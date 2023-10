Prasówka 30.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik, publikowanych w sieci przez internautów. Zobacz!”?

Prasówka 30.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik, publikowanych w sieci przez internautów. Zobacz! Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik w sieci – stworzonych, a także opublikowanych oraz udostępnionych przez internautów. Ogromne zainteresowanie tymi humorystycznymi obrazkami świadczy więc o tym, że zbliża noc, jaka co roku wywołuje liczne kontrowersje i sprzeczne opinie. Jako zachodnie święto, Halloween przyjęło się również w Polsce, choć wiele osób podchodzi do niego z dużym dystansem. Zwyczaje z nim związane to między innymi chodzenie z cukierkami od domu do domu w upiornym przebraniu bądź uczestniczenie w halloweenowych imprezach. Specjalnie na tę okazję przygotowywane są charakterystyczne przekąski, przypominające swym kształtem motywy z piekła rodem. Ponadto wśród modowych trendów, które królują jesienią nie zabrakło miejsca na halloweenowe stroje, a nawet manicure, fryzury czy makijaże. Popularne stały się wręcz pełne stylizacje, wyróżniające się mrocznymi barwami, wzorami, a także dodatkami, przymocowanymi do strojów bądź wplatanymi we włosy. W związku z tym, że Halloween wzbudza kontrowersje w internecie pojawiło się sporo memów, komentujących to święto oraz sposób jego obchodzenia. Twórcy zabawnych obrazków podeszli do tematu z przymrużeniem oka, a także niemałym dowcipem. Zobacz najpopularniejsze grafiki o Halloween i uśmiechnij się!

📢 Bractwo Świętego Józefa na wspólnym różańcu. Mężczyźni spotkali się w Jemielnicy przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów Mężczyźni z różnych zakątków Opolszczyzny spotkali się w niedzielę 29 października w Jemielnicy na tradycyjnym jesiennym nabożeństwie różańcowym Bractwa Świętego Józefa - diecezjalnej męskiej wspólnoty formacyjnej. Spotkaniu przewodniczył biskup Waldemar Musioł. Motywem przewodnim rozważań była postawa błogosławionego Józefa Ulmy i jego rodziny, których relikwie obecne były w jemielnickim sanktuarium. Do wspólnoty przyjęto kilkunastu nowych członków. W galerii znajdują się zdjęcia ze spotkania.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

Prasówka 30.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [30.10.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Horoskop dzienny na 30.10 (jutro, poniedziałek). Które znaki zodiaku mogą mieć słaby dzień? Poznaj horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu powinno się wydarzyć w poniedziałek 30.10.2023. Czy będzie to coś złego? Zobacz horoskop na jutro (poniedziałek, 30.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Pociąg - widmo na Śląsku? Latający Ślązak pędził z szybkością światła! Krążą wokół niego tajemnicze legendy. Poznajcie jego historię Ten pociąg jest niepodważalną legendą. "Latający Ślązak", bo o nim mowa, w latach 30. XX wieku błyskawicznie przemieszczał się z Bytomia do Berlina w czasie... 4 godzin i 24 minut! Imponujące, prawda? Nigdy żaden inny pociąg pasażerski nie ustanowił podobnego rekordu. Maszyna była nie tylko ultraszybka, ale też luksusowa. Poznajcie historię "Latajoncego Pierona", jak pieszczotliwie nazywali go Ślązacy.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej błyskotliwe i świetnie odnajdują się w każdej sytuacji oraz środowisku. Sprawdź, kto jest wśród nich! Osoby o tych imionach są najbardziej błyskotliwe i świetnie odnajdują się w każdej sytuacji oraz środowisku. Wyróżniają się ponadprzeciętną inteligencją, sprytem, a ponadto potrafią zachować dystans do siebie oraz spraw, jakie dotyczą nie tylko najbliższego otoczenia, ale również życia społecznego czy kwestii poruszanych publicznie. Postrzega się je jako stanowcze, asertywne, a ponadto posiadające umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Nie poddają się opiniom innych ludzi i nie wdają w niepotrzebne dyskusje. W polemikach wykazują się umiejętnym argumentowaniem swoich racji, a nawet nie stronią od riposty. Ludzie błyskotliwi, którzy noszą te imiona cechuje duże poczucie humoru, dzięki czemu łatwiej radzą sobie oni z ironicznymi komentarzami na ich temat, a także bez problemu nabierają dystansu do siebie nawet w kryzysowych sytuacjach. Nie przejmują się negatywnymi komentarzami na własny temat, nad czym z łatwością przechodzą do porządku dziennego. Nie rozpamiętują ich ani też osób, które w ich oczach w jakiś sposób zawiniły. Skupiają się na działaniu oraz szukaniu jak najlepszych rozwiązań, by zrealizować wyznaczone cele. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej błyskotliwe i sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Promocje na black friday. Na jakie rabaty mogą liczyć kupujący w tym roku? Ekspertka wskazuje na dwa zupełnie nowe zjawiska w sklepach Podczas tegorocznego black friday po raz pierwszy będzie obowiązywała unijna dyrektywa Omnibus, która docelowo ma chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami sklepów internetowych i stacjonarnych. – Do takich praktyk szczególnie dochodziło właśnie w okresie black friday – mówi nam Maja Wiśniewska z SMSAPI. Jak wyjaśnia, część sprzedawców sztucznie podnosiła ceny, żeby następnie w okresie wyprzedażowym rekordowo je obniżać. Z drugiej strony wśród sprzedających pojawia się nowy trend – rezygnacji z udziału w tym święcie zakupowym. Na jakie rabaty możemy liczyć w tym roku?

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 30 października 2023. Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 30 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 30.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 28.10.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 29.10.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 28.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek.

📢 Oktoberfest 2023 w Kadłubie - tak bawili się mieszkańcy Szymiszowa i Suchej. Impreza trwała dalej nawet gdy zabrakło prądu Mieszkańcy sołectw pod Strzelcami Opolskimi zorganizowali zabawę w bawarskim stylu. Impreza trwała dalej, pomimo że w pewnym momencie zabrakło prądu. 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Badyhołzy, hymd i ancug, czyli co skrywa ślonski szrank? Czy uda Wam się odgadnąć nazwy ubrań w gwarze śląskiej? Sprawdźcie się! Śląskie szafy, szczególnie te w starych izbach naszych babek, potrafią skrywać prawdziwe klejnoty... Czy zastanawialiście się kiedyś, jak po śląsku nazwać koszulę, spódnicę czy krawat? Przygotowaliśmy zestawienie nazw części garderoby, oczywiście - w gwarze śląskiej. Jesteście ekspertami w tej dziedzinie? Ciekawe! Sprawdźcie, czy uda Wam się poprawnie trafić wszystkie słowa!

📢 Piękne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Najmodniejsze dekoracje na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz zdjęcia wyjątkowych stroików na grób Kompozycje z wrzosów w pięknych kolorach mogą stanowić elegancką ozdobę grobów na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz. 📢 Pijany pasażer MZK Opole wyprowadzony przez policję. Zobacz zdjęcia z interwencji W sobotę (28 października) wieczorem uciążliwy podróżny swoim zachowaniem spowodował przerwanie kursu autobusu MZK w Opolu. Konieczna była interwencja policji.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 29 października 2023. Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 29 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 29.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 29.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 29.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 29.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Paulina Krupińska tylko w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 29.10.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Tak przed laty wyglądał dzień Wszystkich Świętych. Zwyczaje niewiele się zmieniły 1 listopada pamiętamy o zmarłych. Odwiedzamy ich groby, zapalamy świeczki, składamy kwiaty. Tradycja ta praktycznie nie zmieniła się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Zobaczcie zdjęcia, jak kiedyś celebrowaliśmy dzień Wszystkich Świętych.

📢 Tak miał wyglądać Kędzierzyn-Koźle. Co planowano w PRL-u? Oto śmiałe wizje architektów i planistów Wyburzenie części starówki, dwupoziomowe skrzyżowania, teatr, wielkie kino na 800 osób, trzy centra skupiające życie mieszkańców - plany rozwoju Kędzierzyna-Koźla z czasów PRL były ambitne. Niektóre udało się zrealizować, inne pozostały jedynie na makietach. 📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek. 📢 Stroik na plastrze drewna to hit. Piękne kompozycje na groby – zobacz zdjęcia. Wybierz wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich.

📢 Brakowało tak niewiele. MKS Kluczbork zremisował z Pniówkiem Pawłowice Śląskie Początek jak marzenie, końcówka do zapomnienia. MKS Kluczbork zremisował z Pniówkiem Pawłowice Śląskie 2:2. 📢 Przysięga wojskowa w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej. 99 elewów zasiliło szeregi Wojska Polskiego Nowi żołnierze złożyli przysięgę i zasilili szeregi Wojska Polskiego w ramach pełnionej Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Uroczystość zorganizowano w sobotę 28 października na terenie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu. W tej ważnej chwili towarzyszyli im bliscy. 📢 "Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia". Wystawa plenerowa z wyjątkowymi cytatami Co św. Jan Paweł II i bł. kard. Stefan Wyszyński mówili o kobietach, męstwie, wolności, Europie czy narodzie? Od czwartku 26 października na Rynku w Głuchołazach prezentowana jest wystawa pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. Fotografię każdej z tablic umieściliśmy w galerii zdjęć.

📢 Odkryto znaczenie naszych dat urodzenia. Dzięki temu możemy poznać swoją przyszłość Dzięki tym prostym trikom teraz możemy poznać swoje przeznaczenie bez wychodzenia do wróżki. Z pomocą przychodzi nam magia numerologii. 📢 Wyjątkowe zdjęcia opolskich miast sprzed prawie stu lat. Czarnobiałe fotografie zostały pokolorowane Stragany na rynku w Kluczborku, tłumy przy ratuszu w Głubczycach, dymiące kominy w Krapkowicach, przemysł i domy w Kędzierzynie-Koźlu - tak prezentowały się opolskie miasta około stu lat temu. Można się o tym przekonać dzięki archiwalnym fotografiom. Dzięki nowoczesnej technologii ilustracje zostały pokolorowane. Zobacz, jak teraz wyglądają. 📢 Oto najlepsze książki Remigiusza Mroza. Polacy pokochali jego powieści, które rozchodzą się w rekordowych nakładach Remigiusza Mroza z pewnością można nazwać jedynym z najpoczytniejszych współczesnych pisarzy. W ciągu kilku minionych lat pochodzący z Opola pisarz zdążył zebrać całkiem sporą grupę oddanych fanów, którzy z niecierpliwością czekają na ukazanie się kolejnych jego powieści. Z reguły pojawia się nawet kilka tytułów co roku, a każdy z nich jest wydawniczym sukcesem. Co warto przeczytać i którą z książek wybrać?

📢 Czerwone Gitary, Zaduszki Jazzowe i Michał Bajor. Oto lista koncertów w Opolu na najbliższy miesiąc Nadchodzi prawdziwa jesień, przestawiamy zegarki i wieczory stają się coraz dłuższe. W tych okolicznościach ciekawym pomysłem może być wybranie się, któregoś dnia na dobry koncert. W poniższym zestawieniu przygotowaliśmy listę zespołów i muzyków, które w przeciągu najbliższego miesiąca zagrają w Opolu. 📢 W ten sposób zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Horoskop na 2024 rok dla kobiet. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na 2024 rok dla kobioet. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Śmiertelny wypadek na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Kobieta potrąciła rowerzystę Do śmiertelnego potrącenia rowerzysty na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla doszło w sobotę 28 października około godz. 11.00. 📢 Niebezpieczny wypadek pod Świerczowem. Bus najechał na mężczyznę leżącego na jezdni! W piątek 27 października po godzinie 18.00 na terenie gminy Świerczów doszło do niebezpiecznego wypadku. Kierujący busem najechał na leżącego na jezdni mężczyznę. Poszkodowany trafił do szpitala. Sprawę bada policja. 📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie. Opolscy grzybiarze pokazują zdjęcia okazów i wskazują najlepsze miejsca [28.10.2023] Trwają prawdziwe grzybowe żniwa w opolskich lasach. Celem miłośników grzybobrania jest nie tylko popularna w naszym regionie Smolarnia i Bory Niemodlińskie, ale tez m.in. Kędzierzyn-Koźle, okolice Opola, Turawa, Chudoba, Olesno, Zawadzkie, Krasiejów, Stara Kuźnia. Opolscy grzybiarze odwiedzają też Czechy i tamtejsze przygraniczne lasy oraz sąsiednie województwa, np. Lubliniec. Aktualności ze świata grzybów w naszym regionie znajdziemy na tematycznych forach internetowych i grupach utworzonych na profilach społecznościowych, np. jedna z nich nazywa się "Grzyby na Opolszczyźnie". Najlepsze zdjęcia z ostatnich kilku dni publikujemy w naszej galerii.

📢 Beskidy jesienią na fotografiach internautów. Górskie krajobrazy prezentują się już w całej gamie ciepłych barw. Zobacz te piękne widoki! Beskidy jesienią na fotografiach internautów prezentują się niezwykle okazale i zostały utrwalone z różnych perspektyw. Co najważniejsze, widoczne na zdjęciach górskie krajobrazy prezentują się tam w całej gamie ciepłych barw, jakie czynią te widoki niepowtarzalnymi oraz bardzo urokliwymi. Grze jesiennych kolorów – oświetlanych w różnym stopniu przez promienie słoneczne i mieniących się rozmaitymi odcieniami – towarzyszy bardzo często błękit nieba. Pomiędzy wyrazistymi barwami pojawiają się niekiedy również mgły, które tworzą specyficzną, nieco tajemniczą aurę.

📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Forum Lokalnego Biznesu. Kluczbork to bardzo dobre miejsce do inwestowania Kluczbork był miejscem kolejnego, ostatniego już spotkania w ramach cyklu Forum Lokalnego Biznesu, przygotowanego przez redakcję Nowej Trybuny Opolskiej. 📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku. 📢 Te fryzury brzydko postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 28.10.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Horoskop codzienny na sobotę 28 października 2023 r. Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 28 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 28.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 W okresie jesienno-zimowym trenowanie jest tu niemożliwe. Kędzierzyn-Koźle wciąż bez boiska ze sztucznym oświetleniem Nie licząc „seniorów” w Kędzierzynie-Koźlu na treningi piłkarskie przychodzi na co dzień około 400 młodych zawodników. Mimo istnienia tak dużej sportowej społeczności, w mieście wciąż nie ma jednak pełnowymiarowego boiska z oświetleniem. Komfortowe treningi w okresie jesienno-zimowym są tam więc niemożliwe.

📢 Wielu powstańców śląskich ma swoje ulice w Opolu. Gdzie zostali oni upamiętnieni? Zapraszamy do wyjątkowej galerii zdjęć poświęconej opolskim ulicom, którym patronują powstańcy śląscy. Na naszej liście są m.in. Papa Musioł, bracia Damboniowie, czy Szymon Koszyk. Poznaj ich niezwykłe życiorysy i zobacz, jak ich upamiętniono. 📢 Zapraszamy na niezwykłą podróż w czasie. Te opolskie miasta są najstarsze. Ich historia sięga średniowiecza W województwie opolskim jest obecnie 36 miast. Niektóre są dość młode, założone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Historia innych sięga natomiast średniowiecza. Zapraszamy do naszej niezwykłej galerii. 📢 Najpiękniejsze kobiety pochodzą z Opolszczyzny. To one na przestrzeni lat wygrywały prestiżowe konkursu miss w Polsce i na świecie Ostatnie pół roku obfitowało w sukcesy w konkursach Miss kobiet z Opolszczyzny. Na początku roku 1. wicemiss świata została pochodząca z Kluczborka Monika Strońska. W lipcu tytuły Miss Polski i Miss Polonia również trafiły do pań wywodzących się z naszego regionu. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat sukcesów tych było jednak znacznie więcej.

📢 Krwawa jatka. Drapieżne zwierzę zagryzło 6 owiec. Burmistrz Paczkowa apeluje do mieszkańców o ostrożność Właściciel owiec pozostawionych na noc na łące, rano odkrył sześć zagryzionych zwierząt. To mogły być wilki, podchodzące do Jeziora Otmuchowskiego z sąsiednich Gór Rychlebskich. 📢 Zderzenie dwóch samochodów osobowych na ulicy Wygonowej w Opolu W piątek (27 października) na ulicy Wygonowej w Opolu doszło do stłuczki dwóch samochodów osobowych. Do służb ratunkowych zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło o godzinie 12:25. 📢 Niezwykły wyczyn opolanina Tomasza Wróbla. Stanął na Dachu Europy [ZDJĘCIA] Tomasz Wróbel, radny miasta Opola, zdobył we wrześniu najwyższy szczyt Alp - Mont Blanc (4806 m n.p.m). W wyprawie towarzyszył mu Bartłomiej Bonk, wicemistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów z 2012 roku, który jednak na samą górę nie dotarł. Obaj opowiadają nam szczegółowo o tej niezwykłej przygodzie.

📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Ochronią głowę i dodadzą szyku. Zobacz czapki damskie, w których jesienią będziesz wyglądać stylowo i modnie. One są na topie Nakrycie głowy to jesienią i zimą niezbędny element garderoby. Przede wszystkim zatrzymują ciepło w ciele, chronią przed zimnem oraz wiatrem, ale dodatkowo są również naszą ozdobą. Odpowiednio dobrane będą niczym wisienka na torcie – dodadzą całości uroku i smaku. Zobacz, jakie czapki i inne nakrycia głowy są modne w tym sezonie. Podpowiadamy też, co będzie pasować dojrzałym paniom.

📢 Horoskop finansowy na listopad 2023. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew 28.10.2023 HOROSKOP finansowy na listopad 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w listopadzie u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria ma swoje przepowiednie dla każdego z nas. 28.10.2023.

📢 Gazety z PRL. Modelarz, Przekrój, Trybuna Ludu, Panorama, Sztandar Młodych - to się wtedy czytało! Pamiętacie? Zobaczcie unikatowe zdjęcia! W latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), gazety odgrywały ważną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym kraju. W warunkach socjalistycznego ustroju, media były pod ścisłą kontrolą władz, ale mimo to gazety były źródłem informacji, rozrywki i oddziaływały na wyobraźnię Polaków. Dla wielu ludzi gazety stanowiły okno na świat, zarówno ten, który istniał na Zachodzie, jak i ten, który kreowano wewnątrz kraju. Co wówczas czytała młodzież, po jakie tytuły sięgali dorośli? Które z wydawnictw można do dziś znaleźć w kioskach?

📢 Ci właściciele domów i mieszkań mogą się spodziewać kontroli. Niedostosowanie do przepisów zagrożone mandatem w wysokości do 5 tys. zł Przyśpieszenie wymiany tak zwanych „kopciuchów”. W ostatnich tygodniach Sejmiki Wojewódzkie przeprowadzały konsultacje społeczne w ramach aktualizacji Programów Ochrony Powietrza, które mają na celu poprawę jakości powietrza i redukcję emisji zanieczyszczeń z przestarzałych urządzeń grzewczych znajdujących się w budynkach w całej Polsce. Władze województw już zapowiedziały kontrole domów.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Tej rzeczy nie wolno robić nawet na własnym podwórku, chyba że spełniasz szczególne warunki. Inaczej można otrzymać mandat Mycie samochodu - czy trzeba jechać do myjni samochodowej, czy można to zrobić u siebie przed domem, na posesji? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie niekoniecznie musi być łatwa. To zależy od regulacji, jakie przyjęło nasze miasto lub gmina. Jak i gdzie można sprawdzić zasady? 📢 Ruszają prace przy rozbudowie kolejnego odcinka DK45 na Opolszczyźnie. Tym razem pomiędzy Jełową a Bierdzanami w powiecie opolskim Po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, wykonawca rozpoczął prace przy rozbudowie 11-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami. Inwestycja ma być gotowa w 2025 roku.

📢 Opolscy antyterroryści w akcji. To oni zatrzymują najniebezpieczniejszych przestępców. Jednostka obchodzi jubileusz 30-lecia powstania Działają wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie specjalistycznych sił i środków oraz taktyki. Kierowani są do akcji kontrterrorystycznych, w tym tych polegających na fizycznym zwalczaniu terroryzmu. Szkolą się również w prowadzeniu działań ratunkowych. Mowa o policyjnych komandosach z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Opolu, którzy obchodzą właśnie 30-lecie powstania swojej jednostki.

📢 Groźny wypadek na autostradzie A4 w rejonie Strzelec Opolskich. Zderzyły się trzy ciężarówki. Jedna osoba jest ranna Jak informuje policja w Strzelcach Opolskich, jedna z ciężarówek przewoziła substancje chemiczne, które muszą zostać przeładowane do innego samochodu. W związku z tym autostrada może być zablokowana przez kilka godzin. 📢 Oszustwo na BLIK w Opolu. Policjanci publikują wizerunek mężczyzny mającego związek ze sprawą. Rozpoznajesz go? Policjanci z Opola publikują wizerunek mężczyzny, który wypłacił z bankomatu pieniądze pochodzące z przestępstwa. Najpierw oszust włamał się na portal społecznościowy pokrzywdzonej, a potem podając się za nią, za pomocą komunikatora poprosił jej znajomą o pożyczkę.

📢 Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe okazje. Zebraliśmy najlepsze oferty. Oto, co sprzedaje armia Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, meble, kosiarki i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 Godło Polski z ponad 100 tysięcy drzew. Ten widok robi wrażenie! Projekt "Leśny Orzeł" kolejny już rok zachwyca. A będzie jeszcze lepiej! Projekt "Leśny Orzeł" rozpoczął się w 2018 roku, kiedy na terenach Nadleśnictwa Lipusz w województwie pomorskim podjęto decyzję o utworzeniu wyjątkowego godła Polski z drzew. Ponad 100 tysięcy nasadzeń, Powierzchnia niemal 100 tysięcy metrów kwadratowych. "Leśny Orzeł" zachwycał już w roku 2022, ale z roku na rok ma wyglądać i wygląda jeszcze lepiej!

📢 Jesienny i zimowe kurtki, kwiaty oraz stroiki na Wszystkich Świętych. Na targowisku w Nysie kupisz teraz prawie wszystko Złota jesień zawitała na targowisko w Nysie. Sprzedawcy wymienili asortyment na dedykowany dla sezonu jesienno-zimowego. Dzięki pięknej pogodzie pojawiło się bardzo wielu kupujących.

📢 Nowy most kolejowy w Opolu już "wjeżdża" nad Odrę, kształtów nabiera przebudowywany wiadukt nad ulicą Krapkowicką W ramach remontu linii kolejowej pomiędzy stacjami Opole Główne a Opole Zachodnie powstają nowe mosty i wiadukty. Robotnicy wymieniają też tory i urządzenia sterowania ruchem pociągów. 📢 Starych fotografii czar. Opolskie miasta na kolorowych zdjęciach z lat 60., 70., i 80. Zobacz ciekawą galerię Tak przed ponad 40, 50 i 60 laty wyglądały miasta Opolszczyzny, między innymi: Opole, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Paczków czy Głubczyce - ale nie tylko. Zapraszamy do obejrzenia galerii kolorowych zdjęć pochodzących ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz archiwum nto.

📢 Te psy, koty i... gołębie czekają na nowy dom. Są do oddania zupełnie za darmo Na Opolszczyźnie jest mnóstwo psów i kotów czekających na darmową adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo. 📢 Polski Hogwart robi imponujące wrażenie. Pałac w Mosznej przyciąga tysiące turystów Zamek w Mosznej, położony na południu Polski, jest nie tylko imponującym zabytkiem architektury, ale również miejscem pełnym tajemnic i legend. Z 99 wieżami, malowniczym ogrodem i bogatym wnętrzem, Moszna przyciąga turystów z całego świata, którzy pragną odkryć jego niezwykłe piękno. 1.07.2023. 📢 Tak przed wojną wyglądały opolskie pałace i zamki. Niektóre możemy podziwiać do dziś Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim.

📢 Największe atrakcje Gór Opawskich. Kopa Biskupia to nie jedyne ciekawe miejsce w przygranicznym paśmie Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć. 📢 Rozbudowa drogi krajowej nr 46 pomiędzy Nysą a Opolem. Prace są na półmetku. Wiemy, kiedy pojedziemy czteropasmową trasą Droga krajowa nr 46 od Nysy do Pakosławic przebudowywana jest na trasę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Powstają też chodniki, ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe do przyległych terenów. Aktualne zaawansowanie prac wynosi prawie 50 procent.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Oktoberfest w Magnum Clubie. Święto piwa można także obchodzić na dyskotece [ZDJĘCIA] Słynny Oktoberfest w Monachium już się zakończył, za to święto piwa w Wachowie zorganizowano teraz i imprezowano do białego rana. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na Oktoberfeście w Magnum Clubie.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. 📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

📢 Studniówka 2020. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu bawił się w hotelu Arkas w Prószkowie [ZDJĘCIA] W sobotę maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu bawili się na studniówce w hotelu Arkas w Prószkowie. Zobaczcie zdjęcia z balu.

