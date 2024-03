Prasówka 7.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „TOP 25 najbogatszych Polaków w rankingu Forbesa 2024. Ich majątek przyprawia o zawrót głowy! W setce najbogatszych wielu Ślązaków”?

Prasówka 7.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 TOP 25 najbogatszych Polaków w rankingu Forbesa 2024. Ich majątek przyprawia o zawrót głowy! W setce najbogatszych wielu Ślązaków Co roku magazyn Forbes publikuje ranking 100 najbogatszych ludzi w Polsce. Lista ta zawiera nazwiska osób, które dysponują ogromnymi majątkami, wycenianymi na setki milionów, a nawet miliardy złotych. Kto zajmuje miejsca w TOP25 w 2024 roku najbogatszych i jakie są wartości ich majątków? Te liczby mogą przyprawić o zawroty głowy.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 7 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 7 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 7.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Zderzenie trzech samochodów na ważnej drodze wlotowej do miasta. Lexus, mazda i volkswagen uszkodzone Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w środę 6 marca na ul. Strzeleckiej w Opolu. W rejonie ronda Szczakiela, kierujący volkswagenem 45-latek najechał na tył lexusa.

Prasówka 7.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Renta wdowia w "modelu kroczącym". Kto może liczyć na nową rentę wdowią? Kiedy wejdzie w życie? To wiemy na ten moment! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

📢 Tu z okazji Dnia Kobiet badania zrobisz bez skierowania. Zadbaj o swoje zdrowie. Skorzystaj też z rad stylistki Chodzi o cytologię i test na HPV, które mogą uchronić panie przed poważnymi skutkami zachorowania, m.in. na raka szyjki macicy. Na uczestniczki wydarzenia będzie też czekał upominek i fachowe porady stylistki. 📢 Te SUV-y uchodzą za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [7.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni [7.03.2024] W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [7.03.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów [7.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Horoskop dzienny na jutro (7.03, czwartek). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Sprawdź horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co według horoskopu może się zdarzyć w czwartek 7.03.2024. Czy Cię to ucieszy? Sprawdź horoskop na jutro (czwartek, 7.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Podano datę tegorocznego festiwalu piosenki Opolu. Ruszają zapisy do koncertów Debiutów i Premier Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się od 31 maja do 2 czerwca 2024. To już 61 edycja tej imprezy. Telewizja Polska ogłosiła właśnie nabór do konkursów Premiery i Debiuty.

📢 Protest rolników w Warszawie. Na miejscu kilkuset gospodarzy i związkowców opolskiej "Solidarności" W stolicy kraju trwa potężny protest rolników. Wielką grupę pod Sejmem stanowią Opolanie. Wśród nich jest blisko 300 związkowców z "Solidarności". 📢 Zespół Harlem Globetrotters w kwietniu przyjedzie do Opola. W Stegu Arenie czeka nas wielkie koszykarskie widowisko Niezwykły pokaz z elementami koszykówki, gimnastyki i akrobatyki - taką atrakcję zapewni w Opolu zespół Harlem Globetrotters, który próbkę swoich możliwości zaprezentuje w Stegu Arenie w piątek 26 kwietnia. 📢 Janusze budownictwa w akcji. Oto absurdy budowlane jakich świat nie widział! Budownictwo to ciężki kawałek chleba. Na rynku możemy znaleźć wielu dobrych fachowców, ale ludzie nieraz chcą zaoszczędzić na kosztach i korzystają z usług mizernych budowlańców albo co jeszcze gorsze... na własną rękę. W naszej galerii znajdziecie największe absurdy budowlane, dobrej zabawy!

📢 Drogo jak u Górala. Najśmieszniejsze memy o góralach i cenach w Zakopanem i Tatrach. Naprawdę jest tak szybko? Zobaczcie najśmieszniejsze memy o góralach i cenach w Tatrach oraz w Zakopanem. Czy w górach jest naprawdę tak drogo? Aktorka Hanna Turnau nagrała filmik z misiem z Krupówek, który chce pieniędzy za nagranie, po raz kolejny wywołując dyskusję o cenach w górach. Czy naprawdę są takie wysokie? To NAJLEPSZE MEMY. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 06.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 06.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 06.03.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Niezłomni uciekali przez granicę, prosto w łapy UB. Tajemnice powojennej Nysy i operacji "Ssak" Brałem udział w akcji „Ssak” na terenie obszaru Nysy, Prudnika, Namysłowa, Niemodlina i Wrocławia – pisze anonimowy autor wspomnień, które dotarły do redakcji nto. Dziesiątki żołnierzy podziemia, uciekających po wojnie na Zachód przed komunistami, wpadły przy próbie przekroczenia granicy polsko–czechosłowackiej. Czy to była zaplanowana akcji komunistycznych władz bezpieczeństwa?

📢 Co dalej z PiS-em? Obecną kadencję w samorządzie przespało na wszystkich poziomach Znany krakowski historyk, prof. Andrzej Nowak, napisał felieton skierowany do władz Prawa i Sprawiedliwości. Domaga się zmian w partii, w tym ustąpienia z funkcji prezesa jej wieloletniego szefa i współzałożyciela Jarosława Kaczyńskiego. Ile ma racji i w jakim stanie jest dziś partia oraz jej opolskie struktury? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 06.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Horoskop codzienny na środę 6 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 6 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 6.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Transport w krzywym zwierciadle. Ilość absurdów sięga granic. Wpadlibyście na takie pomysły? Niektóre pomysły przechodzą ludzkie pojęcie. Tak jest zarówno w przypadku branży transportowej, ale również niektóre zwariowane pomysły przytrafiają się nam samym. W naszej galerii znajdziecie najlepsze memy oraz obrazki dotyczące szeroko pojętego transportu.

📢 Gwałt i morderstwo w centrum Warszawy. Kim jest Dorian S.? Dorian S., podejrzany o gwałt i morderstwo 25-letniej Białorusinki - która zmarła w następstwie napaści - został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Głos po zbrodni syna zabrał jego ojciec. "Dla was to jest sensacja, dla mnie tragedia" - napisał w oświadczeniu. 📢 Sztuka jest kobietą. Ponad 50 artystek prezentuje swoje prace w muzeum w Kluczborku Już po raz 22. panie z powiatu kluczborskiego prezentują swoje prace na wystawie „Sercem malowane. Twórcze pasje kobiet”. Ekspozycję można oglądać w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

📢 Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Oto jakie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Zobacz, na co trzeba uważać! Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać! 📢 Strzelecka Koalicja Obywatelska ogłosiła nazwiska kandydatów w wyborach samorządowych. O funkcję burmistrza powalczy Jan Wróblewski Koalicja Obywatelska oficjalnie rozpoczęła kampanię wyborczą w powiecie strzeleckim. Kandydatem na burmistrza Strzelec Opolskich jest Jan Wróblewski, wieloletni dyrektor strzeleckiego liceum. Ale KO liczy także na zdobycie większości w powiecie strzeleckim i tym samym objęcie kluczowych funkcji - w tym starosty strzeleckiego.

📢 Tanie domy i mieszkania od komorników. Najnowsze ogłoszenia sprzedaży nieruchomości [5.03.2024] Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl.

📢 Wakacje kredytowe przedłużone! Premier ogłasza: Zwiększyliśmy dostępność i rozmiary pomocy. Sprawdź, jak obliczysz swój dochód Projekt nowych wakacji kredytowych 2024 nareszcie ma szansę wejść w życie! Rząd we wtorek 5 marca przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Donald Tusk ogłasza zwiększenie dostępności wakacji od spłaty rat i pomoc m.in. osobom, które straciły pracę. Projektem zajmie się teraz Sejm. Jak wyliczyć swój dochód? Sprawdzamy na przykładzie pierwotnych założeń.

📢 Poznaj finalistki konkursu Polska Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród nich są piękne Opolanki Spośród ponad dwustu uczestniczek półfinałów Miss Województwa Dolnośląskiego wybrano finalistki. Na głównej gali wystąpi 28 finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego 2024 oraz 28 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich są także reprezentantki Opolszczyzny: Martyna De Cao z Głuchołaz i Julita Pulit z Paczkowa. 📢 Horoskop na kwiecień 2024. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga HOROSKOP na kwiecień 2024. Co wydarzy się w kwietniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na najbliższy miesiąc i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Stanisław Rakoczy skreślony z listy wyborczej. Szef ludowców w regionie: To szokujące Stanisław Rakoczy, były prezes PSL na Opolszczyźnie i doświadczony samorządowiec, został w ostatniej chwili wyrzucony z listy wyborczej w nadchodzących wyborach do sejmiku. Jego miejsce na liście zajmie teraz polityk Polski 2050. Ludowcy są oburzeni tą decyzją. 📢 Zawodnicy z Kluczborka wrócili z medalami z Mistrzostw Polski No GI Jiu Jitsu w Poznaniu Na XIV Mistrzostwach Polski BJJ w Poznaniu startowało ponad 1800 zawodników. Zawodnicy klubu Next Level Kluczbork odnieśli duże sukcesy.

📢 Najpiękniejsze i najdziwniejsze wozy strażackie. Ruszyły zapisy na Fire Truck Show 2024 Strażacy z OSP Główczyce już od kilkunastu lat organizują niezwykły zlot wozów strażackich. Na zlocie pod Dobrodzieniem można zobaczyć czerwone cacka od najstarszych do najnowszych. Fire Truck Show 2024 odbędzie się w dniach 3-5 lipca w Główczycach. Już można się zapisywać.

📢 Dzień Kobiet coraz bliżej. Tak żartujemy z naszych pań. Oto najlepsze memy 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To szczególny dzień, który bez wątpienia mężczyźni mają zapisany w kalendarzu grubą czcionką. Oczywiście ten dzień to również okazja do żartów. Internauci nie zawiedli. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę humoru!

📢 Nowe fotoradary na drogach Opolszczyzny. Mierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz! Sprawdź, gdzie stoją Na drogach w województwie opolskim stanęły nowoczesne fotoradary Mesta Fusion, które potrafią zmierzyć jednocześnie prędkość 32 samochodów. Zamontowane zostały także fotoradary nowej generacji Multiradar CD. Sprawdziliśmy, w których punktach na Opolszczyźnie stanęły lub jeszcze staną nowe fotoradary. 📢 10 lat po remoncie dworca PKP Kluczbork. Miał być hostel, kawiarnia i biura, a są pustki W grudniu minęło 10 lat od otwarcia dworca kolejowego w Kluczborku po kapitalnym remoncie, który pochłonął kilka milionów złotych. Plany na komercjalizację dworca były duże, ale nic z tego nie wyszło. Jedyny sklepik został zamknięty kilka lat temu. Takie problemy z zagospodarowanie dworców jest w wielu miastach.

📢 Zobacz 20 największych fuszerek budowlanych. Czy ten remont zrobili Pat i Mat? O dobrego fachowca jest bardzo trudno, o czym wie każdy, kto planuje remont. Terminy oczekiwania na fachowca są niemal tak długie, jak u lekarza specjalisty! Czas goni, więc niekiedy decydujemy się na fachowca z ogłoszenia, które ktoś nalepił na przystanku. Czasem robota takiej rzekomej złotej rączki ma opłakane efekty. Sami zobaczcie to na zdjęciach. 📢 Przejechał 25 tysięcy kilometrów, żeby odnaleźć swojego psa. Wzruszająca historia Niuni z dobrym finałem. "To jakbym stracił dziecko!" Ta historia to przykład, że pies może być najlepszym przyjacielem człowieka. Pan Grzegorz, aby odnaleźć ukochanego czworonoga, zwolnił się z pracy, nawet się zadłużył. Przejechał w poszukiwaniu swojego psa tysiące kilometrów. Po dwóch miesiącach poszukiwań odnalazł swojego pupila w gminie Polska Cerekiew.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 5 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 5 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 5.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Rzuć wszystko i wybierz się w góry! Takie widoki nieco ponad godzinę jazdy z Opola. To alternatywa dla szczytów w Górach Opawskich Zimę mamy teraz nad wyraz łagodną. Pogoda skłania do odbywania wycieczek. Warto skorzystać z tego i spędzić czas na łonie przyrody. Sporo wrażeń może dać wyprawa w góry, choćby w nasze najbliższe Góry Opawskie. Niekoniecznie musimy wybierać najpopularniejsze szlaki i szczyty.

📢 Poszukiwani listami gończymi przez opolską policję. Zobaczcie, co przeskrobali Skazani dopuścili się kradzieży, kierowania bez uprawnień oraz spowodowania wypadku komunikacyjnego. Tymczasem ukrywają się przed organami ścigania. Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 Horoskop na drugi tydzień marca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec Horoskop na drugi tydzień marca 2024. Co się wydarzy od poniedziałku (4.03) do niedzieli (10.03.) u wszystkich znaków zodiaku? Wróżka Expiria przygotowała niezwykły horoskop na zbliżający się tydzień. 📢 Kluczbork pamięta o Żołnierzach Niezłomnych. Tylu uczestników biegów jeszcze nie było W Kluczborku po raz 9. odbył się Bieg "Tropem Wilczym", którego celem jest upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych z antykomunistycznego podziemia. W imprezie wzięło udział grubo ponad 400 osób.

📢 100 biegaczy wystartowało spod młyna majora „Łupaszki”. Ta trasa jest wyjątkowa Stu uczestników stawiło się na starcie tegorocznego biegu Tropem Wilczym w Królowem pod Głubczycami. Miejsce, z którego wyruszali, jest szczególne. W tamtejszym młynie w 1947 roku przez kilka miesięcy ukrywał się bowiem mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, legenda antykomunistycznego podziemia. 📢 Targi egzotycznych zwierząt w Opolu przyciągnęły tłumy do CWK. Największe zainteresowanie budziły węże i pająki Do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu zjechali się w niedzielę 3 marca entuzjaści fauny z całego regionu. Targi egzotycznych zwierząt zaoferowały odwiedzającym okazję do bezpośredniego kontaktu z fascynującymi gatunkami zwierząt z najdalszych zakątków świata. Zobaczcie, co się działo tam w drugi dzień imprezy. 📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Kibice na meczu Odra Opole - Wisła Kraków. Spotkanie obserwowało na żywo ponad 3500 widzów Piłkarze Odry Opole przegrali domowy mecz 22. kolejki Fortuna 1 Ligi z Wisłą Kraków 1:2. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej, na których zasiadło aż 3513 widzów. 📢 15 miejsc w województwie opolskim, które warto zobaczyć. To pomysły na weekendową wycieczkę Szukasz pomysłu na spędzenie weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte wspaniałym klimatem i ciekawą historią. Poznaj 15 miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. To świetne pomysły na weekendową wycieczkę. 📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku.

📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Wołczyn Sosnowcem Opolszczyzny. Czy miasto na północy Opolszczyzny jest naprawdę miastem-memem? Tak jak Sosnowiec jest miastem-memem na Śląsku, tak niektórzy na Śląsku Opolskim śmieją się z Wołczyna. Oczywiście, że nie mają racji, chociaż miasto z prohibicją nie jest całkiem typowe. Sami zobaczcie te memy.

📢 Na tej porodówce rodzą mamy z trzech województw. Oddział noworodkowy w Oleśnie jest po gruntownym remoncie Oddział położniczo-noworodkowy w szpitalu powiatowym w Oleśnie jest jedyną porodówką na północy Opolszczyzny po tym, jak zlikwidowano oddziały w szpitalach w Kluczborku i w Namysłowie. Zobaczcie w galerii, jak wygląda porodówka w Oleśnie. 📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje. 📢 Azteka w Starych Budkowicach to była kultowa dyskoteka w regionie. Dzisiaj jest to opuszczony budynek Azteka w Starych Budkowicach przed laty byłą jedną z najpopularniejszych i największych dyskotek w województwie opolskim. Następnie działała jeszcze przez pewien czas działała pod szyldem Limonka. Później obiekt opustoszał. Przez lata był ulubionym celem wycieczek dla miłośników urbexu. Teraz jednak obiekt ma nowego właściciela i został zamknięty. Zobaczcie, jak opuszczona dyskoteka wygląda w środku.

📢 Karma wróci do ludzi spod tych znaków zodiaku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej!

📢 Horoskop zodiakalny na marzec 2024. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Waga 2.03.2024 HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu. 📢 100 najpiękniejszych kobiet z Dolnego Śląska. Które z nich przejdą do finału wyborów Miss Województwa Dolnośląskiego? Zobaczcie zdjęcia Już w sobotę (2 marca) odbędzie się półfinał tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród ponad 100 kandydatek zostaną wyłonione finalistki do tytułu. - Udział w konkursie pozwala na spełnienie marzeń - mówią organizatorzy. Zobaczcie zdjęcia kandydatek.

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Wybory 2024 w Kluczborku. To będzie pojedynek dwóch zawodników wagi ciężkiej. Jarosław Kielar vs. Piotr Pośpiech Przez lata podział polityczny w Kluczborku był stały: Jarosław Kielar był burmistrzem, a Piotr Pośpiech starostą. W poprzednich wyborach ugrupowanie Jarosława Kielara przejęło jednak władzę w powiecie. Teraz Piotr Pośpiech chce przejąć władzę w gminie. Zapowiada się ostra rywalizacja. Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej.

📢 To było pierwsze takie spotkanie przedsiębiorczych kobiet powiatu oleskiego. Zjechało się prawie 100 pań Okazją do zorganizowania konferencji pod hasłem „Przedsiębiorcze kobiety powiatu oleskiego" było 25-lecie powiatu. Ale ta impreza ma na stałe wejść do kalendarza, bo dzięki niej pomysłowe kobiety czyni z całe okolicy nie tylko mogą się poznać, ale także rozpocząć ze sobą współpracę. 📢 Autostrada A4 pod Wrocławiem 70 lat temu to zupełnie inne miejsce. Ani jednego samochodu, ale... dużo rowerów! Zobacz Ani jednego samochodu; a o korkach przez wypadek, natężenie ruchu czy przed wjazdem na bramki to już nie wspominając. Dziś trudno uwierzyć, ale tak naprawdę wyglądała autostrada A4 pod Wrocławiem. Wybrukowana i pusta, chyba, że odbywały się zawody kolarskie. Koniecznie zobacz archiwalne zdjęcia z lat 40. i 50. ubiegłego wieku.

📢 Największe absurdy służby zdrowia oczami internautów. Nie biorą jeńców. Oberwało się lekarzom Polacy dużo dyskutują na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszym kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii. 📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce. Przypomina słynną szkołę czarodziejów Zamek w Mosznej, położony na południu Polski, jest nie tylko imponującym zabytkiem architektury, ale również miejscem pełnym tajemnic i legend. Z 99 wieżami, malowniczym ogrodem i bogatym wnętrzem, Moszna przyciąga turystów z całego świata, którzy pragną odkryć jego niezwykłe piękno. 📢 MISTRZOWIE AGRO Doceń sołtysa i nominuj go do tytułu Sołtys Roku w wielkim plebiscycie Znasz sołtysa, który doskonale sprawdza się w roli gospodarza wsi i lidera sołeckiej społeczności? Doceń jego aktywność i zaangażowanie - nominuj go do tytułu Sołtys Roku 2024 w wielkim plebiscycie.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Jajcarze żartują z kotów. Kochamy je, ale potrafią nam dać popalić 23.02.2024 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Znajdź wymarzonego pupila. Te koty i psy szukają domu. Są do oddania za darmo 21.02.2024 W naszym regionie jest mnóstwo kotów i psów czekających na adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo. 📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania. 📢 Dzisiaj Walentynki! Tak internauci żartują ze święta zakochanych. Oto najlepsze memy Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych!

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI! Głosowanie na najlepszych w branży moto rozpoczęte! Oddaj swój głos lub zgłoś do akcji kandydata! Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne! 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Poznajcie nową Polską Miss oraz Polską Miss Nastolatek. W finale konkursu piękności wystąpiła Natalia Żołnieruk z Opola Nową Polską Miss została 23-letnia Justyna Haberka z Olkusza, natomiast Polską Miss Nastolatek 18-letnia Nikola Gradowska ze Starowej Góry. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych Polek z gali finałowej konkursu piękności, który zorganizowano we Wrocławiu. Do finału awansowała również kandydatka z Opola. 📢 Polska Miss 2023. Natalia Żołnieruk z Opola walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Poznajcie wszystkie kandydatki do korony [ZDJĘCIA] Już w najbliższą sobotę, czyli 25 listopada, poznamy najpiękniejszą Polską Miss na gali we Wrocławiu. W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny. To Natalia Żołnieruk z Opola.

📢 Szybki remont? Dobrze się zastanów. Oto największe wpadki budowlańców. Oni to naprawdę zrobili! Planujesz szybki remont? W takim razie dobrze się zastanów. Jeśli trafisz pod skrzydła nieodpowiedniego fachowca, twoim przeznaczeniem jest wpadka i budowlany bubel. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę. Zobacz efekty pracy najmniej utalentowanych budowlańców internetu. 📢 Lista nowych fotoradarów w województwie opolskim. W tym miejscu trzeba ściągnąć nogę z gazu 30.05.2023 Mamy najnowszą mapę fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości w województwie opolskim. Dane pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. 30.05.2023. 📢 Červenohorské sedlo to świetny punkt wypadowy na parogodzinną wycieczkę w góry. Poznaj czeskie Jeseniki! Masz czasem ochotę rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale świadomość kilkuset kilometrów drogi do pokonania jest jak kubeł zimnej wody na głowę? Możesz udać się w malowniczy zakątek Sudetów Wschodnich, które pozwolą na chwilę wytchnienia z dala od miasta. Červenohorské sedlo, zwane po polsku Przełęczą Czerwonogórską, to świetny punkt startowy nie tylko dla pieszych wycieczek w najwyższe partie Wysokiego Jesionika. Wartym odwiedzenia miejscem jest źródło Vřesová studánka. W galerii znajdziesz zdjęcia z tej malowniczej trasy.

📢 Najpiękniejsze nastolatki w Polsce. Finalistki konkursu Polska Miss Nastolatek 2022. Wśród nich Julia Kuszewicz z Opola [ZDJĘCIA] Polską Miss Nastolatek 2022 została natomiast 18-letnia Kalina Kosikowska z Bzowa (Kujawsko-Pomorskie). Tytuł I Polskiej Wicemiss Nastolatek otrzymała Julia Kuszewicz, 18-letnia maturzystka z Opola! Szukajcie jej na zdjęciach z numerem 21.

