Prasówka 31.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [31.10.2023]”?

Prasówka 31.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [31.10.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 31.10.23

📢 Jan Dzierżon nazwany został Kopernikiem ula. Urodził się 150 lat temu Ksiądz Jan Dzierżon o pszczołach wiedział wszystko. Kapłanem został właśnie z miłości do pszczół. Był bardzo uparty, dlatego nie uznał dogmatu o nieomylności papieża. Za to Kościół katolicki ekskomunikował go. Zawdzięczamy mu 12 ważnych odkryć związanych z pszczołami.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Śląskiem nadal nie ma nowego właściciela! Nowoczesny, energooszczędny, położony nad jeziorem. Cena szokuje! Ogromny i nowoczesny dom o powierzchni niemal 250 metrów kwadratowych został wystawiony na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych. Najdroższa nieruchomość na rynku znajduje się w Nakle Śląskim, nieopodal malowniczego jeziora.

Prasówka 31.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pociąg - widmo na Śląsku? Latający Ślązak pędził z szybkością światła! Krążą wokół niego tajemnicze legendy. Poznajcie jego historię Ten pociąg jest niepodważalną legendą. "Latający Ślązak", bo o nim mowa, w latach 30. XX wieku błyskawicznie przemieszczał się z Bytomia do Berlina w czasie... 4 godzin i 24 minut! Imponujące, prawda? Nigdy żaden inny pociąg pasażerski nie ustanowił podobnego rekordu. Maszyna była nie tylko ultraszybka, ale też luksusowa. Poznajcie historię "Latajoncego Pierona", jak pieszczotliwie nazywali go Ślązacy.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 31 października 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 31 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 31.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Upiorne ciekawostki o Halloween. Czy znasz je wszystkie? Kiedy zbliża się Halloween, powietrze staje się gęste i pełne tajemnicy. To idealny czas, aby zapoznać się z niezwykłymi i upiornymi ciekawostkami związanymi z tym świętem. W naszym artykule zgromadziliśmy dla was najbardziej fascynujące i mrożące krew w żyłach fakty o Halloween. Czy jesteście gotowi na dawkę wiedzy, która sprawi, że to święto będzie jeszcze bardziej fascynujące?

📢 Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik, publikowanych w sieci przez internautów. Zobacz! Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik w sieci – stworzonych, a także opublikowanych oraz udostępnionych przez internautów. Ogromne zainteresowanie tymi humorystycznymi obrazkami świadczy więc o tym, że zbliża noc, jaka co roku wywołuje liczne kontrowersje i sprzeczne opinie. Jako zachodnie święto, Halloween przyjęło się również w Polsce, choć wiele osób podchodzi do niego z dużym dystansem. Zwyczaje z nim związane to między innymi chodzenie z cukierkami od domu do domu w upiornym przebraniu bądź uczestniczenie w halloweenowych imprezach. Specjalnie na tę okazję przygotowywane są charakterystyczne przekąski, przypominające swym kształtem motywy z piekła rodem. Ponadto wśród modowych trendów, które królują jesienią nie zabrakło miejsca na halloweenowe stroje, a nawet manicure, fryzury czy makijaże. Popularne stały się wręcz pełne stylizacje, wyróżniające się mrocznymi barwami, wzorami, a także dodatkami, przymocowanymi do strojów bądź wplatanymi we włosy. W związku z tym, że Halloween wzbudza kontrowersje w internecie pojawiło się sporo memów, komentujących to święto oraz sposób jego obchodzenia. Twórcy zabawnych obrazków podeszli do tematu z przymrużeniem oka, a także niemałym dowcipem. Zobacz najpopularniejsze grafiki o Halloween i uśmiechnij się!

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? Nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Międzynarodowy dzień spódnicy. Tak ubierały się kobiety w czasach PRL. Zobaczcie zdjęcia, jak zmieniała się moda! Międzynarodowy Dzień Spódnicy to doskonała okazja, aby przyjrzeć się modowym przemianom, jakie miały miejsce w minionych dekadach. W Polsce, w czasach PRL, spódnica była nie tylko elementem garderoby, ale także wyrazem ducha i stylu tamtych czasów. To był okres, kiedy kobiety nosiły spódnice o charakterystycznym kroju, które nie tylko podkreślały ich kobiecość, ale także były odzwierciedleniem określonego etosu i stylu życia. Czym wyróżniały się spódnice tamtych czasów? Jakie materiały i wzory były popularne? Jakie wydarzenia historyczne wpłynęły na modę lat PRL? Przekonajcie się sami.

📢 Pożar ciężarówki na trasie Złoty Stok-Kłodzko. Droga Krajowa 46 jest zablokowana Około 19:20, 30 października na drodze krajowej 46 wybuchł pożar. Zapalił się samochód ciężarowy. Dogaszanie pożaru może potrwać kilka godzin, a droga jest obecnie zablokowana. 📢 Tak wygląda Praszka z lotu ptaka. Park na środku rynku. W planach miało to być miasto 40-tysięczne Praszka ma obecnie niespełna 7,5-tysiąca mieszkańców, ale w czasach PRL-u planowano rozbudowę i zwiększenie liczby mieszkańców aż do 40 tysięcy. Produkowano wówczas w Praszce hamulce dla całego bloku komunistycznego. Dzisiaj Praszka słynie z niezwykłego rynku, na którym rosną dorodne drzewa i który jest zaprzeczeniem powszechnej w polskich miastach betonozy.

📢 Ewa Swoboda pokazuje swoje wyrzeźbione ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana 30.10.2023 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła.

📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął [31.10.2023] Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [31.10.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej.

📢 Horoskop dzienny na 31.10 (jutro, wtorek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu? Sprawdź horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przepowiadają gwiazdy dla Ciebie na jutro? Zobacz, co według horoskopu może się zdarzyć we wtorek 31.10.2023. Czy będzie to coś złego? Sprawdź horoskop na jutro (wtorek, 31.10.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Rusza policyjna akcja Wszystkich Świętych 2023. Duży ruch na cmentarzach i w okolicy przyciąga przestępców i nieszczęścia Policjanci prewencji, ruchu drogowego i kryminalni, będą w najbliższych dniach szczególnie często odwiedzać okolice cmentarzy. Sami jednak musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Wypadek na drodze 463 pod Zawadzkiem. Kierowca focusa wypadł z drogi i zatrzymał się w rowie. Trafił do szpitala Do groźnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 423 na odcinku między Zawadzkiem a Kolonowskiem. 26-letni kierowca forda focusa trafił do szpitala. 📢 Radni ze Strzelec Opolskich domagają się włączenia latarni w gminie. Zobowiązali do tego burmistrza Tadeusza Goca Radni gminy Strzelce Opolskie przegłosowali uchwałę, w której domagają się od burmistrza Tadeusza Goca niezwłocznego podjęcia działań w celu przywrócenia oświetlenia w nocy. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi, bo jak mówią przedstawiciele ratusza w budżecie nie ma na to pieniędzy.

📢 Ten modny dodatek ochroni głowę przed deszczem, wiatrem i zimnem. Zobacz czapki damskie na jesień, w których będziesz wyglądała obłędnie Ten niedoceniony element garderoby nie tylko ochroni twoją głowę przed niepogodą, ale także istotnie wpłynie na wizerunek. Zobacz najmodniejsze czapki damskie na jesień, które są obecnie na topie. W tych modelach do twarzy będzie nastolatkom, jak i paniom po pięćdziesiątce.

📢 Iga Świątek i inne gwiazdy tenisa w pięknych kreacjach przed WTA Finals ZDJĘCIA Na ceremonii losowania, która odbyła się w Teksasie przed rozpoczęciem WTA Finals 2022, najlepsze tenisistki świata pojawiły się w niezwykłych kreacjach. Tym razem kibice mieli okazję zobaczyć swoje faworytki nie w strojach sportowych, lecz wieczorowych. W trakcie i po uroczystości cała ósemka zawodniczek pozowała do zdjęć, a efekt pracy fotoreporterów możecie obejrzeć w naszej galerii. Tam także znajdziecie zdjęcie Igi Świątek wraz z całym jej teamem. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Klasa okręgowa 2023/24 (13. kolejka). Wyniki, strzelcy goli Prezentujemy wyniki wszystkich spotkań 13. kolejki klasy okręgowej oraz strzelców goli w poszczególnych meczach. 📢 Nie poddajemy się nowotworom. SIŁA KOBIETY - Akcja Nowej Trybuny Opolskiej W ramach akcji Siła kobieTY zwracamy uwagę na profilaktykę nowotworów ginekologicznych i raka piersi. Poznaj bohaterki naszej akcji, które walcząc o swoje zdrowie, jednocześnie znajdują siły, by inspirować i motywować innych do troski o siebie.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 30.10.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 13. kolejki W hicie 13. kolejki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej, iPrime Bogacica wygrał z Ruchem Zdzieszowice 3:2. Na czele tabeli nadal jest duży ścisk. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 30.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Modne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wszystkich Świętych 2023. Zdjęcia eleganckich stroików na grób Kompozycje z wrzosów na grób w pięknych kolorach to piękna ozdoba na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz.

📢 Kochasz zakupy? Przygotowaliśmy zastawienie najpiękniejszych i największych galerii handlowych na świecie. Zobacz zdjęcia! Na przestrzeni ostatnich lat galerie handlowe stały się miejscami, w których można załatwić większość ważnych spraw. Ich rozwój spowodował, że chętnie spędzamy w nich czas z rodziną lub przyjaciółmi, korzystamy z bogatej oferty handlowej, gastronomicznej i rozrywkowej. Inwestorzy prześcigają się w pomysłach jak ściągnąć do siebie kolejnych klientów. Przygotowaliśmy zestawienie najpiękniejszych i największych galerii handlowych! Kliknij w galerię! 📢 Te fryzury brzydko postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 30.10.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej błyskotliwe i świetnie odnajdują się w każdej sytuacji oraz środowisku. Sprawdź, kto jest wśród nich! Osoby o tych imionach są najbardziej błyskotliwe i świetnie odnajdują się w każdej sytuacji oraz środowisku. Wyróżniają się ponadprzeciętną inteligencją, sprytem, a ponadto potrafią zachować dystans do siebie oraz spraw, jakie dotyczą nie tylko najbliższego otoczenia, ale również życia społecznego czy kwestii poruszanych publicznie. Postrzega się je jako stanowcze, asertywne, a ponadto posiadające umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Nie poddają się opiniom innych ludzi i nie wdają w niepotrzebne dyskusje. W polemikach wykazują się umiejętnym argumentowaniem swoich racji, a nawet nie stronią od riposty. Ludzie błyskotliwi, którzy noszą te imiona cechuje duże poczucie humoru, dzięki czemu łatwiej radzą sobie oni z ironicznymi komentarzami na ich temat, a także bez problemu nabierają dystansu do siebie nawet w kryzysowych sytuacjach. Nie przejmują się negatywnymi komentarzami na własny temat, nad czym z łatwością przechodzą do porządku dziennego. Nie rozpamiętują ich ani też osób, które w ich oczach w jakiś sposób zawiniły. Skupiają się na działaniu oraz szukaniu jak najlepszych rozwiązań, by zrealizować wyznaczone cele. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej błyskotliwe i sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Mały wielki bohater! 7-letni Jasiu po dachowaniu uwolnił z auta siebie i swoją mamę z auta Większość dzieci na miejscu Jasia byłaby przerażona i zdezorientowana. Bo jak może zachować się dziecko po dachowaniu auta, w którym znajdowało się samo z matką? Aż trudno to sobie wyobrazić, prawda? Ta historia pokazuje, że nawet w małym ciele, może kryć się prawdziwy bohater. 📢 Wypadek ciężarówki na A4. Zablokowana jezdnia w kierunku Wrocławia Dzisiaj rano (30.10) samochód ciężarowy wywrócił się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Opole Południe a Opole Zachód. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. 📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 30 października 2023. Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 30 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 30.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 30.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 30.10.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie? Poznaj wskazówki opolskiego profesjonalnego grzyboznawcy W naszych lasach wysypało grzybami. Jest mokro i stosunkowo ciepło, a to sprawia, że grzybów jest bardzo dużo. O czym pamiętać podczas wyprawy na grzyby i gdzie na Opolszczyźnie można odbyć udane grzybobranie mówi nam Sabina Dąbrowska vel. Grzybowa, dyplomowany grzyboznawca. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej tegorocznych zbiorów.

📢 NAUCZYCIELE Z POWIATU OPOLSKIEGO NAGRODZENI W tym roku podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej nagrodzono kilkudziesięciu nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz pracowników niepedagogicznych ze szkół i jednostek prowadzonych przez Powiat Opolski. Spotkanie było połączone z wykładem i bezdyskusyjnie znakomitym programem artystycznym przygotowanym przez Zespół Szkół w Tułowicach. 📢 Tauron 1 Liga. Mickiewicz Kluczbork po niesamowitym boju wygrał z Visłą Proline Bydgoszcz [ZDJĘCIA] Siatkarze Mickiewicza Kluczbork dostarczyli swoimi kibicom ogromnych emocji w domowych spotkaniu 7. kolejki Tauron 1 Ligi z Visłą Proline Bydgoszcz. Wygrali go po tie-breaku, który miał niesamowity przebieg.

📢 Bractwo Świętego Józefa na wspólnym różańcu. Mężczyźni spotkali się w Jemielnicy przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów Mężczyźni z różnych zakątków Opolszczyzny spotkali się w niedzielę 29 października w Jemielnicy na tradycyjnym jesiennym nabożeństwie różańcowym Bractwa Świętego Józefa - diecezjalnej męskiej wspólnoty formacyjnej. Spotkaniu przewodniczył biskup Waldemar Musioł. Motywem przewodnim rozważań była postawa błogosławionego Józefa Ulmy i jego rodziny, których relikwie obecne były w jemielnickim sanktuarium. Do wspólnoty przyjęto kilkunastu nowych członków. W galerii znajdują się zdjęcia ze spotkania. 📢 Fortuna 1 Liga. Odra Opole przegrała na wyjeździe z Motorem Lublin [ZDJĘCIA] Odra Opole poniosła drugą porażkę w sezonie, ulegając w wyjazdowym meczu 13. kolejki Fortuna 1 Ligi Motorowi Lublin 0:2. 📢 Najmroczniejsze zbrodnie, które wstrząsnęły opinią publiczną. Mordercy nie oszczędzali nawet dzieci i całych rodzin Kilku przestępców zostało skazanych przez opolskie sądy na śmierć, wielu usłyszało wyroki dożywotniego więzienia. Dziś wracamy do zbrodni, które w przeciągu wielu ostatnich lat wstrząsnęły Opolszczyzną.

📢 Badyhołzy, hymd i ancug, czyli co skrywa ślonski szrank? Czy uda Wam się odgadnąć nazwy ubrań w gwarze śląskiej? Sprawdźcie się! Śląskie szafy, szczególnie te w starych izbach naszych babek, potrafią skrywać prawdziwe klejnoty... Czy zastanawialiście się kiedyś, jak po śląsku nazwać koszulę, spódnicę czy krawat? Przygotowaliśmy zestawienie nazw części garderoby, oczywiście - w gwarze śląskiej. Jesteście ekspertami w tej dziedzinie? Ciekawe! Sprawdźcie, czy uda Wam się poprawnie trafić wszystkie słowa!

📢 Nowe osiedle TBS w Opolu gotowe. Można się wprowadzać do 159 mieszkań przy ul. Nastrojowej w Winowie Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło kolejną inwestycję. Tym razem wybudowało cztery bloki wraz z parkingami, placem zabaw i terenami zielonymi. 📢 Pijany pasażer MZK Opole wyprowadzony przez policję. Zobacz zdjęcia z interwencji W sobotę (28 października) wieczorem uciążliwy podróżny swoim zachowaniem spowodował przerwanie kursu autobusu MZK w Opolu. Konieczna była interwencja policji.

📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek.

📢 Przysięga wojskowa w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej. 99 elewów zasiliło szeregi Wojska Polskiego Nowi żołnierze złożyli przysięgę i zasilili szeregi Wojska Polskiego w ramach pełnionej Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Uroczystość zorganizowano w sobotę 28 października na terenie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu. W tej ważnej chwili towarzyszyli im bliscy. 📢 Odkryto znaczenie naszych dat urodzenia. Dzięki temu możemy poznać swoją przyszłość Dzięki tym prostym trikom teraz możemy poznać swoje przeznaczenie bez wychodzenia do wróżki. Z pomocą przychodzi nam magia numerologii.

📢 Wyjątkowe zdjęcia opolskich miast sprzed prawie stu lat. Czarnobiałe fotografie zostały pokolorowane Stragany na rynku w Kluczborku, tłumy przy ratuszu w Głubczycach, dymiące kominy w Krapkowicach, przemysł i domy w Kędzierzynie-Koźlu - tak prezentowały się opolskie miasta około stu lat temu. Można się o tym przekonać dzięki archiwalnym fotografiom. Dzięki nowoczesnej technologii ilustracje zostały pokolorowane. Zobacz, jak teraz wyglądają. 📢 Oto najlepsze książki Remigiusza Mroza. Polacy pokochali jego powieści, które rozchodzą się w rekordowych nakładach Remigiusza Mroza z pewnością można nazwać jedynym z najpoczytniejszych współczesnych pisarzy. W ciągu kilku minionych lat pochodzący z Opola pisarz zdążył zebrać całkiem sporą grupę oddanych fanów, którzy z niecierpliwością czekają na ukazanie się kolejnych jego powieści. Z reguły pojawia się nawet kilka tytułów co roku, a każdy z nich jest wydawniczym sukcesem. Co warto przeczytać i którą z książek wybrać?

📢 Czerwone Gitary, Zaduszki Jazzowe i Michał Bajor. Oto lista koncertów w Opolu na najbliższy miesiąc Nadchodzi prawdziwa jesień, przestawiamy zegarki i wieczory stają się coraz dłuższe. W tych okolicznościach ciekawym pomysłem może być wybranie się, któregoś dnia na dobry koncert. W poniższym zestawieniu przygotowaliśmy listę zespołów i muzyków, które w przeciągu najbliższego miesiąca zagrają w Opolu.

📢 W ten sposób zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie. Opolscy grzybiarze pokazują zdjęcia okazów i wskazują najlepsze miejsca [28.10.2023] Trwają prawdziwe grzybowe żniwa w opolskich lasach. Celem miłośników grzybobrania jest nie tylko popularna w naszym regionie Smolarnia i Bory Niemodlińskie, ale tez m.in. Kędzierzyn-Koźle, okolice Opola, Turawa, Chudoba, Olesno, Zawadzkie, Krasiejów, Stara Kuźnia. Opolscy grzybiarze odwiedzają też Czechy i tamtejsze przygraniczne lasy oraz sąsiednie województwa, np. Lubliniec. Aktualności ze świata grzybów w naszym regionie znajdziemy na tematycznych forach internetowych i grupach utworzonych na profilach społecznościowych, np. jedna z nich nazywa się "Grzyby na Opolszczyźnie". Najlepsze zdjęcia z ostatnich kilku dni publikujemy w naszej galerii. 📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Horoskop miłosny na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk 28.10.2023 HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 28.10.2023. 📢 Tej rzeczy nie wolno robić nawet na własnym podwórku, chyba że spełniasz szczególne warunki. Inaczej można otrzymać mandat Mycie samochodu - czy trzeba jechać do myjni samochodowej, czy można to zrobić u siebie przed domem, na posesji? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie niekoniecznie musi być łatwa. To zależy od regulacji, jakie przyjęło nasze miasto lub gmina. Jak i gdzie można sprawdzić zasady?

📢 15 niezwykłych cmentarzy w Polsce na Wszystkich Świętych. Piramidy, mizary, groby choleryków i inne nastrojowe miejsca na spacer Cmentarz nie kojarzy się z najlepszym miejscem na spacery, ale jest taki okres w roku, gdy nekropolie zmieniają się nie do poznania. To uroczystość Wszystkich Świętych. Cmentarze wypełnia wtedy niezwykła atmosfera i blask tysięcy zniczy. Zebraliśmy 15 najciekawszych i najpiękniejszych polskich cmentarzy, które warto odwiedzić we Wszystkich Świętych 2023 lub dowolny inny dzień roku. Jeśli szukacie pomysłu na nastrojowy jesienny spacer, nasza galeria na pewno wam ich dostarczy. 📢 Groźny wypadek na autostradzie A4 w rejonie Strzelec Opolskich. Zderzyły się trzy ciężarówki. Jedna osoba jest ranna Jak informuje policja w Strzelcach Opolskich, jedna z ciężarówek przewoziła substancje chemiczne, które muszą zostać przeładowane do innego samochodu. W związku z tym autostrada może być zablokowana przez kilka godzin.

📢 Tak przed wojną wyglądały opolskie pałace i zamki. Niektóre możemy podziwiać do dziś Fotografie pochodzą z Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk, którego pracownicy przed wojną fotografowali cały region. Teraz dzięki nim możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądały dawniej pałace i zamki na Śląsku Opolskim. 📢 PUPIL ROKU Zobacz, koty które na dziś mają najwięcej głosów w miastach i powiatach Oto ranking liderów prezentujący KOTY, które obecnie zajmują pierwsze miejsca w miastach i powiatach. Zdjęcie kota, który zajmie pierwsze miejsce w prezentowanym niżej rankingu liderów, ozdobi okładkę specjalnego dodatku do gazety, który podsumuje akcję. Ponadto pupile, które w tym rankingu zajmą miejsca od 1 do 10, trafią na karty pięknego albumu "NASZE PUPILE"

📢 PUPIL ROKU Zobacz, psy które obecnie mają najwięcej głosów w miastach i powiatach Oto ranking prezentujący PSY, które obecnie zajmują pierwsze miejsca w miastach i powiatach. Zdjęcie psa, który zajmie pierwsze miejsce w prezentowanym niżej rankingu, ozdobi okładkę specjalnego dodatku do gazety, który podsumuje akcję. Ponadto pupile, które w tym rankingu zajmą miejsca od 1 do 10, trafią na karty pięknego albumu "NASZE PUPILE", a psy, które zajmą miejsca od 1 do 5 awansują do ogólnopolskiego finału akcji.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Oktoberfest w Magnum Clubie. Święto piwa można także obchodzić na dyskotece [ZDJĘCIA] Słynny Oktoberfest w Monachium już się zakończył, za to święto piwa w Wachowie zorganizowano teraz i imprezowano do białego rana. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na Oktoberfeście w Magnum Clubie.

📢 Nosiły je nasze babcie i teraz znów są modne. Te czapki wysmuklają rysy twarzy. Zobacz, jak powinno nosić się beret, aby wyglądać stylowo Beret damski to część garderoby, która przez wiele osób jest niedoceniania. A to błąd, bo ta czapka jest naprawdę stylowa, elegancka i pasuje do wielu kreacji. A co najważniejsze, wygląda się w nim naprawdę dobrze. Obecnie można zaobserwować ich wielki powrót w modzie. Przekonaj się, jak stylowo można w nim wyglądać.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może zostać gwiazdą, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Już dziś o 22:00 koniec głosowania Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne. 📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz z nami pracowników roku ochrony zdrowia. Już jutro koniec głosowania! We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Teraz czas na finał wojewódzki kategorii powiatowych. Głosowanie w pozostałych kategoriach trwa nieprzerwanie do wtorku, 31 października. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Strefa Biznesu: Jak nie dać się oszukać podczas black week