruchomości nad morzem. Zobacz ofertę firmy na tanie domki i działki Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju.

📢 Pogoń za pijanym kierowcą seata, który taranował motocyklistów. Miał ponad 3 promile Do scen jak z filmów akcji doszło w sobotę 25 maja, po godzinie 19:00. To wówczas opolskie służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Małych w powiecie opolskim.

📢 Wojsko wietrzy magazyny. Armia sprzedaje samochody, elektronarzędzia, sprzęt ogrodowy i wiele innych rzeczy. 27.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 27.05.2024 r. 📢 13. i 14. emerytura w przyszłości zostaną zlikwidowane? Są nowe pomysły na świadczenia dla emerytów Trzynastą emeryturę otrzymało w tym roku 6,6 mln osób w Polsce. Z kolei wypłata czternastych emerytur ruszy we wrześniu. Dodatkowe świadczenia dla większości seniorów, co oczywiste, są nieocenionym wsparciem. Tymczasem eksperci i politycy zastanawiają się, czy nie lepiej byłoby w przyszłości wprowadzić inne rozwiązanie. 📢 Kibice na meczu Odra Opole - Znicz Pruszków. Swoim dopingiem pomogli opolskiej drużynie osiągnąć baraże Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 34. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Zniczem Pruszków, który zakończył się zwycięstwem opolan 2:0.

📢 W Turawie spłonął autobus przewożący dzieci. Pasażerowie wysiedli tuż przed pojawieniem się ognia Jak poinformowały służby nikomu nic się nie stało. Pojazd został jednak doszczętnie spalony. 📢 Czarna pszczoła po wielu latach wróciła na Opolszczyznę. Czy trzeba się jej obawiać? Ten rzadki owad wzbudza obawy właścicieli ogrodów. Ekolodzy przekonują, że czarnej pszczoły nie trzeba się bać, gdyż jest bardzo pożyteczna. Nie należy też z nią walczyć, gdyż znajduje się pod ochroną.

📢 Klasa okręgowa 2023/24 (28. kolejka). Wyniki, strzelcy goli, tabele Prezentujemy wyniki wszystkich spotkań 28. kolejki klasy okręgowej oraz strzelców goli w poszczególnych meczach. Tym razem awans do 4 ligi wywalczył LZS Starościn. 📢 Tu powstanie 500 domów rocznie. Firma Zimmermann-Haus postawi w Jemielnicy fabrykę domów prefabrykowanych To będzie pierwsza tak duża inwestycja na terenie Jemielnickiej Strefy Przemysłowej. Dzięki nowej inwestycji pracę znajdzie około 200 osób.

📢 Kochamy nasze mamy! Z okazji Dnia Matki nasi czytelnicy przysłali nam zdjęcia ze swoimi mamami Poprosiliśmy naszych czytelników, aby przysłali nam zdjęcia z mamami. „Moja najukochańsza Mamunia" - piszą nasi czytelnicy. Zobaczcie także wyniki ankiety z pytaniem „Za co kochasz swoją mamę?.

📢 Opolanie świętowali 20-lecie wejścia Polski do Unii. Na scenie gwiazdy: hipnotyzująca Cleo oraz zespół Enej W niedzielę (26 maja) na Błoniach Politechniki Opolskiej mieszkańcy naszego regionu świętowali 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na scenie pojawiły się znane gwiazdy polskiej muzyki, nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. 📢 Odra Opole wygrała ze Zniczem Pruszków i zagra w barażach o awans do PKO Ekstraklasy! Piłkarze Odry Opole pokonali Znicza Pruszków 2:0 w meczu 34. kolejki Fortuna 1 Ligi. Dodatkowo korzystnie dla opolan ułożyły się też wyniki innych spotkań, w związku z czym już w przyszłym tygodniu powalczą oni w barażach o awans do PKO Ekstraklasy.

📢 Do tych restauracji opolanie najczęściej jeżdżą w niedzielę. Polecili je internauci Wiele osób nie wyobraża sobie niedzieli w Polsce bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy chętnie odwiedzają opolskie restauracje. 📢 Festiwal Muzykujących Przedszkolaków w Oleśnie. Na scenie wystąpiły dzieci pierwszych laureatów sprzed 20 lat! Pełna widownia w sali widowiskowej domu kultury, a na scenie kilkuletni muzycy - tak wyglądał jubileuszowy 20. Festiwal Muzykujących Przedszkolaków w Oleśnie. 📢 5 poziomów i 16 metrów. Wieża widokowa w Utracie to nowa atrakcja turystyczna w powiecie strzeleckim Drewniana wieża widokowa stanęła nad stawami w Utracie. Wieża widokowa ma pięć poziomów widokowych i liczy 16 metrów wysokości. Można stąd podziwiać m.in. dzikie ptactwo żyjące nad stawami oraz okoliczne lasy. Warto zabrać ze sobą lornetkę.

📢 Największe tajemnice Jeziora Otmuchowskiego. Jest tak mało wody, że można zobaczyć, co kryje się na dnie zbiornika Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Co się stało z Jeziorem Otmuchowskim? Zobacz, jakie tajemnice wyłaniają się z dna jeziora. 📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa.

📢 Koncert z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej w Opolu. Na scenie zagrają Enej oraz Cleo 26 maja to Dzień Matki. Dzisiaj możemy zabrać swoje mamy do Opola na niezwykły koncert. Na błoniach Politechniki Opolskiej zagrają gwiazdy polskiej muzyki. Zobacz cały program tej imprezy.

📢 Rynki opolskich miast są przepiękne. Wszystkie robią niesamowite wrażenie. My jednak wybraliśmy tej najlepsze Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny. 📢 Tak Nysa bawiła się z okazji swojego święta! Koncerty, jarmark i występy. Imprezę zakończyła Margaret Koncertem Margaret zakończyły się w sobotę (25 maja) dwudniowe obchody Dni Nysy. W tym roku impreza toczyła się w dwóch miejscach równolegle i choć widmo nadchodzącej nawałnicy mogło pokrzyżować plany organizatorów zabawa była wyśmienita.

📢 Mali artyści prezentowali się w Kluczborku. Talentów nie można im było odmówić Blisko 150 dzieci uczestniczyło w Festiwalu Przedszkolnych Talentów pod hasłem „Śpiewam, tańczę, gram, choć niewiele latek mam”, który odbył się w sobotę 25 maja w hali Ośrodka i Rekreacji w Kluczborku.

📢 Najtragiczniejsze wypadki na naszych drogach sprzed lat. Warto zobaczyć te zdjęcia ku przestrodze Z roku na rok drogi Opolszczyzny są coraz bezpieczniejsze. Jest mniej wypadków śmiertelnych, ginie też mniej ludzi. Ale nie zawsze tak było. Najtragiczniejsza była końcówka lat 90. i początek lat dwutysięcznych.

📢 Zdrowy, pyszny i… nie dla każdego! Kto powinien unikać syropu, naparu i nalewki z czarnego bzu? Sprawdź, czy jesteś w tej grupie Czarny bez i jego niesamowity zapach wypełniają powietrze w maju i czerwcu. Oprócz pięknych kwiatów i zniewalającego aromatu apteczka Pana Boga (bo tak dawniej był nazywany czarny bez) ma wiele właściwości zdrowotnych. Syropy, nalewki i napary przygotowywane na bazie jego kwiatów i owoców są polecane na przeziębienie czy grypę, a także przy zakażeniach układu pokarmowego. Nie wszyscy jednak mogą bez umiaru spożywać te produkty. Dowiedz się, kto i dlaczego powinien unikać czarnego bzu.

📢 Kultowe drogi i stare zajazdy. Tak kiedyś wyglądała nasza motoryzacja Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały. 📢 Tak kiedyś wyglądały opolskie pałace i zamki. Niektóre możemy podziwiać do dziś Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim. 📢 Dobra aura wróci do tych znaków zodiaku. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP karmiczny na drugą połowę maja 2024. Do tych osób wróci karma w tym miesiącu. Jak się objawi i czego powinniśmy się spodziewać? Wszystkie przepowiednie i podpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

📢 Piastonalia 2023 w Opolu. Na After Party działy się niesamowite rzeczy. Te zdjęcia mówią wszystko Najpierw koncerty rockowe, a potem taneczne After Party. Tak wyglądają Piastonalia 2023 w Opolu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia z imprezy. 📢 Ta modelka z Opolszczyzny robi karierę w świecie. Asia Kalitan na pokazach w Indiach i Mediolanie 21-letnia modelka z Kluczborka na pierwszych w swoim życiu kontraktach modelingowych była w New Delhi oraz w Mediolanie. Można ją też oglądać w telewizyjnych reklamach. Dwa lata temu zdobyła tytuły Miss Dolnego Śląska oraz Miss Mazowsza, a to otwarło jej drzwi do świata modelingu.

📢 W Baborowie odnaleziono masowy grób wojenny 66 niemieckich żołnierzy. Zakończono prace ekshumacyjne Ludzkie szczątki, elementy umundurowania, osobiste pamiątki. W Baborowie zakończono prace ekshumacyjne przy niemieckiej kwaterze wojennej.

