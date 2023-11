Prasówka 30.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 29.11.2023”?

Prasówka 30.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Jak ma na imię twój wybranek? Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą 29.11.2023 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu Zimy stulecia w Polsce - najgorsze były w PRL-u, pamiętacie? Synoptycy przewidują atak zimy, a my wpadamy w panikę. - Kiedyś to były zimy - wspominają nasi rodzice i dziadkowie. To prawda! Dzisiaj przeraża nas kilka centymetrów śniegu i lekki mróz. To żadna zima, w PRL-u potrafiło zasypać drogi i samochody, a zaspy przewyższały człowieka. Temperatura spadała do -30 stopni Celsjusza. Zamarzały nawet powieki.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 30 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 30 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 30.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Prasówka 30.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Zobacz nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [30.11.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na czwartek (jutro, 30.11). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Przeczytaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w czwartek 30.11.2023. Czy będzie to coś dobrego? Przeczytaj horoskop na jutro (czwartek, 30.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Kuria broni swojej decyzji o zakopaniu wykopalisk. Sprawa badań archeologicznych w katedrze wciąż budzi duże emocje Kontrowersje wokół wykopalisk archeologicznych przy opolskiej katedrze narosły z powodu rozbieżności między głosami Kościoła a naukowców z Uniwersytetu Opolskiego. Jakiekolwiek nadzieje na transparentną debatę między stronami pozostają na razie zduszane w gąszczu zarzutów i rosnących napięć. Pewne jest jedno – w czwartek, 30 listopada badania zostaną zakończone. 📢 Jeździł po mieście od krawężnika do krawężnika. Zatrzymał go przypadkowy świadek Postronny mężczyzna zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, który jeździł ulicami pod wpływem alkoholu. Natychmiast telefonicznie zawiadomił policję.

📢 Opolanie zapłacą więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Wyższe ceny już od grudnia Mieszkańcy aglomeracji opolskiej zapłacą więcej za wodę i ścieki. Podwyżka została rozłożona na trzy lata. Jeśli chodzi o wodę, maksymalnie wyniesie ona 29 procent, a w przypadku ścieków, będzie to 42 procent. 📢 Boże Narodzenie w PRL-u. Zobacz, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały przygotowania świąteczne i spędzano ten wyjątkowy czas Boże Narodzenie w PRL-u kojarzyło się z długimi, przedświątecznymi kolejkami w sklepach, w których i tak brakowało wielu potrzebnych produktów. Każdy liczył jednak na to, że w końcu uda mu się coś nabyć, choć oznaczało to nieraz wielogodzinne oczekiwanie przed sklepowymi budynkami. Na targowiskach kupowano choinki, z jakimi przemieszczano się środkami komunikacji publicznej, wypełnionymi po brzegi mieszkańcami miast i wiosek. Przygotowania do świąt były widoczne wszędzie, nawet na osiedlowych podwórkach, gdzie na przykład trzepano dywany. Z okien mieszkań oraz klatek schodowych rozchodziła się woń przyrządzanych potraw wigilijnych, a także pieczonych ciast. Prano firanki, zasłony i pościele, pastowano podłogi, ścierano kurze, a nawet odsuwano wszystkie meble, by wysprzątać dokładnie każdy zakamarek. W Wigilię zaś ubierano choinki, które po raz pierwszy połyskiwały w świetle umieszczonych na nich lampek dopiero w czasie wieczerzy. Przygotowania do świąt oraz obchodzenie Bożego Narodzenia w czasach PRL-u odbywały się w niełatwych warunkach i okolicznościach, jednak miały one swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!

📢 Piekło rodzinne w Opolu. 34-latek znęcał się nad żoną i synem. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia 34-latek miał znęcać się psychicznie, fizycznie oraz ekonomicznie nad swoją rodziną już od dłuższego czasu. O kolejnej awanturze policjantów zawiadomili sąsiedzi. Mężczyzna został zatrzymany a sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. 📢 Dokąd wyjechać w 2024 roku? Amerykański magazyn wyróżnił polskie miasto w najnowszym rankingu Nasze państwo zdobywa coraz większą popularność na arenie międzynarodowej, co potwierdza obecność Polski w najróżniejszych rankingach publikowanych przez zagraniczne magazyny i portale. Tym razem krajowe miasto zostało uznane za jeden z najlepszych kierunków na podróż w 2024 przez amerykański miesięcznik. Domyślacie się, o którym miejscu mowa?

📢 Na ulicy Piastowskiej w Opolu potrącona została kobieta. Poszkodowana 33-latka trafiła do szpitala 52-latka kierująca fordem, skręcając z ul. Piastowskiej w stronę Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Te pary mogą liczyć na udany związek. W tym przypadku działa magia imion 30.11.2023 Imiona często są utożsamiane z naszą osobowością, charakterem i pochodzeniem. Mogą również wpływać na nasze życie, w tym na sposób, w jaki postrzegają nas inni, a także na... miłość. 30.11.2023. 📢 Ten program miał wielką oglądalność za sprawą Dowbor. Tak wyglądała jej najsłynniejsza metamorfoza na Opolszczyźnie 30.11.2023 W jednym z odcinków ekipa „Naszego Nowego Domu” odwiedziła Chróścinę na Opolszczyźnie. Tam w ponad 100-letnim domu mieszkali pani Jadwiga i pan Krzysztof z ośmioletnim wnuczkiem Wiktorem. Zobaczcie, jak ich dom w pięć dni zmienił się nie do poznania. Przypominamy legendarną i ostatnią metamorfozę w naszym regionie.

📢 Kolekcjonerzy szukają tego sprzętu wideo. Tyle możesz zarobić na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach 30.11.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 30.11.2023.

📢 Niesamowity dolnośląski pałac pod Dzierżoniowem odzyskuje blask. Ma się zamienić w hotel. To będzie perła regionu! Zobaczcie zdjęcia! XVI-wieczny pałac pod Dzierżoniowem popadał w ruinę, jak wiele podobnych zabytków na Dolnym Śląsku. Do czasu, gdy remontu nie podjął się prywatny właściciel, z zawodu architekt. Podczas remontu zabytku znalazł sporo skarbów. Docelowo chce tu urządzić hotel z duszą. Taki w starym stylu. Smaczku tej historii dodaje fakt, że obiekt zapisano w spadku wnuczce znanego malarza Stanisława Wyspiańskiego. Znacie to miejsce? Zapewne nie, bo mało osób wie o jego istnieniu. Przeczytajcie jego historię! 📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023 zostały wybrane! W finale wystąpiła Natalia Żołnieruk z Opola Polską Miss 2023 została 23-letnia Justyna Haberka z Olkusza, a Polską Miss Nastolatek 18-letnia Nikola Gradowska ze Starowej Góry. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych Polek z gali finałowej konkursu piękności.

📢 Jarmark bożonarodzeniowy w Kluczborku będzie pełen atrakcji. Rusza już w ten weekend Już w najbliższy weekend, 2 i 3 grudnia, na rynku w Kluczborku odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy. W związku z tym obowiązuje zmiana organizacji ruchu aż do poniedziałku. 📢 Najlepsze gry na PC sprzed lat. Pamiętasz je? 11 starych klasyków, które niegdyś królowały na PC Stare gry na PC to symbol pewnych czasów. Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnych warunkach. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie leżały kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się zdobyte na giełdzie gry. Zobacz najlepsze stare gry komputerowe.

📢 Zemsta na szefie jest słodka. Internauci tworzą memy o swoich przełożonych i miejscach pracy 30.11.2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 30.11.2023.

📢 Wielka wojna z sąsiadami. Lokatorzy piszą donosy i tworzą memy. Tak wygląda "osiedlowy monitoring" 30.11.2023 Polacy uwielbiają żartować na ten temat. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 30.11.2023. 📢 Opole przykryte śniegiem wygląda zjawiskowo. Zima przyszła szybko i na razie nie zamierza odchodzić Warto wybrać się na wieczorny spacer zaśnieżonych ulicach Opola. Tego typu obrazki możemy obserwować zaledwie kilka razy w roku, a miasto wygląda wówczas bardzo pięknie. Sprawdziliśmy, jak długo ten stan może się tym razem utrzymać. 📢 Czy będą zaległe wypłaty z 800 plus? Opolski ZUS odpowiada na wpisy z mediów społecznościowych W mediach społecznościowych udostępniany jest nawet specjalny wniosek (druk WYR.8P), który ma uprawniać do otrzymania 800 zł na dziecko już od sierpnia tego roku. Zapytaliśmy opolski ZUS, czy jest taka możliwość, aby już w tym roku otrzymać „zaległe" 800 plus.

📢 Wypadek we Wrocławiu. Driftujące BMW wpadło do Odry! Samochód zatonął We wtorkowy wieczór samochód osobowy marki BMW z dwiema młodymi osobami wpadł z wysokiego nabrzeża do Odry we Wrocławiu. Samochód zatonął w głębokiej, lodowatej rzece. Zabawa młodzieży "driftującej" na lodzie autami mogła skończyć się tragicznie. O szczegółach przeczytajcie poniżej.

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 29.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Memy o latach 90-tych, które rozbawią Cię do łez! Zrozumieją je tylko dzieciaki z szalonych lat 90-tych [MEMY] 29.11.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka świętuje 25 lat istnienia. Z tej okazji dyskutowano o wyzwaniach na następne lata Liderzy najbardziej aktywnych stowarzyszeń w regionie spotkali się, by dyskutować o finansowaniu, działalności i promocji stowarzyszeń. Okazją był jubileusz Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka. 📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka” wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku!

📢 Politycy przygotowują się już do wyborów samorządowych. Chętnych na objęcie fotelu prezydenta Opola będzie sporo. Pierwszy się już zgłosił Opolscy politycy już zaczynają przygotowania do nadchodzących wyborów samorządowych. Pierwszym oficjalnym kandydatem jest społecznik Jarosław Pilc. Wciąż nie wiadomo, czy o reelekcję powalczy Arkadiusz Wiśniewski, który może zrezygnować z kandydowania na trzecią kadencję i sam wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z kolei wśród kandydatów na fotel prezydenta Opola pojawia się – na razie nieoficjalnie - nazwisko Violetty Porowskiej, Tomasza Kaliszana czy Łukasza Sowady.

📢 Słowa po śląsku, które rozbawiają internautów do łez! Harynki, fusy i szczyrkanie to dopiero początek... Poznajcie TOP 11! Internauci lubią śmiać się z regionalnych gwar. W sieci aż roi się od memów i śmiesznych obrazków z kaszubskimi, góralskimi czy krakowskimi słowami w roli głównej. Tym razem na świecznik wzięli Śląsk i ślonską godkę! Które słowa bawią ich najbardziej? Zobaczcie listę 11 propozycji! Znacie je wszystkie?

📢 Prawie 200 tysięcy złotych na ratownictwo wodne w Nysie. Pozwolą m.in. na zakup nowej łodzi Szkolenia dla 10 ratowników, spotkania edukacyjne dla dzieci i zakup nowej łodzi ratowniczej. Te i kilka innych pomysłów zostanie zrealizowanych przez WOPR w Nysie dzięki dotacji otrzymanej od marszałka województwa opolskiego.

📢 Ulica Marka Prawego w Strzelcach Opolskich przejdzie przebudowę. Prace ruszą na wiosnę, a utrudnienia potrwają pół roku Gmina Strzelce Opolskie przeprowadzi generalny remont ul. Marka Prawego. W ramach inwestycji odnowiony będzie fragment o długości 350 metrów. Przy jezdni powstaną także nowe parkingi. 📢 Odmładzające krótkie fryzury damskie, w których poczujesz się, jakby ubyło ci 10 lat. Zobacz najmodniejsze cięcia dla kobiet 50 plus Krótkie fryzury damskie nie tylko odmładzają, ale są ponadczasowe i wiecznie modne. Takie uczesania sprawdzą o każdej porze roku, a co najważniejsze sprawią, że poczujesz się o 10 lat młodsza. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy, zainspiruj się i pobiegnij do fryzjera. Taka metamorfoza zadziała lepiej niż wizyta u chirurga plastyka.

📢 Czterej zawodnicy Judo AZS Opole medalistami mistrzostw Polski seniorów [ZDJĘCIA] Dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal - z takim dorobkiem z mistrzostw Polski seniorów powrócili przedstawiciele Judo AZS Opole. 📢 To najzdolniejsi uczniowie w całym województwie opolskim. Odebrali stypendia premiera i ministra edukacji Najzdolniejsza młodzież z terenu województwa opolskiego odebrała we wtorek (28 listopada) stypendia ufundowane przez prezesa rady ministrów i ministra edukacji narodowej. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 📢 12 najtańszych jarmarków bożonarodzeniowych Europy. Ile kosztuje weekendowa wycieczka? Polskie miasto ukrytym zwycięzcą rankingu Który jarmark bożonarodzeniowy jest najtańszy w Europie? Gdzie grzane wino, pyszne pierniki, ale też zwykłe posiłki i noclegi kosztują najmniej? Powstał ranking, stworzony przez brytyjskich ekspertów, wskazujący, w którym europejskim mieście wycieczka na jarmark świąteczny kosztuje najmniej. Pierwsze miejsce w zestawieniu zaskakuje, ale ukrytym zwycięzcą jest tak naprawdę jeden z polskich jarmarków!

📢 Greckie wyspy, które warto odwiedzić w 2024 roku. Zobacz niepopularne, ale piękne miejsca. Na tych wyspach nie ma tłumów, a widoki są piękne Grecja to bardzo popularny kraj wśród Polaków. Naszych rodaków przyciągają tam nie tylko piękna pogoda i bajeczne widoki, ale też doskonała kuchnia. Turyści upodobali sobie, oprócz kontynentalnej części Grecji, kilka wysp (m.in. Kretę, Rodos, Korfu czy Santorini). Jednak w tym słonecznym kraju są jeszcze miejsca mało znane miejsca. Zobaczcie listę greckich wysp, które warto odwiedzić w 2024 roku. Tam nie znajdziecie tłumów, a zachwycą was widoki i niepowtarzalny klimat. 📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 73-letni kierowca wjechał do rowu autobusem do przewozu dzieci w Nowakach koło Nysy 73-letni kierowca busa do przewozu dzieci wpadł w poślizg, zjechał z drogi i wpadł do rowu. Pojazd przewrócił się bok. 📢 Projekt domu dla rodziny 2+3 – pomysł na wnętrze w nowojorskim stylu. Tak pięknie urządził salon architekt – zajrzyj do galerii zdjęć Projekt domu w Gliwicach zachwyca już od progu. Trudno się oprzeć urokowi nowojorskiego stylu, który zdobi te modne wnętrza. Zobacz, jaki pomysł na dom zaproponowała profesjonalna architektka. Koniecznie zajrzyj do tych eleganckich przestrzeni z odcieniami starego złota i nutą błękitu, gdzie swój azyl odnalazła pięcioosobowa rodzina.

📢 Pościg jak z filmu na opolskich drogach. W Białej Nyskiej pijany kierowca uciekał skradzioną pługopiaskarką 30-letni kierowca najpierw doprowadził do kolizji. Wyszedł z auta i zaczął wyrywać tablice rejestracyjne oraz atakować innych kierowców. Na koniec ukradł pługopiaskarkę i zaczął uciekać.

📢 25-lecie powiatu oleskiego. Jak Lasowice Wielkie chciały się przyłączyć do Olesna Dzisiejszy powiat oleski mocno różni się terytorialnie od kształtu historycznego powiatu. Podczas reformy administracyjnej w 1999 r. odłączono związaną od wieków z Olesnem gminę, za to przyłączono dwie gminy spoza geograficznego Śląska. 📢 Jajcarze na grzybach. Zobaczcie jak Polacy śmieją się ze zbieraczy. Oto najlepsze memy i obrazki o grzybiarzach 28.11.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 25.11.2023.

📢 Takich imprez już nie ma. Tak wyglądały zabawy Andrzejkowe kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 28.11.2023 Andrzejki tuż tuż, zatem przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszlości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda!

📢 Zima zawitała do Polski. Pierwszy śnieg już za nami. Zobaczcie najlepsze memy! 28.11.2023 W ostatnich dniach pogoda mocno dała się we wszystkim we znaki, a zwłaszcza kierowcom. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. Internauci są czujni i jak zwykle przygotowali całą serię memów z tej okazji. 📢 Tak żartujemy z nas samych. Oto najlepsze memy o Polakach i Polsce 28.11.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy. 📢 Oto memy z kotami, psami i innymi pupilami, które podbijają internet. Z tych zwierząt śmieją się internauci! 28.11.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Oto najlepsze memy o graczach i grach komputerowych. Niektóre z nich zrozumieją tylko prawdziwi gracze! 28.11.2023 Kto z nas nie lubi czasem pograć w gry komputerowe? Jeśli i Wy jesteście fanami gier to na pewno zrozumiecie memy, które zebraliśmy w naszej galerii.

📢 Atak zimy na Opolszczyźnie. Od rana sypie śnieg. Na drogach jest bardzo ślisko We wtorek, 28 listopada 2023 r., rozpoczęła się w województwie opolskim prawdziwa zima, mimo iż kalendarzowo jeszcze przez prawie miesiąc mamy jesień. Sprawdziły się prognozy synoptyków: w województwie opolskim od rana intensywnie pada śnieg. Sytuacja na drogach jest trudna, ponieważ jezdnia jest bardzo śliska. 📢 Andrzejki w Magnum Clubie. Ale tutaj nie było czasu na wróżby andrzejkowe. Impreza była gorąca, a na scenie wystąpił raper Qbik [ZDJĘCIA] Wprawdzie Andrzejki świętujemy dopiero w czwartek (czyli 30 listopada), ale w Magnum Clubie andrzejkowy weekend zorganizowano już w weekend przed imieninami wszystkich Andrzejów. Gwiazdą wieczoru był znany raper Qbik. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy i z tego koncertu.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 28 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 28 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 28.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Oto najbardziej imponujące murale na Opolszczyźnie. Warto wybrać się na wycieczkę, żeby je zobaczyć [ZDJĘCIA] Na Opolszczyźnie jako pierwszy miastem murali został Kluczbork, ale Opole również może pochwalić się coraz większą liczbą murali. Jeden z najbardziej imponujących i największych murali jest zaś w Namysłowie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Horoskop zawodowy na pierwszą połowę 2024 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP zawodowy na pierwszą połowę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. W co zainwestować, jak ułożyć współpracę z przełożonymi, na co zwrócić uwagę przy wyborze ścieżki awansu? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 Posiadanie narkotyków i oszustwo. Takich przestępstw dopuścili się skazani przez sądy mieszkańcy Opola. Wiesz, gdzie się ukrywają? Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu. - Nie pozwólmy, by ci ludzie zostali bezkarni - apelują mundurowi. 📢 Horoskop zodiakalny na pierwszy tydzień grudnia. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, BykBaran HOROSKOP na pierwszy tydzień grudnia 2023 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy na początku miesiąca u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na pierwszy tydzień grudnia i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

📢 Horoskop na pierwszą połowę 2024. Dla tych znaków zodiaku będzie to czas wytężonej pracy ale i solidnych efektów HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. 📢 Duże zmiany na parkingach przed Biedronką i Lidlem. Warto się rozglądać. Nieuwaga może kosztować nawet 3 tys. zł grzywny. O co chodzi? W sklepach Lidl oraz Biedronka, oprócz zakupów... naładujesz swój samochód. Jednak zaparkowanie w wyznaczonym miejscu samochodem z napędem spalinowym może skończyć się dla jego właściciela wysoką, kilkutysięczną grzywną. Warto dokładnie sprawdzić gdzie zostawiamy auto, zwłaszcza w szale świątecznych zakupów.

📢 Odra Opole - Polonia Warszawa 3:0. Mimo mrozu i śniegu, kibice dzielnie wspierali opolan [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 16. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Polonią Warszawa, który zakończył się zwycięstwem opolan 3:0. 📢 Na Opolszczyźnie zmienią się nazwy miejscowości, a jedna zostanie całkowicie zlikwidowana. Tak wynika z nowego rozporządzenia MSWiA Opolszczyzna przygotowuje się na zmianę w nazwach miejscowości oraz likwidację jednej, małej miejscowości. Zmiany te nie tylko dotkną naszego województwa, ale obejmą całą Polskę. Projekt rozporządzenia MSWiA zakłada zniesienie lub zmianę nazw wsi, a także przyznanie niektórym autonomii. 📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Opolu. Bez grubego portfela nawet nie podchodź! Grzaniec za 25 zł, a frytki... za 20 zł Ceny z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opolu mogą przyprawić niektórych o ból głowy. Za tradycyjnego grzańca zapłacimy od 18 zł do 25 zł. Za grzane piwo damy min. 14 zł, a za gorącą czekoladę – 18 zł. Cena dużej pajdy chleba ze smalcem i cebulką wynosi 20 złotych, zapiekanka z pieca kosztuje 23 zł, a za frytki z keczupem trzeba również zapłacić aż 20 zł. Pączki (12 małych sztuk) potrafią kosztować 17 złotych, a duży słoik miodu akacjowego to nawet 50 zł! Sprawdź inne ceny na jarmarku w Opolu.

📢 Dachowanie na autostradzie A4 na wysokości Ligoty Dolnej. Zablokowany był jeden pas ruchu Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielny (26 listopada) poranek o godzinie 5.30 rano. Służby ratunkowe zostały poinformowane o samochodzie osobowym, który wypadł z drogi.

📢 W Opolu trwa jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku jest rekordowy z kilku powodów W Opolu rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy. Będzie najdłuższy w historii, bo potrwa aż do 31 grudnia. Stoisk handlowych w tym roku też jest rekordowo dużo. 📢 Najpiękniejsze dekoracje świąteczne 2023. Wyjątkowe dodatki do domu na Boże Narodzenie. Te rzeczy wprowadzą świąteczny klimat. Są cudowne! Przełom listopada i grudnia to czas kiedy z naszych domów już ostatecznie znikają jesienne dynie i purpurowe wrzosy, a ich miejsce zastępują dekoracje zwiastujące nadejście najbardziej klimatycznych świąt w roku, czyli Bożego Narodzenia.

📢 Horoskop miłosny na 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 24.11.2023. 📢 Polacy wybudują Czechom autostradę do Polski. To fragment połączenia Wrocław - Praga. Zobacz wizualizacje Czesi właśnie rozstrzygnęli przetarg na wykonawcę budowy autostrady D11 przy granicy z Polską. Kluczowy, górski fragment połączenia Wrocław - Praga wybuduje polska firma Budimex. Dzięki temu nasza droga ekspresowa S3, która dziś kończy się w okolicach Lubawki, będzie miała swój dalszy ciąg. Ponad 20-kilometrowy odcinek przez czeskie góry, ma powstawać 54 miesiące, czyli 4,5 roku. Prace ruszą najszybciej, jak to możliwe, zaraz po podpisaniu umowy.

📢 Horoskop na ostatni tydzień listopada 2023. Bliźnięta, Byk, Baran, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na ostatni tydzień listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do 30 listopada u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Trwa spór wokół zasypania wykopalisk w katedrze. Z decyzją biskupa Czai nie zgadzają się naukowcy W sercu opolskiej katedry rozgorzał spór pomiędzy próbą ocalenia historii naszych przodków a utrzymaniem sakralnej funkcji kościoła. Sensacyjne odkrycia archeologiczne stały się punktem zapalnym w konflikcie między badaczami a opolską kurią. Spór ten, pełen dysonansu między próbą odkrywania i dokumentowania przeszłości a potrzebą zachowania sakralnej integralności miejsca kultu, nie pozostawia prostych odpowiedzi na pytanie, czy nauka i wiara mogą istnieć obok siebie w harmonii.

📢 Kampania „Mała książka – wielki człowiek” przywraca magię wspólnego czytania W dobie wszechobecnych tabletów i smartfonów wydawać by się mogło, że tradycyjna książka straciła swój urok. Nic bardziej mylnego! Kampania „Mała książka – wielki człowiek” dowodzi, że czytanie dzieciom książek to klucz do rozwoju młodego umysłu. To właśnie literatura potrafi wzbogacić słownictwo, wywołać uśmiech, wzmocnić więzi, a przede wszystkim – otworzyć serce na świat. 📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - rozpoczęło się głosowanie w finale wojewódzkim! Sprawdź aktualny ranking i głosuj na swoich faworytów Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców. 📢 Memy o upałach i kapryśnej pogodzie. Tak radzą sobie z nią Polacy Z nieba leje się żar, temperatury przekraczają 30 stopni. Polacy szukają ochłody na różne sposoby. Internauci mają poczucie humoru i wszystko komentują po swojemu. Zobaczcie najlepsze zdjęcia i obrazki. 26.08.2023.

📢 24-letni Adam Gomoła ma poprowadzić Trzecią Drogę do sukcesu. "Doświadczenie ma tylko z Facebooka" 24-letni Adam Gomoła jest jednym z najmłodszych liderów list wyborczych w historii Polski. - O tym, że będzie jedynką na Opolszczyźnie zdecydowały pieniądze, ma bogatą rodzinę - mówi jeden z naszych rozmówców.

