Prasówka 6.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dziś pierwszy dzień szkoły po wakacjach. Uczniowie i szkoła w okresie PRL-u na fotografiach archiwalnych to sentymentalny powrót do przeszłości dla wszystkich, którzy pamiętają dawne lata. Dawna szkoła, oprócz przekazywania wiedzy również wychowywała oraz kształtowała ważne umiejętności i zaradność życiową na wielu płaszczyznach. Dzieci oraz młodzież były bardziej zintegrowane, aktywne, zorganizowane i zdyscyplinowane. Zobacz fascynujące zdjęcia archiwalne sprzed kilkudziesięciu lat!

Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

W poniedziałek, 4 września, około godziny 6.20 w Sosnowcu runął balkon. Zdarzenie miało miejsce na trzecim piętrze kamienicy na skrzyżowaniu ulicy Czystej i Krzywej. Jak informuje straż pożarna, dwie dorosłe osoby z ciężkimi obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. To mężczyzna i kobieta. Niestety, jedna z nich zmarła. Na miejscu pracują służby.

HOROSKOP dzienny na środę 6 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 6.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Zima od kilku lat w Polsce nie była zazwyczaj silna, temperatury nie spadły do ekstremalnie niskich wartości, jednak według najnowszych doniesień, nadchodząca zima może być nawet „zimą stulecia”. Co to oznacza?

Drużyna iPrime Bogacica, z kompletem 15 punktów, jest po pięciu kolejkach liderem BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. Co jednak szczególnie godne podkreślenia, jej beniaminek rozpoczął zmagania w imponującym stylu. O tym, na co go stać w sezonie 2023/24, porozmawialiśmy z jego trenerem Michałem Bułą.

Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

„Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat” to tytuł wystawy prac plastycznych opolskich uczniów, która nawiązuje do zbliżającej się beatyfikacją rodziny Ulmów. Prace prezentowane są w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

Wkrótce na ławie oskarżonych zasiądzie 43-letni Rafał O., który oskarżony jest o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem matki i córki. Prokuratura właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w nocy 7/8 sierpnia 2022 roku w Gruszewni w powiecie kłobuckim. W toku śledztwa okazało się, że cała trójka wspólnie piła alkohol. W pewnym momencie doszło do sprzeczki. Oskarżony brutalnie pobił matkę i córkę i wyszedł z ich domu. Po kilku godzinach wrócił, zorientował się, że kobiety wciąż żyją, więc sięgnął po nóż i zadał im liczne ciosy. Biegli z zakresu medycyny sądowej stwierdzili, że zachowanie sprawcy można określić jako tzw. „nadzabijanie” („overkill”).

Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

