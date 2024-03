Prasówka 5.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda wewnątrz dom Haliny z Sanatorium Miłości. Mnóstwo kwiatów i pamiątek”?

Prasówka 5.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda wewnątrz dom Haliny z Sanatorium Miłości. Mnóstwo kwiatów i pamiątek Halina Jaksa, niekwestionowana gwiazda programu "Sanatorium miłości 3", podbiła serca widzów swoją autentycznością i urokiem. Nieprzekłamana, zawsze prawdziwa - taka właśnie jest Halinka, osoba niemożliwa do niepolubienia. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda programu TVP.

📢 Oto finalistki konkursu Polska Miss Województwa Dolnośląskiego.Wśród nich jest piękna Martyna De Cao z Głuchołaz Spośród ponad dwustu uczestniczek półfinałów Miss Województwa Dolnośląskiego wybrano finalistki. 28 finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego 2024 oraz 28 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich jest także reprezentantka Opolszczyzny! 📢 Bieg Tropem Wilczym w Oleśnie. Ponad 150 biegaczy pobiegło leśną trasą W biegu na dystansie 1963 metrów wystartowało w Oleśnie 98 osób, natomiast na dystansie 5 kilometrów - 53 zawodników. To był Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 5 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 5 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 5.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Znamy liderów list Zjednoczonej Prawicy i Lewicy do sejmiku. Szykuje się zaciekła walka o głosy Minął termin zgłaszania kandydatów na radnych w nadchodzących wyborach. Co prawda na oficjalne listy, które opublikuje PKW, musimy zaczekać do 14 marca, jednak część komitetów zaczęła odsłaniać już karty. W poniedziałek (4 marca) swoje „jedynki” do sejmiku województwa ogłosiły Zjednoczona Prawica oraz Lewica. 📢 Renta wdowia w "modelu kroczącym". Kto może liczyć na nową rentę wdowią? Kiedy wejdzie w życie? To wiemy! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

📢 Te SUV-y uchodzą za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów - oto wyliczenia [5.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [5.03.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [5.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Poszukiwani listami gończymi przez opolską policję. Zobaczcie, co przeskrobali Skazani dopuścili się kradzieży, kierowania bez uprawnień oraz spowodowania wypadku komunikacyjnego. Tymczasem ukrywają się przed organami ścigania. Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 W poszukiwaniu psa przejechał 25 tysięcy kilometrów. Wzruszająca historia Niuni z dobrym finałem Ta historia to przykład, że pies może być najlepszym przyjacielem człowieka. Pan Grzegorz, aby odnaleźć ukochanego czworonoga, zwolnił się z pracy i się zadłużył. Przejechał też tysiące kilometrów. Po dwóch miesiącach poszukiwań odnalazł swojego pupila w gminie Polska Cerekiew. 📢 Upadł wniosek o odwołanie starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza. Zabrakło dwóch głosów Nie udało się zebrać wystarczającej grupy radnych do odwołania starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza (PiS). Członkowie zarządu i radni Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się 4 samochody, jedna osoba nie żyje W poniedziałek (4 marca) po godzinie 12 na autostradzie A4 doszło do tragicznego wypadku. Na węźle Brzezimierz, na jezdni w kierunku Wrocławia, zderzyły się cztery tiry. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe okazje. Zebraliśmy najlepsze oferty. Oto, co sprzedaje armia [4.03.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ciężarowych i specjalistycznych. Można też kupić maszyny budowlane, wyposażenie warsztatów, drewno opałowe a nawet rowerki wodne. Sprawdź najlepsze okazje! [4.03.2024] 📢 Nowe ostrzeżenie GIS 4.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 4.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 4.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Dekoracje wielkanocne w szkle to prawdziwy hit. Modne i ciekawe ozdoby wielkanocne DIY. Zobacz najciekawsze inspiracje na świąteczny stół Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas pomyśleć o stworzeniu świątecznych ozdób na stół. Dekoracje wielkanocne w szkle to ciekawa propozycja dla osób, które uwielbiają ozdoby wielkanocne „zrób to sam”. Zobacz, jak pięknie będą prezentować się pisanki w szklanej kuli lub zajączek w słoiku. Poznaj nasze pomysły na wielkanocną dekorację domu!

📢 Komu przeszkadza praca rolników po nocach? Problemem zajmie się Sejm Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt niewielkiej zmiany w Kodeksie Wykroczeń. Ma ona uniemożliwić karanie rolników za zakłócanie ciszy nocnej podczas wykonywania swojej pracy. 📢 Drogo jak u Górala. Najśmieszniejsze memy o góralach i cenach w Zakopanem i Tatrach. Naprawdę jest tak szybko? Zobaczcie najśmieszniejsze memy o góralach i cenach w Tatrach oraz w Zakopanem. Czy w górach jest naprawdę tak drogo? Aktorka Hanna Turnau nagrała filmik z misiem z Krupówek, który chce pieniędzy za nagranie, po raz kolejny wywołując dyskusję o cenach w górach. Czy naprawdę są takie wysokie? To NAJLEPSZE MEMY. 📢 Najśmieszniejsze memy o Śląsku po śląsku. Te memy zrozumieją tylko Ślązacy. Hanysy żartują z siebie. Uśmiechnij się i Ty! Memy ze Śląska po śląsku. Internet śmieje się ze Ślązaków. Na dodatek po śląsku! Czy HANYSY potrafią śmiać się z samych siebie? Pewnie, że tak! W sieci można znaleźć mnóstwo MEMÓW o Śląsku i jego mieszkańcach. Zebraliśmy te najlepsze w naszej galerii. Który z nich jest najśmieszniejszy? Oceńcie sami!

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 04.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 4.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 4.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 4.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 W Kędzierzynie-Koźlu był jeden z najlepszych torów wyścigowych w Europie. Ścigał się tu Alain Prost, późniejszy mistrz świata Formuły 1 Tor kartingowy w ówczesnym Koźlu powstał na początku lat. 70. ubiegłego wieku. Przez lata należał do najlepszych tego typu obiektów w Europie. To tutaj ścigał się Alain Prost, późniejszy czterokrotny mistrz świata Formuły 1.

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie? 📢 Blisko sto osób pobiegło górską edycją "Tropem Wilczym". Głuchołazy mają urokliwe szlaki, które przyciągają biegaczy z innych województw Po raz trzeci w Głuchołazach lokalne środowisko Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski zorganizowali Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy. Bieg w Głuchołazach wyróżnia teren górski.

📢 Oddali cześć żołnierzom wyklętym z Gościęcina. Były rajd konny i turniej strzelecki Ponad 100 osób wzięło udział w patriotycznym pikniku w gminie Pawłowiczki. Upamiętniono walkę o niepodległość żołnierzy zrzeszenia Wolność i Niezawisłość działających w powiecie kozielskim. 📢 Kluczbork pamięta o Żołnierzach Niezłomnych. Tylu uczestników biegów jeszcze nie było W Kluczborku po raz 9. odbył się Bieg "Tropem Wilczym", którego celem jest upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych z antykomunistycznego podziemia. W imprezie wzięło udział grubo ponad 400 osób.

📢 100 biegaczy wystartowało spod młyna majora „Łupaszki”. Ta trasa jest wyjątkowa Stu uczestników stawiło się na starcie tegorocznego biegu Tropem Wilczym w Królowem pod Głubczycami. Miejsce, z którego wyruszali, jest szczególne. W tamtejszym młynie w 1947 roku przez kilka miesięcy ukrywał się bowiem mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, legenda antykomunistycznego podziemia.

📢 Targi egzotycznych zwierząt w Opolu przyciągnęły tłumy do CWK. Największe zainteresowanie budziły węże i pająki Do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu zjechali się w niedzielę 3 marca entuzjaści fauny z całego regionu. Targi egzotycznych zwierząt zaoferowały odwiedzającym okazję do bezpośredniego kontaktu z fascynującymi gatunkami zwierząt z najdalszych zakątków świata. Zobaczcie, co się działo tam w drugi dzień imprezy. 📢 Najpiękniejsze stroiki wielkanocne – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na święta? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, drzwi i komodę Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań.

📢 Bieg "Tropem Wilczym" na kąpielisku Bolko przyciągnął 350 biegaczy. „Biegając, pamiętajmy o polskich bohaterach” W niedzielę, 3 marca, na kąpielisku Bolko odbyła się ósma edycja Biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Wydarzenie to, organizowane na dwóch dystansach – 10 km dla doświadczonych biegaczy oraz symbolicznych 1963 metrów dla rodzin – nie jest tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim momentem refleksji nad ważną częścią polskiej historii.

📢 Wypadek polskiego busa w Niemczech. Jest wielu rannych Na autostradzie A4 w Niemczech w pobliżu Drezna doszło do poważnego wypadku. Polski bus uderzył w ciężarówkę, a następnie w bariery i się przewrócił. 📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Polskie danie wysoko w rankingu najlepszych w Europie. Czego spróbować podczas wakacji w Grecji, Portugalii czy Hiszpanii? Specjały regionalnej kuchni to nieodłączny element każdej podróży za granicę – w końcu nic nie zbliża nas do mieszkańców poszczególnych krajów tak, jak potrawy spożywane przez miejscowych na co dzień. Odkryj listę popularnych i niesamowicie smacznych potraw ulicznych, których warto spróbować w Europie. Polskie danie znalazło się wysoko w rankingu.

📢 Beskidy na początek wiosny. Gdzie warto wybrać się w weekend? Oto 5 propozycji Warunki w górach są już coraz bardziej wiosenne. To dobry powód, by wyruszyć na pieszą wędrówkę i odwiedzić Beskid Śląski, który słynie z malowniczych szlaków i posiada swoje unikalne miejsca. Trasa nie musi być trudna do przebycia. Tutaj prezentujemy pięć propozycji.

📢 Kibice na meczu Odra Opole - Wisła Kraków. Spotkanie obserwowało na żywo ponad 3500 widzów Piłkarze Odry Opole przegrali domowy mecz 22. kolejki Fortuna 1 Ligi z Wisłą Kraków 1:2. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej, na których zasiadło aż 3513 widzów. 📢 Oto zdjęcia opolskich miast wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Zobacz te niezwykłe wizualizacje Zobaczcie w nasze galerii zdjęcia, które przedstawiają m.in. Opole, Górę Świętej Anny czy Krapkowice, ale w rzeczywistości takie miejsca nie istnieją. Zostały w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję. 📢 Żarty z tych samochodów bawią najbardziej. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 15 miejsc w województwie opolskim, które warto zobaczyć. To pomysły na weekendową wycieczkę Szukasz pomysłu na spędzenie weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte wspaniałym klimatem i ciekawą historią. Poznaj 15 miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. To świetne pomysły na weekendową wycieczkę. 📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 W Opolu będzie gala bokserska. Każdy chętny może w niej stoczyć walkę! 18 maja w Mango Clubie będzie gala bokserska Biznes Boxing Polska, czyli Gala Białych Kołnierzyków. W walce wieczoru walkę stoczą znani pięściarze, ale wcześniej walczyć może każdy! Każdy, kto wcześniej przejdzie 8-tygodniowy trening pod okiem profesjonalistów.

📢 Wołczyn Sosnowcem Opolszczyzny. Czy miasto na północy Opolszczyzny jest naprawdę miastem-memem? Tak jak Sosnowiec jest miastem-memem na Śląsku, tak niektórzy na Śląsku Opolskim śmieją się z Wołczyna. Oczywiście, że nie mają racji, chociaż miasto z prohibicją nie jest całkiem typowe. Sami zobaczcie te memy. 📢 Na tej porodówce rodzą mamy z trzech województw. Oddział noworodkowy w Oleśnie jest po gruntownym remoncie Oddział położniczo-noworodkowy w szpitalu powiatowym w Oleśnie jest jedyną porodówką na północy Opolszczyzny po tym, jak zlikwidowano oddziały w szpitalach w Kluczborku i w Namysłowie. Zobaczcie w galerii, jak wygląda porodówka w Oleśnie.

📢 Miastowi są bezczelni. Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Konkurs na najpiękniejsze kroszonki i pisanki w skansenie w Bierkowicach. Było co podziwiać! W sobotę (2 marca) w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach można było poczuć, że Wielkanoc tuż, tuż. Odbył się tam konkurs na najpiękniejsze kraszanki i pisanki. 📢 Azteka w Starych Budkowicach to była kultowa dyskoteka w regionie. Dzisiaj jest to opuszczony budynek Azteka w Starych Budkowicach przed laty byłą jedną z najpopularniejszych i największych dyskotek w województwie opolskim. Następnie działała jeszcze przez pewien czas działała pod szyldem Limonka. Później obiekt opustoszał. Przez lata był ulubionym celem wycieczek dla miłośników urbexu. Teraz jednak obiekt ma nowego właściciela i został zamknięty. Zobaczcie, jak opuszczona dyskoteka wygląda w środku.

📢 Dziura w ziemi na skrzyżowaniu ul. Dambonia i ul. Domańskiego w Opolu. To był wybuch gazu W piątek (1 marca) po godzinie 20:00 służby ratunkowe otrzymały wezwanie do wybuchu na skrzyżowaniu ulic Dambonia i Domańskiego w Opolu. Na miejscu jest olbrzymia dziura w ziemi! 📢 Czy ten remont zrobili Pat i Mat? Zobacz 20 największych fuszerek budowlanych O dobrego fachowca jest bardzo trudno, o czym wie każdy, kto planuje remont. Terminy oczekiwania na złotą rączkę są niemal tak długie, jak u lekarza specjalisty... Czas goni, więc niekiedy decydujemy się na fachowca z ogłoszenia, które ktoś nalepił na przystanku. Czasem robota takiego fachowca ma opłakane efekty. Sami zobaczcie to na zdjęciach. 📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Oddali hołd majorowi "Zaporze". Cichociemnego i dowódcę AK-WiN aresztowano w kamienicy w Nysie. Za tydzień 75. rocznica jego śmierci Uroczystość 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nysie. Uczestnicy oddali hołd majorowi Hieronimowi Dekutowskiemu "Zaporze".

📢 Wybory 2024 w Kluczborku. To będzie pojedynek dwóch zawodników wagi ciężkiej. Jarosław Kielar vs. Piotr Pośpiech Przez lata podział polityczny w Kluczborku był stały: Jarosław Kielar był burmistrzem, a Piotr Pośpiech starostą. W poprzednich wyborach ugrupowanie Jarosława Kielara przejęło jednak władzę w powiecie. Teraz Piotr Pośpiech chce przejąć władzę w gminie. Zapowiada się ostra rywalizacja. Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej. 📢 W Bogdańczowicach powstało centrum rolnictwa precyzyjnego. Ależ tam jest sprzęt! Uczniowie Zespołu Szkół CKR w Bogdańczowicach mogą już korzystać z supernowoczesnego centrum do nauki rolnictwa precyzyjnego. Inwestycja kosztowała ponad 11 mln zł.

📢 Wielkie jezioro Opolszczyzny skurczy się ośmiokrotnie. Wędkarze boją się, że znikną ryby Od 15 marca do końca lipca na zbiorniku Otmuchów będzie obowiązywać całkowity zakaz połowy ryb z jednostek pływających. Polski Związek Wędkarski przygotowuje się na zagrożeń, jakie spowoduje konieczny remont wałów i obniżenie poziomu wody. 📢 To było pierwsze takie spotkanie przedsiębiorczych kobiet powiatu oleskiego. Zjechało się prawie 100 pań Okazją do zorganizowania konferencji pod hasłem „Przedsiębiorcze kobiety powiatu oleskiego" było 25-lecie powiatu. Ale ta impreza ma na stałe wejść do kalendarza, bo dzięki niej pomysłowe kobiety czyni z całe okolicy nie tylko mogą się poznać, ale także rozpocząć ze sobą współpracę.

📢 Autostrada A4 pod Wrocławiem 70 lat temu to zupełnie inne miejsce. Ani jednego samochodu, ale... dużo rowerów! Zobacz Ani jednego samochodu; a o korkach przez wypadek, natężenie ruchu czy przed wjazdem na bramki to już nie wspominając. Dziś trudno uwierzyć, ale tak naprawdę wyglądała autostrada A4 pod Wrocławiem. Wybrukowana i pusta, chyba, że odbywały się zawody kolarskie. Koniecznie zobacz archiwalne zdjęcia z lat 40. i 50. ubiegłego wieku.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Opolskie TOZ ratuje kolejne czworonogi. Nie byłoby to jednak możliwe bez darczyńców Jak wygląda sytuacja finansowa w opolskim oddziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami? Sprawdzamy to po informacji o tym, że sąsiedni, bytomski oddział TOZ został postawiony w stan likwidacji. Oznacza to, że około 80 tamtejszych zwierząt może zostać bez opieki.

📢 Wyprzedaże AMW. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Śmieszne zwierzaki, które skradły serca internautów. Te psy, koty i inne futrzaki bawią do łez 26.01.2023 Cwane koty i słodkie psiaki to wdzięczny temat do memów. Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki na ten temat z polskiego internetu. Zobacz wyjątkową galerię memów z domowymi zwierzętami. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu. 📢 Czas zimowych spotkań testowych na Opolszczyźnie się zakończył. Zobacz najnowsze wyniki W miniony weekend czołowe drużyny z Opolszczyzny rozegrały swoje ostatnie zimowe mecze kontrolne. W załączonej galerii znajdziecie zarówno ich wyniki, jak i wszystkich wcześniejszych gier testowych z udziałem naszych ekip występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej.

📢 Oto 30 najpopularniejszych pisarzy w Polsce. Na podium króluje pisarz z Opola! Wyprzedził nawet Mickiewicza i Sienkiewicza Stan czytelnictwa 2023. Biblioteka Narodowa zbadała, ilu Polaków czyta książki, a także co czytają. Wyniki są zaskakujące. Z listy z najpopularniejszych pisarzy w Polsce ułożyliśmy listę przebojów. Zobaczcie, kto spadł na liście, a kto zyskał w oczach czytelników.