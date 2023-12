Prasówka 6.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Mamy wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [6.12.2023]”?

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

Prasówka 6.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 W PPO Strzelce Opolskie pracuje już 400 osadzonych. To najwięcej od 30 lat W ciągu dwóch lat PPO Przedsiębiorstwo Państwowe istotnie zwiększyło zatrudnienie osadzonych. Firma należy do grupy Przywięziennych Zakładów Pracy i jest częścią systemu penitencjarnego Służby Więziennej. Więźniowie pracują przy produkcji obuwia. 📢 TOP 10 najchętniej kupowanych książek. Nadadzą się idealnie na prezent świąteczny. Sprawdź te tytuły! Po jakie książki sięgają Polacy? Przedstawiamy ranking 10 najchętniej kupowanych publikacji w księgarni Empik online w ostatnim miesiącu. Podpowiadamy, że nadadzą się idealnie na prezent świąteczny! 📢 Gala Wolontariatu w Opolu. Doceniono najaktywniejszych wolontariuszy i najskuteczniejszych koordynatorów w Opolu W obchodzony 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza kolejny raz w Opolu zorganizowano Galę Wolontariatu. Podczas uroczystego spotkania w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Opolu uhonorowano zarówno najaktywniejszych opolskich wolontariuszy, jak i wyróżniających się koordynatorów wolontariatu. Doceniono też trzy najlepsze oferty wolontariackie przygotowane w tym roku przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 6.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie.

📢 Horoskop dzienny na środę (jutro, 6.12). Które znaki zodiaku powinny mieć się na baczności? Przeczytaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu wydarzy się w środę 6.12.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Poznaj horoskop na jutro (środę, 6.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 W Kluczborku ma powstać zakład recyklingu tworzyw sztucznych. Ludzie mówią "nie" Mieszkańcy osiedla za torami w Kluczborku protestują przeciwko powstaniu w tej okolicy zakładu recyklingu tworzyw sztucznych. Obawiają się, że będzie on uciążliwy dla środowiska naturalnego i szkodliwy dla zdrowia. Padają także zarzuty, że cała procedura prowadzona jest w tajemnicy. 📢 Horoskop dzienny na środę 6 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 6 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 6.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopu 5.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Podaruj bezdomnym zwierzętom trochę miłości na święta. W sobotę dzień otwarty w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu W sobotę, 9 grudnia, w godzinach 11-15 Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu otwiera swoje drzwi dla wszystkich miłośników zwierząt i tych, którzy chcieliby sprawić zwierzętom świąteczną niespodziankę. A te porzucone psiaki i koty niczego bardziej nie potrzebują, jak miłości ze strony człowieka.

📢 Gdzie wyjechać w 2024 roku? Polskie miasto wyróżnione przez amerykański magazyn podróżniczy Nasze państwo zdobywa coraz większą popularność na arenie międzynarodowej, co potwierdza obecność Polski w najróżniejszych rankingach publikowanych przez zagraniczne magazyny i portale. Tym razem krajowe miasto zostało uznane za jeden z najlepszych kierunków na podróż w 2024 przez amerykański miesięcznik. Domyślacie się, o którym miejscu mowa? 📢 Sukienki świąteczne w stylu Ewy Wachowicz, Anny Popek i Małgorzaty Walewskiej. Te kreacje są idealne dla każdej kobiety Sukienki świąteczne powinny być eleganckie, stylowe i pasować do tych szczególnych dni, jakimi są Wigilia i Boże Narodzenie. Jak się ubrać? Warto zainspirować się sławnymi i popularnymi pięćdziesięciolatkami, które znają się na modzie i dokładnie wiedzą, jak wyglądać młodziej. Kreacje Anny Popek, Ewy Wachowicz i Małgorzaty Walewskiej zachwycają.

📢 Świąteczne atrakcje w Turawa Park. Przygotowano je z myślą o klientach Boże Narodzenie zazwyczaj poprzedza zakupowy szał. Jak co roku Centrum Handlowe Turawa Park w Opolu zaprasza swoich klientów na szereg wyjątkowych, grudniowych wydarzeń. Na przedświąteczne zakupy z mnóstwem atrakcji warto wybrać się w dniach: 9, 16, 17 grudnia. 📢 Kolejny mecz Odry w Opolu odbędzie się dopiero za kilka miesięcy Odra Opole najbliższy mecz w Fortuna 1 Lidze rozegra jako gospodarz. Nie odbędzie się on jednak na stadionie przy ulicy Oleskiej.

📢 Sześć nowych poradni uruchomiono na Opolszczyźnie. Każda nowa jest ważna dla pacjentów, ponieważ kolejki do lekarzy specjalistów wciąż rosną Od 1 grudnia na terenie województwa opolskiego działa sześć nowych specjalistycznych poradni lekarskich. Pacjenci mają nadzieję, że to choć trochę skróci kolejki do specjalistów. Na razie te kolejki niestety ciągle rosną.

📢 Pies kontra kot. Najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Tak Polacy żartują z samych siebie. Oto najlepsze memy o Polakach i Polsce 5.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy. 📢 Zima zaatakowała Polskę. Śnieg zasypał nasz kraj. Zobaczcie najlepsze memy! 5.12.2023 W ostatnich dniach pogoda mocno dała się we wszystkim we znaki, a zwłaszcza kierowcom. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. Internauci są czujni i jak zwykle przygotowali całą serię memów z tej okazji.

📢 Internauci nie pozostawili suchej nitki na grzybiarzach. Oto najlepsze memy i obrazki o zbieraniu grzybów 5.12.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 25.11.2023. 📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Czas podsumowania i nowy rozdział. Cztery znaki muszą uważać. Dwa przeżyją szok Horoskop miłosny na grudzień 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Musisz uważać na uczucia, bo koniec roku będzie obfitował w zawirowania. Ale nie warto odpuszczać poszukiwania miłości! Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają internet. To naprawdę solidna dawka śmiechu 5.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci.

📢 Z tych samochodów śmieją się ludzie w internecie. Oto najlepsze memy o motoryzacji. Mirek handlarz i inni 5.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023. 📢 Beka z budowlańców. Budownictwo to ciężki kawałek chleba i nie zawsze jest łatwo. Zobaczcie najlepsze memy 5.12.2023 W internecie nie brakuje memów, które cieszą się niezwykle dużą popularnością. Tym razem oberwało się... budowlańcom! Zobaczcie, jak żartują z nich internauci.

📢 Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy wystartował – czeka mnóstwo atrakcji dla starszych i młodszych. Klimat jest niezwykły! Zobacz ZDJĘCIA 2 grudnia na gliwicki Rynek zawitał jarmark świąteczny. Jak co roku na odwiedzających czeka szereg atrakcji. - Rynek ożył, rozświetlając się magicznym blaskiem tysięcy lampek, a różnorodne propozycje gwiazdkowych prezentów kuszą już z daleka – zachęca gliwicki Urząd Miejski. 📢 11 najdroższych samochodów używanych w Opolu i w regionie. Jeśli nie masz pół miliona, to możesz najwyżej pooglądać [GRUDZIEŃ 2023] Dobra wiadomość jest taka, że sprzedający obniżyli ceny za niektóre z tych aut nawet o 70 tysięcy złotych. Nadal jednak trzeba mieć potężną sumę pieniędzy, żeby pozwolić sobie na zakup tych luksusowych samochodów. Zobacz, jakie najdroższe samochody używane są aktualnie do kupienia w Opolu i w województwie opolskim.

📢 Świąteczne ozdoby z szyszek DIY. Najmodniejsze dekoracje na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne stroiki z szyszek zrobisz sam – galeria zdjęć Świąteczne ozdoby z szyszek DIY są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY.

📢 Szczęśliwiec wydrapał w Opolu milion złotych w cashu. Wysoka wygrana w loterii. Gratulujemy! Szczęśliwiec zagrał w punkcie Lotto przy ul. Sosnkowskiego w Opolu. Wygrał w zdrapce Cash okrągły milion złotych. To główna wygrana w tej zdrapce. 📢 Zakład Ubezpieczeń Społecznych namawia emerytów i rencistów do zakładania elektronicznej wersji legitymacji. Jakie są korzyści? Od stycznia 2023 r. dostępna jest elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty ZUS. Z takiej wersji skorzystało dotychczas ponad 588 tys. seniorów. Można się nią posługiwać dodając ją w aplikacji mObywatel.

📢 Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Który jest najbogatszy, a który ma najmniejszy majątek? Mamy raport W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 05.12.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 05.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Nostalgiczne lata 90. Jeśli to pamiętasz, to miałeś fajne dzieciństwo. Zobacz kultowe zabawki [ZDJĘCIA] 05.12.2023 Zapraszamy do sentymentalnej podróży. Oto lista kultowych zabawek, przedmiotów, które skradły serca wszystkich dzieci z lat 80. i 90. To były absolutne hity dla młodego pokolenia. Które z nich pamiętasz? Być może masz te przedmioty w domu! 📢 TOP 10 szczytów w Beskidach na początek zimy, które można zdobyć łatwo, szybko i przyjemnie W ten weekend zima na całego zagości w Beskidach. Pada i będzie padać śnieg, temperatura na lekkim minusie, sporo chmur, ale - mimo to - warto wybyć z domu i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Jeśli ktoś nie ma pomysłu, jak spędzić sobotę czy niedzielę, powinien skorzystać z naszej propozycji i wybrać się w góry. Trzeba jednak pamiętać, że na wielu beskidzkich szlakach warunki są trudne, więc proponujemy 10 szczytów, które można zdobyć łatwo, lekko i przyjemnie. Oto one. Wystarczy kliknąć w GALERIĘ ZDJĘĆ!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 5.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 5.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Kobieta uczyła się jeździć na parkingu Carrefoura przy ul. Kolumny w Łodzi. Widok jak po przejściu tornada... ZDJĘCIA Wrześniowe zdarzenie na parkingu Carrefoura w Łodzi przy ul. Kolumny pamiętamy do dziś. To był szok, gdy pracownicy i klienci sklepu Carrefour przy ul. Kolumny w Łodzi szli o poranku do pracy. Wiaty do przechowywania wózków wyglądały jak po przejściu tornada. Wygięte stelaże, rozbite szyby i zmiażdżone wózki sklepowe - tak prezentował się parking sklepowy. Co tam się wydarzyło? - pytali. 📢 Horoskop codzienny na wtorek 5 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 5 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 5.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Nie żyją policjanci postrzeleni we Wrocławiu! Maksymilian F. usłyszy zarzut podwójnego zabójstwa. Grozi mu dożywocie! Tragiczne informacje! Nie żyje dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. W poniedziałek po południu policja najpierw informowała o śmierci asp. szt. Daniela Łuczyńskiego. Miał 45 lat. Dosłownie dwie godziny później na platformie X Polska Policja napisała o śmierci drugiego z mundurowych, Ireneusza, składając kondolencje rodzinie. 📢 Domy w górach na sprzedaż. Te są do kupienia na Dolnym Śląsku. Widoki jak w bajce! Ile trzeba zapłacić? Uciec od miejskiego zgiełku i posiadać dom w górach jest marzeniem wielu. Cudowne widoki, także zimą, bliskość przyrody i szlaków turystycznych - to główne zalety mieszkania w górach. Niestety, ceny do najniższych nie należą, choć i tu można natrafić na okazję. Ile kosztują górskie domy lub pensjonaty na Dolnym Śląsku? Sprawdź przykładowe ceny w galerii.

📢 Święto Światła w Kluczborku w śniegu, ale z rekordową frekwencją. Było pięknie! Tradycyjnie w pierwszą sobotę grudnia na rynku w Kluczborku odbyło się Święto Światła. Mimo prawdziwie zimowej pogody, uczestniczyły w nim tłumy mieszkańców. 📢 Tygrysiątka z opolskiego ZOO są już w głównym pawilonie. Każdy może je zobaczyć Odris, Odrus i Odraj to tygrysy, które w sierpniu urodziły się w opolskim ZOO. Ostatnie miesiące spędziły one w towarzystwie swojej mamy z dala od wzroku gapiów, jednak od poniedziałku (04.12) przeniesione zostały do głównego pawilonu, gdzie każdy może je zobaczyć.

📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich tak zachwyciło Chińczyków, że skopiowali je u siebie Urlop w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

📢 Rozbito grupę przestępczą, która produkowała olej odpadowy. W akcji brali udział funkcjonariusze z Opola Tymczasowo aresztowano 15 osób, zablokowano ponad 26 mln na rachunkach bankowych spółek i osób fizycznych oraz zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 27 mln złotych. To efekt zakrojonego na szeroką skalę śledztwa w sprawie wyłudzeń podatku VAT na sprzedaż towaru o wartości ponad 223 mln zł oraz oszustw związanych z olejem posmażalniczym. Brali w nim udział między innymi funkcjonariusze straży granicznej w Opolu, Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu i Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu. 📢 Piesi na Opolszczyźnie będą bezpieczniejsi. Przy drogach wojewódzkich powstanie siedem kilometrów nowych chodników Nowe chodniki zostaną zbudowane przy drogach wojewódzkich w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego”. Cała inwestycja kosztować będzie 30 milionów złotych. Tylko połowa tej kwoty pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

📢 Horoskop na drugą połowę grudnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na drugą połowę grudnia 2023 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy w zbliżającym się okresie świątecznym i sylwestrowym u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana?

📢 Święto "białych górników" na Opolszczyźnie. Tak przed laty wyglądała Barbórka w naszym regionie 4 grudnia przypada Barbórka, święto wszystkich górników. Także tych, którzy nie schodzą pod ziemię, by wydobywać surowce. Co nie oznacza, że ich praca jest mniej ciężka i niebezpieczna. Na tę okazję przypominamy m.in., jak w latach 70. wyglądała budowa jednej z największych cementowni - cementowni Górażdże - a także jak prezentowały się zakłady w Opolu: cementownie Groszowice i Odra. Mamy też zdjęcia z karczmy piwnej i kopalni kamienia wapiennego w Szymiszowie.

📢 Oto najlepsze żarty Zakładu Pogrzebowego A.S. Bytom. Niektórzy ludzie wciąż dalej dają się nabierać na ich dowcipy 4.12.2023 Na facebooku brylują od 2017 roku, od 2018 podbijają również twittera, a dodatkowo od 2019 można ich śledzić także na instagramie. To już prawie 6 lat od powstania profilu, który dostarcza Polakom niezwykłą dawkę humoru, a mowa oczywiście o Zakładzie Pogrzebowym A.S. Bytom. Dziś przygotowaliśmy dla Was najlepsze ich wpisy na facebooku, które zbierają po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy reakcji. Można się uśmiać, zapraszamy do naszej galerii! 29.03.2023 📢 W tych opolskich miastach dochody są największe. Poziom życia jest tu wyższy Na naszej liście TOP20 najbogatszych samorządów miejskich w 2023 roku są tylko cztery miasta na prawach powiatu. Z prestiżowego zestawienia wypadły między innymi Krapkowice, Kluczbork czy Olesno.

📢 Na Opolszczyźnie znów kształcą kolejarzy. Kędzierzyńska szkoła rozpoczyna współpracę z dwoma dużymi firmami Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu podpisał umowy partnerskie z DB Cargo Polska oraz DB Cargo Spedkol. 📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 4 grudnia 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna,, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 4 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 4.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Jezioro Pławniowickie w zimowej szacie zachwyca! Zobaczcie zdjęcia Jezioro w Pławniowicach jest jednym z najpiękniejszych miejsc na Śląsku. Kto powiedział, że zachwyca tylko latem? Zimą jest tu niezwykle urokliwie. Nasz fotoreporter Arkadiusz Gola uchwycił klimat tego miejsca. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Protesty mieszkańców przeciwko nowemu rozkładowi jazdy pociągów. Padają oskarżenia o dyskryminację regionu. Kto ma rację w tym sporze? Protesty mieszkańców Nysy wybuchły po ogłoszeniu nowego rozkładu jazdy pociągów, który zakłada likwidację bezpośrednich połączeń z Nysy do Wrocławia i zastąpienie ich linią z przesiadką. W sprawę zaangażował się burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, który stwierdził, że to Wrocław, a nie Opole są partnerem dla Nysy. Władze wojewódzkie krytykują Kolbiarza, a jego słowa nazywają hołdem lennym. 📢 Znamy datę otwarcia marketu Aldi w Opolu. To kolejny sklep, który w ostatnim czasie powstał w mieście. Będą kolejne Do rozbudowy przygotowuje się też Centrum Handlowe Turawa Park, remontowane jest kultowe SDH za Odrą, w którym otworzono już nowy supermarket. Pod koniec listopada ruszyła natomiast Ozimska Park.

📢 Zimowe Opole, jakiego już nie ma. Zamarznięta barka w Młynówce, słoń bawiący się w śniegu, łyżwiarze na Stawku Zamkowym. Piękne zdjęcia! W tym roku zima zaatakowała jeszcze jesienią. Opole przykryte jest grubą śnieżną pierzyną. Ale przed laty taka pogoda o tej porze roku nikogo nie dziwiła. Zobaczcie zdjęcia, jak kiedyś wyglądały zimy w Opolu. 📢 Opole zasypane śniegiem. Magiczne miasto w świątecznej szacie. Jakie atrakcje w niedzielę na Jarmarku Bożonarodzeniowym? Na opolskim Rynku trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Ponad sześćdziesięciu wystawców oferuje rękodzieło, ozdoby choinkowe czy świąteczne prezenty. Nie może zabraknąć też grzańca, gorącej czekolady oraz tradycyjnych przysmaków. Jakie atrakcje przygotowało jeszcze miasto? Sprawdźcie u nas program Jarmarku Bożonarodzeniowego.

📢 Świąteczna wioska powstała w Górażdżach. To 140 domków, pociągi, kilkaset figurek. Jej twórca mówi, że to prezent od niego dla mieszkańców Świąteczna wioska złożona ze 140 domków, dwóch pociągów, kilkuset figurek i tysięcy lampek, powstała w Górażdżach. Jak twierdzi jej twórca, to prawdopodobnie jedyna taka instalacja na Opolszczyźnie. Każdy może ją zobaczyć z bliska.

📢 Te lekarstwa są wycofane. Nie wolno ich zażywać, mogą ci zaszkodzić. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. GIF wycofał te leki! Te lekarstwa zostały zakazane i wycofane ze sprzedaży przez GIF. Sprawdź aktualny Rejestr Decyzji (RDG) Głównego Inspektora Farmaceutycznego i zobacz, czy wskazane leki nie znajdują się w twojej domowej apteczce. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Jakich sprzedaż została zakazana? Sprawdź aktualną listę! 📢 Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i okolic pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Ich sylwetki poznacie w naszej galerii.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Ruszył pierwszy etap remontu dworca kolejowego w Głubczycach. Będzie nowy dach, strop i elewacja Gmina Głubczyce wyłoniła wykonawcę stropu, dachu i części elewacji dworca kolejowego. Udało się to dopiero w trzecim przetargu. To pierwsza część remontu budynku. Pieniądze pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z którego gmina otrzymała 3,5 mln złotych. Kolejny przetarg będzie ogłoszony wiosną.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 To koniec prac archeologicznych w katedrze opolskiej. Jako jedyni mamy unikalne zdjęcia tego, jak teraz wygląda wnętrze kościoła W czwartek nastąpił odbiór końcowy prac badawczych w opolskiej katedrze. Oznacza to symboliczne przekazanie kluczy przez archeologów z Uniwersytetu Opolskiego, którzy przez ostatnie półtora roku prowadzili wyjątkowe badania na terenie świątyni. Redakcja nto posiada niepowtarzalne zdjęcia z tego, jak wygląda opolska świątynia w momencie zakończenia wszystkich prac archeologicznych.

📢 Horoskop roczny dla kobiet 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na 2024 rok dla kobiet. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą.

📢 Plebiscyt Hipokrates 2023. Nagrodziliśmy tych, którzy dbają o nasze zdrowie We wtorkowy wieczór (28.11) na Zamku w Mosznej odbyła się opolska gala plebiscytu Hipokrates 2023. W jej trakcie wręczylismy nagrody laureatom wojewódzkim i powiatowym tegorocznej edycji jednego z największych plebiscytów medycznych w Polsce. 📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Nowe fotoradary na drogach w województwie opolskim. Mierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz! Zobacz, gdzie stoją Na drogach w całym województwie opolskim stanęły nowoczesne fotoradary Mesta Fusion, które mierzą jednocześnie prędkość 32 samochodów. Zamontowane zostały także fotoradary nowej generacji Multiradar CD. Zobaczcie, w których punktach na Opolszczyźnie stanęły lub jeszcze staną nowe fotoradary. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Młody owczarek czekał na śmierć. Wolontariuszka walczyła o niego przez ponad 3 lata. Jest wyrok Działaczka opolskich animalsów pokochała Dina od pierwszej sekundy, gdy zobaczyła go na skraju życia i śmierci. Obiecała mu wtedy, że zrobi wszystko, by go uratować i nie pozwoli wrócił do piekła, które przeszedł. Dziś są niemal nierozłączni. Na wyrok w swojej sprawie Dino czekał przed budynkiem kluczborskiego sądu. 📢 Opole. Nie udało się uratować zaniedbanej Azy z gigantycznym guzem. Ale dzięki niej zdarzył się cud w schronisku! Pomoc dla suczki z 4-kilogramowym guzem przyszła za późno. Aza cieszyła się kochającym domem tylko przez 20 dni. Gdy odeszła, ci którzy ją przygarnęli mieli tylko jedno życzenie: stworzyć dom dla starego i najbardziej schorowanego zwierzaka, jaki czeka na pomoc. Takiego, który nie ma żadnych szans na adopcję. Dla 13-letniej Saby zdarzył się cud.

