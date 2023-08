Prasówka 3.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 02.08.2023”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 02.08.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Sklepy wycofują produkty 2.08.2023. Ostrzeżenie sanepidu! Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan usuwają te artykuły 2.08.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 2.08.2023. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży.

Prasówka 3.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Opuszczony szpital miejski w katowickich Szopienicach budzi grozę. WIDEO. Wchodzisz na własną odpowiedzialność Opuszczony szpital miejski w Katowicach, w dzielnicy Szopienice - zobacz WIDEO z tego mrożącego krew w żyłach miejsca. Korytarze dawnej placówki medycznej w niczym nie przypominają teraz tego, czym były kiedyś. Wejdź razem z nami do wnętrza tego wyrwanego wprost z horroru budynku i przekonaj się, co można tam teraz znaleźć.

📢 Oto piękna Paulina Krupińska w bikini na desce! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 2.08.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Ile się trzeźwieje po piwie, winie czy wódce? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Z tych ubrań zrezygnuj! 21 rzeczy, które okropnie postarzają. Zobacz, czego lepiej unikać i nie dodawaj sobie lat Ubrania mogą upiększyć osobę, która je nosi, podkreślić atuty sylwetki, odpowiednio zaakcentować karnację. Potrafią też sprawić, że wygląda się w nich infantylnie albo wręcz przeciwnie, bardzo dojrzale. Często kobiety popełniają właśnie ten błąd i nieświadomie wybierają rzeczy, które dodają im lat. Spójrz na listę ubrań, których lepiej się wystrzegać. 📢 Horoskop codzienny na czwartek 3 sierpnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik... HOROSKOP dzienny na czwartek 3 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 3.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [3.08.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku. 📢 Horoskop dzienny na jutro (czwartek, 3.08). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii? Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 3.08.2023. Czy Cię to zasmuci? Sprawdź horoskop na jutro (czwartek, 3.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Koreańscy inwestorzy mają kolejną obsuwę. Duży zakład w Kędzierzynie-Koźlu powstanie dopiero w 2026 roku Informacje o przesunięciu harmonogramu uruchomienia fabryki komponentów do baterii akumulatorowych przekazał sam inwestor. Pracę miało tutaj znaleźć 150 osób, a samą inwestycję wyceniono na blisko 400 mln zł.

📢 Niemiecka sieć handlowa wkracza do Opola. Opolanie długo czekali na debiut tego sklepu. Wielkie otwarcie jeszcze w tym roku W powstającej galerii handlowej Ozimska Park w Opolu swój debiut będzie miała kolejna niemiecka sieć sklepów. Niebawem, na przestrzeni około 1,500 mkw., otworzy się pierwszy sklep Woolworth na Opolszczyźnie. Firma słynie z bogatej oferty artykułów gospodarstwa domowego, elektroniki, wyposażenia wnętrz, tekstyliów, dekoracji czy zabawek. 📢 Najśmieszniejsze memy o Opolu. Woda w Odrze, festiwal i Edyta Górniak. Z czym Polakom kojarzy się Opole [MEMY] Z krążących w Internecie memów widać, że Opolanie mają poczucie humoru i dystans do samych siebie, więc chętnie śmieją się z samych siebie. Ale z Opola śmieją się czasem także Polacy z innych części kraju. Nowym tematem memów jest woda w Odrze, która niestety nie jest krystalicznie czysta. Sami zobaczcie najlepsze memy.

📢 16 najbardziej niesamowitych atrakcji Polski według internautów. Umywalka olbrzyma, pamiątki po polskim geniuszu i inne cuda Znudziły wam się już słynne atrakcje turystyczne w Polsce, zamki, pałace i miejsca z listy UNESCO? Szukacie czegoś naprawdę wyjątkowego na weekendowe i wakacyjne wycieczki? Świetnie się składa – internauci wskazali swoje ulubione atrakcje w Polsce i lista zawiera sporo niespodzianek. Przedstawiamy 16 najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce, które zachwyciły turystów i mogą zachwycić i was. Lista zawiera sporo niespodzianek. 📢 Tak urządziła się Natalia Siwiec. Zobacz luksusowy dom celebrytki w Meksyku. Bajkowe wnętrza są warte krocie Natalia Siwiec uwielbia podróżować i poznawanie odległe zakątki świata. Celebrytka spełnia też co jakiś czas swoje większe i mniejsze marzenia. Podczas wyjazdu do Ameryki Północnej Natalia Siwiec zakochała się w Meksyku i tu postanowiła zainwestować oszczędności. Zobacz, jak luksusowo się urządziła celebrytka w domu w malowniczym Tulum. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu Natalii Siwiec za oceanem.

📢 Jakub Reil, trener LZS-u Starowice Dolne: Utrzymanie to dla mnie absolutne minimum. I to w takim stopniu, że nawet nie chcę o tym rozmawiać Opolscy trzecioligowcy przygotowują się do wyzwań nowej kampanii. O ile MKS Kluczbork jest z tym poziomem rozgrywkowym zaznajomiony, tak LZS Starowice Dolne niezbyt. Doświadczenia klubu związane z 3 ligą do najprzyjemniejszych nie należą, ale nowy sezon to nowa okazja, żeby napisać nową historię. Na temat zbliżających się rozgrywek porozmawialiśmy z trenerem LZS-u Jakubem Reilem. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Biskup Andrzej Czaja czuje się lepiej po przeszczepie wątroby. Poinformowali o tym opolscy biskupi pomocniczy W lipcu biskup opolski Andrzej Czaja przeszedł przeszczep wątroby. Wierni z niepokojem śledzili informacje o stanie zdrowia kapłana. W środę (2 sierpnia) biskupi pomocniczy Rudolf i Waldemar poinformowali o poprawie samopoczucia księdza ordynariusza i nadal proszą o modlitwy w jego intencji. 📢 Pyton w mieszkaniu w Chorzowie. Mieszkaniec znalazł 2,5-metrowego gada w łazience swojego mieszkania We wtorek, 1 sierpnia strażnicy miejscy z Chorzowa zostali wezwani do bardzo nietypowej interwencji. Jeden z mieszkańców Chorzowa II w swojej ubikacji znalazł… pytona. Choć sytuacja była iście komiczna, to z pewnością lokatorowi nie było w tamtym momencie do śmiechu. 📢 Ogromny korek na autostradzie A4. Pomiędzy Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi trwają roboty drogowe Drogowcy montują detektory (czujniki wykrywające przejeżdżające pojazdy) na autostradzie A4. Zajęty jest prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Korek ciągnie się od Pietrzykowic do Kątów Wrocławskich.

📢 Jak można przykryć widoczną bliznę? Fantazyjnym tatuażem! Oni to właśnie zrobili [ZDJĘCIA] Duże blizny w widocznych miejscach są bardzo kłopotliwe. Można jednak zmienić je za pomocą małego dzieła sztuki pod skórą! Dobrze dobrane tatuaże mogą doskonale zamaskować blizny wprawiające w kompleksy. 📢 Dzisiaj kończy 51 lat, a figury i nóg zazdroszczą jej nastolatki. Zobacz, jak dba o siebie Justyna Steczkowska 2 sierpnia 1972 roku na świat przyszła Justyna Steczkowska. Dzisiaj jest dojrzałą, piękną, utalentowaną kobietą, która zna swoją wartość. Fani podziwiają ją za wiele rzeczy. Piosenkarka od wielu lat zachwyca nie tylko głosem, ale także idealnie szczupłą sylwetką! Jak ona to robi? Gwiazda podzieliła się tą tajemną wiedzą.

📢 Opolskie kobiety na wyjątkowych fotografiach artystki. Panie, jakie codziennie mijamy obok siebie Każda kobieta chce być piękna, a fotograficzny projekt Marjonetki, czyli Marleny Bednarskiej z Byczyny, spełnił te marzenia. Te zdjęcia są niezwykłe pod każdym względem. Bo to nie są modelki, choć na takie teraz wyglądają.

📢 Najlepsze żarty z rolników i mieszkańców wsi. Polska prowincja widziana oczami tworców memów 2.08.2023 Polska wieś jest wspaniała i kochają ją miliony Polaków. Ale potrafimy mieć do siebie dystans i spojrzeć na prowincję z lekkim uśmiechem. "Miastowi" mogą nie zrozumieć fenomenu polskiej wsi. 2.08.2023. 📢 Opuszczona wieś w środku lasu. Na kołku wisi kask, do jednej z szyb przytwierdzono rentgenowskie zdjęcie głowy 2.08.2023 Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii. 2.08.2023.

📢 Horoskop na sierpień 2023. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga 2.08.2023 HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 2.08.2023.

📢 Numerolodzy poznali twoją przyszłość. Wystarczyła im do tego data urodzenia 2.08.2023 Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzięki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku. 2.08.2023. 📢 Między nami sąsiadami. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 2.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 2.08.2023. 📢 PFRON dofinansuje zakup samochodów dla niepełnosprawnych w Prudniku i Głogówku. W całym województwie takich aut będzie kilkanaście Do powiatu prudnickiego trafią dwa busy przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacji. W całym województwie opolskim PFRON dofinansuje w tym roku zakup kilkunastu takich pojazdów.

📢 Te długi przedawniają się od lipca 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 02.08.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już w lipcu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Te banknoty tracą ważność do końca lipca! Masz je? Koniecznie je wymień 02.08 Jakie banknoty trzeba wymienić w lipcu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić! 📢 Wszyscy mogą się obawiać! Rozpoczynają się masowe kontrole pracowników. Sprawdź jak wyglądają 02.08.2023 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej kontroluje osoby korzystające ze zwolnień lekarskich w celu wykrycia nieprawidłowości. Sprawdzani będą również lekarze, którzy wystawiają nawet po kilkadziesiąt zwolnień dziennie. Kto i kiedy może sprawdzić, co robimy w czasie choroby?

📢 Cienkie brwi, opalenizna i dzwony. Agnieszka Włodarczyk, Magda Gessler, Anna Dereszowska... Tak wyglądały gwiazdy na początku XXI wieku! Wszyscy o wiele młodsi, często wręcz o nastoletnich twarzach, ubrani zgodnie z obowiązującą wówczas modą, roześmiani i pełni energii. Przypominamy, jak polskie gwiazdy wyglądały na początku XXI wieku. Te zdjęcia zostały wykonane zaledwie około 20 lat temu, jednak od tamtego czasu niektórych wręcz trudno rozpoznać! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 2.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Horoskop codzienny na środę 2 sierpnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik... HOROSKOP dzienny na środę 2 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 2.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Pożyczki dla przedsiębiorców pomogą w rozwoju biznesów. Podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego W opolskim urzędzie marszałkowskim podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki o finansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Oznacza to, że w formie preferencyjnych pożyczek do opolskich przedsiębiorców będzie mogło trafić nawet 400 milionów złotych.

📢 Opolscy instruktorzy ZHR pełnili służbę na rzecz kombatantów. W rocznicę Powstania Warszawskiego otrzymali medale "Pro Patria" 1 sierpnia w Warszawie grupa druhen i druhów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej została wyróżniona przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister Jan Józef Kasprzyk wręczył harcerzom medale „Pro Patria”. W gronie uhonorowanych jest mocna reprezentacja opolskich instruktorów. 📢 Krzysztof Cugowski, Róże Europy i Tre Voci. Zobacz najciekawsze sierpniowe koncerty i występy stand-up w regionie Sierpniowa lista koncertów i występów zaplanowanych w naszym regionie nie jest zbyt długa. Jeszcze przynajmniej miesiąc poczekać musimy na cotygodniowe koncerty w Filharmonii Opolskiej czy na jesienne trasy koncertowe promujące nowe albumy znanych artystów. Mimo wszystko udało nam się przygotować listę sierpniowych widowisk, na które naszym zdaniem warto się wybrać. Do tradycyjnej listy koncertów tym razem dołączyliśmy też występy stand-up.

📢 Co oleskim artystom w duszy gra. Niezwykła wystawa w Oleskim Muzeum Regionalnym W Oleskim Muzeum Regionalnym otwarto nową wystawę pt. „Co oleskim artystom w duszy gra". Można na niej oglądać dzieła aż 10 artystów z Olesna. - To dziesięciu wspaniałych - mówi Ewa Cichoń, dyrektorka muzeum. 📢 Sukces lekarzy z opolskiego USK. W niekonwencjonalny sposób przeprowadzili trudną operację serca Zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu użył pompę wspomagającą pracę serca, aby zmniejszyć rozmiary serca pacjenta, a następnie wykonać zabieg na zastawce mitralnej. Zapowiedziano już, że opis tego trudnego zabiegu trafi do prestiżowego amerykańskiego czasopisma naukowego. 📢 Prawie 100 milionów na rozbudowę lokalnych dróg. Wręczono umowy na dofinansowania Dokładnie 93 miliony 600 tysięcy złotych zostało przekazane na remonty dróg opolskim gminom i powiatom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Za pieniądze te, powstanie lub zostanie przebudowane 39,6 kilometra dróg w 43 miejscowościach naszego regionu.

📢 Korzystasz z ulgi Mały ZUS Plus? Od sierpnia 2023 możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie Od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy korzystający z ulgi w postaci Mały ZUS Plus mogą cieszyć się dłuższym okresem niższych składek na ubezpieczenia społeczne. – To oszczędność nawet kilkuset złotych miesięcznie przez kolejny rok – zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Z szacunków resortu wynika, że w tym roku będzie to 66,4 tys. przedsiębiorców, a w 2025 r. – 142,3 tys. 📢 W Kędzierzynie-Koźlu powstaną mieszkania dla seniorów. Tak będą wyglądały Lokale mieszkalne dla osób starszych powstaną w gmachu byłej podstawówki w Kędzierzynie-Koźlu. Udało się na to pozyskać pieniądze z tzw. funduszy norweskich.

📢 Kolonie w PRL-u były niesamowitą przygodą pełną beztroski i zabaw z rówieśnikami na świeżym powietrzu. Przypominamy, jak je spędzano! Kolonie w PRL-u to ciasne pokoje i proste jedzenie, dnie spędzane na dworze, wspólne przygody, nowe znajomości, a niekiedy nawet wieloletnie przyjaźnie. Wypoczywano na łonie natury w całej Polsce, nad jeziorami, w górach i nad morzem. Ważne nie były luksusowe warunki, a dobra zabawa i wspomnienia. Przypominamy, jak wyglądały kolonie w PRL-u!

📢 Karma do was wróci. Niezwykły horoskop karmiczny na sierpień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku 1.08.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 1.08.2023.

📢 Tak wypoczywają Polacy za granicą. Nasze oczekiwania a rzeczywistość. Śmieszne zdjęcia i memy o wakacyjnych wyjazdach 1.08.2023 Ruszył sezon urlopowy. Polacy będą wypoczywać w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabiorą swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 1.08.2023. 📢 Fly With Us Festival. Zabawa pod gołym niebem w Kamieniu Śląskim. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było Pierwszy dzień Fly With Us Festival 2023 na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej w sumie 20 artystów. Zobaczcie w naszej fotogalerii, jak było na imprezie.

📢 Dziesięć ciekawostek o najwyższej górze regionu. Opolska Fudżijama skrywa wiele tajemnic O tej porze roku wygląda niezwykle. U jej podnóża kwitną drzewa, a na szczycie ciągle kryje się śnieg. Przypomina węgierską górę Tokaj, a może też japońską Fudżijamę. Nic dziwnego, że dla fotografów jest ciągle ciekawym obiektem. Przekonaj się czy wiesz wszystko o Kopie. 📢 Budowa hali magazynowo-produkcyjnej w Brzegu. Powstaje nowoczesny obiekt o powierzchni 5000 mkw z zapleczem biurowym i socjalnym Pomieszczenia w hali, która powstaje w Brzegu przeznaczone są do sprzedaży lub wynajmu. Budynek został tak zaprojektowany, by można go było łatwo podzielić na moduły od 500 mkw wzwyż . Takie rozwiązanie znacząco zmniejsza początkowe koszty inwestycji i daje możliwość dostosowania obiektu do swoich potrzeb, dzięki temu oferta ta może szczególnie zainteresować małe i średnie przedsiębiorstwa.

📢 Tragedia na drodze krajowej nr 46 w Sidzinie. Nie żyje motocyklista, który zderzył się z samochodem. Pasażerka jest w stanie ciężkim Informację o wypadku dotarła do opolskich służb ratunkowych w niedzielę 30 lipca tuż przed godziną 16:00. Na drodze krajowej nr 46 w Sidzinie w powiecie nyskim zderzyły się motocykl i samochód osobowy. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne, w tym jedna ciężko. Droga jest już odblokowana. 📢 Najlepsze memy o kotach. Oto władcy naszych domów. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Tysiące pielgrzymów na odpuście w Sanktuarium świętej Anny w Oleśnie Tysiące pielgrzymów odwiedziły w ten weekend Sanktuarium św. Anny w Oleśnie z okazji corocznych uroczystości odpustowych. Mszom świętym przewodniczyli dwaj biskupi.

📢 9 najbrzydszych miejsc na Śląsku według sztucznej inteligencji. Nie możemy uwierzyć. Skandal? Oceńcie sami! Sztuczna inteligencja wytypowała najbrzydsze miejsca na Śląsku. Wśród nich znalazło się między innymi zabytkowe osiedle w Katowicach i zmodernizowany szyb kopalniany w Zabrzu... Całość zestawienia budzi nawet w nas skrajne emocje. Koniecznie zobaczcie wszystkie najmniej urodziwe miejsca w regionie, które wskazała AI. Skandal? Odpowiedzcie sami! 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć, bowiem nigdy nie wycofują się z podjętych już działań. Wykazują się przy tym wytrwałością oraz cierpliwością, a dzięki tym cechom łatwiej im jest przejść przez wszelkie trudności i niedogodności. W razie niepowodzenia nie poddają się, lecz próbują zrobić wszystko, co w ich mocy, by zrealizować zadanie do końca. Poczucie odpowiedzialności nie pozwala im przerwać – chyba, że wymaga tego sytuacja bądź uznają, że takie rozwiązanie będzie w efekcie lepsze oraz skuteczniejsze. Osoby odpowiedzialne, które noszą te imiona są świadome skutków swoich decyzji, toteż zawsze poddają analizie różne możliwości i szukają najlepszego rozwiązania. Nie uciekają więc od konsekwencji własnych wyborów czy postaw oraz zachowań, odważnie stawiając im czoła. Zawsze kierują się dobrem innych ludzi, którym chętnie pomagają. To bez wątpienia ludzie, wywiązujący się ze swoich obowiązków i dotrzymujący słowa. Nie łamią danych obietnic, wiernie trwają przy wyznawanych przez siebie wartościach oraz ideałach. Nie mają problemu z hierarchią priorytetów, jakie w sposób wyraźny porządkują każdy ich dzień. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej odpowiedzialne i sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Takie domy sprzedają komornicy. Niektóre to pałace, inne w zasięgu przeciętnego Kowalskiego. Mamy oferty z 29.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 29.07.2023 r.

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

