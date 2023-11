Prasówka 4.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [4.11.2023]”?

📢 Oto dojrzała Teresa Werner odkrywa swoje seksowne ciało! To niesamowite, że tak wygląda 65-letnia artystka 3.11.2023 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Najśmieszniejsze memy o Sosnowcu. Tutaj nawet trawa nie chce zapuścić korzeni na nowym stadionie O Sosnowcu znów zrobiło się głośno, a my mamy dla Was najzabawniejsze i najśmieszniejsze memy o tym mieście. Po meczach Rakowa Częstochowa w Lidze Europy, które odbywają się w Sosnowcu, miłośnicy piłki żartują z fatalnego stanu murawy, a portugalskie media piszą o "smutnym i ponurym mieście". Czy naprawdę w Sosnowcu nawet trawa nie chce zapuścić korzeni? Ależ skąd, to piękne miasto, ale pożartować nie zaszkodzi.

Nowe ostrzeżenia GIS! 3.11.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 3.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 3.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu.

📢 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z Superpucharem Polski! ZDJĘCIA z fety w katowickim Spodku po meczu z Jastrzębskim Węglem W piątek 3 listopada 2023 roku w katowickim Spodku rozegrano mecz o AL-KO Superpuchar Polski siatkarzy. Trofeum zdobyła Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która wygrała z Jastrzębskim Węglem 3:2. Zobacz ZDJĘCIA z fety zdobywców trofeum oraz kibiców zwycięskiej drużyny! 📢 Horoskop dzienny na sobotę 4 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 4 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 4.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała 3:2 z Jastrzębskim Węglem. To była walka do samego końca! Przegrywali już 0:2 i 13:19 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała 3:2 z Jastrzębskim Węglem w meczu o AL-KO Superpuchar Polski. Siatkarze z Opolszczyzny przegrywali już 0:2 i 13:19 w trzecim secie, jednak odwrócili losy rywalizacji. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 04.11.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 04.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 W Opolu szykują się kolejne czasowe zmiany w organizacji ruchu. Będą dotyczyć ulicy Krawieckiej i północnej obwodnicy miasta Kierowcy poruszający się po Opolu nie mają w ostatnim czasie łatwego życia. Jednocześnie remontowane jest bowiem kilka istotnych pod względem komunikacyjnym ulic. To jednak nie koniec zmian w ruchu. Na przyszły tydzień zaplanowane zostały bowiem kolejne dwa remonty. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Kluczbork Trails. W Kluczborku otwarto trasy rowerowe MTB. Każdy może z nich korzystać za darmo Trasy rowerowe zbudowano w Parku Miejskim na Leśnej Górce w Kluczborku. To kolejna inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta w Kluczborku. 📢 Męska grypa to nie przelewki. Zobaczcie najlepsze memy o przeziębieniu, zrozumiecie Po kobiecie nie poznasz, że jest przeziębiona, a mężczyzna z katarem - wiadomo - szykuje się na najgorsze. Jeśli przeziębienie już cię dopadło, na poprawę humoru obejrzyj najlepsze memy o kichających, zakatarzonych i gorączkujących ofiarach jesieni.

📢 Basen na dachu hotelu w Szczyrku. To jedyny taki obiekt w Beskidach. Zobacz ZDJĘCIA Basen powstał na dachu czterogwiazdkowego hotelu Meta w Szczyrku, znajdującego się przy dolnej stacji kolejki linowej na Skrzyczne. Przy dobrej pogodzie można popływać na wysokości kilkudziesięciu metrów nad ziemią, ciesząc oczy górskimi krajobrazami. Prawda, że fajna sprawa? To jedyny basen na dachu hotelu w Beskidach. Zobaczcie ZDJĘCIA z tej nietypowej inwestycji.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 IMGW ostrzega przed obfitymi opadami deszczu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność Zgodnie z prognozami IMGW obfite opady deszczu towarzyszyły nam będą w regionie przez cały dzień (03.11). W związku z tym warto być przygotowanym na ewentualne podtopienia. Szczególną ostrożność powinni zachowywać także kierowcy.

📢 Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie: Karolina Bojar-Stefańska robi równie wielką furorę co Szymon Marciniak. Zobaczcie zdjęcia! Karolina Bojar-Stefańska to jedna z najbardziej znanych kobiet-sędziów piłkarskich na świecie. Krakowianka znakomicie radzi sobie w roli arbitra, ale równie dobrze mogłaby pracować jako modelka. Zagraniczne media zachwycają się Polką i nazywają ją najseksowniejszą sędzią piłkarską na świecie. Czy Karolina Bojar-Stefańska pobije pod względem popularności Szymona Marciniaka? 📢 Najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie. To gryfne frelki, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie.

📢 Tak wyglądałoby dziś siedem cudów świata. Niezwykła praca naukowców Siedem cudów świata to budowle, które powstały tysiące lat temu, gdy technologia była na zupełnie innym poziomie niż obecnie, a i tak przez lata zachwycały swoją wielkością, majestatem i precyzją. Dziś prawie nie pozostał po nich żaden ślad, jednak naukowcy posiłkując się sztuczną inteligencją postanowili stworzyć możliwą wizualizację. Zobaczcie, jak wyglądałoby siedem cudów świata, gdyby przetrwały - oczywiście w idealnym stanie - do dziś! 📢 Halloween w Magnum Clubie. Te halloweenowe przebrania robiły największe wrażenie [ZDJĘCIA] Fantazyjne stroje, oryginalne makijaże i szalony wieczór. Tak wyglądała impreza Halloween Night w Magnum Clubie. Zobaczcie zdjęcie w naszej galerii. 📢 Budowa Centrum Przesiadkowego Opole Południe. Widać już zarys przyszłych parkingów i dróg dojazdowych. Tak wygląda postęp prac Na Centrum Przesiadkowe Opole Południe składać się będzie parking na 350 samochodów osobowych i autobusów, przystanki MZK oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Natomiast na wydzielonym placu będą mogły stać pojazdy typu food truck.

📢 Budowa galerii Ozimska Park w Opolu. Wiemy, kiedy zrobimy w niej zakupy. Sklepy już się tam wprowadzają Na terenie galerii Ozimska Park u zbiegu ulic Ozimskiej i Sandomierskiej w Opolu będzie kilkadziesiąt sklepów, market spożywczy i budowlany, restauracje, klub fitness, apteka a nawet przychodnia. 📢 Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Mogiły ofiar Marszu Śmierci na Opolszczyźnie. O te miejsca należy dbać. O tych wydarzeniach trzeba pamiętać Dr Paweł Szymkowicz, historyk z Głuchołaz, postawił wczoraj kamyczek na odnowionej mogile na cmentarzu parafialnym w Charbielinie koło Głuchołaz. Tak każe żydowska tradycja. Część pochowanych tu ludzi, to francuscy Żydzi. Śmierć dopadła ich w czasie morderczego marszu w styczniu 1945 roku 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Muzyka, wódka i biesiada na cmentarzu. Tak wrocławscy Romowie wspominają bliskich, którzy odeszli Romowie w dniu Wszystkich Świętych także wspominają swoich bliskich zmarłych. Ten dzień obchodzą jednak dość nietypowo. Na wrocławskim cmentarzu Osobowickim, przy okazałych kwaterach swoich zmarłych przodków, tłumnie świętują przy głośnej muzyce i suto zastawionych stołach, na których nie brakuje alkoholu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Remont ulicy 1 Maja w Opolu. Z powodu prac drogowych 3 listopada będzie ruch wahadłowy Drogowcy będą układali wierzchnią warstwę asfaltu na budowanym nowym pasie na ul. 1 Maja w Opolu. W związku z tym kierowcy muszą się dzisiaj (3 listopada) liczyć z utrudnieniami ruchu w samym centrum Opola. 📢 Jazzobranie 2023. Na festiwal do Olesna przyjedzie Marcin Kydryński oraz jazzowa gwiazda z USA. Alfredo Rodriguez zagra z młodymi muzykami Nominowany do nagrody Grammy Alfredo Rodríguez będzie gwiazdą wieczoru festiwalu Jazzobranie, który odbędzie się 7 listopada w Oleśnie. Szykuje się wyborna jazzowa uczta dla fanów cyklu „Siesta" Marcina Kydryńskiego, który również będzie na oleskim festiwalu.

📢 24 godziny dla Miłosza Paździerskiego. Akcja charytatywna opolskich barberów. Będą przez całą dobę ciąć i golić. Dochód pójdzie na leczenie Opolscy barberzy z Barber Shop Łotr postanowili pomóc Miłoszowi Paździerskiemu, 46-letniemu fotografowi i filmowcowi z Opola, który zmaga się z ciężką chorobą. Miłosz cierpi na nowotwór złośliwy jelita grubego z przerzutami do wątroby i płuc. Niestety, w Polsce nie ma już dla niego innej opcji leczenia, dlatego Barber Shop Łotr wraz z Opolskim Stowarzyszeniem Rehabilitacji podjęli się organizacji 24-godzinnej akcji charytatywnej, która ma na celu zebranie funduszy na leczenie Miłosza. 📢 Miód z dachu Centrum Usług Publicznych w Opolu jest przepyszny. Pszczoły krainki zdały egzamin śpiewająco Projekt edukacyjny „Od pralki do ula” realizowany jest wspólnie przez miasto Opole, Fundację Odzyskaj Środowisko, ERP Polska oraz Elektryczne Śmieci.

📢 62-letni kierowca wjechał terenówką w autobus MZK Opole, a następnie uciekł. Świadkowie zatrzymali go 62-latkowi sprawcy groźnej kolizji policjanci zatrzymali prawo jazdy, a cała sprawa zakończy się w sądzie.

📢 Zderzenie dwóch samochodów na drodze krajowej nr 46 w Głębinowie. Wśród poszkodowanych 4-letnie dziecko Autami uczestniczącymi w zderzeniu podróżowały dwie osoby dorosłe oraz 4-letnie dziecko. Kierowca skody został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 10 punktami karnymi. 📢 To twój HOROSKOP na piątek 3 listopada 2023 r. Chłodny miesiąc, ale dla osób spod tych znaków zodiaku zaczyna się gorący czas Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. Horoskop dzienny na piątek 3 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość.

📢 Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylądował na osiedlu obok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Do niecodziennej interwencji doszło dzisiaj (2 listopada) na ulicy Sosnowej w Opolu, czyli tuż pod szpitalem USK w Opolu. Na osiedlu lądował śmigłowiec LPR, aby zabrać mężczyznę do szpitala położonego tuż obok. 📢 Zwłoki 35-letniego lekarza znalezione w mieszkaniu w Opolu. Wiadomo, co było przyczyną śmierci W czwartek (2 listopada) po południu w jednym z bloków w Nowej Wsi Królewskiej w Opolu znaleziono zwłoki 35-letniego mężczyzny. Jest to opolski lekarz. Mężczyzna miał ranę postrzałową. 📢 2 listopada świętujemy Dzień Zaduszny. Zobacz, jak wygląda cmentarz komunalny w Oleśnie [ZDJĘCIA] Chociaż to w wolny od pracy dzień Wszystkich Świętych cmentarze w całej Polsce są pełne, to jednak Dzień Zaduszny, czyli Święto Zmarłych, obchodzimy 2 listopada. Odwiedziliśmy cmentarz komunalny w Oleśnie, gdzie znajduje się m.in. grób i pomnik Lotników Polskich.

📢 Zabytkowy cmentarz w Byczynie zostanie poddany renowacji. Są tu groby osób znanych z historii miasta [ZDJĘCIA] Na cmentarzu wielowyznaniowym przy ul. Kluczborskiej w Byczynie jest wiele XIX-wiecznych nagrobków. Spoczywają tutaj patroni byczyńskich ulic, znane postaci z historii miasta. Od kilku lat cmentarz jest w rejestrze zabytków i w końcu doczeka się renowacji.

📢 Zmiany w pogrzebach w Polsce i na polskich cmentarzach. Obyczaje są szybsze od prawa. Tradycyjny pogrzeb odchodzi do lamusa Pogrzeby i cmentarze w Polsce od lat czekają na wprowadzenie nowych zasad prawnych, bo obecne zasady przygotowano właściwie przed II wojną światową. Być może nowy Sejmie zajmie się tematem, choć jak każdy związany ze światopoglądem – będzie budził konflikty. 📢 Cena karpia na święta - ile zapłacimy za kilogram w 2023 roku? Oto przewidywania hodowców. Pierwsza taka sytuacja od kilku lat Od kilku lat ceny karpia przed świętami znacząco rosły, czego powodem była droższa karma, podwyżki pensji dla pracowników, a także rosnące koszty transportu. Tegoroczne prognozy hodowców wskazują na odwrócenie tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile trzeba będzie zapłacić za kilogram karpia na święta?

📢 Wypadek na dworcu Opole Główne. Starszy mężczyzna przestał oddychać. Uratował go 15-letni strażak OSP W sobotę 28 października o godz. 17:50 Dyżurny Ruchu stacji Opole Główne otrzymał zgłoszenie, że na peronie II przewrócił się około 60-letni mężczyzna, który próbował wsiąść do pociągu relacji Opole-Nysa. Niezwłocznie zareagował i pomocy udzielił poszkodowanemu uczeń Zespołu Szkół w Prószkowie. 📢 Horoskop na pierwsze półrocze 2024 roku. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [2.11.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej. 📢 Nowe, ekologiczne autobusy elektryczne wkrótce wyjadą na ulice Opola. Tak prezentują się w zajezdni MZK Mieszkańcy Opola mogą już szykować się na nową erę w publicznym transporcie miejskim, ponieważ pierwsza partia nowoczesnych autobusów elektrycznych właśnie zawitała do miasta. A to dopiero początek większego projektu, który ma na celu zmodernizowanie floty miejskich autobusów.

📢 Pijana mama jechała samochodem po dziecko do przedszkola. Zatrzymali ją policjanci ze Strzelec Opolskich. Kobieta miała ponad 2 promile! Dzięki czujności dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich nie doszło do tragedii. Policjanci zatrzymali nietrzeźwą kierującą. Była to matka pięciolatka, która pojechała odebrać swoje dziecko z przedszkola. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 2 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na czwartek 2 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 2.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Tutaj ginęli ludzie. Pamiętajmy o nich w Dniu Zadusznym. Opolskie katastrofy drogowe, kolejowe i lotnicze Wzdłuż opolskich dróg stoją ich setki, a może i tysiące. Te krzyże i kwiaty obok to znak, że pamięć o zmarłych tam ludziach wciąż jest żywa wśród rodzin i znajomych. Dla reszty są przestrogą. Opolszczyzny nie ominęły tragiczne wypadki, katastrofy kolejowe i lotnicze oraz klęski żywiołowe. Wejdź do galerii i zobacz, gdzie doszło do tragicznych wypadków. 📢 Pięknie ozdobione groby w Strzelcach Opolskich. Bliscy odwiedzali cmentarze z okazji uroczystości Wszystkich Świętych 1 listopada 2023 r. Mieszkańcy Strzelec Opolskich i okolicznych miejscowości tłumnie odwiedzają groby bliskich. Zapalili tysiące zniczy i ozdobili groby kwiatami. 📢 Najweselszy cmentarz świata – europejska nekropolia, która stała się popularną atrakcją turystyczną Wizyta na cmentarzu wzbudza w nas zazwyczaj uczucie smutku. Okazuje się jednak, że na Starym Kontynencie istnieje nekropolia, która zamiast grymasu niezadowolenia wywołuje... uśmiech na twarzach odwiedzających. Odkryj niesamowite miejsce, które stało się popularną atrakcją turystyczną – czy to najbardziej radosny cmentarz na świecie?

📢 Sanyaja – ultramaratończyk z Nysy pierwszy w swojej kategorii na Kaliskiej Setce. Sto kilometrów pokonał w 10,5 godziny Kaliska Setka to najstarszy ultramaraton w Polsce, organizowany już po raz 38. Sanyaja Jaraszek z Nysy (64 lata) biegł w nim po raz siódmy i pierwszy raz zwyciężył w swojej kategorii wiekowej. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Przerażające odkrycie polskich archeologów. Szczątki kobiety i dziecka zamknięte na kłódkę Zagraniczne media piszą o wyjątkowym odkryciu archeologów z Polski, którego dokonano w miejscowości Pień. Podczas wykopalisk na cmentarzysku, naukowcy natknęli się na szczątki dziecka przykutego kłódką do grobu oraz kobiety z sierpem na szyi. Odkrycie ma świadczyć o wierze naszych przodków w wampiry i zjawiska nadprzyrodzone.

📢 Oni odeszli w ostatnim roku. Opolscy samorządowcy, wykładowcy, społecznicy, duchowni i wielu innych Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, w którym wspominamy zmarłych bliskich. To również dobra okazja do przypomnienia o osobach znanych i szanowanych dla naszych społeczności. Politycy, samorządowcy, społecznicy, regionaliści, nauczyciele, badacze, księża. Wielu zasłużonych Opolan odeszło od nas w ostatnim roku. Oni zmarli w 2023 i pod koniec 2022 roku. W galerii zdjęć przypominamy sylwetki. 📢 Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik, publikowanych w sieci przez internautów. Zobacz! Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik w sieci – stworzonych, a także opublikowanych oraz udostępnionych przez internautów. Ogromne zainteresowanie tymi humorystycznymi obrazkami świadczy więc o tym, że zbliża noc, jaka co roku wywołuje liczne kontrowersje i sprzeczne opinie. Jako zachodnie święto, Halloween przyjęło się również w Polsce, choć wiele osób podchodzi do niego z dużym dystansem. Zwyczaje z nim związane to między innymi chodzenie z cukierkami od domu do domu w upiornym przebraniu bądź uczestniczenie w halloweenowych imprezach. Specjalnie na tę okazję przygotowywane są charakterystyczne przekąski, przypominające swym kształtem motywy z piekła rodem. Ponadto wśród modowych trendów, które królują jesienią nie zabrakło miejsca na halloweenowe stroje, a nawet manicure, fryzury czy makijaże. Popularne stały się wręcz pełne stylizacje, wyróżniające się mrocznymi barwami, wzorami, a także dodatkami, przymocowanymi do strojów bądź wplatanymi we włosy. W związku z tym, że Halloween wzbudza kontrowersje w internecie pojawiło się sporo memów, komentujących to święto oraz sposób jego obchodzenia. Twórcy zabawnych obrazków podeszli do tematu z przymrużeniem oka, a także niemałym dowcipem. Zobacz najpopularniejsze grafiki o Halloween i uśmiechnij się!

📢 Pociąg - widmo na Śląsku? Latający Ślązak pędził z szybkością światła! Krążą wokół niego tajemnicze legendy. Poznajcie jego historię Ten pociąg jest niepodważalną legendą. "Latający Ślązak", bo o nim mowa, w latach 30. XX wieku błyskawicznie przemieszczał się z Bytomia do Berlina w czasie... 4 godzin i 24 minut! Imponujące, prawda? Nigdy żaden inny pociąg pasażerski nie ustanowił podobnego rekordu. Maszyna była nie tylko ultraszybka, ale też luksusowa. Poznajcie historię "Latajoncego Pierona", jak pieszczotliwie nazywali go Ślązacy. 📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz w drogiej willi. Zajrzyj do luksusowego domu piosenkarki. Zobacz wyjątkową rezydencję królowej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w luksusowej rezydencji z przepięknym ogrodem nieopodal Warszawy. 100-letni dom królowej polskiej sceny muzycznej jest wart fortunę. Sprawdź, jak wygląda posiadłość Maryli Rodowicz i z kim uwielbia relaksować się na tarasie gwiazda. Zobacz, gdzie mieszka i odpoczywa po koncertach ukochana piosenkarka Polaków.

📢 Co można zrobić na obiad dla gości? 11 przepisów na pyszne dania na ciepło, które zachwycą twoją rodzinę i przyjaciół Spodziewasz się gości na Wszystkich Świętych, ale nie masz pomysłu na danie na ciepło? Zebraliśmy dla ciebie 11 przepisów, które zachwycą twoich gości. Wśród nich znajdziesz potrawy w tradycyjnym, jak i bardziej nowoczesnym wydaniu. Są też przepisy na szybko dla zabieganych. Wszystkie łączy to, że są pyszne i sycące oraz sprawdzą się na każdą okazję. Wypróbuj nasze przepisy na obiad dla gości. 📢 Do tych ludzi już niedługo wróci karma. Horoskop karmiczny na 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku 31.10.2023 HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 31.10.2024.

📢 Horoskop na 2024 rok dla kobiet. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 31.10.2023 HOROSKOP na 2024 rok dla kobioet. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 31.10.2023. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej błyskotliwe i świetnie odnajdują się w każdej sytuacji oraz środowisku. Sprawdź, kto jest wśród nich! Osoby o tych imionach są najbardziej błyskotliwe i świetnie odnajdują się w każdej sytuacji oraz środowisku. Wyróżniają się ponadprzeciętną inteligencją, sprytem, a ponadto potrafią zachować dystans do siebie oraz spraw, jakie dotyczą nie tylko najbliższego otoczenia, ale również życia społecznego czy kwestii poruszanych publicznie. Postrzega się je jako stanowcze, asertywne, a ponadto posiadające umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Nie poddają się opiniom innych ludzi i nie wdają w niepotrzebne dyskusje. W polemikach wykazują się umiejętnym argumentowaniem swoich racji, a nawet nie stronią od riposty. Ludzie błyskotliwi, którzy noszą te imiona cechuje duże poczucie humoru, dzięki czemu łatwiej radzą sobie oni z ironicznymi komentarzami na ich temat, a także bez problemu nabierają dystansu do siebie nawet w kryzysowych sytuacjach. Nie przejmują się negatywnymi komentarzami na własny temat, nad czym z łatwością przechodzą do porządku dziennego. Nie rozpamiętują ich ani też osób, które w ich oczach w jakiś sposób zawiniły. Skupiają się na działaniu oraz szukaniu jak najlepszych rozwiązań, by zrealizować wyznaczone cele. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej błyskotliwe i sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie? Poznaj wskazówki opolskiego profesjonalnego grzyboznawcy W naszych lasach wysypało grzybami. Jest mokro i stosunkowo ciepło, a to sprawia, że grzybów jest bardzo dużo. O czym pamiętać podczas wyprawy na grzyby i gdzie na Opolszczyźnie można odbyć udane grzybobranie mówi nam Sabina Dąbrowska vel. Grzybowa, dyplomowany grzyboznawca. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej tegorocznych zbiorów. 📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie. Opolscy grzybiarze pokazują zdjęcia okazów i wskazują najlepsze miejsca [28.10.2023] Trwają prawdziwe grzybowe żniwa w opolskich lasach. Celem miłośników grzybobrania jest nie tylko popularna w naszym regionie Smolarnia i Bory Niemodlińskie, ale tez m.in. Kędzierzyn-Koźle, okolice Opola, Turawa, Chudoba, Olesno, Zawadzkie, Krasiejów, Stara Kuźnia. Opolscy grzybiarze odwiedzają też Czechy i tamtejsze przygraniczne lasy oraz sąsiednie województwa, np. Lubliniec. Aktualności ze świata grzybów w naszym regionie znajdziemy na tematycznych forach internetowych i grupach utworzonych na profilach społecznościowych, np. jedna z nich nazywa się "Grzyby na Opolszczyźnie". Najlepsze zdjęcia z ostatnich kilku dni publikujemy w naszej galerii.

📢 Dzwonek jest dla nauczyciela! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o szkole, uczniach i nauczycielach Najlepsze i najśmieszniejsze memy o szkole tworzą oczywiście sami uczniowie. Mają oni bardzo celne obserwacje życia szkolnego, a przy tym obdarzeni są świetnym poczuciem humoru. Sami zobaczcie te zabawne memy.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród. 📢 Zabójstwo czworga noworodków w Ciecierzynie. Jest nowy wyrok dla matki zamordowanych dzieci. Najsurowszy! [16 NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW] Sąd Najwyższy skasował 25-letni wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Sprawa wróciła na wokandę, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podwyższył jej karę. Zobacz 16 najważniejszych faktów tej potwornej zbrodni na Opolszczyźnie. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie zakończone! Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Teraz czas na finał wojewódzki kategorii powiatowych. Głosowanie w pozostałych kategoriach trwa nieprzerwanie do wtorku, 31 października. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia.

📢 Tak przed laty wyglądał handel w Opolu. Cieplak, stara giełda samochodowa i dawne targowiska Te zdjęcia zrobiono przed 20, 30, 40 i 50 laty. Tak wyglądały opolskie sklepy: "Opolanin", "Ziemowit", czy "Cieplak" a także opolska giełda samochodowa i targowiska.

📢 Takie pieniądze dostaniesz na dziecko w 2023 roku. Ulgi, dodatki i zasiłki dla rodziców. Szczegółowe wyliczenia 11.07.2023 W 2023 roku rodzice mogą się starać o wparcie od państwa w ramach wielu różnych programów. Zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu. Informacje na 11.07.2023. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Najpiękniejsze nastolatki w Polsce. Finalistki konkursu Polska Miss Nastolatek 2022. Wśród nich Julia Kuszewicz z Opola [ZDJĘCIA] Polską Miss Nastolatek 2022 została natomiast 18-letnia Kalina Kosikowska z Bzowa (Kujawsko-Pomorskie). Tytuł I Polskiej Wicemiss Nastolatek otrzymała Julia Kuszewicz, 18-letnia maturzystka z Opola! Szukajcie jej na zdjęciach z numerem 21.

