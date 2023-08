Prasówka 30.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

HOROSKOP dzienny na środę 30 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

We wtorek (29 sierpnia) do godz. 13.00 na sieci kolejowej odnotowano nieuprawnione użycie sygnału radio-stop w kilku regionach Polski. Obok województw łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego, incydenty wystąpiły również w Opolskiem.

Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

Do połowy sierpnia trwało przyjmowanie wniosków do przyszłorocznego budżetu Opola. Radni Platformy poinformowali, że złożyli 31 projektów. Wiele dotyczy infrastruktury. Wraca temat szkoły dla dzieci z autyzmem.

O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

Działo się! I to nie tylko na żywieckich drogach... Kultowe już Męskie Granie zawitało na finałowe dwa dni do amfiteatru „Pod Grojcem”. W piątek, 25 sierpnia, na głównej scenie wystąpili m.in. bracia Kacperczyk, Maria Peszek, Mery Spolsky czy Brodka. Zdjęcia z Męskiego Grania 2023 w Żywcu znajdziecie w naszej galerii.

Poza ustawowymi zniżkami, krwiodawcy mają do dyspozycji cały wachlarz upustów na najróżniejsze usługi. „Dawcom w darze” to ogólnopolska inicjatywa gromadząca miejsca oferujące rabaty dla Honorowych Dawców Krwi. Są w niej także opolskie firmy. Oczywiście w idei honorowego krwiodawstwa nie są najważniejsze korzyści materialne dawców, ale warto wiedzieć, że wiele firm - dając specjalne oferty - docenia pomoc niesioną przez krwiodawców. Wraz z naszymi partnerami zachęcamy do udziału w akcji "Płynie w nas życie". Nie zwlekaj, dołącz do grona honorowych krwiodawców i pomagaj innym!

Niedawno do użytku została oddana obwodnica Olesna, która powstała w ramach drogi ekspresowej S11. Jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłoszenie przetargów na budowę kolejnych odcinków tej trasy - przez powiat kluczborski aż do Kępna.

Poszkodowana uwierzyła mężczyźnie, który telefonicznie przedstawił się jako pracownik banku i ostrzegał, że może stracić pieniądze. No i 39-latka straciła je, ale na rzecz dzwoniącego do niej oszusta.

Mamy najnowszy HOROSKOP na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wrześniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 29.08.2023.

HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 29.08.2023.

Do dziś nie udało się pobić przedwojennego czasu przejazdu na trasie z Opola do Berlina. Ekspres zwany "Latającym Ślązakiem" albo "Latającym pieronem" dojeżdżał do stolicy Niemiec w 3,5 godziny. Dziś potrzeba na to pięć godzin. Zobacz, jak wyglądał najszybszy pociąg, jaki jeździł po Opolszczyźnie.

W niedzielę 27 sierpnia w Wołczynie rolnicy dziękowali za plony podczas gminno-powiatowych dożynek. - Dożynki to czas refleksji i podziękowania wam za to, jak ciężko pracujecie, żeby ziemia mogła dać obfite plony - mówił starosta Mirosław Birecki.

Tłumy mieszkańców Olesna i okolicy uczestniczyły w pikniku Rodzina 800 plus. Odbył się on w niedzielę 27 sierpnia na Oleskiej Promenadzie. Przez 7 lat istnienia programu do rodzin w powiecie oleskim trafiła kwota około 400 mln zł.

Inwestycja powstaje na Górze św. Anny. Zakończyła się już budowa trzonu radaru, a pracownicy przystąpili do stawania kopuły. To w niej znajdą się urządzenia, które pozwolą prognozować gwałtowne zjawiska pogodowe nad Opolszczyzną.

Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 28.08.2023.

Przeniesienie mistrzostw do Mosznej nie zaszkodziło zawodom. Wręcz przeciwnie, tamtejszy hipodrom wydaje się niemal stworzony do organizacji tego typu wydarzeń.

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

Nawłoć to roślina, którą kojarzy chyba każdy, nawet jeśli tego sobie nie uświadamia. Rośnie bardzo powszechnie, a w drugiej połowie lata naprawdę trudno jej nie zauważyć. Trafiła też do kultury masowej, choć pod nazwą… „mimoza”. Sprawdź, jak wygląda nawłoć, czy warto ją mieć w ogrodzie oraz na co trzeba uważać.