Prasówka 3.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 3.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 3.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Czy są planowane wyłączenia prądu w opolskim 3.06? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 3.06. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Zaczęło się! W opolskich lasach można już znaleźć pierwsze grzyby. Internauci chwalą się swoimi zbiorami Grzybobranie, to obok grillowania, to nasz sport narodowy. Fani tej aktywności donoszą, że w lasach można znaleźć prawdziwe skarby. 📢 Niezapomniany koncert wspomnieniowy na zakończenie festiwalu w Opolu. Spod pióra Janusza Kondradowicza wyszło setki utworów Na zakończenie 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu odbył się niezwykły koncert poświęcony pamięci Janusza Kondratowicza – wybitnego autora tekstów, który swoimi utworami wpisał się na stałe w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. Koncert zgromadził czołowych przedstawicieli polskiej sceny muzycznej, którzy przypomnieli twórczość zmarłego w 2014 roku artysty.

Prasówka 3.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dni Ziemi Strzeleckiej 2024. T.Love i Piotr Pręgowski rozbujali publiczność. Tak szaleliście pod sceną w niedzielę Artyści wystąpili na Dniach Ziemi Strzeleckiej w parku miejskim. W trakcie dwudniowej imprezy przez park przewinęły się tysiące osób.

📢 Województwo częstochowskie powstało 49 lat temu. Tak wyglądały wtedy Częstochowa, Kłobuck, Myszków i Lubliniec. Zobaczcie sami! 49 lat temu powstało województwo częstochowskie. Ustawę, która wprowadziła zmiany administracyjne, Sejm przyjął 28 maja 1975 roku z mocą obowiązującą od 1 czerwca. Wówczas było jednym z 49 województw w Polsce. Województwo częstochowskie zniknęło z mapy po reformie administracyjnej 1 stycznia 1999 roku. Zostało wchłonięte przez kilka nowych województw, głównie przez województwo śląskie. Czy województwo częstochowskie wróci jeszcze na mapę administracyjną Polski? 📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Za te rzeczy trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 To był ostatni koncert okołofestiwalowy. Wystąpiła wokalistka z Opola Natalia Gosztyła Opolskim akcentem zakończyły się wydarzenia okołofestiwalowe, zorganizowane w tym roku w Opolu. Na dużej scenie rozstawionej na Rynku wystąpiła Natalia Gosztyła, wokalistka i trenerka wokalna z Opola. Zobaczcie, jak bawili się słuchacze.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [3.06.2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [3.06.2024 r.] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Horoskop dzienny na jutro (3.06, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Zobacz, co według horoskopu może Ci się przytrafić w poniedziałek 3.06.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Poznaj horoskop na jutro (poniedziałek, 3.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 3 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 3 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 3 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Nie żyje Zuzia Macheta z Gogolina. W walce z chorobą wspierali ją darczyńcy z całej Polski Zuzia Macheta cierpiała na pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Dzięki wsparciu tysięcy darczyńców przeszła operację wraz z terapią genową w USA. W sobotę przed północą Zuzia przegrała walkę z chorobą. 📢 Horoskop dla Baranów na czerwiec 2024. Co gwiazdy przepowiadają Twojemu znakowi zodiaku w tym miesiącu? Miesięczny horoskop dla Baranów na czerwiec wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w tym miesiącu. Jeśli Barany to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Baranach, sprawdź, jak wygląda ich horoskop miłosny na czerwiec 2024. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie. 📢 Horoskop miesięczny dla Wodników. Co czeka Cię w czerwcu 2024? Miesięczny horoskop dla Wodników na czerwiec wyczytaliśmy w gwiazdach. Przekonaj się, co spotka cię w tym miesiącu. Jeśli Wodniki to twój znak zodiaku, zobacz, czego możesz się spodziewać. Jeśli zależy ci na Wodnikach, sprawdź, jak wygląda ich horoskop miłosny na czerwiec 2024. Być może gwiazdy znalazły tu miejsce dla ciebie.

📢 Wszyscy mówią o nieobecności Rodowicz w Opolu. Zapendowska wreszcie zabrała głos Nie da się ukryć, że fani w tym roku w sposób szczególny odczuli brak największych diw estrady na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. O zaistniały ambaras redakcja ShowNewsa zapytała najbardziej krytyczne "ucho" polskiej branży muzycznej - Elżbietę Zapendowską. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 02.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 02.06.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu. Każdy może być mistrzem kuchni? Gotować każdy może! Kucharze w oczach internautów 02.06.2024 Kucharz z pewnością jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów. Schowany w kuchni, często zupełnie nie mamy pojęcia, kto nam przygotował pyszne danie w restauracji. W ostatnich latach sporą popularnością cieszą się programy kulinarne, po których wiele osób "zarażanych" jest bakcylem do gotowania. Czy każdy może gotować? Z pewnością każdy z nas zna osobę, która uważa się za mistrza kuchni. Zobaczcie najlepsze MEMY o kucharzach i gotowaniu! 📢 Lady Pank i Żabson porwali tłumy. Dni Ziemi Strzeleckiej 2024. Tak bawiliście się w sobotę Impreza została zorganizowana w parku miejskim w Strzelcach Opolskich. Tego dnia na dzieci czekało sporo atrakcji, a wieczorem na scenie wystąpili Żabson i Lady Pank.

📢 Festiwal śmiechu, który rozbawił cały amfiteatr. Kabareton w Opolu był ostry i bez cenzury – dokładnie taki, jaki być powinien Drugi dzień 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zakończył się występem Kabaretonu, który po długiej nieobecności wrócił na festiwalową scenę. Dwugodzinne show rozbawiło publiczność do łez, a ostre żarty nie miały końca. Kabareciarze bez zahamowań rzucali cięte riposty, które rozbawiły opolski amfiteatr do granic możliwości.

📢 Opole w rytmie rocka. Drugi dzień festiwalu to była prawdziwa petarda! Legendy polskiej sceny udowodniły, że wciąż są na topie Sobota, 1 czerwca, była drugim dniem Festiwalu w Opolu, który zaserwował nam prawdziwą muzyczną ucztę. Wieczór rozpoczął się koncertem „SuperJedynek”, który po ośmiu latach przerwy powrócił na opolską scenę w nowej, odświeżonej formie. Na scenie pojawiły się legendy polskiego rocka, przypominając, dlaczego ich utwory stały się ponadczasowymi hitami, które wciąż elektryzują publiczność.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra. 📢 Model kroczący renty wdowiej 2024. Kto spełnia warunki? Jaka będzie kwota? Oto szczegóły! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach? Zobacz!

📢 Opolanie poszli na rekord. Razem odśpiewali przebój Karin Stanek. "Jedziemy autostopem" W sobotę (1 czerwca) na opolskim rynku miało miejsce niezwykłe wydarzenie muzyczne w ramach 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Setki, a może nawet i ponad tysiąc osób zaśpiewało przebój Karin Stanek "Jedziemy autostopem".

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 2 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 2 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 2.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Michał Bajor uhonorowany nagrodą czytelników nto podczas festiwalu w Opolu Podczas 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Michał Bajor został uhonorowany nagrodą czytelników Nowej Trybuny Opolskiej i portalu Nasze Miasto.pl. Statuetkę w uznaniu za 50-letnią karierę artysty wręczył redaktor naczelny nto Tomasz Kapica.

📢 Ten mural to hołd dla wybitnego artysty. Pochodzący z Opola Michał Bajor będzie miał tu pamiątkę na całe życie W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury. 📢 Dziś w Opolu zaświeciła gwiazda Kuby Badacha. "Rzadko kiedy brakuje mi słów, ale nie mogę w to uwierzyć" Ostatnim artystą, który został uhonorowany gwiazdą podczas tegorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, był Kuba Badach. Wokalista zdradził, że Opole jest mu bliskie nie tylko z powodów muzycznych, ale także rodzinnych.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Swoją gwiazdę na opolskim rynku odsłonił Muniek Staszczyk. "Opole, I love you!" W sobotę (1 czerwca) swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki odsłonił Muniek Staszczyk, znany z takich przebojów jak "Czwarte liceum ogólnokszałcące", "Wychowanie", "Ajrisz" czy "Warszawa". Artysta był bardzo wzruszony.

📢 „Ta gwiazda mu się po prostu należała.” Włodzimierz Korcz kolejnym artystą w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki W sobotę 1 czerwca kolejny wybitny artysta dołączył do grona wyróżnionych w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Włodzimierz Korcz, kompozytor i pianista, znany ze współpracy z takimi gwiazdami jak Alicja Majewska i Michał Bajor, odsłonił swoją gwiazdę w Opolu.

📢 Porażka MKS-u Kluczbork 0:1 z Rakowem II Częstochowa. To był ostatni mecz wyjazdowy w tym sezonie MKS Kluczbork przegrał w Częstochowie z rezerwami Rakowa 0:1. Był to ostatni mecz wyjazdowy w tym sezonie III ligi. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 1 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 1 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we sobotę 1.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Najlepsze memy na Dzień Dziecka. Śmieszne zdjęcia i życzenia z okazji Dnia Dziecka 2024 Najlepsze memy na Dzień Dziecka 2024. Zobacz nowe, śmieszne zdjęcia i zabawne obrazki z okazji Dnia Dziecka 1.06.2024. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy też życzenia na Dzień Dziecka, które znajdziecie w tym artykule!

📢 Dzisiaj Dzień Dziecka! Oto dziennikarze „NTO" jako dzieci. Rozpoznacie, kto jest na tych zdjęciach? 1 czerwca świętujemy Dzień Dziecka. Z tej okazji zaglądnęliśmy do rodzinnych albumów z fotografiami i wygrzebaliśmy z nich nasze zdjęcia z czasów dzieciństwa. Oto dziennikarze, a także pracownicy działu reklamy oraz administracji w „Nowej Trybunie Opolskiej". Ciekawe, czy kogoś sami rozpoznacie na tych zdjęciach! 📢 Znamy już pełny program Dni Kluczborka 2024. Zagrają Smolasty, Feel, będzie też Prisoners Show Tegoroczne Dni Kluczborka zostaną zorganizowane 14-15 czerwca, czyli już za dwa tygodnie. Organizatorzy podali pełny program imprezy. Wstęp na stadion będzie biletowany, część dochodów zostanie przeznaczona na kluczborskie hospicjum. 📢 Nowy burmistrz Piotr Gręda bije na alarm: Olesno będzie w ścisłej czołówce najbardziej zadłużonych samorządów Inwestycje trzeba przeprowadzać z głową, a nie zadłużać gminę tak, że bieżącą działalność trzeba finansować z debetu - mówi Piotr Gręda, który 8 maja został oficjalnie nowym burmistrzem Olesna. Jego poprzednik Sylwester Lewicki rządził oleską gminą przez 18 lat.

📢 Zwycięzca Debiutów w Opolu: "Inny nie znaczy gorszy". Kim jest Norbert Wronka, który skradł serca jury? Norbert Wronka zdobył nagrodę im. Anny Jantar – Karolinkę podczas konkursu Debiutów. Młody artysta porwał jury i publiczność swoją interpretacją utworów Czesława Niemena, udowadniając, że nawet tak wymagający repertuar można wykonać z pasją i autentycznością.

📢 Norbert Wronka zwycięzcą konkursu Debiutów. Młodzi artyści mierzyli się z repertuarem Czesława Niemena Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista. 📢 Michał Bajor świętuje 50-lecie swojego debiutu. Wyjątkowy recital porwał opolska publiczność W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy.

📢 Koncert Premier rozpoczął 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Poziom tegorocznych artystów przeszedł najśmielsze oczekiwania W piątek (31 maja) punktualnie o godz. 20:00, rozpoczął się 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tradycja opolskiego festiwalu została podtrzymana – wraz z pierwszym dźwiękiem inauguracyjnego koncertu Premier, z nieba spadły krople deszczu. Amfiteatr w mgnieniu oka wypełnił się kolorowymi parasolami, tworząc malowniczy widok morza parasoli. Pomimo niesprzyjającej pogody, entuzjazm publiczności nie został ugaszony. 📢 Rozpoczął się Festiwal Opole 2024. Deszcz nie zniechęcił opolan. Festiwalowa strefa widza bawi się na opolskim rynku Świetną alternatywą do oglądania 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki przed telewizorem jest strefa widza na opolskim rynku. Na ogromnym ekranie i przy dobrym nagłośnieniu można śledzić tam wydarzenia z amfiteatru. Zobaczcie, jak wyglądała ona w pierwszy wieczór festiwalu.

📢 Tak wygląda Olesno nocą z lotu ptaka. Widoki są niesamowite! Nocne zdjęcia dronem nad Olesnem wykonał Krzysztof Świtalski. Oświetlone miasto wygląda w nocnych ciemnościach całkiem inaczej. Zobaczcie w galerii te piękne fotografie.

📢 Koncert Grubsona na opolskim rynku. Tak bawili się opolanie W festiwalowy weekend w Opolu, oprócz koncertów na scenie amfiteatru odbywają się też liczne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich był koncert uznanego rapera i producenta muzycznego Tomasza Iwanca - GrubSona. Pod sceną zgromadziła się duża rzesza fanów. 📢 Kulisy festiwalu w Opolu. Nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem. Artyści śpiewali z papierosem lub zmieniali słowa piosenki W tym roku rozpoczyna się już 61. edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. TVP organizuje tę imprezę z niezwykłą precyzją, dbając o każdy szczegół i trzymając się ściśle ustalonego harmonogramu. W trakcie koncertów nie ma miejsca na odstępstwa. Jednak nie zawsze tak było. Przypominamy najciekawsze momenty z historii festiwalu.

📢 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii. Tak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Śpiewały u nas legendarne gwiazdy Dzisiaj jest to przede wszystkim festiwal telewizyjny i impreza TVP, ale i tak cały czas Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto. Dzisiaj to nadal okazja, żeby nie tylko w amfiteatrze, ale także na ulicach w centrum Opola zobaczyć muzyczne gwiazdy. 📢 Ulubienica zwiedzających zoo w Opolu została mamą. Niezwykłe narodziny uchatki w ogrodzie zoologicznym W opolskim ogrodzie zoologicznym przyszła na świat uchatka kalifornijska. Choć do tej pory w Opolu urodziło się już sześć maluchów, to te są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie filmik z małą uchatką z Opola.

📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora.

📢 Horoskop na długi weekend piątek - niedziela. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na długi weekend 31 maja - 2 czerwca 2024. Co się wydarzy od piątku do niedzieli? Wróżka Expiria przygotowała niezwykły horoskop na ten ciekawie zapowiadający się czas. 📢 Dni Ozimka 2024. Na scenie Kasia Kowalska, Dawid Kwiatkowski i Czesław Mozil Ozimek w całym regionie znany jest jako miasto hutników. W najbliższy weekend zamieni się jednak w stolicę dobrej zabawy i polskiej piosenki. To dlatego, że w sobotę 1 czerwca rozpoczynają się tutaj Dni Ozimka. Imprezę uświetnią prawdziwe gwiazdy.

📢 Nawiedzony dom przyprawia o dreszcze. Co zarejestrowały kamery eksploratorów? Eksploratorzy z grupy SRC Urbex wzięli pod lupę jeden z opuszczonych domów na południu Opolszczyzny. Gdzie dokładnie? Tego zdradzili, by uchronić to miejsce przed najazdem ciekawskich i dalszą dewastacją. 📢 Dworzec PKP w Ozimku zostanie wyremontowany. Wiemy, co w nim będzie To jest jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Ozimku. Zaniedbany budynek dworca zmieni się nie do poznania. 📢 Tak kiedyś wyglądała kolej. Opolskie dworce, pociągi, parowozy Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje...

📢 Uczniowie z Kluczborka nagrali poleczkę. Wyszło super. Musicie to zobaczyć! Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku nagrali piosenkę. Tym razem zaprezentowali się na folkową nutę. 📢 Nowe informacje w sprawie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. W czerwcu nie zdążą z otwarciem Hotel Gołębiewski w nadmorskim Pobierowie miał zostać otwarty w czerwcu 2024 r. Tak się raczej nie stanie. - Dostaliśmy wniosek o przedłużenie terminu na dostarczenie dokumentów - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach. 📢 Asia Kalitan wraca do Mediolanu. Modelka z Kluczborka chce podbić stolicę mody 22-letnia modelka z Kluczborka ma za sobą przerwę w karierze z powodu tragedii rodzinnej. Dzisiaj wylatuje do Mediolanu, gdzie podpisała kontrakt. Jeszcze w tym roku chce też trafić na sesje modelingowe w Nowym Jorku.

📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Horoskop na pierwsze dwa tygodnie czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na pierwszą połowę czerwca 2024. Co się wydarzy przez pierwsze dwa tygodnie najbliższego miesiąca u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

📢 13 kandydatów do Europarlamentu z Opolszczyzny. Największe szanse ma Andrzej Buła, dwójka na liście Koalicji Obywatelskiej Już za niespełna dwa tygodnie (9 czerwca) pójdziemy po raz kolejny do lokali wyborczych. Tym razem głosujemy na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Z województwa opolskiego kandyduje 13 osób. Poznajcie wszystkich kandydatów.

📢 Już w te wakacje będziemy pływać w nowym basenie na Opolszczyźnie. Na nowym basenie odkrytym w Oleśnie będą zjeżdżalnie wodne Trwają już ostatnie prace przy budowie nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie, który budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami.

📢 Do tych restauracji opolanie najczęściej jeżdżą w niedzielę. Polecili je internauci Wiele osób nie wyobraża sobie niedzieli w Polsce bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy chętnie odwiedzają opolskie restauracje. 📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa.

📢 Tak Nysa bawiła się z okazji swojego święta! Koncerty, jarmark i występy. Imprezę zakończyła Margaret Koncertem Margaret zakończyły się w sobotę (25 maja) dwudniowe obchody Dni Nysy. W tym roku impreza toczyła się w dwóch miejscach równolegle i choć widmo nadchodzącej nawałnicy mogło pokrzyżować plany organizatorów zabawa była wyśmienita. 📢 Najtragiczniejsze wypadki na naszych drogach sprzed lat. Warto zobaczyć te zdjęcia ku przestrodze Z roku na rok drogi Opolszczyzny są coraz bezpieczniejsze. Jest mniej wypadków śmiertelnych, ginie też mniej ludzi. Ale nie zawsze tak było. Najtragiczniejsza była końcówka lat 90. i początek lat dwutysięcznych. 📢 Modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia odświeżą wygląd i sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Tyle trzeba mieć, żeby kupić tani dom na Opolszczyźnie. Niektóre duże nieruchomości są w cenie kawalerki Czy w roku szalejących cen nieruchomości można kupić dom z działką za małe pieniądze? Okazuje się, że tak, chociaż dysponując kwotą poniżej 200 tysięcy złotych znajdziemy w zasadzie jedynie nieruchomości do kapitalnego remontu. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Ludzie mówią, że w tym lesie dzieją się dziwne rzeczy. Niektóre opowieści przerażają To jedno z najbardziej fascynujących, ale i tajemniczych miejsc na Opolszczyźnie. Owiane wieloma legendami. Jedna z nich mówi o pojawianiu się tam tajemniczej kobiety z dziecięcym wózkiem. Takich historii o lesie przy polsko-czeskiej granicy jest dużo więcej. 📢 Dni Kluczborka 2023. Dżem i Jack Sparrow Band rozgrzali publiczność do czerwoności W sobotę (10.06) odbyły się kolejne trzy koncerty w ramach tegorocznych Dni Kluczborka. Zagrał m.in. legendarny zespół Dżem i choć publiczności nie usłyszała utworu „Czerwony jak cegła” i tak była rozgrzana do czerwoności. Nie obyło się bez bisów. 📢 Opole. Ponad 600 osób przeszło ulicami miasta w trzecim Marszu Równości. Na trasie zorganizowano kontrmanifestacje W marszu, który w sobotę (25.09) przeszedł ulicami Opola, brali udział zarówno ludzie młodzi, jak i starsi. Łączyło ich to, że domagali się poszanowania praw mniejszości, zwłaszcza seksualnych. Wielu postawiło na barwne stroje, by zwrócić uwagę na swoje postulaty.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.