Prasówka 3.07.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Górnictwo na archiwalnych zdjęciach. Zobaczcie kopalnie, przodki i górników podczas pracy. Jak zmieniła się praca w górnictwie? Jednym z pierwszych skojarzeń o województwie śląskim jest właśnie górnictwo. Historia pracy w kopalniach na naszym regionie sięga głęboko w przeszłość, o wiele głębiej, niż mogłoby się wydawać. Przemysł górniczy w województwie śląskim stanowił główny fundament gospodarczy i społeczny regionu, kształtując jego tożsamość na przestrzeni lat. Na archiwalnych zdjęciach, które zebraliśmy możemy zobaczyć jak zmieniała się praca górników. Wraz z postępem czasu i rozwojem technologicznym, kopalnie przeszły metamorfozę, wprowadzając nowoczesne maszyny i sprzęt, które miały ułatwić i zautomatyzować proces wydobycia. Jak wyglądało to kiedyś? Sprawdźcie!

📢 Najlepsze nadmorskie miejscowości w Polsce. Musisz odwiedzić je w te wakacje! [RANKING] Jeśli marzysz o idealnym wypoczynku nad polskim morzem, koniecznie odwiedź te nadmorskie perełki! Od malowniczych plaż po tętniące życiem promenady – polskie wybrzeże oferuje niezliczone atrakcje, które zachwycą każdego turystę. Niezależnie od tego, czy szukasz spokoju i relaksu, czy też ekscytujących przygód, te nadmorskie miejscowości na pewno spełnią Twoje oczekiwania. Przygotuj się na niezapomniane wakacje pełne słońca, morskiej bryzy i niezrównanych widoków. Przekonaj się, które miejsca warto odwiedzić tego lata!

📢 Takie rzeczy można dostać za darmo na portalu OLX. Oto najciekawsze oferty od mieszkańców Opolszczyzny 2.07.2024 Mnóstwo rzeczy opolanie chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest kilkaset przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w województwie opolskim. Działania te, czyli nadawanie niepotrzebnym przedmiotom nowego życia, wpisują się w ideę zero waste. Najciekawsze propozycje umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. Oferty z dnia 2.07.2024. 📢 Sobotni finał Męskiego Grania 2024 w Żywcu. Na scenie aż dwie Orkiestry i premierowo „Wolne Duchy” ZDJĘCIA Za nami Męskie Granie 2024 w Żywcu. W sobotę, 29 czerwca, przed festiwalową publicznością wystąpiły aż dwie Orkiestry. Swój zaległy finał zagrała Męskie Granie Orkiestra 2023 w składzie Igo, Mrozu i Vito Bambino, która ze względu na warunki pogodowe nie mogła wystąpić w ubiegłym roku. Na Scenie Głównej pojawiła się także Męskie Granie Orkiestra 2024 w składzie Daria Zawiałow, Mrozu i Kacperczyk. Premierowo wybrzmiał singiel promujący tegoroczną trasę, czyli „Wolne Duchy”.

📢 Policjant z Namysłowa interweniował po służbie. Stanął w obronie ochroniarza, obezwładnił i zatrzymał agresywnego 18-latka Sierżant Konrad Kurzawa był już po służbie. Na parkingu przy jednym z marketów w Namysłowie zauważył, jak 18-latek dotkliwie atakuje pracownika ochrony. Wcześniej wybiegł on ze sklepu ze skradzionymi butelkami alkoholu. Sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. 📢 Horoskop dzienny na jutro (3.07, środę). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Przeczytaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w środę 3.07.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Poznaj horoskop na jutro (środę, 3.07.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Ostrzeżenie GIS 2.07.2024 Produkty wycofane ze sklepów TEDi, Auchan, POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto 2.07.2024 Ostrzeżenie GIS 2.07.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Odra Opole już gra, reszta piłkarskich drużyn wkrótce dołączy. Terminarz letnich meczów kontrolnych czołowych ekip z Opolszczyzny Prezentujemy harmonogram letnich gier kontrolnych, jakie czekają czołowe piłkarskie drużyny z Opolszczyzny, występujące w Betclic 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. 📢 Syn byłej opolskiej posłanki PiS zatrzymany z narkotykami. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny Nastolatek miał przy sobie marihuanę oraz metamfetaminę. Uwagę policjantów zwróciło jego nerwowe zachowanie.

📢 Tak wyglądają "głubczyckie Bieszczady". Zapomniana część Gór Opawskich Pogranicze polsko-czeskie skrywa wiele ciekawych miejsc. Czas wakacji to idealna pora na ich odkrywanie. Na terenie gminy Głubczyce bierze początek najbardziej wysunięte na wschód pasmo Sudetów, czyli Góry Opawskie. 📢 Konkurs fotograficzny „I...TAKI świat jest piękny!”. Wręczyliśmy nagrody laureatom „I...TAKI świat jest piękny!” to hasło naszego konkursu, w którym do wygrania były trzy vouchery na 5000, 4000 i 3000 złotych. Dziś (2 lipca) wręczyliśmy nagrody laureatom. Zwycięzcy nagrody mogą przeznaczyć na wakacje marzeń z biurem ITAKA. 📢 Piękna opolanka straciła ręce i nogi. „Rozpłakałam się, gdy odebrałam nowe buty” Edyta Przysiężna trafiła do szpitala z bólem brzucha, ale nie sądziła, że jej życie z godziny na godzinę zamieni się w koszmar. Mimo sytuacji, nie traci optymizmu i walczy o marzenia. Na razie największym jest to, by o własnych siłach wyjść z domu, dlatego zbiera pieniądze na rehabilitację oraz protezy.

📢 Janusz Kowalski tłumaczy, dlaczego opuścił Suwerenną Polskę. "Ja lubię atakować" W mojej ocenie taka formuła, gdzie nie będę ograniczany, będzie lepsza - mówi w rozmowie z portalem nto.pl Janusz Kowalski, do niedawna poseł Suwerennej Polski.

📢 Ponad połowa sołectw w gminie Kluczbork ma nowych sołtysów. Tu nastąpiły zmiany Zakończyły się wybory sołtysów w gminie Kluczbork. W wielu wioskach nastąpiły zmiany. Aż ponad połowie sołectw przewodzą panie. 📢 Sztangiści Budowlanych Opole zdominowali rywalizację w mistrzostwach Polski. Ale medale zdobyli w nich też zawodnicy MOS-u Opole Dziewięć medali w startach indywidualnych i triumf w klasyfikacji drużynowej - takim osiągnięciem w mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów mógł się pochwalić klub Budowlani Opole. Trzy krążki w krajowym czempionacie wywalczyli jednak także przedstawiciele MOS-u Opole.

📢 Kozielska Wyspa przed wojną. Najpierw była częścią tutejszej twierdzy, a potem przez wiele lat hodowano na niej konie Na fundamentach dawnych fortyfikacji wzniesiono krytą ujeżdżalnię, łaźnię, kuźnię, magazyny pasz i stodoły. Dziś, po wielu latach przerwy, znów uprawia się tu sporty konne.

📢 Twój mObywatel może wkrótce stracić ważność. Jak przedłużyć prawidłowe działanie aplikacji? Poradnik krok po kroku Aplikacja mObywatel przydaje się bardzo często. Ważne jest jednak, by pamiętać, że raz założone konto nie jest ważne w nieskończoność. Jeśli mObywatel poinformuje cię, że data ważności twojego profilu się kończy, należy podjąć kilka prostych kroków, aby wszystko działało dalej tak, jak trzeba. Zobacz, jak to zrobić. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 2.07.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 2.07.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Zakład Karny we Wrocławiu od wewnątrz. Tak żyją osadzeni i strażnicy więzienni. Mamy zdjęcia. Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia.

📢 Harcerze ze szczepu Feniks w Oleśnie organizują kolonie dla zuchów. Ruszyły zapisy Oleski 3 Szczep Feniks zaprasza do udziału zarówno w kolonii zuchowej, jak i w obozie harcerskim. Ta propozycja jest dla wszystkich dzieci i nastolatków, którzy lubią spędzać aktywnie czas. 📢 Opolanie poszukiwani listami gończymi. Wiesz, gdzie się ukrywają? Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z funkcjonariuszami Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Jakub Śmierciak z Opola z brązowym medalem olimpiady geograficznej. O tytuł walczyli uczniowie z 4 państw 32 najlepszych geografów ze szkół średnich z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii rywalizowało podczas 10. Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej. Polacy zdobyli na niej aż 7 medali. Brązowy medal wywalczył uczeń z Opola - Jakub Śmierciak.

📢 To dopiero początek upałów. Gdzie w Opolu można schronić się przed wysoką temperaturą? Opolskie atrakcje na wakacje Wakacje trwają już przeszło tydzień, a już w ostatni weekend przyszły rekordowe upały. Korzystając z wolnego czasu, Opolanie chronią się przed gorącem w miejskich parkach i nad wodą. Oto najlepsze miejsca w Opolu w upalne letnie dni. 📢 Kasia Tusk zachwyca urodą! Zobaczcie, jak się zmieniała przez lata! Kasia Tusk to postać, której przedstawiać nie trzeba. W polskim show-biznesie funkcjonuje od wielu lat i dzieli się inspiracjami modowymi, a także udziela się w licznych akcjach charytatywnych. Bez wątpienia Kasia Tusk zachwyca urodą, więc przyjrzyjmy się temu, jak zmieniała się na przestrzeni lat! 📢 Na szybie ktoś powiesił zdjęcie czaszki. W opuszczonej wsi dzieją się dziwne rzeczy. A ludzie boją się tutaj mieszkać Kamieniec znajduje się 3 kilometry na wschód od Szumiradu, w środku lasu. Od lat nikt tam nie mieszka na stałe, chociaż domy mają swoich właścicieli. W Kamieńcu są także walące się się budynki gospodarcze oraz opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii.

📢 Niecodzienne zdarzenie drogowe w powiecie namysłowskim. 20-latek przejażdżkę samochodem zakończył w ogródku Do niecodziennego zdarzenia doszło dzisiaj (1 lipca) około godziny 7:00 w Woskowicach Górnych. Kierujący oplem zakończył swoją podróż w ogrodzie. Został ukarany wysokim mandatem.

📢 Dzień Psa na wesoło. Memy o psach, czyli śmieszne obrazki o naszych pupilach. Te MEMY rozbawią Was do łez Memy o psach rządzą w sieci 1 lipca. Tego dnia psy obchodzą swoje święto. Rasowe i kundelki, szczeniaki i psi seniorzy, małe jak chihuahua i majestatyczne jak dog albo owczarek niemiecki - każdy pies ma swój urok i może być wdzięcznym tematem do żartów. Zobaczcie najśmieszniejsze obrazki z sieci. 📢 Zaginęła 16-letnia Dominika Sroka z Opola. Czy ktoś wie, gdzie przebywa? Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu poszukują zaginioną Dominikę Srokę. Nastolatka ostatni raz widziana była przez rodzinę kilka dni temu. Wszyscy, którzy mogą pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z policją pod numerem tel. 112 lub 47 864 25 71.

📢 Zapomniana baza wojskowa nieopodal Głuchołaz. Poznajcie historię Muny W pobliżu miejscowości Mikulovice, tuż przy granicy polsko-czeskiej, znajduje się dawna baza wojskowa zwana Muną. W trakcie swojego istnienia była ona wykorzystywana przez Wehrmacht, Armię Czerwoną, oraz czechosłowackie i czeskie siły zbrojne. Obecnie porośnięty lasem obszar jest w większości opuszczony i niewielu zdaje sobie sprawę z jego istnienia. 📢 Pacjenci cenią szpital w Białej za życzliwość i kompetencje. Teraz będą chwalić komfortowe sale Już na początku lipca szpital powiatowy w Białej przeniesie pierwszych swoich pacjentów do nowego budynku. Kadra szpitala św. Elżbiety cieszy się dobrą opinią, teraz placówka zaoferuje także świetne warunki pobytu chorych.

📢 Ścisk w autobusach miejskich w Opolu. Jak MZK zareaguje na problem Z początkiem wakacji w opolskiej komunikacji publicznej zaczął funkcjonować letni rozkład jazdy. Mniejsza liczba autobusów i podstawienie krótszych pojazdów doprowadziły do przeciążenia m.in. linii nr 8. Największy ścisk panował na odcinku z zakładów Metalchem do centrum miasta.

📢 Te historyczne zdjęcia robią dziś wrażenie. Kryją się za nimi niesamowite historie Stare fotografie są dzisiaj już historycznymi eksponatami, ale sportretowani na nich ludzie nie są anonimowi. Jednym z nich jest Bernhard Rodewald, chłopiec stojący przy dzwonach w Gorzowie Śląskim.

📢 Pożar zboża na polach pod Kluczborkiem. Ogromne straty, spłonęły dziesiątki hektarów 25 hektarów zboża spaliło się na polu w Gotartowie koło Kluczborka. Jeszcze większe połacie zboża na pniu były zagrożone pożarem, ponieważ silny wiatr utrudniał gaszenie i przenosił ogień. Strażacy uporali się jednak z ogniem. W akcji wzięło udział w sumie 66 strażaków. 📢 II Wicemiss Polonia Emily Reng przyjechała do Kluczborka. To jej rodzinne miasto Mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, ale pochodząca z Kluczborka, Emily Reng zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia 2024. Tuż po gali piękna 18-latka przyjechała do rodzinnego miasta.

📢 Atrakcje turystyczne i najcenniejsze zabytki Olesna. Te miejsca trzeba koniecznie zobaczyć Jednodniowa wycieczka w weekend to świetny pomysł. Na Opolszczyźnie many wiele urokliwych miasteczek, które warto zwiedzić. Jednym z nich jest Olesno. Sprawdź, gdzie wybrać się na spacer. Największe atrakcje i najcenniejsze zabytki w Oleśnie i okolicach. 📢 Parawany to stan umysłu i polski wkład w turystykę światową. Rozpoczęły się wakacje i wczasy nad Bałtykiem „Parawany to stan umysłu” - znacie takie powiedzenie? Opisuje mentalność i zachowania polskich turystów, które są powszechne u plażowiczów nad Morzem Bałtyckim. Zobaczcie najlepsze memy.

📢 Kolejny zakład w Opolskiem zagrożony. Pracownicy w Zakładach Napraw Taboru będą mniej pracować i mniej zarabiać PKP Cargo mierzy się z olbrzymimi problemami finansowymi. Niestety, odbijają się one również na podwykonawcach firmy, czyli Zakładach Napraw Taboru. Jeden z nich znajduje się Kluczborku. Pracownicy „Wagonówki” zgodzili się na skrócenie czasu pracy i obniżkę pensji, by ratować zakład, ale boją się, że to nie wystarczy.

📢 Imponujące maszyny przyjechały na Electro Moto Show do Dobrodzienia. Można je przetestować W tych nowoczesnych samochodach nie słychać ryku silnika, ale pod maską mają często smoki i do setki potrafią rozpędzić się w 3,5 sekundy. W Dobrodzieniu do niedzieli trwa Electro Moto Show 2024.

📢 Emily Reng zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia 2024. Mieszka w USA, ale pochodzi z Kluczborka W piątkowy wieczór (28 czerwca) odbył się finał konkursu Miss Polonia 2024. Tytuł drugiej wicemiss zdobyła związana z Kluczborkiem 18-letnia Emily Reng, która w marcu wygrała konkurs Miss Polish America. 📢 W wakacyjny weekend najlepiej odpoczywać nad wodą. Oto najlepsze baseny odkryte na Opolszczyźnie Na Opolszczyźnie działa 15 basenów odkrytych. Większość z nich już jest otwarta, a pozostałe zaczną funkcjonować w lipcu. Wiele obiektów w ostatnich latach przeszło remont, dzięki czemu mogą jeszcze lepiej służyć mieszkańcom. Zobaczcie listę najlepszych basenów odkrytych w województwie opolskim.

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA. 📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 przygotowują się do finału. Sfotografowały się w strojach kąpielowych. Oto efekty sesji Już 5 lipca rozpocznie się 3-dniowy Festiwal Piękna, którego punktem kulminacyjnym będzie gala finałowa miss Polski 2024. Aktualnie najpiękniejszą Polką jest Angelika Jurkowaniec z Namysłowa, a na koronę najpiękniejszej Polki w tym roku mają kolejne dwie Opolanki. Kandydatki przygotowują się do finału. Zobaczcie, jak wypadły w sesji fotograficznej w strojach kąpielowych.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.