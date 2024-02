Prasówka 3.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 03.02.2024”?

Prasówka 3.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 03.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 3.02.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 3.02.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 3.02.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki. 📢 Te miejsca poleca National Geographic w Beskidach! Co warto odwiedzić? [LISTA TOP 15] Zobacz ZDJĘCIA Województwo śląskie, z Beskidami na czele, zyskało uznanie National Geographic jako jedno z najbardziej fascynujących miejsc do odwiedzenia. Ten region to klejnot w polskiej koronie, oferujący niezliczone atrakcje, które zaspokoją pragnienia każdego podróżnika. Od malowniczych krajobrazów po znaczące punkty historyczne, Beskidy i okolice to kraina, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Odkryj niezwykłe Beskidy i zanurz się w fascynującej podróży po ich zakątkach!

Prasówka 3.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niesamowita studniówka ZSZ nr 4 w Opolu. To był najważniejszy polonez w ich życiu Maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu na swój bal studniówkowy wybrali hotel Arkas w Prószkowie. Choreografia poloneza, którego tradycyjnie zatańczyli, była niezwykle dopracowana.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 3 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 3 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 3.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Wypadki w Polsce z lat 1920-1939 na archiwalnych zdjęciach [3.02.2024] Oto wypadki i katastrofy w Polsce na przedwojennych zdjęciach. Ruch na drogach, torach i w powietrzu w okresie międzywojennym był dużo mniejszy niż aktualnie. Dochodziło jednak do wielu wypadków, a nawet katastrof. Na miejsce przybywali dziennikarze ogólnopolskich mediów i relacjonowali te wydarzenia na łamach prasy. Zobaczcie zdjęcia wypadków i katastrof, do których doszło w latach 1920-1939 w Polsce. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie kandydatem PiS w wyborach na prezydenta Opola? Z całą pewnością nie będzie miał łatwego zadania W kuluarach Prawa i Sprawiedliwości coraz częściej pojawia się nazwisko Michała Nowaka, radnego miasta Opola, jako potencjalnego kandydata na prezydenta. Partia musi postawić na mocnego kandydata, który powalczy z m.in. urzędującym prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim. 📢 Studniówki 2024. Tak bawili się na balu maturalnym uczniowie ZSP w Grodkowie Tegoroczna studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych była niezwykle udana. Zabawa była przednia, a tegorocznym maturzystom humory dopisywały. 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Tak się kiedyś mieszkało na polskiej wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Tradycyjne chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 02.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt po okazyjnej cenie. Można kupić samochody, quady, sprzęt sportowy i budowlany Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 Postacie z Dragon Ball Z od SI wyglądają jak ekranizacja anime - są znakomite i szalenie realistyczne. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki sztucznej inteligencji, która pokazała kultowych bohaterów w realistycznym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami.

📢 Na osiedlu Armii Krajowej w Opolu powstanie nowe boisko. Pieniądze przekazał nowy minister sportu Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras podjął decyzję o dofinansowaniu budowy boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu. Na ten cel miasto otrzyma z ministerstwa przeszło 1,8 mln zł. 📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Tak przez lata zmieniała się posiadaczka jednego z najsłynniejszych polskich głosów. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Krystyna Czubówna Krystyna Czubówna od lat zachwyca polskich widzów i słuchaczy. Jej charakterystyczny, ciepły, niski głos nieodłącznie kojarzy się z programami przyrodniczymi, ale także audycjami w Polskim Radiu i innymi, licznymi projektami. Przez lata prowadziła również „Panoramę” w TVP2. Zobacz, jak się zmieniła. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [3.02.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Takie psy wyją, niszczą i szczekają. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 2.02.2024 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Pogrzeb ks. prałata Zbigniewa Bąkowskiego. Tłumy wiernych pożegnały zasłużonego duchownego 1 lutego miał miejsce pogrzeb księdza prałata Zbigniewa Bąkowskiego. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział duchowni, ale również mieszkańcy regionu. Zasłużony kapłan odszedł w wieku 92 lat.

📢 Muzyczne zakończenie karnawału. Oto lista najlepszych lutowych koncertów w Opolu Stare Dobre Małżeństwo, Michał Wiśniewski czy Baranovski, to tylko niektórzy artyści, którzy wystąpią w Opolu w lutym. Wraz z początkiem nowego miesiąca tradycyjnie przygotowaliśmy listę koncertów zaplanowanych na najbliższy czas w naszym mieście. Oto ona.

📢 Hiacynty: piękna pachnąca dekoracja do salonu. Jak eksponować kwiaty cięte w domu? Najlepsze pomysły na hiacynt w doniczce – galeria zdjęć Hiacynty pojawiły się już w sprzedaży i kuszą swoim wyjątkowym urokiem. Te wyjątkowe wiosenne kwiaty znajdziemy nie tylko na giełdach kwiatowych i w kwiaciarniach, ale również w popularnych dyskontach czy na stoiskach ogrodniczych w hipermarketach. W Biedronce bukiet ciętych hiacyntów kupimy już za 14,99 zł. Tyle samo kosztują w Lidlu kompozycje pięciu kwiatów z cebulą w doniczce. Podpowiadamy, jak pięknie można udekorować dom hiacyntami i zaprosić do salonu wiosnę. 📢 Dla strażaków ochotników roku 2023 był spokojniejszy. Zanotowali znaczny spadek interwencji Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie była najbardziej zapracowaną jednostką ochotniczej straży w województwie opolskim w 2023 roku. Wysyłano ją do akcji średnio co trzy dni. Pozycję lidera w rankingu wyjazdów utrzymuje drugi raz z rzędu.

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! 📢 Akwarium w opolskim zoo czeka na zwiedzających. Tak wygląda dom płaszczek, rekinów i muren Akwarium za 25 milionów złotych w opolskim zoo jest już gotowe na przyjęcie zwiedzających. Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na 1 marca.

📢 Gdzie morsować w Opolu i regionie? Te miejsca na zimne kąpiele wybierają Opolanie. Hity sezonu 2024 Morsowanie stało się jedną z ulubionych aktywności Polaków w ostatnich latach. Wiele osób zdecydowało się spróbować swoich sił, licząc, że kąpiel w lodowatej wodzie poprawi ich odporność. Ważne jednak, by z głową wybierać akweny. Gdzie morsować na Opolszczyźnie? Możliwości jest sporo. W naszej galerii prezentujemy zestawienie najpopularniejszych miejsc w regionie. 📢 Tak się bawili na studniówce maturzyści z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim [ZDJĘCIA] Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim bawili się na balu maturalnym 13 stycznia w restauracji „U Seweryna" w Radłowie. Szkoła z Gorzowa Śląskiego przysłała nam zdjęcia z tej studniówki. 📢 Romanse w „Tańcu w gwiazdami”. Nie tylko Cichopek i Hakiel. Zobacz, jakie jeszcze pary połączyło gorące uczucie w programie „Taniec w gwiazdami” jest dla uczestników szansą na naukę tańca i zabłyśnięcie przed kamerami, ale też zdobycie nowych znajomości, przyjaźni, a jak się wielokrotnie okazywało, nawet rozpoczęcie romansu. Show owocowało krótszymi i dłuższymi związkami. Zobacz, kto dzięki programowi znalazł miłość i jakie gwiazdy podejrzewano, niekoniecznie słusznie, o bliższe relacje.

📢 Najwspanialsze murale na Opolszczyźnie. Robią imponujące wrażenie! Warto wybrać się na wycieczkę, żeby je zobaczyć [ZDJĘCIA] Na Opolszczyźnie jako pierwszy miastem murali został Kluczbork, ale Opole czy Kędzierzyn-Koźle również mogą pochwalić się coraz większą liczbą murali. Jeden z najbardziej imponujących i największych murali jest zaś w Namysłowie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii i sami oceńcie. 📢 W opolskiej brygadzie logistycznej zmienił się dowódca. Uroczyste przekazanie obowiązków w jednostce Opolscy logistycy mają nowego dowódcę. Po prawie 4 latach pracy na stanowisku decyzją ministra obrony narodowej w stan spoczynku przeszedł gen. bryg. Maciej Siudak. Zastąpił go płk Mieczysław Spychalski.

📢 Polonez maturzystów na opolskim Rynku. Zatańczyło kilkaset par. Była nawet Miss Polonia Na Rynku w Opolu kilkuset maturzystów zatańczyło tradycyjnego poloneza, który jak głosi legenda, przynosi szczęście i pomyślność przed zbliżającymi się egzaminami maturalnymi. Imprezę zorganizowano już po raz 22.

📢 To są najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę TOP 20. Ranking za rok 2023 Już po raz trzeci stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Ranking co roku cieszy się bardzo dużą poczytnością i jest przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy, czasem bardzo naprawdę ostrych. Zobaczcie nowe zestawienie wpływowych postaci na kluczborskiej scenie.

📢 W Opolu powstaje kolejna restauracja KFC. Będzie się mieściła na Zaodrzu u zbiegu ulic Niemodlińskiej i Prószkowskiej To będzie już czwarta restauracja KFC w Opolu. Lokale tej amerykańskiej sieci Kentucky Fried Chicken istnieją już w trzech opolskich galeriach handlowych: Solaris, Karolinka i Turawa Park. Czwarta będzie w osobny budynku.

📢 Taki ranking TOP 10 atrakcji Opolszczyzny opracował Google. Zdziwicie się, co poleca do zwiedzania ten ranking Google jest hegemonem w wyszukiwaniu informacji w internecie. Oto lista najczęściej wyszukiwanych atrakcji Opolszczyzny w wyszukiwarce Google, przygotowaną przez biuro prasowe firmy. Jest kilka zaskoczeń. 📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Mieścił się w dawnym więzieniu. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia z imprez i koncertów WOŚP To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie. Organizowano tutaj koncerty rockowe, w tym koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był prosta: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! Zobaczcie zdjęcia z tych legendarnych imprez.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Globalny dostawca układów chłodzenia do ciężarówek rozbudował swoją fabrykę w strefie ekonomicznej w Opolu. Wielkie otwarcie inwestycji TitanX Engine Cooling, globalne przedsiębiorstwo posiadające swoje oddziały w: Szwecji, Polsce, Włoszech, Chinach, USA, Brazylii i Meksyku, opracowuje i dostarcza innowacyjne systemy chłodzenia układów napędowych. W Opolu obecne jest od 2018 roku. Właśnie zakończyło rozbudowę. 📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka w Tarnowskich Górach. Wzruszające sceny, przejmujące gesty i tłumy żałobników. Zobacz film z uroczystości 30 grudnia 2023 roku w sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł na dwa dni przed Wigilią w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

