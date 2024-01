Prasówka 30.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 30.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 30.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 30.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 30.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w opolskim.

📢 To są najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę TOP 20. Ranking za rok 2023 Już po raz trzeci stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Ranking co roku cieszy się bardzo dużą poczytnością i jest przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy, czasem bardzo naprawdę ostrych. Zobaczcie nowe zestawienie wpływowych postaci na kluczborskiej scenie.

📢 Koniec zadań domowych w szkołach podstawowych. Internet wie swoje - oto najlepsze MEMY o zadaniach domowych Zadania domowe już niedługo znikną ze szkół podstawowych. Taką deklarację złożyła minister edukacji Barbara Nowacka, a potwierdził ją premier Donald Tusk. Internet już zareagował! Zobaczcie najlepsze memy o zadaniach domowych. Ciekawe czy będziecie za nimi tęsknić?

Prasówka 30.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadki, kradzieże, włamania, zabójstwa. Policja podsumowała 2023 rok. Czujecie się bezpiecznie? W 2023 roku opolscy funkcjonariuszy interweniowali w regionie blisko 90 tysięcy razy. Chodzi m.in. o bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia, a także kradzieże oraz zniszczenia mienia. Sporo pracy mieli też mundurowi ruchu drogowego.

📢 Oto noworodki, które przyszły na świat na porodówce w Opolu. Mamom i dzieciom życzymy dużo zdrowia! Dziś prezentujemy zdjęcia 17 noworodków, które w styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [29.01.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Horoskop dzienny na jutro (30.01, wtorek). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Sprawdź horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Zobacz, co według horoskopu może się wydarzyć we wtorek 30.01.2024. Czy doda Ci to odwagi? Poznaj horoskop na jutro (wtorek, 30.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 30 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 30 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 30.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Omenaa Mensah stawia na elegancję i estetykę. W jej stylizacjach nie brak biznesowego zacięcia. Tak ubiera się ukochana miliardera Omenaa Mensah zawsze prezentuje się profesjonalnie, a zarazem stylowo. Wie, jak zwrócić na siebie oczy wszystkich wokół i to nie tylko za sprawą nietuzinkowej urody, ale i stylu. Prezenterka pogody, biznesmenka i filantropka, a prywatnie żona Rafała Brzoski, założyciela InPostu, wyróżnia się na tle innych celebrytek. Ona nie musi epatować nagością, by przyciągać uwagę. Zobacz jej stylizacje! 📢 Sprzeciw przeciwko mianowaniu Moniki Ożóg na stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przypomniano plagiat Trwa spór dotyczący planowanej nominacji Moniki Ożóg na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, założyła petycję w której sprzeciwia się tej decyzji.

📢 Horoskop na wiosnę 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop na wiosnę 2024 dla każdego znaku zodiaku. Czy wiosenne miesiące przyniosą upragniony odpoczynek, nowe wyzwania a może miłość? Wróżka Expiria szukała odpowiedzi na te pytania.

📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 29.01.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 29.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 29.01.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki. 📢 Horoskop zodiakalny na ostatnie dni stycznia 2024. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na końcówkę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 28 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny dla większości z Was!

📢 Horoskop na dwa pierwsze tygodnie lutego 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP na pierwszą połowę lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie czekają nas szanse i zagrożenia? Kto powinien zastanowić się nad własnym życiem i podjąć zdecydowane kroki? Znamy część odpowiedzi na takie pytania!

📢 Ciężarówka wypadła z jezdni i uderzyła w drzewo. Do zdarzenia doszło na trasie Opole - Kluczbork Informację o wypadku na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Trzebiszynem a Bierdzanami służby ratunkowe z Kluczborka otrzymały w poniedziałek 29 stycznia o godzinie 6:30. 📢 Stracił panowanie nad osobówką i staranował inne auta. Wypadek na autostradzie A4 Do wypadku doszło na autostradzie A4 na wysokości Góry Świętej Anny. Tuż po zdarzeniu jezdnia w kierunku Wrocławiu była częściowo zablokowana. Jedna osoba została poszkodowana. 📢 Dieta bez chleba na szybkie odchudzanie. Co zamiast? Tym zastąpisz pieczywo w posiłkach i oszczędzisz setki kalorii Pieczywo to setki kalorii i źródło węglowodanów, które mogą przeszkadzać w chudnięciu. Dieta bez chleba może być właśnie tym, co pomoże ci zyskać wymarzoną figurę. Te propozycje sprawdzą się nie tylko w diecie niskowęglowodanowej, ale też niskoglikemicznej, keto i paleo. Zobacz, co jeść zamiast pieczywa. Te produkty zastąpią chleb i bułki w twoich ulubionych posiłkach.

📢 Jeniecki Marsz Śmierci z Lamsdorf. Minęła 79. rocznica tragicznych wydarzeń. "To był koszmar" W styczniu 1945 roku nie tylko więźniowie obozu koncentracyjnego Auschwitz szli przez tereny dzisiejszej Opolszczyzny, gnani przez niemiecką eskortę. W kolejnym „Marszu Śmierci” musieli uczestniczyć także jeńcy wojenni, wygnani ze Stalagu 344 Lamsdorf, w dzisiejszych Łambinowicach.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 29.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 29.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Piękne dziewczyny wirują na parkiecie. To jest TOP 40 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Ferie zimowe u nas właśnie się skończyły, było więcej czasu na imprezy i wyluzowanie. Ale to nie koniec zabawy, bo rozpoczął się karnawał! Przygotowaliśmy galerię 40 najpiękniejszych i najlepiej bawiących się dziewczyn w Magnum Clubie. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 29 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 29 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 29.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Mieścił się w dawnym więzieniu. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia z imprez i koncertów WOŚP To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie. Organizowano tutaj koncerty rockowe, w tym koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był prosta: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! Zobaczcie zdjęcia z tych legendarnych imprez. 📢 Przemysław Czarnek spotkał się z Opolanami. W Hotelu Weneda powitał go wiwatujący tłum ludzi Ponad 400 osób przyszło na spotkanie z profesorem Przemysławem Czarnkiem, byłym ministrem edukacji, a obecnie posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie zorganizowano w niedzielę (28 stycznia) w Hotelu Weneda w Opolu.

📢 Jakie zarobki pozwolą nie przekroczyć kryterium dochodowego i otrzymać wakacje kredytowe 2024? Tak obliczysz dochód. Sprawdź Wakacje kredytowe 2024 z kryterium dochodowym wejdą w życie niebawem. Znany już wiele szczegółów. Wsparcie ma być dostępne dla kredytobiorców, u których rata kredytu przekracza 40 proc. całego dochodu. Jakie zarobki i jaka ratą pozwolą na otrzymanie wakacji kredytowych 2024? Sprawdź nasze wyliczenia. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 28 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 28 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 28.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Ewa Swoboda odkrywa zgrabne ciało i swoje tatuaże. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana 28.01.2024 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. 📢 Największe inwestycje w Oleśnie w 2024 r. Będzie nowy basen, nowe rondo i Krajowe Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych To będzie rok dużych inwestycji w Oleśnie. Powstanie drugi nowoczesny basen, tym razem po krytej pływalni będzie to obiekt plenerowy. Na inwestycje władze oleskiej gminy zarezerwowały 61 milionów zł. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Janusze budownictwa: "To się zatenteguje". Żeby tak spartaczyć robotę, to trzeba mieć talent! Zobaczcie zdjęcia Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Futurystyczne mieszkanie? Nocny klub? Nie, to wnętrze tarki. Zdołasz rozpoznać domowe sprzęty na tych zdjęciach? Czasami wnętrza zwykłych domowych przedmiotów mogą przypominać luksusowe mieszkania, statki kosmiczne lub inne niesamowite obiekty. Wystarczy sfotografować je z nietypowego kąta i pod odpowiednim oświetleniem, żeby uzyskać zaskakujące efekty. Zajrzyj do galerii i sprawdź, czy zdołasz rozpoznać, co tak naprawdę przedstawiają te zdjęcia.

📢 Osiem procent mieszkańców Opolszczyzny mówi w domu po śląsku. Czy to będzie oficjalny język regionalny? Do marszałka Sejmu trafił projekt ustawy, uznającej język śląski za język regionalny. To może skutkować szkolnymi lekcjami po śląsku, czy dwujęzycznymi polsko – śląskimi tablicami miejscowości. Także na Opolszczyźnie.

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Opuszczony basen w Ozimku. Teraz gigantyczny kompleks to ruina, a miał być perełką Kompleks, który miał służyć mieszkańcom od lat popada w coraz większą ruinę. Nad niecką krytej pływalni częściowo zawalił się dach, a wkrótce runąć mogą kolejne jego elementy. Na ścianach wiszą informacje o tym, że obiekt grozi zawaleniem. - Ten teren jest pechowy - mówią mieszkańcy. 📢 Nowy dyrektor szpitala w Nysie wycofał się z obniżek wynagrodzeń dla pielęgniarek. Ale zarobki i tak rozgrzały debatę rady 50 najlepiej zarabiających pielęgniarek z nyskiego szpitala nie musi się obawiać obniżki wynagrodzenia. Nowy dyrektor szpitala wycofał się z decyzji swojego poprzednika. Ale zarobki personelu nadal budzą burzliwe spory. 📢 "Nie" dla przetapialni w Kluczborku. "Chcemy pić czystą wodę i mieć czyste powietrze" Ponad 2000 mieszkańców Kluczborka podpisało się pod petycją przeciwko budowie fabryki recyklingu odpadów sztucznych. W piątek (26 stycznia) została ona złożona w Urzędzie Miejskim. Przy tej okazji przeciwnicy inwestycji spotkali się z burmistrzem Jarosławem Kielarem.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Bez kierunkowskazów, pasów bezpieczeństwa i prawa jazdy. Tak podróżował 25-latek z Kędzierzyna-Koźla Policjanci zatrzymali do kontroli 25-letniego kierowcę volkswagena, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa i nie włączył kierunkowskazu podczas zmiany kierunku jazdy. Okazało się, że mężczyzna w ogóle powinien w ogóle wsiadać za kierownicę, ponieważ nie miał prawa jazdy.

📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Karma wróci do tych kobiet i mężczyzn. Te osoby mogą się spodziewać powrotu pozytywnej energii 26.01.2024 HOROSKOP karmiczny dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w najbliższych miesiącach u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała.

📢 Horoskop partnerski na wiosnę 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop partnerski na wiosnę 2024 roku. Co się wydarzy w marcu, kwietniu, maju i czerwcu w naszych związkach? Czeka nas wiele wyzwań, trudnych rozmów ale i wspaniałych chwil. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Duże zmiany w wysokości 14. emerytury 2024. Eksperci wyliczyli, ile średnio wyniesie dodatek. Te kwoty zaskakują Ile wyniesie 14. emerytura 2024? Okazuje się, że ubiegły rok mógł być ostatnim z tak wysokimi wartościami tego świadczenia. Ekspert wylicza, ile średnio otrzymaliby seniorzy, gdyby nie podwyżka czternastek na finiszu kampanii wyborczej. Wiemy też, ile wyniosą średnie wypłaty czternastek w tym roku. 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Studniówki 2024. Ale była zabawa na balu I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce [ZDJĘCIA] Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce bawili się na balu studniówkowym 13 stycznia w Restauracji pod Lipą w Gorzowie Śląskim. Zobaczcie zdjęcia, które wykonała Katarzyna Młynarczyk.

📢 Lada dzień ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Znamy dokładny przebieg trasy Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych. 📢 Tragedia pod Korfantowem. Kierowca wysiadł z auta i wtedy potrącił go inny samochód 54-letni mężczyzna zginął w wypadku drogowym, do jakiego doszło we wtorek 23 stycznia na trasie z Korfantowa do Puszyny. 📢 Beka z fryzjerów. Niektóre fryzury to śmiech na sali. Oto najlepsze memy 24.01.2024 W sieci cały czas dużą popularnością cieszą się memy. Tym razem internauci przygotowali serię śmiesznych obrazków na temat fryzjerów. Trzeba przyznać, że niektóre historie są z życie wzięte. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Festung Oppeln. Tak wyglądało Opole po wejściu Armii Czerwonej. Zobaczcie zniszczone przez Sowietów miasto na kolorowych zdjęciach W styczniu 1945 roku mieszkańcy zaczęli uciekać z Opola przed nadciągającymi ze Wschodu wojskami sowieckimi. Miasto miało wprawdzie status jednej z twierdz mających zatrzymać Armię Czerwoną, ale w istocie mało kto wierzył, że Festung Oppeln da się obronić. Atak na Opole rozpoczął się w nocy z 22 na 23 stycznia. Zobaczcie na pokolorowanych zdjęciach, jak miasto wyglądało po wojnie. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Te kobiety czekają duże zmiany w życiu. Horoskop dla pań na najbliższe miesiące 2024 roku HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w tym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 📢 Horoskop na ostatni tydzień stycznia 2024. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak Horoskop na ostatni tydzień stycznia 2024. Co wydarzy się w najbliższych dniach? Czy końcówka miesiąca zapowiada się ciekawie i obiecująco? Sprawdź nasz horoskop!

📢 Liceum Ogólnokształcące nr 6 z Opola bawiło się na balu maturalnym. Uczniowie spisali się na szóstkę 12 stycznia Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu świętowało jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu szkolnym – studniówkę. Uroczystość odbyła się w przepięknej scenerii hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 Prisoners Show w Magnum Clubie, czyli jak koszmarne bobasy opanowały dyskotekę [ZDJĘCIA] Duet didżejów w budzących grozę jak z horroru maskach, znany z telewizyjnego talent show „Mam talent", wystąpił w Magnum Clubie. Ale to była impreza! Zobaczcie zdjęcia. 📢 Przynajmniej jeden zimowy mecz kontrolny ma już za sobą większość czołowych ekip z Opolszczyzny [WYNIKI] Prezentujemy harmonogramy testowych spotkań, jakie w zimie czekają zespoły z Opolszczyzny grające w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej oraz wyniki meczów kontrolnych, które zostały już przez nie rozegrane.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Tańcz, tańcz, tańcz! Long & Junior zagrali koncert w Magnum Clubie. Zaśpiewali swoje największe przeboje Long & Junior zagrali swoją „Helenkę” i inne przeboje w Magnum Clubie. A już dzisiaj Halloween Night, czyli klubowa noc grozy i strachu! Zobaczcie zdjęcie w naszej galerii. 📢 Oktoberfest w Magnum Clubie. Święto piwa można także obchodzić na dyskotece [ZDJĘCIA] Słynny Oktoberfest w Monachium już się zakończył, za to święto piwa w Wachowie zorganizowano teraz i imprezowano do białego rana. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na Oktoberfeście w Magnum Clubie.

📢 Jest już wrzesień, ale ciągle jeszcze trwa lato! Summer Party w Magnum Clubie [ZDJĘCIA] Wiecie, do kiedy trwa lato? Do 22 września. W Magnum Clubie to wiedzą, dlatego organizują Magnum Summer Party. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na imprezach.

