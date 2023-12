Prasówka 30.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca”?

Prasówka 30.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Urwane palce, zmiażdżone kości, poparzone twarze. Co się stanie, gdy petarda wybuchnie w dłoni? Pokazujemy zdjęcia ku przestrodze! Co roku 1 stycznia w internecie pojawiają się zdjęcia, filmy i informacje o rannych osobach, także dzieciach, które trafiły do szpitali z rozerwanymi na strzępy dłońmi, zmiażdżonymi kośćmi, urwanymi palcami czy poparzeniami. Zdjęcia są przerażające! Przeczytaj jak tego uniknąć.

Prasówka 30.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY na Nowy Rok. Już po zabawie, nadchodzi szara rzeczywistość i bardzo długi styczeń Jak wyglądamy przed i po sylwestrowej nocy? Jakie są nasze oczekiwania, a jak wygląda rzeczywistość? Czego sobie życzymy na Nowy Rok? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w memach, które znakomicie odzwierciedlają nasze gusty, charaktery i wybory. Wybraliśmy dla Was najlepsze noworoczne memy, jakie pojawiły się w internecie. Obejrzyjcie je, klikając w zdjęcie powyżej.

📢 Dawną "gierkówką" na razie nie pojedziemy, ale miasto nie straci dotacji. Jest oficjalny komunikat Jak już informowaliśmy, w najbliższych dniach DK 91 w Częstochowie nie będzie w całości przejezdna. Mimo to miasto nie straci unijnego dofinansowania. - Odpowiednie zaawansowanie prac wraz z wypełnieniem określonych procedur i wykonanie wszystkich, koniecznych płatności umożliwia prawidłowe rozliczenie dofinansowań ze środków UE i ich wykorzystanie w ramach przeprowadzonych realizacji zadań z pożytkiem dla miasta - mówi Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. 📢 Tajemnicze fotografie z lat 1918-1944. Nikt nie wie gdzie dokładnie wykonano te zdjęcia Nikt nie wie gdzie, ani kiedy wykonano te tajemnicze zdjęcia. W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego zamieszczono fotografie Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk. Rozpoznajecie te miejsca? Badacze ustalili, że zostały wykonane na terenie naszego województwa.

📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką. 📢 Zmiany w szkole od 2024 roku. Podwyżki dla nauczycieli i zmiana podstawy programowej to nie wszystko. Jakie reformy w nowym roku? Zmiany w szkołach w 2024 roku to m.in. podwyżki dla nauczycieli i powrót wcześniejszych emerytur nauczycielskich, ale też zmiany w podstawie programowej. Poza tym obowiązywać będzie inny wzór świadectw dojrzałości i legitymacji szkolnych. W nadchodzącym roku kalendarzowym kolejna grupa czwartoklasistów otrzyma darmowe laptopy. Co z ograniczeniem lekcji religii? Sprawdź, jakie zmiany czekają edukację w kolejnym roku kalendarzowym.

📢 Taki był jego Śląsk. Wspominamy Krzysztofa Respondka i przypominamy sentymentalny spacer sprzed 10 lat 10 lat temu Krzysztof Respondek zaprosił nas na sentymentalny spacer po bliskich mu miejscach na Śląsku. Kochany przez wielu artysta zmarł 22 grudnia, w wieku 54 lat. Pożegnamy go w sobotę, 30 grudnia w Tarnowskich Górach. 📢 Horoskop na 2024 dla Raków. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Sprawdź horoskop na 2024 rok dla Raków. Dowiedz się, co zostało zapisane w gwiazdach dla Ciebie w przyszłym roku. Jakie wydarzenia będą odbywać się w twoim życiu? Zobacz, jakie przepowiednie zostały przygotowane dla twojego znaku zodiaku. Ta wiedza może pomóc Ci zaplanować zbliżający się rok. Warto wiedzieć, jak może potoczyć się życie Raków. Czy czeka na ciebie miłość, sława lub zmiana pracy? Horoskop roczny może rozwiać wiele wątpliwości.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 W Opolu trwa turniej piłki nożnej dziewcząt. Ambasadorkami wydarzenia są polskie piłkarki Agata Tarczyńska i Ewa Pajor W opolskiej Stegu Arenie trwa turniej piłkarski dziewcząt Pajor & Tarczyńska Visa Winter Cup 2023. Organizatorzy przewidzieli atrakcje dla zawodników i kibiców. Wśród licytowanych gadżetów jest m.in. rakieta tenisowa Igi Świątek. 📢 Radni zarezerwowali pieniądze na remont domu dziecka w Paczkowie. Ale część samorządowców ma inne plany na zagospodarowanie obiektu Nie 200 tysięcy, ale 1,5 miliona złotych - takie pieniądze zapisano w przyszłorocznym budżecie powiatu nyskiego na wyremontowanie budynku domu dziecka w Paczkowie. Powiat staje jednak przed dylematem czy inwestować w opiekę nad najmłodszymi czy seniorami?

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Nielegalnie urządzali gry hazardowe, wpadli w ręce skarbówki. Funkcjonariusze KAS zlikwidowali nielegalny salon gier w powiecie brzeskim Funkcjonariusze opolskiej KAS zlikwidowali nielegalny salon gier na terenie powiatu brzeskiego. Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie. 📢 W Turawie zderzyły się dwa samochody. Policja wyjaśnia przyczyny kolizji W piątek 29 grudnia rano w Turawie zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejsce zdarzenia zadysponowano strażaków, policjantów i zespół ratownictwa medycznego. 📢 Nietuzinkowe kreacje sylwestrowe gwiazd sprzed lat. Rodowicz, Doda i wiele innych, które szokują nawet dziś Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych.

📢 Lukas Podolski na wakacjach. Pokazał żonę w bikini i swoją muskulaturę Przerwa świąteczno-noworoczna to dla piłkarzy czas urlopów przed rozpoczęciem przygotowań do rundy wiosennej. Lukas Podolski z Górnika Zabrze nie jest wyjątkiem - zobaczcie zdjęcia, jakie zamieścił na instagramie.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska z rodziną. Zobacz luksusowy dom aktorki. Zajrzyj do ogromnej willi gwiazdy „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość". 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 29.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Horoskop codzienny na piątek 29 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 29 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 29.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Co w budżecie Powiatu Opolskiego na przyszły rok? 📢 Czy to najbrzydsze miasta w Śląskiem? Internauci nie pozostawiają złudzeń! Zgodzicie się z nimi? Internauci nie mają litości i wskazują najbrzydsze miasta na Śląsku. Zdecydowaliśmy zapytać w anonimowej ankiecie, które z miast w naszym województwie nie należą do perełek architektury i krajobrazu. Wśród nazw przewijało się kilka wiodących miejscowości, z których wybraliśmy siedem i dziś je Wam prezentujemy.

📢 Będzie bezpiecznej na przejściach dla pieszych! Nowe inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyści, są najbardziej narażeni na obrażenia w wyniku ewentualnych zdarzeń drogowych. Dlatego tak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych poprzez m.in. ich doświetlenie, odpowiednie oznakowanie, budowę chodników oraz azyli. 📢 Jak wzmocnić sygnał Wi-Fi w domu? 7 prostych sposobów, które w tym pomogą. Szybka poprawa zasięgu bezprzewodowego internetu Największą zaletą bezprzewodowego, szerokopasmowego internetu jest wygoda użytkowania i duży obszar działania. Co ważne, bez potrzeby rozprowadzania po mieszkaniu setek metrów przewodów. Czasem jednak sygnał Wi-Fi jest bardzo słabej jakości, co przeszkadza w wygodnym użytkowaniu sprzętów i w efektywnej pracy. Zobacz, jak wzmocnić sygnał Wi-Fi i przy okazji polepszyć zasięg internetu.

📢 4 europejskie miasta, których lepiej unikać w 2024 roku. Turyści mogą być rozczarowani Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku?

📢 Zapłacił za wynajęcie górskiego domku na święta. Na miejscu domku nie było, a firma turystyczna zniknęła Rodzina z powiatu nyskiego pojechała pod Zakopane na świąteczny wypoczynek. Na miejscu nie znalazła pod wskazanym adresem domku, za którego wynajęcie już zapłacili. 📢 Głos mieszkańców odrzucony, spalarnia powstanie w Groszowicach. Czy ta inwestycja jest nam potrzebna? Ratusz przekonuje, że jak najbardziej Miejscy radni odrzucili obywatelski projekt uchwały, która zakazuje budowy spalarni w Opolu. Od rana temat ten elektryzował mieszkańców Groszowic, którzy licznie stawili się na czwartkowej sesji rady miasta. Momentami emocje brały górę.

📢 Skandaliczne słowa na sesji. Prezydent Wiśniewski zaatakował TVP3 Opole. "To skur*stwo" Poświąteczna sesja rady miasta Opola już od pierwszych minut rozgrzewała emocje, ponieważ dyskutowano na temat upolitycznienia Telewizji Polskiej przez PiS i próby przejęcia władzy w telewizji przez nowy rząd. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski nazwał jeden z materiałów TVP3 Opole "sku... syństwem". Radni PiS wyrazili oburzenie, a przewodniczący rady zaapelował o używanie "parlamentarnego języka".

📢 Uczniowie z Kluczborka mają praktyki zawodowe za granicą. "To jest przygoda życia" Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku od 8 lat realizuje praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Tym razem dzięki zdobytej akredytacji uczniowie przez 5 lat mają zapewnioną możliwość udziału w praktykach zagranicznych. 📢 Horoskop partnerski na 2024 rok. Jednych czeka wielkie uczucie, innych miłosne przygody. Zobacz, co się będzie działo w kolejnych miesiącach Horoskop partnerski ukazuje przyszłość poszczególnych znaków zodiaku w zakresie życia uczuciowego. Nadchodzący rok zapowiada ogromne zmiany, choć nie zawsze oznacza to rozstania, ale w przypadku niektórych wejście w nową relację bądź utrwalenie tej już istniejącej. Sprawdź, co mówią zbliżające się układy planet.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 28 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 28 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 28.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 28.12.2023 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 100 milionów ton wody w Jeziorze Otmuchowskim. Tak wysokiej wody nie było od dawna. Część ośrodków może pływać Jezioro Otmuchowskie jest prawie pełne. Woda zalała niektóre drogi do ośrodków wypoczynkowych po wewnętrznej stronie wałów. To efekt roztopów w Kotlinie Kłodzkiej. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. Co cię czeka w kolejnym roku? Dla wielu to będzie burzliwy okres! Horoskop chiński na najbliższy czas zwiastuje burzliwe zmiany. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji.

📢 Nie żyje Ronald Mehlich, lekkoatleta pochodzący ze Strzelec Opolskich. Zmarł w wieku 54 lat Ronald Mehlich był czołowym polskim płotkarzem, który w latach 90. reprezentował Polskę na licznych zawodach. W ostatnim czasie pracował na AWF-ie w Katowicach, a także prowadził Uczniowski Klub Sportowy „Komar” W Strzelcach Opolskich.

📢 Kolejny protest przeciwko budowie kopalni kaolinu w Czechach. Stanowisko zabierze rada powiatu w Nysie Rada powiatu nyskiego będzie w czwartek 28 grudnia obradować nad protestem przeciwko reaktywacji czeskiej kopalni kaolinu. Głęboka odkrywka będzie się znajdować pół kilometra od polskiej granicy. Mieszkańcy okolicy są pełni obaw, że to źle wpłynie na ich zdrowie i komfort życia.

📢 Oto najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. Centralne miejsca naszych miast robią wrażenie Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny. 📢 Do tych ludzi wróci karma w 2024 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała.

📢 Tak mieszka Sebastian Karpiel-Bułecka z żoną Pauliną Krupińską. Drewniany dom z widokiem na Giewont Sebastian Karpiel-Bułecka poza wyjątkową twórczością muzyczną może pochwalić się też szczęśliwą rodziną i pięknym domkiem w sercu Tatr. Jego żona Paulina Krupińska jest jedną z kluczowych gwiazd TVN-u. Prowadzi program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN", mogliśmy zobaczyć ją także w formacie "Azja Express". Para wolny czas najchętniej spędza w domu z drewna z widokiem na Giewont. Jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka? My jesteśmy zachwyceni, a Wy? 📢 Szczepanowickie Betlejem. Deszcz nie przeszkodził Opolanom w tradycyjnym kolędowaniu Nawet ulewny momentami deszcz nie przeszkodził w organizacji wtorkowego kolędowania pod szopką bożonarodzeniową w Opolu-Szczepanowicach. Na tamtejszym placu plebanijnym zgodnie z 25-letnią tradycją odbyło się nabożeństwo, na które zjechali wierni z całego Opola i nie tylko.

📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii. 📢 Boże Narodzenie rozgrzało internautów. Oto najlepsze memy. Tak internauci żartują ze świąt 26.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem! 📢 Polacy i ich postanowienia noworoczne. Ich realizacja będzie trudna... Zobaczcie najlepsze memy 26.12.2023 Już niedługo 2024 roku, a wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować... postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często już w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Żarty z tych samochodów bawią najbardziej. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 26.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Zobacz najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe na Opolszczyźnie. Wszystkie są prześliczne! Pracowano nad nimi przez całe tygodnie Od wieków są nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Nie spotkamy dwóch identycznych szopek. Każda parafia przykłada do nich bardzo dużą wagę. Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu szopki z całej Opolszczyzny. Które z nich podobają Wam się najbardziej?

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach w zimowej scenerii i świątecznych dekoracjach. Wygląda pięknie na Boże Narodzenie Świąteczne dekoracje oraz bożonarodzeniowe znicze i lampki pojawiły się na grobie Krzysztofa Krawczyka na cmentarzu w Grotnikach. Gdy do tego jeszcze spadł śnieg, nagrobek piosenkarza zyskał wyjątkowy wygląd. Ale cały cmentarz w Grotnikach wyglądał w przedświąteczny wieczór magicznie!

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Ewa Jakubiec spod Nysy to nie pierwsza miss z Opolszczyzny z wielkimi sukcesami. Przypominamy osiągnięcia jej i innych Opolanek Wczoraj Ewa Jakubiec pochodząca spod Nysy wzięła udział w finale 23. konkursu Miss Earth. To jeden z największych i międzynarodowych konkursów piękności. Niestety mimo wielu przygotowań i niesamowitej prezencji miss z Opolszczyzny nie zdobyła żadnej nagrody. W konkursie zwyciężyła Drita Ziri pochodząca z Albanii. Dla Opolanki i tak mjający rok był pełen sukcesów.

📢 Horoskop na ostatni tydzień grudnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP zodiakalny na ostatni tydzień grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 24 do 31 grudnia u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria zna już odpowiedzi na te pytania.

📢 Manhattan i Palm. Te budynki były kiedyś symbolami hutniczego miasta. Tak przez dekady zmieniał się Ozimek [ZDJĘCIA] Manhattan i Palm – to były słynne budynki w Ozimku. Były wręcz symbolami miasta. Dziś nie ma po nich śladu. Zobacz, jak przez ostanie dekady zmieniało się Ozimek - miasto opolskich hutników.

📢 Plac przed dworcem PKP Opole jest już gotowy. Ruszają odbiory inwestycji. Jak Wam się podoba nowy plac? Koncepcja placu wybrana została w ogólnopolskim konkursie, który Urząd Miasta Opola zorganizował razem z Izbą Architektów. Wygrała pracownia SN Architekci. Wykonawcą inwestycji jest firma Best Opebel z Opola. 📢 Wielki horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Maja Bohosiewicz zdradza swój modowy patent. Ten trik jest genialny i już nigdy nie będziesz chciała nosić czapki zimowej Co nosić zimą zamiast czapki? Zobacz, co wymyśliła Maja Bohosiewicz. Ten modowy trik jest rewelacyjny. Będzie ci nie tylko ciepło w mroźne dni, ale i nie zniszczysz włosów. 📢 Rozpoczął się wojewódzki etap Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Tak wypoczywano kiedyś na Opolszczyźnie. Turawa, Otmuchów, Opole, Głuchołazy czy Góry Opawskie Tłumy ludzi nad Jeziorem Otmuchowskim i na kąpielisku w Pokrzywnej. Mnóstwo żaglówek na Jeziorze Dużym w Turawie. Zabawa na placach zabaw i oglądanie wydarzeń sportowych - to były wakacyjne atrakcje sprzed ponad 50 lat. Niby to samo, co obecnie, ale jednak inaczej. Sami zobaczcie.

📢 Tłumy mieszkańców świętowały Nowy Rok w Ujeździe. To była najlepsza impreza w regionie W tym roku większość samorządów zrezygnowało z organizacji Sylwestra pod chmurką. Powodem tych decyzji były oczywiście oszczędności. Inaczej zrobiono w Ujeździe. Tam władze gminy zaprosiły do zabawy mieszkańców. Przyszły tłumy, goście przyjeżdżali też z okolicznych miejscowości od Strzelec Opolskich po Kędzierzyn-Koźle. Zobaczcie, jak wszyscy fantastycznie się bawili. 📢 Koszmarny karambol w Zdzieszowicach. Poszkodowane zostały dwie osoby Do bardzo groźnego wypadku doszło dzisiaj 1 sierpnia niedaleko marketu budowlanego w Zdzieszowicach. Zderzyły się tam dwa auta, a siła uderzenia wyrzuciła oba pojazdy na parking sklepu. 📢 28 tysięcy sensacyjnych zdjęć z Opola i rejencji opolskiej odzyskanych po latach [GALERIA] Niemcy pozostawili nam w spadku tysiące fotografii. Jest ich ponad 28 tysięcy, a to i tak tylko niewielka część archiwum, które zniszczyła wojna. Zdjęcia pokazują ludzi, architekturę, ale też ważne wydarzenia dla regionu. Ten świat ze starych klisz będzie uratowany!

