Prasówka 3.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak walczą ze sobą sąsiedzi. Głupie uwagi, docinki, ogłoszenia na klatkach schodowych 3.09.2023”?

Prasówka 3.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak walczą ze sobą sąsiedzi. Głupie uwagi, docinki, ogłoszenia na klatkach schodowych 3.09.2023 Wieczne spory o porządek na klatce, awantury o korzystanie z pralni czy wyprowadzanie zwierząt, ogradzanie się płotami od wspólnot mieszkaniowych - to codzienność w wielu polskich blokach. Zebraliśmy najśmieszniejsze obrazki, ogłoszenia i zdjęcia z życia sąsiedzkiego. 3.09.2023.

📢 Tak Polacy zachowują się na wakacjach za granicą. Drogie wczasy często rozczarowują 3.09.2023 Trwa sezon urlopowy. Polacy wypoczywają w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabierają swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 3.09.2023. 📢 Dzieci śmieją się z rodziców. Oto najlepsze memy o dorastaniu i dorosłości 3.09.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 3.09.2023.

Prasówka 3.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jesienny horoskop na 2023. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta 3.09.2023 HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 3.09.2023.

📢 Tak wyglądają najlepsze dożynkowe rzeźby. Oto najśmieszniejsze ozdoby, jakie zrobili mieszkańcy 3.09.2023 Mieszkańcy Długomiłowic (gmina Reńska Wieś) przez lata udowadniali, że mają fantazję i potrafią się dobrze bawić przy okazji święta plonów. W 2022 roku zaskoczyli wyjątkowo pozytywnie. A jak mieszkańcy gminy Reńska Wieś pokażą się w tym roku? 3.09.2023.

📢 Tak naprawdę wygląda praca Polaków. Najlepsze memy o wyzysku, kiepskich pensjach i złośliwych szefach 3.09.2023 Nie da się wyobrazić życia bez pracy. Daje nam pieniądze, spełnienie, zmusza do samodyscypliny. Ale niekiedy także irytuje czy śmieszy. Internauci stworzyli całą masę memów na temat pracy. Zebraliśmy najlepsze. 3.09.2023. 📢 Tak mieszka i żyje Maciej Zakościelny. Przestronny salon, elegancki kominek. Zobacz dom aktora, Pauliny Wyki i dzieci. Zdjęcia Tak mieszka i żyje Maciej Zakościelny. Zobacz jak wygląda jego dom. Popularny aktor ma przestronny salon, elegancki kominek. Tak mieszka Maciej Zakościelny, Paulina Wyka i ich dzieci.

📢 Najlepsze MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Już 4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/24. Ale zleciały te wakacje! Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Potraktujmy nowy rok szkolny z lekkim przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy o rozpoczęciu roku szkolnego, które dla Was zebraliśmy! 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 3 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 3 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 3.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Zdrowie rodzi się w aktywnej rodzinie. W najbliższą niedzielę odbędzie się w Opolu wyjątkowa impreza plenerowa W najbliższą niedzielę, 3 września, na Placu Wolności w Opolu odbędzie się wyjątkowa impreza, która zapowiada się jako niezapomniana okazja do spędzenia aktywnego czasu razem z rodziną.

📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku! 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Horoskop dzienny na 3.09 (jutro, niedzielę). Które znaki zodiaku ucieszy horoskop? Przeczytaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu wydarzy się w niedzielę 3.09.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (niedzielę, 3.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Te SUV-y niezwykle rzadko się psują. Które warto kupić? Sprawdź najnowszy raport ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach. 📢 Już w niedzielę wojewódzkie święto plonów. W tym roku w Komprachcicach koło Opola. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji Już jutro (w niedzielę 3 września) dożynki wojewódzkie. Największe święto plonów w regionie odbędzie się na terenie Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi (gmina Komprachcice).

📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Najpopularniejsi rolnicy w kraju pokazują swoje gospodarstwa. Tak mieszkają Gienek i Emilka i gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Nie raz odwiedzaliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Bezczelni uczniowie trafili na kontrę. Nauczyciel też potrafi! Najlepsze hity sprawdzianów na początek roku szkolnego Niestety, to już koniec wakacji i przed nami kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Protest rolników ze Strzelec Opolskich. Gospodarze przejechali głównymi ulicami w mieście: "chcemy zwrócić uwagę na problemy wsi" Gospodarze ze Strzelec Opolskich wyjechali traktorami na główne ulice w mieście. Jak mówią, to pokojowy protest przeciwko pogarszającej się sytuacji w rolnictwie. 📢 Familoki, chlewiki i piekaroki, czyli rajza po osiedlach górniczych Górnego Śląska! Zapraszamy Was w wyjątkową podróż po regionie Tajemnicze i przepełnione historią - śląskie familoki. Od dziesiątek lat stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu, a także tożsamości setek Ślązaków. Dziś przygotowaliśmy dla Was, szanowni Czytelnicy, niezwykłą rajzę! W planie podziwianie ceglanych familoków, duża dawka folkloru i historii Górnego Śląska oraz szczypta magii niepowtarzalnego śląskiego klimatu - z hałdami i szybami kopalni w tle. Po wycieczce polecamy, co chyba oczywiste, ślonski łobiod i kołoczyk. Gotowi? Zatem w drogę!

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać! 📢 Te długi przedawniają się od września 2023 roku! Zobacz jakich długów nie musisz już spłacać 02.09.2023 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we wrześniu 2023 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 02.09.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży ZDJĘCIA [2.09.2023] Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Horoskop dzienny na sobotę 2 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 2 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 2.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 2.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 2.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 2.09.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Antoni Duda: "Nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś za nas decydował o Polsce" Najbliższe wybory pokażą czy Polska będzie nadal suwerenna. Czy Polska będzie Polską, czy może zostanie czymś w rodzaju landu europejskiego - mówi były opolski parlamentarzysta Antoni Duda.

📢 Nowi stróże prawa zasilili szeregi opolskiej policji. Młodzi ludzie pełni ideałów będą służyć mieszkańcom naszego miasta Szeregi opolskiej policji zasiliło właśnie 31 kolejnych funkcjonariuszy. Teraz odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do jednostek na terenie województwa opolskiego. 📢 Katowice Airport w 2030 roku będą wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Zmieni się tu prawie wszystko Do 2030 roku Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach zmieni się nie do poznania. Zmieni się tu prawie wszystko. Powstanie nowy terminal pasażerski z rękawami do samolotów i tunelem do stacji kolejowej, obok stanie wielopoziomowy parking i dwa nowe parkingi „terenowe”. No i oczywiście powstanie multimodalny węzeł przeładunkowy z bocznicą kolejową. Po co to wszystko? Rośnie ruch pasażerski. - Przekroczenie granicy 10 mln pasażerów, według przygotowanych prognoz, nastąpi po 2033 roku. Planowany wzrost ruchu musi wiązać się z rozwojem infrastruktury portu – mówi Artur Tomasik, prezes GTL S.A., zarządzający śląskim lotniskiem.

📢 Są już grzyby na Dolnym Śląsku. Oto miejsca, w których warto ich poszukać. Wasze zgłoszenia! Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!

📢 Te słowa z dzieciństwa pamięta każdy. "Ty nie jesteś wszyscy", "tylko nie w szczepionkę" Pamiętacie te czasy, kiedy kolekcjonowało się karteczki do segregatorów, a nie znajomych na Facebooku? Kiedy ówczesnym fejsem był trzepak, gdzie robiło się zrzutkę na małą oranżadę i grało w chowanego? Te czasy już nie wrócą, ale my możemy do nich wrócić przypominając sobie, jak fajnie kiedyś było.

📢 Janusz Kowalski: „Żądamy od Niemiec zapłaty reparacji” Manifestacja pod konsulatem niemieckim w Opolu. Grupa przedstawicieli Suwerennej Polski pod przewodnictwem wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego spotkała się w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej pod konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Manifestanci postulowali wypłacenie przez Niemcy reparacji za szkody i zbrodnie popełnione na polskim narodzie w trakcie wojny.

📢 "Polska była największą ofiarą drugiej wojny światowej". Opolanie pamiętają o 1 września 1939 roku Pierwszego września obchodziliśmy 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Opolanie tradycyjnie spotkali się w tym dniu na mszy świętej i uroczystościach pod Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, aby uczcić bohaterów tamtych wydarzeń. 📢 Zmiany od roku szkolnego 2023/2024. Nowy przedmiot i darmowe laptopy dla uczniów to nie wszystko. Sprawdź, co jeszcze będzie inne Rok szkolny 2023/2024 zacznie się 4 września. Jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli? W szkołach średnich pojawi się nowy przedmiot (biznes i zarządzanie), który zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Uczniowie czwartych klas szkoły podstawowej otrzymają darmowe laptopy, a młodociani pracownicy zarobią więcej. Zaszły też reformy w podstawach programowych. Na zmiany muszą przygotować się również nauczyciele. Sprawdźcie, czego nowego można spodziewać się w kolejnym roku szkolnym.

📢 Turystów w Tatrach męczy ból brzucha i odwodnienie. "Tacy pacjenci byli codziennie" Dolegliwości żołądkowe, ból brzucha, biegunka, wymioty, odwodnienia – takie dolegliwości były w te wakacje wyjątkowo częste u turystów w Tatrach. Zakopiańscy lekarze przyznają, że niemal codziennie zajmowali się wędrowcami z takimi dolegliwościami. - Idąc w góry trzeba dużo pić. Ale własnej wody, a nie tej z górskich potoków, czy stawów – ostrzega Tatrzański Park Narodowy. 📢 Zobacz, jak zmienił się Kluczbork dzięki inwestycjom unijnym. Tak wygląda miasto nad Stobrawą po rewitalizacji [ZDJĘCIA] Kluczbork w ostatnich latach mocno się zmienił. Przede wszystkim dzięki dotacjom z Unii Europejskiej, dzięki którym zrealizowano najważniejsze i największe inwestycje. Zobacz na zdjęciach, jak zmienił się Kluczbork. 📢 Piłkarskie Orły. Filar Odry Opole od lat jest związany z Opolszczyzną Pomocnik 1-ligowej Odry Opole Rafał Niziołek był jednym z jej czołowych strzelców w sezonie 2022/23. Na boiskach Opolszczyzny oglądamy go już od 15 lat.

📢 Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka zamordowanych dzieci została aresztowana na 3 miesiące. Mamy film z zatrzymania 34-latki W czwartek (31 sierpnia) wieczorem Sąd Rejonowy w Opolu zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-letniej Krystyny Sz. z Opola. Podejrzana jest ona o zabicie nożem dwojga swoich małych dzieci: 4-letniej Natalki i 3-letniego Gabrysia. 📢 Droga ekspresowa S11 przez powiat kluczborski ma być gotowa w 2027 roku. Ruszają przetargi na budowę Kolejny odcinek drogi ekspresowej S11 połączy oddaną niedawno do użytku obwodnicę Olesna z obwodnicą Kępna. Będzie miał 46 km długości i dwa pasy ruchu w każdą stronę. Zabezpieczono na jego budowę 2,5 miliarda złotych.

📢 Ranking TOP 10 wyjątkowych miejsc na górskie wycieczki: Małopolska i okolice ZDJĘCIA, SZLAKI Ranking TOP 10 górskich wycieczek. Wiosna i lato to najlepszy okres na wyprawy w góry. Wybraliśmy dziesięć miejsc w Małopolsce i okolicach, dotarcie do których przyniesie Wam niesamowitą satysfakcję, przede wszystkim ze względu na widoki, bo zapierają one dech w piersiach. Poznajcie je, przeglądając GALERIĘ i szykujcie się do wyjazdu! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Najpiękniejsza sportsmenka świata chce się ścigać z najlepszym napastnikiem. Alica Schmidt rzuciła wyzwanie Erlingowi Haalandowi Alica Schmidt, niemiecka lekkoatletka, nazywana najpiękniejszą sportsmenką świata, rzuciła wyzwanie Erlingowi Haalandowi. Norweski supernapastnik, który niedawno zdobył z Manchesterem City Ligę Mistrzów, miałby się ścigać z piękną Niemką na dystansie 400 metrów. Czy dojdzie do pojedynku Piękna kontra Bestia? 📢 Zbliża się wielka impreza w Muzeum Wsi Opolskiej. W ten weekend nie może was tam zabraknąć. Zobaczcie, co przygotowano Już w tę sobotę (2 września) w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach od południa do wieczora mieszkańcy będą mogli za darmo korzystać z szeregu atrakcji i warsztatów różnych kultur oraz uczestniczyć w koncertach. Przygotowano też niespodzianki dla dzieci. Wszystko w ramach imprezy „Opolskie gościnne”. 📢 Zawadzkie to raj nie tylko dla miłośników kajakarstwa Bogactwo Lasów Stobrawsko-Turawskich przyciąga amatorów aktywnego wypoczynku z całej Opolszczyzny, a także spoza niej. Gmina Zawadzkie skrywa perełki, które na długo pozostają w pamięci odwiedzających. Warto się tam wybrać na weekendową wycieczkę.

📢 84 lata temu wybuchła II wojna światowa. Zobaczcie te unikatowe zdjęcia z archiwów niemieckich. Poznań, Gdańsk, Poznań, Łódź, Westerplatte 1 września 1939 roku, czyli równe 84 lata temu, wybuchła II wojna światowa. Kampania wrześniowa zakończyła się klęską Polski, ale wojna trwała sześć lat. Zobaczcie unikalne zdjęcia z Warszawy, Gdańska, Poznania, Łodzi i innych polskich miast. 📢 W tym opuszczonym opolskim pałacu w Wędryni dzieją się dziwne rzeczy. Komnata Tajemnic została otwarta! [ZDJĘCIA] W dawnych włościach majątku hrabiego von Reiswitza na Opolszczyźnie hula wiatr, a na ściany pojawiają się są przerażające napisy. W pałacu w Wędryni jest klimat jak z filmu grozy. Był to dom rodzinny słynnej hrabiny Valeski von Bethusy-Huc.

📢 Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka zamordowanych dzieci została doprowadzona do prokuratury i usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa 34-letnia Krystyna Sz. została dzisiaj (31 sierpnia) doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Opolu. Usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia.

📢 Ogólnopolska giełda staroci w Głogówku. Znajdziesz prawdziwe skarby na straganach pod zamkiem Oppersdorffów Giełdy staroci wciąż cieszą się niemalejącym zainteresowaniem kolekcjonerów i osób lubiących antyki. Wielu klientów docenia też fakt, że w takim miejscu ceny nie są z góry ustalone, a więc można się targować lub wymieniać rzeczami. Zobaczcie, jakie skarby i unikaty można kupić na giełdzie staroci w Głogówku. 📢 Władze województwa opolskiego zabiegają o przywrócenie linii kolejowej Opole - Zawadzkie - Tarnowskie Góry Samorząd obydwu województw: opolskiego i śląskiego wystosował wniosek do PKP Polskich Linii Kolejowych o modernizację linii Zawadzkie - Tarnowskie Góry, aby móc przywrócić kursowanie pociągów z Opola aż do Tarnowskich Gór. 📢 Tęczowa, Alf, Elegant i Cafe Milano. Pamiętacie te słynne kawiarnie i sklepy w Oleśnie? [ZDJĘCIA] Olesno sprzed 25 lat to także kawiarnie, sklepy i lokalne firmy, których dzisiaj już nie ma. Dawne zdjęcia i reklamy to dzisiaj wehikuł czasu, którym możemy się wybrać do Olesna z końca ubiegłego wieku. Zapraszamy w tę sentymentalną podróż.

📢 Tragedia w Nysie. Poprosił przechodniów o wezwanie policji, bo... zabił swoją matkę W środę (30 sierpnia) doszło w Nysie do morderstwa. Z pierwszych ustaleń jasno wynikało, że 40-letni mężczyzna udusił swoją matkę. Sam się oddał w ręce policji. 📢 Wielka wygrana w Tułowicach. To w sumie ponad milion zł. Zobaczcie także inne opolskie miejscowości, w których padły wielkie wygrane w Lotto To wymarzone zakończenie wakacji! Osoba, która zagrała w Ekstra Pensję w Tułowicach, 30 sierpnia (w środę) trafiła główną wygraną w grze: 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. To pierwsza tak wysoka wygrana w tej miejscowości!

📢 Skarbimierz wyznacza trendy. Brzeg również chce sprowadzić do siebie przedsiębiorców Przez ostatnie kilkanaście lat strefa ekonomiczna w Skarbimierzu-Osiedlu rozrosła się niebywale. Gmina oferowała dobre warunki dla inwestorów, którzy chętnie związali swoją przyszłość z tym miejscem. Powiat brzeski to nie tylko jednak Skarbimierz, w Brzegu również nie brakuje firm, które funkcjonują od wielu lat i zatrudniają sporo ludzi. Do tego kolejnym krokiem dla miasta ma być nowopowstała strefa ekonomiczna przy ul. Małujowickiej, z którą wiązane są poważne plany. 📢 W Polsce powstanie pierwsza elektrownia jądrowa. Znamy szczegóły inwestycji Westinghouse i Bechtel to firmy, które wybudują pierwszą elektrownię jądrową w Polsce. Amerykańskie spółki zawiążą konsorcjum do zaprojektowania i wybudowania elektrowni jądrowej na Pomorzu. O inwestycję zabiegały także koncerny z Korei Południowej oraz Francji. Mają jeszcze szanse. Planowane są dodatkowe dwie elektrownie w Polsce.

📢 Zabójstwo czworga noworodków pod Byczyną. Sprawa wróciła do sądu. Będzie ponowny wyrok! [15 NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW] Sąd Najwyższy skasował wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Matki czworga zabitych noworodków usłyszy ponowny wyrok. Sprawa wróci na wokandę już we wrześniu. Oto 15 najważniejszych faktów tej potwornej zbrodni na Opolszczyźnie.

📢 Międzynarodowy Dzień Psa. Oto najlepsi przyjaciele naszych czytelników. Poznajcie te wspaniałe psiaki 26 sierpnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa. Poprosiliśmy naszych czytelników, żeby pokazali swoje pupile. Odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dostaliśmy kilkaset odpowiedzi! Zobaczcie w galerii

📢 Najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internaci żartują ze spraw sercowych Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 📢 Dzisiaj msze święte w opolskich parafiach odprawią nowi proboszczowie, wikariusze i rezydenci. Oto pełna lista zmian w diecezji opolskiej 27 sierpnia to pierwsza niedziela, kiedy msze święta w wielu parafiach odprawią nowi proboszczowie oraz wikariusze. Jest również spora grupa księży udających się na emeryturę. Wiemy także, gdzie trafią neoprezbiterzy, kto podejmie studia specjalistyczne, a także jakie zmiany personalne będą w instytucjach diecezji opolskiej. Tegoroczna lista zmian personalnych wśród kapłanów w 2023 roku znajdziecie w naszej galerii.

📢 Sylwia Nasiadko: - Mieszkam w Nowym Jorku, ale wciąż powtarzam, że to cool być z Wołczyna! Sylwia Nasiadko z Wołczyna spełniła swoje marzenia o karierze w Ameryce. Najpierw przez lata była dziennikarką i producentką w „HuffPost Live” i AOL Studios. Aktualnie pracuje w branży modowej jako producentka kampanii medialnych w słynnych domach mody: najpierw Ralph Lauren, a teraz Calvin Klein. 📢 Opolskie seksgadżety. Oto toplista Opolanek. Czy wiesz, do czego służą jajko, pejcz czy kulki gejszy? Pary z dłuższym stażem skarżą się często, że ich seks nie jest tak spontaniczny i żywiołowy jak na początku znajomości. Zdaniem opolskich seksuologów odpowiednio dobrane gadżety mogą pomóc rozpalić zmysły i ożywić wasze życie seksualne. Użycie niektórych z nich wymaga sporo odwagi. 📢 Pielgrzymka opolska 2023 dotarła na Jasną Górę. Półtora tysiąca wiernych przyszło do Matki Boskiej Częstochowskiej Zakończyła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Półtora tysiąca opolskich pątników dotarło do duchowej stolicy Polski. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z ostatniego etapu pielgrzymki. Na naszych stronach znajdziecie również relacje z każdego dnia tegorocznego pielgrzymowania.

📢 Tak wyglądało Olesno 25 lat temu. Rozpoznajesz te miejsca i tych ludzi? [ZDJĘCIA] W 1996 roku ukazał się pierwszy numer samorządowej „Gazety Ziemi Oleskiej". Od tego czasu minęło już ponad ćwierć wieku. Zdjęcia i informacje z tej gazety samorządowej to dzisiaj już część historii lokalnej. Dacie radę rozpoznać te osoby i te budynki? 📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. 📢 Bytomska giełda staroci to największy pchli targ w Polsce. Jak co miesiąc spotkali się tu amatorzy przedmiotów z duszą. Zobacz zdjęcia Jak co miesiąc miłośnicy starych przedmiotów z duszą spotkali się na błoniach bytomskiego stadionu Szombierki, by obcować z pięknymi artefaktami z przeszłości. W czerwcu pogoda dopisała, co wpłynęło na wysoką frekwencję. W Bytomiu warto bywać - tu zawsze można znaleźć coś dla siebie. A nawet jeśli budżet nie pozwala to trzeba odwiedzić to miejsce chociażby po to, by poczuć jego atmosferę, popodziwiać kunszt artystów i rzemieślników sprzed lat czy wreszcie posłuchać ciekawych opowieści snutych przez sprzedawców, którzy pojawiają się w Bytomiu nie tylko w celach zarobkowych. To pasja, którą dzielą się z odwiedzającymi.

📢 Odkryte w Kluczborku mury mogą jednak nie być ze średniowiecza [wideo, zdjęcia] Trwają badania murów i szczątków, odkrytych podczas prac wykopaliskowych przy zabytkowej kaplicy tuż obok magistratu.

