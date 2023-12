Prasówka 3.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez prądu w opolskim. Gdzie 3.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?”?

Prasówka 3.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bez prądu w opolskim. Gdzie 3.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w opolskim 3.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w opolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Tego sprzętu wideo szukają kolekcjonerzy. Na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach można sporo zarobić 3.12.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 3.12.2023.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Mamy wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

Prasówka 3.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 03.12.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 03.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Horoskop dzienny na jutro (niedzielę, 3.12). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu może się zdarzyć w niedzielę 3.12.2023. Czy będzie to coś dobrego? Przeczytaj horoskop na jutro (niedzielę, 3.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Opole zasypane śniegiem. Magiczne miasto w świątecznej szacie. Jarmark Bożonarodzeniowy przyciąga tłumy. Maszerowały Mikołaje Już po raz dziewiąty ulicami Opola przeszedł Marsz Mikołajów. W imprezie udział wzięło kilkaset osób. Barwny korowód przemierzył ulicę Krakowską do opolskiego Rynku, gdzie trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Jakie atrakcje przygotowało jeszcze miasto? Sprawdźcie u nas program Jarmarku Bożonarodzeniowego.

📢 Strzelanina i obława we Wrocławiu. Maksymilian F. zatrzymany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Mamy nagrania W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 3 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 3 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 3.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Pies kontra kot. Najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Paige Spiranac, najpiękniejsza golfistka świata żali się na hejterów i walczy z fake kontami w mediach społecznościowych Paige Spiranac to najpiękniejsza golfistka świata, która została wybrana nawet przed magazyn "Maxim" najseksowniejszą kobietą świata. Paige, które profil na Instagramie śledzi 3,9 milionów Internautów, ostatnio żaliła się na hejterów, którzy podszywają się pod jej konta. Amerykanka dziennie zgłasza nawet 20 fake kont! Zobaczcie najnowsze zdjęcia słynnej golfistki.

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 2.12.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Fort Nysa pobił europejski rekord! Takiej grupy na treningu jeszcze nie było Klub futbolu australijskiego Fort Nysa pobił europejski rekord! Chętnych do udziału w zorganizowanych zajęciach treningowych było tak wielu, że należało utworzyć dwie grupy. We wrześniu drużyna z Nysy zdobyła tytuł mistrza Polski. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Te lekarstwa są wycofane. Nie wolno ich zażywać, mogą ci zaszkodzić. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. GIF wycofał te leki! Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży przez GIF. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę!

📢 Oto 35 najpopularniejszych przesądów w Polsce i na świecie. Znacie je wszystkie? Ciekawe, w które z nich wierzycie... 2.12.2023 Przesądy to przekonania i wierzenia, które nie mają racjonalnej podstawy, jednak wielu z nich je respektuje i bierze sobie do serca zawarte w nich przesłanie. Niektóre powstawały przez lata przez zwykłą pomyłkę, podczas gdy inne są już głęboko zakorzenione w ludzkich obawach i mają wpływ na decyzje, które podejmujemy w życiu. 📢 Oto najlepsze żarty Zakładu Pogrzebowego A.S. Bytom. Niektórzy ludzie wciąż dają się na nie nabierać 2.12.2023 Na facebooku brylują od 2017 roku, od 2018 podbijają również twittera, a dodatkowo od 2019 można ich śledzić także na instagramie. To już prawie 6 lat od powstania profilu, który dostarcza Polakom niezwykłą dawkę humoru, a mowa oczywiście o Zakładzie Pogrzebowym A.S. Bytom. Dziś przygotowaliśmy dla Was najlepsze ich wpisy na facebooku, które zbierają po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy reakcji. Można się uśmiać, zapraszamy do naszej galerii! 29.03.2023

📢 Oto jaką emeryturę dostaniesz w styczniu 2024. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024. 📢 Oto najczęściej wyśmiewane marki samochodów w Polsce. Najlepsze memy o motoryzacji. Mirek handlarz i inni 2.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023.

📢 Sytuacja na opolskich drogach. Intensywne opady śniegu powodują utrudnienia. Kierowcy muszą bardzo uważać Od piątku (1 grudnia) na Opolszczyźnie występują intensywne opady śniegu. Powoduje to utrudnienia komunikacyjne. Najtrudniej jest na południu regionu, ale wszystkie trasy są przejezdne. Na drogach cały czas pracują służby.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Jajcarze na grzybach. Internauci śmieją się ze zbieraczy. Oto najlepsze memy i obrazki o grzybiarzach 2.12.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 25.11.2023.

📢 Te memy o graczach i grach komputerowych robią furorę w sieci. Niektóre z nich zrozumieją tylko prawdziwi gracze! 2.12.2023 Kto z nas nie lubi czasem pograć w gry komputerowe? Jeśli i Wy jesteście fanami gier to na pewno zrozumiecie memy, które zebraliśmy w naszej galerii.

📢 TOP 10 szczytów w Beskidach na początek zimy, które można zdobyć łatwo, szybko i przyjemnie W ten weekend zima na całego zagości w Beskidach. Pada i będzie padać śnieg, temperatura na lekkim minusie, sporo chmur, ale - mimo to - warto wybyć z domu i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Jeśli ktoś nie ma pomysłu, jak spędzić sobotę czy niedzielę, powinien skorzystać z naszej propozycji i wybrać się w góry. Trzeba jednak pamiętać, że na wielu beskidzkich szlakach warunki są trudne, więc proponujemy 10 szczytów, które można zdobyć łatwo, lekko i przyjemnie. Oto one. Wystarczy kliknąć w GALERIĘ ZDJĘĆ!

📢 Horoskop codzienny na sobotę 2 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 2 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 2.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Agata Kornhauser-Duda w świątecznych stylizacjach z poprzednich lat. Zobacz kreacje pierwszej damy i zainspiruj się Agata Kornhauser-Duda może się pochwalić nie tylko piękną i zgrabną sylwetką, ale również i wyczuciem stylu. Jej kreacje są zawsze dopasowane, eleganckie i z pewnością mogą się nimi zainspirować zarówno dojrzałe panie, jak i te nieco młodsze. Jeśli nadal nie masz pomysłu na świąteczną stylizację, zobacz, w czym się ostatnio pokazywała pierwsza dama.

📢 Boże Narodzenie dawniej. Zobacz, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały przygotowania świąteczne i spędzano ten wyjątkowy czas Boże Narodzenie w PRL-u kojarzyło się z długimi, przedświątecznymi kolejkami w sklepach, w których i tak brakowało wielu potrzebnych produktów. Każdy liczył jednak na to, że w końcu uda mu się coś nabyć, choć oznaczało to nieraz wielogodzinne oczekiwanie przed sklepowymi budynkami. Na targowiskach kupowano choinki, z jakimi przemieszczano się środkami komunikacji publicznej, wypełnionymi po brzegi mieszkańcami miast i wiosek. Przygotowania do świąt były widoczne wszędzie, nawet na osiedlowych podwórkach, gdzie na przykład trzepano dywany. Z okien mieszkań oraz klatek schodowych rozchodziła się woń przyrządzanych potraw wigilijnych, a także pieczonych ciast. Prano firanki, zasłony i pościele, pastowano podłogi, ścierano kurze, a nawet odsuwano wszystkie meble, by wysprzątać dokładnie każdy zakamarek. W Wigilię zaś ubierano choinki, które po raz pierwszy połyskiwały w świetle umieszczonych na nich lampek dopiero w czasie wieczerzy. Przygotowania do świąt oraz obchodzenie Bożego Narodzenia w czasach PRL-u odbywały się w niełatwych warunkach i okolicznościach, jednak miały one swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 2.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 2.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Niesamowite zdjęcia, które nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA Są zdjęcia, które przez zupełny przypadek zwracają uwagę odbiorcy na takie elementy obrazu, przez które cała fotografia nabiera całkowicie innego znaczenia. Przykłady takich zdjęć prezentujemy w naszej GALERII. Koniecznie zobaczcie!

📢 Na śniegu można zarobić. Ile płacą za odśnieżanie parkingów, dachów, chodników? Przeglądamy oferty pracy dorywczej Śnieżna zima przyszła do Polski już w końcu listopada i nie wszystkich cieszy. Chodniki, parkingi, dachy to przestrzenie, które trzeba odśnieżyć. Tylko kto ma to robić? Często pracownik sezonowy, którego zatrudnia się właśnie na okres opadów. Ci, których zima zaskoczyła, dopiero szukają takich pomocników do odśnieżania ręcznego albo traktorem. Jaki zarobek proponuje firma, która chce pozbyć się śniegu?

📢 6 nowych poradni specjalistycznych uruchomiono na Opolszczyźnie. Najwięcej ginekologicznych Od 1 grudnia na terenie województwa opolskiego działa sześć nowych specjalistycznych poradni lekarskich. Sprawdziliśmy, jakie to poradnie i gdzie działają. 📢 Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i okolic pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Ich sylwetki poznacie w naszej galerii. 📢 Parafia z Kluczborka zaprasza na jarmark bożonarodzeniowy. Impreza już w ten weekend Jarmark parafialny odbędzie się przy kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku 2 i 3 grudnia (sobota i niedziela), a także 10 grudnia (w niedzielę). Organizatorzy zadbali o ciekawy program.

📢 Tak bawią się piękne dziewczyny na gorących imprezach. TOP 33 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Przed nami ostatnia imprezę w klubie przed przerwą adwentową. Przygotowaliśmy galerię 33 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie.

📢 Bożonarodzeniowy Jarmark na rynku w Katowicach. Karuzele, pierniki, miody i iście świąteczna atmosfera! ZDJĘCIA Magia wypełniła rynek w Katowicach, gdzie w ramach corocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego można doświadczyć prawdziwej atmosfery świąt. W ostatnich dniach lokalni rzemieślnicy i artyści prezentują swoje wyjątkowe dzieła: pierniki, ozdoby, miody, dekoracje do domu... Zobaczcie sami, co można tu znaleźć! 📢 Spoofing w Brzegu. To nie nazwa imprezy, tylko oszustwo. 35-letnia mieszkanka Brzegu straciła 45 tysięcy złotych W dzisiejszych czasach zakupy, zamówienia, a nawet umowy możemy załatwić zdalnie. Ale takie udogodnienia mają także swoją ciemną stronę. To raj dla oszustów. 35-letnia mieszkanka Brzegu została oszukana na 45.000 złotych.

📢 Kolekcjonujesz monety z okresu PRL? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 45 lat temu Olesno odznaczono orderem państwowym za odbudowę miasta z wojennych zgliszczy. Tak wtedy wyglądało [ZDJĘCIA] W 1978 roku Olesno i jego mieszkańcy zostali odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za podniesienie się z wojennych ruin. Zobaczcie na zdjęciach, jak wtedy wyglądało miasto. W 1945 roku zostało zniszczone w 75 procentach! 📢 Energia Strzelca daje moc, ale i może wyczyścić portfel. Uważaj na pochopne decyzje. HOROSKOP na sobotę 2 grudnia 2023 r. Horoskop dzienny na sobotę 2 grudnia 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Od dziś uważaj na Merkurego, który do świąt zagnieździ się w znaku Koziorożca! Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Kluczbork w bieli wygląda jak z Narnii. Zobacz zimowe zdjęcia Macieja Knapy Śnieg w tym roku pada już od listopada. Wokół nas robi się baśniowa sceneria. Zobaczcie, jak bajecznie wygląda Kluczbork przysypany białym puchem. Przypomina scenerię znaną z filmowej adaptacji „Opowieści z Narnii”. 📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Jakie ceny węgla w 2023? Sprawdzamy, ile kosztuje tona węgla w grudniu. Promocja na węgiel w PGG bije rekordy! W składach PGG promocje na węgiel biją rekordy popularności. Tymczasem w ostatnich tygodniach zanotowano najwyższe ceny węgla dla elektrowni, co także wpływa na każdego z nas. A jakie są ceny węgla na składach i w marketach? Sprawdzamy, kto zyska i kto straci na wahaniach cen węgla w Polsce. Sprawdzamy, do kiedy trwa promocja na węgiel w PGG!

📢 Niedziele handlowe 2023. Będą dwie okazje, żeby kupić świąteczne prezenty. Zobacz, kiedy Z powodu ograniczania handlu w niedzielę i święta w całym 2023 roku było już tylko 7 niedziel handlowych. Do końca roku zostały dwie takie niedziele, kiedy sklepy będą otwarte. Zobaczcie, w jakie niedziele będzie okazja, żeby kupić prezenty świąteczne. 📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Te psy czekają na adopcję w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród kundelków jest wielu weteranów. Pokochalibyście? Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Kożlu dla bezdomnych zwierząt w czeka na odpowiedzialne osoby, które zaopiekują się czworonogami. Większość psów trafiła do przytuliska bo błąkała się po ulicach miasta. Ale są też takie, które zostały porzucone…Te historie rozdzierają serca 📢 Ruszył pierwszy etap remontu dworca kolejowego w Głubczycach. Będzie nowy dach, strop i elewacja Gmina Głubczyce wyłoniła wykonawcę stropu, dachu i części elewacji dworca kolejowego. Udało się to dopiero w trzecim przetargu. To pierwsza część remontu budynku. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z którego gmina otrzymała 3,5 mln złotych. Kolejny przetarg będzie ogłoszony wiosną.

📢 Kryzys zaufania pomiędzy władzami Paczkowa i powiatu nyskiego. Poszło o dom dziecka w Paczkowie Dzieci za rok powrócą do domu dziecka w Paczkowie – obiecał publicznie wicestarosta nyski Damian Nowakowski. Burmistrz i radni chcą nie zapewnień, ale dowodów. Na razie zasłużona placówka jest zamknięta.

📢 Horoskop codzienny na piątek 1 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 1 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 1.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Te ogłoszenia o pracę to hit internetu. Firmowa rzeczywistość w krzywym zwierciadle 1.12.2023 Rzeźnika "na gwałt" i murarza-alkoholika od zaraz zatrudnię. Niektóre ogłoszenia o pracę mogą rozbawić do łez. Inne załamują, biorąc pod uwagę wymagania pracodawców. Praca to wdzięczny temat do memów w których internauci komentują śmieszno-gorzką rzeczywistość. 1.12.2023.

📢 Na drodze krajowej nr 94 w Karczowie wóz strażacki wjechał do rowu. Na miejsce przybyły służby ratunkowe Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek (30 listopada) około godziny 18.00 na DK 94 w miejscowości Karczów. 📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Dawid Tyszkowski z Wołczyna wydał swoją debiutancką płytę. Młody wokalista jest gwiazdą Męskiego Grania „Mój kot zaginął i już raczej nie wróci" - tak zatytułowana jest debiutancka płyta Dawida Tyszkowskiego, 21-letniego wokalisty i gitarzysty z Wołczyna, którzy przebojem zdobywa polską scenę muzyczną.

📢 Poznajcie nową Polską Miss oraz Polską Miss Nastolatek. W finale konkursu piękności wystąpiła Natalia Żołnieruk z Opola Nową Polską Miss została 23-letnia Justyna Haberka z Olkusza, natomiast Polską Miss Nastolatek 18-letnia Nikola Gradowska ze Starowej Góry. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych Polek z gali finałowej konkursu piękności, który zorganizowano we Wrocławiu. Do finału awansowała również kandydatka z Opola.

📢 W Opolu urodziły się trojaczki - Stasiu, Michalinka i Tomuś. Przyszły na świat w odstępach co minutę. Już skradły serca całego personelu W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na świat przyszły trojaczki - Stasiu, Michalinka i Tomuś. - Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że mogliśmy wydać na świat tak cudowne i zdrowe dzieci. To 300 % szczęścia – mówią rodzice.

📢 Wielka wojna z sąsiadami. Lokatorzy piszą donosy i tworzą memy. Tak wygląda "osiedlowy monitoring" 30.11.2023 Polacy uwielbiają żartować na ten temat. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 30.11.2023.

📢 Opole przykryte śniegiem wygląda zjawiskowo. Zima przyszła szybko i na razie nie zamierza odchodzić Warto wybrać się na wieczorny spacer zaśnieżonych ulicach Opola. Tego typu obrazki możemy obserwować zaledwie kilka razy w roku, a miasto wygląda wówczas bardzo pięknie. Sprawdziliśmy, jak długo ten stan może się tym razem utrzymać. 📢 Plebiscyt Hipokrates 2023. Nagrodziliśmy tych, którzy dbają o nasze zdrowie We wtorkowy wieczór (28.11) na Zamku w Mosznej odbyła się opolska gala plebiscytu Hipokrates 2023. W jej trakcie wręczylismy nagrody laureatom wojewódzkim i powiatowym tegorocznej edycji jednego z największych plebiscytów medycznych w Polsce.

📢 Pomysł na zimową wycieczkę. Tajemnice zamku w Niemodlinie czekają na odkrycie Pomysł na zimową wycieczkę? Odkryj fascynujący zamek w Niemodlinie, którego mury kryją wiele tajemnic i historii. Późnorenesansowa budowla z elementami barokowymi oraz gotyckimi reliktami, położona w samym sercu Niemodlina to idealne miejsce na weekend. 📢 W Opolu trwa jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku jest rekordowy z kilku powodów W Opolu rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Będzie najdłuższy w historii, bo potrwa aż do 31 grudnia. Stoisk handlowych w tym roku też jest rekordowo dużo.

📢 Najpiękniejsze dekoracje świąteczne 2023. Wyjątkowe dodatki do domu na Boże Narodzenie. Te rzeczy wprowadzą świąteczny klimat. Są cudowne! Przełom listopada i grudnia to czas kiedy z naszych domów już ostatecznie znikają jesienne dynie i purpurowe wrzosy, a ich miejsce zastępują dekoracje zwiastujące nadejście najbardziej klimatycznych świąt w roku, czyli Bożego Narodzenia.

📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 Halloween w Magnum Clubie. Te halloweenowe przebrania robiły największe wrażenie [ZDJĘCIA] Fantazyjne stroje, oryginalne makijaże i szalony wieczór. Tak wyglądała impreza Halloween Night w Magnum Clubie. Zobaczcie zdjęcie w naszej galerii. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Do finału powiatowego coraz bliżej! Nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Oktoberfest w Magnum Clubie. Święto piwa można także obchodzić na dyskotece [ZDJĘCIA] Słynny Oktoberfest w Monachium już się zakończył, za to święto piwa w Wachowie zorganizowano teraz i imprezowano do białego rana. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na Oktoberfeście w Magnum Clubie. 📢 Pożegnanie wakacji w Magnum Clubie. Ale lata jeszcze nie pożegnaliśmy! [ZDJĘCIA] Pożegnanie wakacji już było, ale lata 2023 jeszcze nie żegnamy. Już w najbliższa sobotę będzie Summer Party, bo przecież mimo września nadal mamy lato!

📢 Memy o upałach i kapryśnej pogodzie. Tak radzą sobie z nią Polacy Z nieba leje się żar, temperatury przekraczają 30 stopni. Polacy szukają ochłody na różne sposoby. Internauci mają poczucie humoru i wszystko komentują po swojemu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia i obrazki. 26.08.2023.

📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje! 📢 I Liceum Ogólnokształcące w Głubczycach już po balu maturalnym. Studniówka 2023 została zorganizowana w Rogożanach Głubczyccy maturzyści są już na ostatniej prostej przed egzaminem dojrzałości. W sobotę (28 stycznia) w Rogożanach odbyła się studniówka uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach. Zabawę do białego rana poprzedziła część oficjalna. Były podziękowania, życzenia i tradycyjny polonez. W galerii znajdują się zdjęcia z wydarzenia.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Wideo szkolenie wojsko