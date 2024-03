Prasówka 4.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie!”?

📢 Blisko sto osób pobiegło górską edycją "Tropem Wilczym". Głuchołazy mają urokliwe szlaki, które przyciągają biegaczy z innych województw Po raz trzeci w Głuchołazach lokalne środowisko Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski zorganizowali Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy. Bieg w Głuchołazach wyróżnia teren górski.

📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 4 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 4 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 4.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni [4.03.2024] W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [4.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Tak wygląda wewnątrz dom Haliny z Sanatorium Miłości. Mnóstwo kwiatów i pamiątek [4.03.2024] Halina Jaksa, niekwestionowana gwiazda programu "Sanatorium miłości 3", podbiła serca widzów swoją autentycznością i urokiem. Nieprzekłamana, zawsze prawdziwa - taka właśnie jest Halinka, osoba niemożliwa do niepolubienia. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda programu TVP.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [4.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [4.03.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Horoskop dzienny na jutro (4.03, poniedziałek). Które znaki zodiaku będą miały szczęśliwy dzień? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w poniedziałek 4.03.2024. Czy będzie to coś dobrego? Zobacz horoskop na jutro (poniedziałek, 4.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Targi egzotycznych zwierząt w Opolu przyciągnęły tłumy do CWK. Największe zainteresowanie budziły węże i pająki Do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu zjechali się w niedzielę 3 marca entuzjaści fauny z całego regionu. Targi egzotycznych zwierząt zaoferowały odwiedzającym okazję do bezpośredniego kontaktu z fascynującymi gatunkami zwierząt z najdalszych zakątków świata. Zobaczcie, co się działo tam w drugi dzień imprezy.

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań. 📢 Bieg "Tropem Wilczym" na kąpielisku Bolko przyciągnął 350 biegaczy. „Biegając, pamiętajmy o polskich bohaterach” W niedzielę, 3 marca, na kąpielisku Bolko odbyła się ósma edycja Biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Wydarzenie to, organizowane na dwóch dystansach – 10 km dla doświadczonych biegaczy oraz symbolicznych 1963 metrów dla rodzin – nie jest tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim momentem refleksji nad ważną częścią polskiej historii.

📢 Horoskop zdrowotny dla Strzelców na marzec. Zobacz, co przygotowały dla gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku Sprawdź horoskop zdrowotny dla Strzelców na marzec. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Zobacz, co może Cię spotkać w sprawach zdrowotnych. Może gwiazdy przewidują zmiany? Jeśli Twój znak zodiaku to Strzelce to koniecznie sprawdź horoskop zdrowotny przygotowany specjalnie dla Ciebie na marzec. Może w gwiazdach zapisana jest już Twoja przyszłość, którą warto poznać? Dowiedz się, jakie plany szykują się na temat Twojego zdrowia. 📢 Kluczbork pomoże parom borykającym się z niepłodnością. Będzie finansować in vitro Gmina Kluczbork będzie finansować zabiegi in vitro dla par, które bezskutecznie starają się o dziecko. Program ma szansę ruszyć w maju. Został zaplanowany na trzy lata. 📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Polskie danie wysoko w rankingu najlepszych w Europie. Czego spróbować podczas wakacji w Grecji, Portugalii czy Hiszpanii? Specjały regionalnej kuchni to nieodłączny element każdej podróży za granicę – w końcu nic nie zbliża nas do mieszkańców poszczególnych krajów tak, jak potrawy spożywane przez miejscowych na co dzień. Odkryj listę popularnych i niesamowicie smacznych potraw ulicznych, których warto spróbować w Europie. Polskie danie znalazło się wysoko w rankingu.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 03.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Horoskop codzienny na niedzielę 3 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 3 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 3.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Kibice na meczu Odra Opole - Wisła Kraków. Spotkanie obserwowało na żywo ponad 3500 widzów Piłkarze Odry Opole przegrali domowy mecz 22. kolejki Fortuna 1 Ligi z Wisłą Kraków 1:2. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej, na których zasiadło aż 3513 widzów. 📢 Nowe ostrzeżenie GIS 3.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 3.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 3.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Oto zdjęcia opolskich miast wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Zobacz te niezwykłe wizualizacje Zobaczcie w nasze galerii zdjęcia, które przedstawiają m.in. Opole, Górę Świętej Anny czy Krapkowice, ale w rzeczywistości takie miejsca nie istnieją. Zostały w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

📢 Żarty z tych samochodów bawią najbardziej. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 15 miejsc w województwie opolskim, które warto zobaczyć. To pomysły na weekendową wycieczkę Szukasz pomysłu na spędzenie weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte wspaniałym klimatem i ciekawą historią. Poznaj 15 miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. To świetne pomysły na weekendową wycieczkę. 📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku.

📢 Orlen Superliga. Corotop Gwardia Opole po rzutach karnych pokonała Zepter KPR Legionowo Wielu emocji dostarczyło spotkanie 23. kolejki Orlen Superligi z udziałem Corotopu Gwardii Opole. Ostatecznie zgarnęła ona dwa punkty w Legionowie, pokonując tamtejszy Zepter KPR po rzutach karnych. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 W Opolu będzie gala bokserska. Każdy chętny może w niej stoczyć walkę! 18 maja w Mango Clubie będzie gala bokserska Biznes Boxing Polska, czyli Gala Białych Kołnierzyków. W walce wieczoru walkę stoczą znani pięściarze, ale wcześniej walczyć może każdy! Każdy, kto wcześniej przejdzie 8-tygodniowy trening pod okiem profesjonalistów. 📢 Wołczyn Sosnowcem Opolszczyzny. Czy miasto na północy Opolszczyzny jest naprawdę miastem-memem? Tak jak Sosnowiec jest miastem-memem na Śląsku, tak niektórzy na Śląsku Opolskim śmieją się z Wołczyna. Oczywiście, że nie mają racji, chociaż miasto z prohibicją nie jest całkiem typowe. Sami zobaczcie te memy. 📢 W Górach Opawskich harcerze upamiętnili Władysława Załogowicza, żołnierza Armii Krajowej ze Lwowa. "To patron i wzór idealny dla każdego" W Górach Opawskich została poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca Władysława Załogowicza pseudonim „Felek" - lwowskiego żołnierza AK, harcerza, więźnia okresu stalinowskiego. Za inicjatywą stoją harcerze ze środowiska ZHR Głuchołazy. „Felek" to dobry patron i wzór do naśladowania dla każdego, nie tylko dla harcerzy - przekonuje Małgorzata Suszyńska ze Stowarzyszenia Odra-Niemen.

📢 Na tej porodówce rodzą mamy z trzech województw. Oddział noworodkowy w Oleśnie jest po gruntownym remoncie Oddział położniczo-noworodkowy w szpitalu powiatowym w Oleśnie jest jedyną porodówką na północy Opolszczyzny po tym, jak zlikwidowano oddziały w szpitalach w Kluczborku i w Namysłowie. Zobaczcie w galerii, jak wygląda porodówka w Oleśnie. 📢 Fortuna 1 Liga. Odra Opole walczyła do końca, ale przegrała z Wisłą Kraków Odra Opole uległa w domowym meczu 22. kolejki Fortuna 1 Liga Wiśle Kraków 1:2. O niepowodzeniu opolan zadecydował przede wszystkim początek drugiej połowy.

📢 Wybory 2024. Jan Chabraszewski z PiS został kandydatem na burmistrza Strzelec Opolskich Lider strzeleckich struktur Prawa i Sprawiedliwości będzie ubiegać się o stanowisko burmistrza Strzelec Opolskich. Jan Chabraszewski ogłosił swoją decyzję podczas piątkowej konferencji. Przedstawił także kandydatów na radnych.

📢 Od dziś zmiany w rozkładzie jazdy autobusów MZK Opole. Zmiany dotyczą aż trzech linii Od soboty (2 marca) zmienił rozkład jazdy miejskich autobusów w Opolu na liniach 7, 12 i 13. Dzięki temu mają jeździć bardziej punktualnie. 📢 Miastowi są bezczelni. Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Konkurs na najpiękniejsze kroszonki i pisanki w skansenie w Bierkowicach. Było co podziwiać! W sobotę (2 marca) w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach można było poczuć, że Wielkanoc tuż, tuż. Odbył się tam konkurs na najpiękniejsze kraszanki i pisanki.

📢 Azteka w Starych Budkowicach to była kultowa dyskoteka w regionie. Dzisiaj jest to opuszczony budynek Azteka w Starych Budkowicach przed laty byłą jedną z najpopularniejszych i największych dyskotek w województwie opolskim. Następnie działała jeszcze przez pewien czas działała pod szyldem Limonka. Później obiekt opustoszał. Przez lata był ulubionym celem wycieczek dla miłośników urbexu. Teraz jednak obiekt ma nowego właściciela i został zamknięty. Zobaczcie, jak opuszczona dyskoteka wygląda w środku. 📢 Karma wróci do ludzi spod tych znaków zodiaku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 Dachowanie w Zagwiździu. 41-letnia kobieta straciła panowanie nad samochodem. Trafiła wraz z pasażerem do szpitala Kierująca oplem astrą straciła panowanie nad pojazdem, zjechała do rowu i tam dachowała. Pasażer został uwięziony w aucie i strażacy musieli go wydobyć. Oboje trafili do szpitala.

📢 Dziura w ziemi na skrzyżowaniu ul. Dambonia i ul. Domańskiego w Opolu. To był wybuch gazu W piątek (1 marca) po godzinie 20:00 służby ratunkowe otrzymały wezwanie do wybuchu na skrzyżowaniu ulic Dambonia i Domańskiego w Opolu. Na miejscu jest olbrzymia dziura w ziemi! 📢 Czy ten remont zrobili Pat i Mat? Zobacz 20 największych fuszerek budowlanych O dobrego fachowca jest bardzo trudno, o czym wie każdy, kto planuje remont. Terminy oczekiwania na złotą rączkę są niemal tak długie, jak u lekarza specjalisty... Czas goni, więc niekiedy decydujemy się na fachowca z ogłoszenia, które ktoś nalepił na przystanku. Czasem robota takiego fachowca ma opłakane efekty. Sami zobaczcie to na zdjęciach. 📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Oddali hołd majorowi "Zaporze". Cichociemnego i dowódcę AK-WiN aresztowano w kamienicy w Nysie. Za tydzień 75. rocznica jego śmierci Uroczystość 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nysie. Uczestnicy oddali hołd majorowi Hieronimowi Dekutowskiemu "Zaporze". 📢 Wybory 2024 w Kluczborku. To będzie pojedynek dwóch zawodników wagi ciężkiej. Jarosław Kielar vs. Piotr Pośpiech Przez lata podział polityczny w Kluczborku był stały: Jarosław Kielar był burmistrzem, a Piotr Pośpiech starostą. W poprzednich wyborach ugrupowanie Jarosława Kielara przejęło jednak władzę w powiecie. Teraz Piotr Pośpiech chce przejąć władzę w gminie. Zapowiada się ostra rywalizacja. Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej.

📢 W Bogdańczowicach powstało centrum rolnictwa precyzyjnego. Ależ tam jest sprzęt! Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Bogdańczowicach mogą już korzystać z supernowoczesnego centrum do nauki rolnictwa precyzyjnego. Inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł. 📢 Nieudany napad na kantor walut w Niemodlinie. Sprawca uciekł. Szuka go policja W piątek (1 marca) w Niemodlinie zamaskowany mężczyzna chciał obrabować kantor walut. Spłoszyła go pracownica punktu. Policja prowadzi na miejscu czynności dochodzeniowo-śledcze.

📢 Stary Grodków to symbol komunistycznego bestialstwa. Uroczystość 1 marca. Co dalej z poszukiwaniami IPN? W piątek 1 marca "Polana Śmierci" w lesie pod Starym Grodkowem zgromadziła liczne grono ludzi, w tym sporo młodzieży, chcących w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddać hołd uczestnikom Powstania Antykomunistycznego. To jedno z najbardziej symbolicznych miejsc kaźni Polaków w czasie powojennego reżymu stalinowskiego. Uroczystość zorganizowała Delegatura IPN w Opolu we współpracy ze stowarzyszeniem "Kryptonim T-IV". Czy cięcia budżetowe IPN zagrażają dalszym pracom poszukiwawczym? Czy i kiedy poszukiwacze wrócą na Opolszczyznę? O to zapytaliśmy wiceprezesa IPN dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka, który uczestniczył w wydarzeniu.

📢 Wyższy ekwiwalent dla strażaków – ochotników. Gminy po dwóch latach muszą zaktualizować obecne stawki Minęły dwa lata od wprowadzenia ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach. Rady gmin powinny się teraz zastanowić, czy nie należy stawek podwyższyć. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 01.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Zimowe transfery piłkarskie w czołowych klubach Opolszczyzny. Kto przybył, a kto ubył? Prezentujemy zestawienie zimowych ruchów kadrowych, jakie zaszły w piłkarskich klubach z Opolszczyzny rywalizujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Informacje o transferach w każdej z ekip znajdziecie w załączonej galerii. Będziemy je na bieżąco aktualizować.

📢 Wielkie jezioro Opolszczyzny skurczy się ośmiokrotnie. Wędkarze boją się, że znikną ryby Od 15 marca do końca lipca na zbiorniku Otmuchów będzie obowiązywać całkowity zakaz połowy ryb z jednostek pływających. Polski Związek Wędkarski przygotowuje się na zagrożeń, jakie spowoduje konieczny remont wałów i obniżenie poziomu wody. 📢 To było pierwsze takie spotkanie przedsiębiorczych kobiet powiatu oleskiego. Zjechało się prawie 100 pań Okazją do zorganizowania konferencji pod hasłem „Przedsiębiorcze kobiety powiatu oleskiego" było 25-lecie powiatu. Ale ta impreza ma na stałe wejść do kalendarza, bo dzięki niej pomysłowe kobiety czyni z całe okolicy nie tylko mogą się poznać, ale także rozpocząć ze sobą współpracę. 📢 Paradoks płacowy. Statystycznie zarabiamy sporo, ale pracę można znaleźć za minimalne wynagrodzenie 7168 złotych brutto – tyle według wyliczeń GUS wynosiła w styczniu średnia pensja w województwie opolskim w sektorze przedsiębiorstw. To oznacza, że osoba pracują na podstawie umowy o prace dostawała miesięczne wynagrodzenie wysokości ok. 5,2 złotych netto - na rękę.

📢 Wodny Świat w Opolu. W opolskim zoo zamieszkały rekiny, płaszczki i mureny. 1 marca wielkie otwarcie Już w najbliższy piątek (1 marca) otwarcie wartego 25 milionów złotych w ogrodzie zoologicznym w Opolu. W nowym pawilonie w opolskim zoo zobaczycie ryby z całego świata.

📢 Autostrada A4 pod Wrocławiem 70 lat temu to zupełnie inne miejsce. Ani jednego samochodu, ale... dużo rowerów! Zobacz Ani jednego samochodu; a o korkach przez wypadek, natężenie ruchu czy przed wjazdem na bramki to już nie wspominając. Dziś trudno uwierzyć, ale tak naprawdę wyglądała autostrada A4 pod Wrocławiem. Wybrukowana i pusta, chyba, że odbywały się zawody kolarskie. Koniecznie zobacz archiwalne zdjęcia z lat 40. i 50. ubiegłego wieku. 📢 Nauczyciele z całego regionu odebrali wyróżnienia w Plebiscycie Edukacyjnym. To forma docenienia i podziękowania za ich pracę Gala podsumowująca Plebiscyt Edukacyjny Nowej Trybuny Opolskiej odbyła się w Muzeum Śląska Opolskiego. W środę przyznano tytuły w największym plebiscycie edukacyjnym w naszym regionie i w całej Polsce. Na każdym szczeblu edukacji głosowanie mieszkańców naszego województwa wyłoniło zdobywców medali i nagród nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla przedszkoli i szkół.

📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce. Przypomina słynną szkołę czarodziejów Zamek w Mosznej, położony na południu Polski, jest nie tylko imponującym zabytkiem architektury, ale również miejscem pełnym tajemnic i legend. Z 99 wieżami, malowniczym ogrodem i bogatym wnętrzem, Moszna przyciąga turystów z całego świata, którzy pragną odkryć jego niezwykłe piękno. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 To są najwyższe punkty Opolszczyzny. Większość z nich zbudowali ludzie, bo wysokich gór to u nas nie ma Śląsk Opolski jest płaski. W 25 procentach pokryty jest lasami. Tylko na południu regionu jest na czym zawiesić oko. To na południu Opolszczyzny znajduje się najwyższa góra. Chodzi oczywiście o Biskupią Kopę. Pozostałe najwyższe punkty to dzieła rąk ludzkich. Poznajcie w naszej galerii najwyższe punkty Opolszczyzny.

📢 Śląskie Mazury - wycieczka nad Jezioro Otmuchowskie. Fantastyczne zwierzęta i malownicze krajobrazy gwarantowane! Zobaczcie ZDJĘCIA Województwo opolskie, położone w południowej części Polski, skrywa wiele pięknych miejsc, a jednym z nich jest urokliwe Jezioro Otmuchowskie. To popularne miejsce wypoczynku, które przyciąga zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów z innych regionów, poleca się na weekend. Malownicza lokalizacja, czysta woda i różnorodne atrakcje sprawią, że spędzicie tu niezapomniany czas! 📢 Oto 30 najpopularniejszych pisarzy w Polsce. Na podium króluje pisarz z Opola! Wyprzedził nawet Mickiewicza i Sienkiewicza Stan czytelnictwa 2023. Biblioteka Narodowa zbadała, ilu Polaków czyta książki, a także co czytają. Wyniki są zaskakujące. Z listy z najpopularniejszych pisarzy w Polsce ułożyliśmy listę przebojów. Zobaczcie, kto spadł na liście, a kto zyskał w oczach czytelników.

📢 Tak dziś mieszka Dariusz z „Sanatorium miłości 5”. Kuracjusz pokazał nam swoje mieszkanie. Widoki z Lillestrøm zapierają dech w piersiach! Dariusz ze Szczecina, który na co dzień mieszka w norweskim Lillestrøm był jednym z uczestników 5. edycji „Sanatorium miłości”. W pewnym momencie swojego życia, kuracjusz postanowił wyemigrować zarobkowo do Norwegii. Tylko nam zgodził się pokazać, jak wygląda jego mieszkanie na obczyźnie. Trzeba przyznać, że Dariusz mieszka w przepięknym miejscu, a widok z jego okna zapiera dech w piersiach! 📢 Pałac w Mosznej po remoncie robi jeszcze większe wrażenie. Oto piękne zdjęcia w zimowej scenerii. Zobacz, co się zmieniło Zabytkowy zamek w Mosznej wraz z otaczającym go parkiem przechodził w ostatnich latach szereg inwestycji. Obecnie na ukończeniu jest projekt, który wizualnie upiększył pałac.

📢 Majorka - Wyspa miłości Chopina Majorka kojarzy się ze słońcem, plażami i ciepłym morzem. Mało kto wie, że jest tam też przeurocza Valldemossa, w której nasz kompozytor spędził 6 tygodni ze swoją kochanką George Sand, budząc wśród miejscowych zgorszenie.