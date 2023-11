Prasówka 29.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Słowa po śląsku, które rozbawiają internautów do łez! Harynki, fusy i szczyrkanie to dopiero początek... Poznajcie TOP 11! ”?

Prasówka 29.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Słowa po śląsku, które rozbawiają internautów do łez! Harynki, fusy i szczyrkanie to dopiero początek... Poznajcie TOP 11! Internauci lubią śmiać się z regionalnych gwar. W sieci aż roi się od memów i śmiesznych obrazków z kaszubskimi, góralskimi czy krakowskimi słowami w roli głównej. Tym razem na świecznik wzięli Śląsk i ślonską godkę! Które słowa bawią ich najbardziej? Zobaczcie listę 11 propozycji! Znacie je wszystkie?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 29.11.23

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu Zimy stulecia w Polsce - najgorsze były w PRL-u, pamiętacie? Synoptycy przewidują atak zimy, a my wpadamy w panikę. - Kiedyś to były zimy - wspominają nasi rodzice i dziadkowie. To prawda! Dzisiaj przeraża nas kilka centymetrów śniegu i lekki mróz. To żadna zima, w PRL-u potrafiło zasypać drogi i samochody, a zaspy przewyższały człowieka. Temperatura spadała do -30 stopni Celsjusza. Zamarzały nawet powieki.

📢 Piękna Paulina Krupińska w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki bardzo odważnie! 28.11.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć...

Prasówka 29.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Plebiscyt Hipokrates 2023. Nagrodziliśmy tych, którzy dbają o nasze zdrowie We wtorkowy wieczór (28.11) na Zamku w Mosznej odbyła się opolska gala plebiscytu Hipokrates 2023. W jej trakcie wręczylismy nagrody laureatom wojewódzkim i powiatowym tegorocznej edycji jednego z największych plebiscytów medycznych w Polsce.

📢 Koniunkcja Słońca z Marsem dopali cię energią. HOROSKOP na środę 29 listopada 2023 r. Horoskop dzienny na środę 29 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Horoskop dzienny na środę 29 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 29 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 29.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Zobacz nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [29.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na jutro (środę, 29.11). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Poznaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Przekonaj się, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w środę 29.11.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Poznaj horoskop na jutro (środę, 29.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Prawie 200 tysięcy złotych na ratownictwo wodne w Nysie. Pozwolą m.in. na zakup nowej łodzi Szkolenia dla 10 ratowników, spotkania edukacyjne dla dzieci i zakup nowej łodzi ratowniczej. Te i kilka innych pomysłów zostanie zrealizowanych przez WOPR w Nysie dzięki dotacji otrzymanej od marszałka województwa opolskiego. 📢 Ulica Marka Prawego w Strzelcach Opolskich przejdzie przebudowę. Prace ruszą na wiosnę, a utrudnienia potrwają pół roku Gmina Strzelce Opolskie przeprowadzi generalny remont ul. Marka Prawego. W ramach inwestycji odnowiony będzie fragment o długości 350 metrów. Przy jezdni powstaną także nowe parkingi.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 To najzdolniejsi uczniowie w całym województwie opolskim. Odebrali stypendia premiera i ministra edukacji Najzdolniejsza młodzież z terenu województwa opolskiego odebrała we wtorek (28 listopada) stypendia ufundowane przez prezesa rady ministrów i ministra edukacji narodowej. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 📢 12 najtańszych jarmarków bożonarodzeniowych Europy. Ile kosztuje weekendowa wycieczka? Polskie miasto ukrytym zwycięzcą rankingu Który jarmark bożonarodzeniowy jest najtańszy w Europie? Gdzie grzane wino, pyszne pierniki, ale też zwykłe posiłki i noclegi kosztują najmniej? Powstał ranking, stworzony przez brytyjskich ekspertów, wskazujący, w którym europejskim mieście wycieczka na jarmark świąteczny kosztuje najmniej. Pierwsze miejsce w zestawieniu zaskakuje, ale ukrytym zwycięzcą jest tak naprawdę jeden z polskich jarmarków!

📢 73-letni kierowca wjechał do rowu autobusem do przewozu dzieci w Nowakach koło Nysy 73-letni kierowca busa do przewozu dzieci wpadł w poślizg, zjechał z drogi i wpadł do rowu. Pojazd przewrócił się bok. 📢 Projekt domu dla rodziny 2+3 – pomysł na wnętrze w nowojorskim stylu. Tak pięknie urządził salon architekt – zajrzyj do galerii zdjęć Projekt domu w Gliwicach zachwyca już od progu. Trudno się oprzeć urokowi nowojorskiego stylu, który zdobi te modne wnętrza. Zobacz, jaki pomysł na dom zaproponowała profesjonalna architektka. Koniecznie zajrzyj do tych eleganckich przestrzeni z odcieniami starego złota i nutą błękitu, gdzie swój azyl odnalazła pięcioosobowa rodzina.

📢 Pościg jak z filmu na opolskich drogach. W Białej Nyskiej pijany kierowca uciekał skradzioną pługopiaskarką 30-letni kierowca najpierw doprowadził do kolizji. Wyszedł z auta i zaczął wyrywać tablice rejestracyjne oraz atakować innych kierowców. Na koniec ukradł pługopiaskarkę i zaczął uciekać.

📢 25-lecie powiatu oleskiego. Jak Lasowice Wielkie chciały się przyłączyć do Olesna Dzisiejszy powiat oleski mocno różni się terytorialnie od kształtu historycznego powiatu. Podczas reformy administracyjnej w 1999 r. odłączono związaną od wieków z Olesnem gminę, za to przyłączono dwie gminy spoza geograficznego Śląska. 📢 Jajcarze na grzybach. Zobaczcie jak Polacy śmieją się ze zbieraczy. Oto najlepsze memy i obrazki o grzybiarzach 28.11.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 25.11.2023.

📢 Takich imprez już nie ma. Tak wyglądały zabawy Andrzejkowe kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 28.11.2023 Andrzejki tuż tuż, zatem przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszlości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda!

📢 Zima zawitała do Polski. Pierwszy śnieg już za nami. Zobaczcie najlepsze memy! 28.11.2023 W ostatnich dniach pogoda mocno dała się we wszystkim we znaki, a zwłaszcza kierowcom. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. Internauci są czujni i jak zwykle przygotowali całą serię memów z tej okazji. 📢 Tak żartujemy z nas samych. Oto najlepsze memy o Polakach i Polsce 28.11.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy. 📢 Oto memy z kotami, psami i innymi pupilami, które podbijają internet. Z tych zwierząt śmieją się internauci! 28.11.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Oto najlepsze memy o graczach i grach komputerowych. Niektóre z nich zrozumieją tylko prawdziwi gracze! 28.11.2023 Kto z nas nie lubi czasem pograć w gry komputerowe? Jeśli i Wy jesteście fanami gier to na pewno zrozumiecie memy, które zebraliśmy w naszej galerii.

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 28.11.2023 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. 📢 Atak zimy na Opolszczyźnie. Od rana sypie śnieg. Na drogach jest bardzo ślisko We wtorek, 28 listopada 2023 r., rozpoczęła się w województwie opolskim prawdziwa zima, mimo iż kalendarzowo jeszcze przez prawie miesiąc mamy jesień. Sprawdziły się prognozy synoptyków: w województwie opolskim od rana intensywnie pada śnieg. Sytuacja na drogach jest trudna, ponieważ jezdnia jest bardzo śliska.

📢 Najlepsze memy o zimie podbijają internet. Pogoda za oknem uaktywniła twórców grafik z humorem. Sprawdź, czy Ciebie też rozbawią! Memy o zimie podbijają internet. To znak, że pogoda za oknem wyraźnie uaktywniła twórców grafik z humorem, którzy z zaangażowaniem komentują zimową rzeczywistość. Zwłaszcza, że zapowiada się w najbliższym czasie sroga zima. Zabawne grafiki o zimie to obecnie jedne z najpopularniejszych satyrycznych obrazków w sieci. Zobacz memy o zimie i sprawdź, czy Ciebie też rozbawią! 📢 7 powodów, dla których warto się całować każdego dnia. Zobacz, jak pocałunki działają na twój organizm. Skorzystają zęby i skóra! Całowanie wpływa bardzo korzystanie na nasze ciała i umysły. Dzięki pocałunkom odczuwamy nie tylko szybsze bicie serca, ale także euforię i rozluźnienie. Ale to nie wszystko! Dzięki nim stajemy się również pewniejsi siebie i odporniejsi. Zobacz, jak jeszcze możesz skorzystać na całowaniu, a na co musisz uważać.

📢 Andrzejki w Magnum Clubie. Ale tutaj nie było czasu na wróżby andrzejkowe. Impreza była gorąca, a na scenie wystąpił raper Qbik [ZDJĘCIA] Wprawdzie Andrzejki świętujemy dopiero w czwartek (czyli 30 listopada), ale w Magnum Clubie andrzejkowy weekend zorganizowano już w weekend przed imieninami wszystkich Andrzejów. Gwiazdą wieczoru był znany raper Qbik. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy i z tego koncertu. 📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka” wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w 2024! 28.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Memy o latach 90-tych, które rozbawią Cię do łez! Zrozumieją je tylko dzieciaki z szalonych lat 90-tych [MEMY] 28.11.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Horoskop dzienny na wtorek 28 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 28 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 28.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Jest zawiadomienie do NIK w sprawie Opolskiego Centrum Onkologii. Jesteśmy jedynym województwem, które nie otrzymało nawet złotówki Opolskie Centrum Onkologii zostało pominięte w przyznawaniu środków z Funduszu Medycznego na rozwój bazy onkologicznej. Dyrektor OCO Marek Staszewski zdecydował się zawiadomić Najwyższą Izbę Kontroli o naruszeniach zasad uczciwej konkurencji oraz wnioskować o wszczęcie kontroli w resorcie zdrowia. W sprawie interweniował w ministerstwie także poseł KO Tomasz Kostuś, który również nie wyklucza wszczęcia kontroli poselskiej.

📢 99 milionów rządowych dotacji w 2024 roku na drogi lokalne na Opolszczyźnie. To dobra wiadomość dla kierowców Przedstawiciele 5 powiatów i 23 gmin z województwa opolskiego podpisali z wojewodą umowy o budowie dróg na swoim terenie z rządowym dofinansowaniem o łącznej wysokości 68 mln złotych. To wystarczy na 30 kilometrów dróg.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Horoskop zawodowy na pierwszą połowę 2024 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP zawodowy na pierwszą połowę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. W co zainwestować, jak ułożyć współpracę z przełożonymi, na co zwrócić uwagę przy wyborze ścieżki awansu? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 Oto najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny już po remoncie. Szykuje się nowa wystawa Prace budowlane w muzeum na Górze Świętej Anny obejmowały nową elewację i termomodernizację budynków, wymianę oświetlenia i modernizację ogrzewania oraz wentylacji. 📢 Tak wygląda zemsta na szefie. Internauci tworzą memy o swoich przełożonych i miejcach pracy 28.11.2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 28.11.2023.

📢 Posiadanie narkotyków i oszustwo. Takich przestępstw dopuścili się skazani przez sądy mieszkańcy Opola. Wiesz, gdzie się ukrywają? Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu. - Nie pozwólmy, by ci ludzie zostali bezkarni - apelują mundurowi. 📢 Absurdalne sytuacje na polskich drogach. Te znaki stawiali totalni ignoranci 28.11.2023 Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 28.11.2023.

📢 Horoskop na pierwsze dwa tygodnie grudnia 2023. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga HOROSKOP na pierwszą połowę grudnia 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych dwóch tygodniach grudnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przepowiednie są niezwykle ciekawe!

📢 Horoskop na pierwszą połowę 2024. Dla tych znaków zodiaku będzie to czas wytężonej pracy ale i solidnych efektów HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. 📢 Duże zmiany na parkingach przed Biedronką i Lidlem. Warto się rozglądać. Nieuwaga może kosztować nawet 3 tys. zł grzywny. O co chodzi? W sklepach Lidl oraz Biedronka, oprócz zakupów... naładujesz swój samochód. Jednak zaparkowanie w wyznaczonym miejscu samochodem z napędem spalinowym może skończyć się dla jego właściciela wysoką, kilkutysięczną grzywną. Warto dokładnie sprawdzić gdzie zostawiamy auto, zwłaszcza w szale świątecznych zakupów.

📢 Odra Opole - Polonia Warszawa 3:0. Mimo mrozu i śniegu, kibice dzielnie wspierali opolan [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 16. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Polonią Warszawa, który zakończył się zwycięstwem opolan 3:0. 📢 Na Opolszczyźnie zmienią się nazwy miejscowości, a jedna zostanie całkowicie zlikwidowana. Tak wynika z nowego rozporządzenia MSWiA Opolszczyzna przygotowuje się na zmianę w nazwach miejscowości oraz likwidację jednej, małej miejscowości. Zmiany te nie tylko dotkną naszego województwa, ale obejmą całą Polskę. Projekt rozporządzenia MSWiA zakłada zniesienie lub zmianę nazw wsi, a także przyznanie niektórym autonomii. 📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Opolu. Bez grubego portfela nawet nie podchodź! Grzaniec za 25 zł, a frytki... za 20 zł Ceny z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opolu mogą przyprawić niektórych o ból głowy. Za tradycyjnego grzańca zapłacimy od 18 zł do 25 zł. Za grzane piwo damy min. 14 zł, a za gorącą czekoladę – 18 zł. Cena dużej pajdy chleba ze smalcem i cebulką wynosi 20 złotych, zapiekanka z pieca kosztuje 23 zł, a za frytki z keczupem trzeba również zapłacić aż 20 zł. Pączki (12 małych sztuk) potrafią kosztować 17 złotych, a duży słoik miodu akacjowego to nawet 50 zł! Sprawdź inne ceny na jarmarku w Opolu.

📢 Niedziele handlowe 2023. Kiedy będą ostatnie niedziele handlowe w 2023 roku? Zostały już tylko dwie. Zobacz, kiedy Z powodu ograniczania handlu w niedzielę i święta w całym 2023 roku jest zaledwie 7 niedziel handlowych. Do końca roku zostały już tylko dwie takie niedziele, kiedy sklepy będą otwarte. Sprawdziliśmy, w jakie niedziele będą jeszcze otwarte w tym roku sklepy. 📢 Śląskie memy i śmieszne obrazki. Rozbawią nie tylko fanów ślonskiej godki i hanysów. Uśmiejecie się do łez! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy i pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy po śląsku!

📢 Nowy most przez Odrę w Opolu połączył już oba brzegi rzeki. Trwają też inne roboty związane z remontem opolskiego węzła kolejowego Prace pomiędzy Opolem Głównym a Opolem Zachodnim miały zakończyć się w 2023 roku. Wiadomo jednak, że nie uda się dotrzymać tego terminu. Według nowych ustaleń inwestycja ma być gotowa do marca 2024 roku. 📢 Oto najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internauci żartują ze spraw sercowych 25.11.2023 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się w zasadzie ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP w Opolu. Robotnicy sadzą drzewa i krzewy, montują plac zabaw. Jak Wam się podoba? Zakończenie robót i oddanie placu do użytku zaplanowane jest jeszcze w 2023 roku. Jak zapewniają władze Opola, powstanie tu atrakcyjne miejsce do wypoczynku, pełne drzew i krzewów. 📢 Dwa kilometry w głąb ziemi w poszukiwaniu złóż gorącej wody. Pod Nysą będą wiercić wielką dziurę Nysa dostała dofinansowanie na pierwszy badawczy odwiert geotermalny w sąsiedztwie jeziora. To może być początek geotermalnej ciepłowni w mieście.

📢 Jak brzmiałby dubbing po śląsku w znanych filmach? Zobaczcie, a padniecie ze śmiechu James Bond lubi drinki poszelontane, niy pofyrlane. Al Bundy dobrze wie, że babów się niy do spokopić. Wyobraźcie sobie, że oglądacie film ze śląskimi napisami albo ze śląskim dubbingiem. Sprawdźcie w naszej galerii, czy zrozumiecie, o czym jest mowa. 📢 Gotowi na Black Friday? Chęci są wielkie, ale stan konta to 4 złote i 37 groszy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o Black Friday Helloween> Nie! To nie jest przecież polskie święto! Black Friday? Tak! Nawet jeśli nie ma u nas amerykańskiego Święta Dziękczynienia, po którym w następnym dzień jest Black Friday. W Polsce niejednokrotnie zdarza się bowiem, że ceny przed Czarnym Piątkiem były tak naprawdę niższe. Później podwyższono je, żeby następnie zrobić obniżkę na Black Friday. Zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Galeria Ozimska Park w Opolu po tygodniu od otwarcia już wymaga sporego remontu. „Fuszerka i bubel budowlany to mało powiedziane” Otwarta przed tygodniem galeria Ozimska Park w Opolu szybko zdążyła zasłużyć na niezadowolenie ze strony klientów. Idylliczna wizja miejsca przyjaznego spacerom i zakupom została szybko zatarta przez widoczne już na pierwszy rzut oka niedociągnięcia. Nierówne płyty chodnikowe, które tworzą niebezpieczeństwo dla przechodniów, to tylko niektóre z zaniedbań, na które skarżą się klienci.

📢 Horoskop miłosny na 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 24.11.2023.

📢 Polacy wybudują Czechom autostradę do Polski. To fragment połączenia Wrocław - Praga. Zobacz wizualizacje Czesi właśnie rozstrzygnęli przetarg na wykonawcę budowy autostrady D11 przy granicy z Polską. Kluczowy, górski fragment połączenia Wrocław - Praga wybuduje polska firma Budimex. Dzięki temu nasza droga ekspresowa S3, która dziś kończy się w okolicach Lubawki, będzie miała swój dalszy ciąg. Ponad 20-kilometrowy odcinek przez czeskie góry, ma powstawać 54 miesiące, czyli 4,5 roku. Prace ruszą najszybciej, jak to możliwe, zaraz po podpisaniu umowy. 📢 Piękne wieńce adwentowe 2023. Wyjątkowe dekoracje, która zwiastują Boże Narodzenie. Te stroiki do domu to prawdziwy hit Zbliża się najpiękniejszy czas w roku. Sprzed domów znikają dynie i wrzosy, a my powoli zaczynamy przyozdabiać nasze wnętrza na okoliczność nadchodzących wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia.

📢 Park Śląski w Chorzowie w latach 70., 80. i 90. na niezwykłych zdjęciach z archiwum Dziennika Zachodniego. Pamiętacie? Łezka kręci się w oku Park Śląski w Chorzowie to dziś jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców województwa śląskiego. Czas spędzają tu całe rodziny. Ten jeden z największych parków miejskich w Europie skrywa masę atrakcji i ma niepowtarzalny urok o każdej porze roku. Na jego terenie znajdują się m.in. Stadion Śląski, Śląski Ogród Zoologiczny, Legendia Wesołe Miasteczko, Planetarium Śląskie, Rosarium czy kolejka linowa "Elka". A jak było kiedyś? Zapraszamy na małą podróż w czasie. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak kiedyś bawili się tu Ślązacy.

📢 Horoskop na ostatni tydzień listopada 2023. Bliźnięta, Byk, Baran, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na ostatni tydzień listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do 30 listopada u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Idzie zima! Nie dajcie się zaskoczyć. Te grafiki rozbawią Was do łez Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy.

📢 Halloween w Magnum Clubie. Te halloweenowe przebrania robiły największe wrażenie [ZDJĘCIA] Fantazyjne stroje, oryginalne makijaże i szalony wieczór. Tak wyglądała impreza Halloween Night w Magnum Clubie. Zobaczcie zdjęcie w naszej galerii. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 HIPOKRATES 2023 Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie i w finale ogólnopolskim! W czwartek, 16 listopada zakończyło się głosowanie w ogólnopolskim finale plebiscytu medycznego Hipokrates 2023, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłosili do nagród pacjenci. Poznaliśmy wszystkich laureatów akcji. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia.

📢 Oto znani mieszkańcy Olesna i okolic, którzy zrobili kariery. Sportowcy, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i z terenu powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dorobili się imponujących fortun, zdobyli olimpijskie medale, występują na scenach na całym świecie. Niektórzy dopiero zaczynają karierę, a już sporo osiągnęli. Poznajcie ich w naszej galerii! 📢 Ogromne obrazy na ścianach budynków. Oto najpiękniejsze murale na świecie, wśród nich są także malowidła ścienne z Opola [ZDJĘCIA] Malowidła ścienne są coraz popularniejsze także u nas. Opole jako Stolica Polskiej Piosenki upamiętnia na ścianach słynnych polskich muzyków. Kluczbork promuje się jako miasto murali. Byczyna chce upamiętnić swoją astronomkę Marię Cunitz właśnie obrazem na ścianie. Zobacz, jak wyglądają najbardziej imponujące przykłady malarstwa ściennego na całym świecie.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje! 📢 Sypnęło śniegiem, trudne warunki pogodowe na opolskich drogach. Groźne wypadki na Opolszczyźnie [ZDJĘCIA] Na alei Przyjaźni w Oplu doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Trudne warunki panują na drogach na terenie całej Opolszczyzny. Wiele dróg jest białych, a drogowcom odśnieżenie jezdni utrudnia padający cały czas śnieg.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Wideo W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?