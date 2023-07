Prasówka 31.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragedia na drodze krajowej nr 46 w Sidzinie. Nie żyje motocyklista, który zderzył się z samochodem. Pasażerka jest w stanie ciężkim”?

Prasówka 31.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragedia na drodze krajowej nr 46 w Sidzinie. Nie żyje motocyklista, który zderzył się z samochodem. Pasażerka jest w stanie ciężkim Informację o wypadku dotarła do opolskich służb ratunkowych w niedzielę 30 lipca tuż przed godziną 16:00. Na drodze krajowej nr 46 w Sidzinie w powiecie nyskim zderzyły się motocykl i samochód osobowy. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne, w tym jedna ciężko. Droga jest już odblokowana.

📢 41. Międzynarodowa wystawa psów rasowych w Mosznej zakończona. Zobacz nagrodzone psie piękności W niedzielę (30 lipca) parku w Mosznej zakończyła się 41. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Do udziału w imprezie zgłoszonych zostało ponad 2000 psich piękności. Tytuł najpiękniejszego psa zdobył owczarek australijski.

📢 Tyle wynosi emerytura w lipcu 2023. Taką kwotę emeryci dostaną po waloryzacji na rękę Na jakie emerytury możemy liczyć w lipcu? Oto najnowsze wyliczenia. Uwzględniają one waloryzację emerytur. Dzięki temu wiadomo, o ile wzrosły w ostatnim czasie emerytury. Przedstawiamy wartości brutto i netto emerytury. Oto stawki emerytur dla seniorów na lipiec 2023. Szczegóły w artykule oraz galerii.

Prasówka 31.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Najlepsze memy o kotach. Oto władcy naszych domów. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Tysiące pielgrzymów na odpuście w Sanktuarium świętej Anny w Oleśnie Tysiące pielgrzymów odwiedziły w ten weekend Sanktuarium św. Anny w Oleśnie z okazji corocznych uroczystości odpustowych. Mszom świętym przewodniczyli dwaj biskupi. 📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [31.07.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Tak zmienią się raty kredytu w sierpniu 2023 roku. Tyle będziemy płacić za kredyty hipoteczne [31.07.2023] Rata kredytu hipotecznego jest uzależniona od wielu czynników. W ostatnim czasie raty kredytów hipotecznych drastycznie wzrosły stając się dużym obciążeniem domowych budżetów. Od lipca wiele osób może starać się o bezpieczny kredyt 2%, niestety nie każdemu uda się dostać kredyt z dopłata od państwa. Ile wynoszą raty kredytów tradycyjnych na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku? 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu [31.07.2023] Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 9 najbrzydszych miejsc na Śląsku według sztucznej inteligencji. Nie możemy uwierzyć. Skandal? Oceńcie sami! Sztuczna inteligencja wytypowała najbrzydsze miejsca na Śląsku. Wśród nich znalazło się między innymi zabytkowe osiedle w Katowicach i zmodernizowany szyb kopalniany w Zabrzu... Całość zestawienia budzi nawet w nas skrajne emocje. Koniecznie zobaczcie wszystkie najmniej urodziwe miejsca w regionie, które wskazała AI. Skandal? Odpowiedzcie sami! 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć, bowiem nigdy nie wycofują się z podjętych już działań. Wykazują się przy tym wytrwałością oraz cierpliwością, a dzięki tym cechom łatwiej im jest przejść przez wszelkie trudności i niedogodności. W razie niepowodzenia nie poddają się, lecz próbują zrobić wszystko, co w ich mocy, by zrealizować zadanie do końca. Poczucie odpowiedzialności nie pozwala im przerwać – chyba, że wymaga tego sytuacja bądź uznają, że takie rozwiązanie będzie w efekcie lepsze oraz skuteczniejsze. Osoby odpowiedzialne, które noszą te imiona są świadome skutków swoich decyzji, toteż zawsze poddają analizie różne możliwości i szukają najlepszego rozwiązania. Nie uciekają więc od konsekwencji własnych wyborów czy postaw oraz zachowań, odważnie stawiając im czoła. Zawsze kierują się dobrem innych ludzi, którym chętnie pomagają. To bez wątpienia ludzie, wywiązujący się ze swoich obowiązków i dotrzymujący słowa. Nie łamią danych obietnic, wiernie trwają przy wyznawanych przez siebie wartościach oraz ideałach. Nie mają problemu z hierarchią priorytetów, jakie w sposób wyraźny porządkują każdy ich dzień. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej odpowiedzialne i sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto memy o żonach i mężach! 30.07.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Kilkaset kultowych, lśniących chromami i wspaniałych maszyn harley davidson można oglądać na Rynku w Opolu. Trwa tam Harley Day Odwiedzający Rynek w Opolu mogą obejrzeć, dotknąć, zrobić sobie zdjęcie, a jeśli właściciel maszyny pozwoli, usiąść na nią. Są też imprezy towarzyszące, w tym pokaz aerografu, czyli zdobienia malunkami motocykli, są też miejsca do relaksu i odpoczynku .

📢 Oto najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 30.07.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [30.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Horoskop finansowy na sierpień 2023. Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 30.07.2023 HOROSKOP finansowy na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będzie sierpień w portfelach u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria już wie i dzieli się z nami tą wiedzą. 30.07.2023. 📢 Polacy na all inclusive. Nasze oczekiwania a rzeczywistość. Śmieszne zdjęcia i memy o wakacyjnych wyjazdach 30.07.2023 Ruszył sezon urlopowy. Polacy będą wypoczywać w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabiorą swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 30.07.2023.

📢 Horoskop codzienny na niedzielę 30 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na niedzielę 30 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 30.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Numerolodzy rozszyfrowali twoją przyszłość. Cyfry z daty urodzenia zdradzają, co się wydarzy 30.07.2023 Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzięki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku. 29.07.2023. 📢 To był jeden z najlepszych torów wyścigowych w Europie. W Kędzierzynie-Koźlu ścigał się Alain Prost, późniejszy mistrz świata Formuły 1 Tor kartingowy w ówczesnym Koźlu powstał na początku lat. 70. ubiegłego wieku. Przez lata należał do najlepszych tego typu obiektów w Europie. To tutaj ścigał się Alain Prost, późniejszy czterokrotny mistrz świata Formuły 1. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 30.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Będzie drogo? Oto wyliczenia 30.07.2023 Zmiana obowiązujących stawek za zużycie energii elektrycznej weszła w życie z początkiem 2023 roku. Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh. Sprawdź wyliczenia. Ile będziesz musiał zapłacić? Wiele osób obawia się rachunków za prąd. Czy stwierdzenie, że będzie bardzo drogo, okaże się prawdziwe? Sprawdź szczegóły! Podpowiadamy również jak zaoszczędzić trochę na rachunkach za prąd. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Oto nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego 30.07.2023 Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie domy sprzedają komornicy. Niektóre to pałace, inne w zasięgu przeciętnego Kowalskiego. Mamy oferty z 29.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 29.07.2023 r. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Wiele firm zapowiada podwyżki wynagrodzeń w najbliższych 3 miesiącach. PIE wskazuje, w których branżach zyskamy najwięcej Polski Instytut Ekonomiczny ocenia, że co piąta firma w Polsce planuje podwyższyć pensje pracownikom w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Większość przedsiębiorstw deklaruje natomiast utrzymanie dotychczasowych pensji, a zaledwie 1 proc. pracodawców rozważa wprowadzenie obniżek. 📢 Samolot ze złotem dla Ukrainy runął na ziemię Koźlem. Tak wyglądała jedna z pierwszych katastrof lotniczych na świecie 103 lata temu pod Dziergowicami (pow. kędzierzyńsko-kozielski) doszło do jednej z pierwszych na świecie katastrof lotniczych. Na pokładzie samolotu znajdowały się pieniądze, i prawdopodobnie złoto, które miało pomóc Ukrainie w walce o niepodległość. Tamta historia wydaje się szczególnie ciekawa w kontekście najnowszych wydarzeń za naszą wschodnią granicą.

📢 Najlepsi wędkarze łowili na Opolszczyźnie. Można było podziwiać ich technikę oraz sprzęt. Mamy zdjęcia z tej niezwykłej imprezy Kluczbork był po raz pierwszy gospodarzem Klubowych Mistrzostwach Świata w wędkarstwie spławikowym. Przyjechali najlepsi wędkarze z 22 krajów. Niektórzy mieli sprzęt wart kilkadziesiąt tysięcy euro. Uczestnicy w ciągu dwóch dni zawodów złowili ponad tonę ryb.

📢 Horoskop codzienny na sobotę 29 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na sobotę 29 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 29.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Rusztowania już stoją. Za kilka dni rozpocznie się wielki remont murów w Byczynie Lada dzień w Byczynie rozpocznie się długo oczekiwany remont zabytkowego obwarowania. Będzie prowadzony aż na dwóch odcinkach równocześnie prze dwie firmy. Rusztowania już stoją. Była też pierwsza rada konserwatorska. 📢 Inwestycja w Chrząstowicach prawie na półmetku

📢 W Turawie będą świętować półmetek wakacji. Przewidziano atrakcje dla całych rodzin. Każdy znajdzie coś dla siebie Moc atrakcji czeka na mieszkańców gminy Turawa już w najbliższą niedzielę, tj. 30 lipca br. na Jeziorze Średnim. Atrakcje dla dzieci, Miasteczko Profilaktyczno - Edukacyjne, Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom, ARM RACE Turawa, a to tylko część zaplanowanych atrakcji.

📢 Nowelizacja prawa energetycznego uchwalona przez Sejm. Od teraz własny prąd będziesz mógł sprzedać sąsiadowi! Sejm przegłosował ustawę o prawie energetycznym. Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość sprzedaży wytworzonego przez siebie prądu, regularnego sprawdzania cen energii u różnych operatorów czy obywatelskich społeczności energetycznych. Zmiany będą dotyczyć każdego z nas. 📢 Lista 100 najbogatszych Polaków. Oto najbardziej majętne osoby w Polsce. Lider bez zmian Jak co roku, ukazała się lista stu najbogatszych Polaków, którą przygotowuje "Wprost". Kto tym razem znalazł się na szczycie? Lider pozostał bez zmian.

📢 4 etap Tour de Pologne na Opolszczyźnie. Meta w centrum Opola. Będzie dużo utrudnień drogowych W sobotę 29 lipca w Poznaniu wystartuje jubileuszowy 80 wyścig kolarski Tour de Pologne, największa impreza kolarska w Polsce. We wtorek 1 sierpnia kolarze przejadą przez Opolszczyznę. Zobaczymy wielkie sportowe widowisko, ale musimy się pogodzić z utrudnieniami na drogach. 📢 Nawet 7 tys. zł kary za drobne spóźnienie. Od lipca 2023 warto pilnować terminów. Sprawa dotyczy wszystkich kierowców Od 1 lipca 2023 roku obowiązują wyższe kary za brak OC. Co więcej, już jeden dzień spóźnienia wiąże się z wysokimi karami, a te kwoty mogą przekraczać nawet 7 tys. zł. Sprawdzamy, o czym powinni pamiętać sprawcy wypadków bez OC i poszkodowani w wypadkach drogowych. 📢 Dni Olesna 2023. Dziś początek imprezy. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy? Już dziś (29 lipca) rozpoczynają się Dni Olesna. Potrwają do niedzieli (30 lipca). Wystąpią m.in. Cleo i Kabaret Czesuaf. W programie jest też wiele innych atrakcji.

📢 Seks i znaki zodiaku w horoskopie erotycznym. Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach 10.04.2023 Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach. Zobacz horoskop erotyczny, który podpowie, czego pragnie Twój partner. Horoskop erotyczny odkrywa najbardziej intymną sferę Twojego życia. Poznaj seksualne upodobania znaków zodiaku w horoskopie erotyczno-partnerskim! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność? 📢 Tatry bez tłumów nawet w wakacje. Na jednym szlaku tysiące ludzi, na drugim pustki. Gdzie w górach znajdziemy ciszę i spokój? W Tatrach sezon turystyczny w pełni. Gdy tylko jest ładna pogoda, po górskich szlakach wędruje tysiące osób. Mimo tłumów można znaleźć w górach miejsca, gdzie jest cisza i spokój, a wielka fala turystów nie dociera. Gdzie szukać więc w górach spokoju?

📢 Tłumy na targowisku w Strzelcach Opolskich. Handlowcy kuszą promocjami towaru na lato: sukienki, bluzki, stroje kąpielowe Na półmetku wakacji, na targowisku w Strzelcach Opolskich wciąż jest wielu klientów szukających towaru na lato. Sprzedawcy rywalizują o nich jak mogą i kuszą promocjami. 📢 Brakuje nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Na Opolszczyźnie mamy ponad 800 wakatów Na Opolszczyźnie brakuje nauczycieli m.in. wychowania przedszkolnego, ale także psychologów, pedagogów specjalnych i nauczycieli wspomagających. Największe braki są w stolicy regionu. 📢 Takie są zarobki w wojsku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac na poszczególnych stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Transfery piłkarskie na Opolszczyźnie w klubach z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej [AKTUALIZACJA] Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane. 📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 Ruszył remont Stawku Zamkowego w Opolu. Ciężki sprzęt skuwa już betonową nieckę. Powstanie tu superfontanna Do niecki Stawku Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu wjechał już ciężki sprzęt. Specjalne maszyny kruszą beton. Wiosną 2024 roku miasto zyska nową, wspaniałą atrakcję turystyczną, której główną częścią będzie fontanna z możliwością wyświetlania filmów. Wodotrysk składać się będzie z 60 dysz, z których każda będzie oświetlana dodatkowym reflektorem LED z płynną zmianą kolorów w zakresie 16 milionów barw. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Tour de Pologne znowu przejedzie przez Opolszczyznę. Znamy dokładną trasę czwartego etapu Meta czwartego etapu 80. edycji kolarskiego wyścigu Tour De Pologne będzie zlokalizowana w Opolu. Wcześniej czołowi kolarze świata przemierzą również spory kawałek naszego regionu. 📢 Tak zmieniał się Plac Kopernika w Opolu. A jak mógł wyglądać? Takie były pomysły na to popularne wśród mieszkańców miejsce W 2018 roku zakończono rozbudowę Centrum Handlowego "Solaris Center" w Opolu. Gdy po raz pierwszy pojawił się temat jego powiększenia, skala tego przedsięwzięcia miała być mniejsza. Był też szereg pomysłów na zagospodarowanie pl. Kopernika. Jeden z nich zakładał, że będzie to miejsce pełne zieleni. Spektakularne propozycje przebudowy placu padały za komuny. Miał być m.in. najdłuższy blok w Opolu i tunel pod placem.

📢 Drogi Opolszczyzny 30, 40 i więcej lat temu. Stare oznakowanie, betonowa autostrada, na ulicach stary, jelcze, krazy i inne auta z PRL-u Tak wyglądały drogi Opolszczyzny w latach 60., 70., 80., i 90. ubiegłego wieku. Zobaczcie kolejne archiwalne fotografie ulic Opola, Nysy, Głogówka i innych opolskich miast, drogi krajowe oraz betonową autostradę i wiele innych.

📢 TRANSCEM z Opola cement wozi od lat sześćdziesiątych! Zobacz, jak to się robi W Choruli znajduje się jedna z największych cementowni w Europie, a opolska Odra należy do największych producentów tego materiału budowlanego w Polsce. Dlatego w tym odcinku „Ciężkiej jazdy” zobaczymy, jak przewozi się cement.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN