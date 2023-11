Prasówka 7.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił!”?

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [7.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Memy o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się! Memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Czeskie ministerstwo zgodziło się na odkrywkową kopalnię przy polskiej granicy. Bo nie będzie oddziaływać na przyrodę i ludzi Ta inwestycja budzi duże obawy mieszkańców pogranicza. Czeskie Ministerstwo Środowiska uznało, że kopalnia kaolinu nie będzie oddziaływać negatywnie po polskiej stronie granicy i pozytywnie zaopiniowało wniosek firmy z Pragi. 📢 7 pięknych wsi na Pomorzu Zachodnim w sam raz na jesienny wypad. Oferują niezwykłe widoki i wspaniałe atrakcje Województwo zachodniopomorskie to malowniczy region w północno–zachodniej części Polski. Oprócz popularnych nadmorskich kurortów oferuje zwiedzającym mnóstwo innych atrakcji – te ukryte są jednak w niepozornych miejscowościach, które w rzeczywistości są prawdziwymi perłami turystycznymi. Odkryj 7 pięknych wsi Pomorza Zachodniego.

📢 Festiwal tańca w Wołczynie. Na parkiecie wystąpiło ponad 700 tancerzy z całej Polski Już po raz drugi w Wołczynie odbył się Ogólnopolski Festiwal Tańca „Smooth Move”. Wzięło w nim udział ponad 700 uczestników z 33 szkół tańca i domów kultury z całej Polski. Wystąpili oni w ponad 250 prezentacjach.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 07.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 07.11.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 6.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Nowy mural w Opolu. Tym razem powstał przy Bursie Zespołu Szkół Mechanicznych. Malowanie trwało ponad tydzień. Co przedstawia? W poniedziałek odsłonięto nowy mural przy Bursie nr II Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka w Opolu. To doskonały przykład, jak lokalna społeczność, przy wsparciu samorządu województwa opolskiego, może przemienić szary zakątek miasta w inspirujący obszar sztuki i kreatywności.

📢 Wołczyńska tężnia z prestiżowym, ogólnopolskim wyróżnieniem. Docenili ją urbaniści Tężnia w Wołczynie wraz z ogrodem halofitów została wyróżniona w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2023 roku. 📢 Nowi policjanci na Opolszczyźnie. Poznaj funkcjonariuszy, którzy strzec będą naszego bezpieczeństwa 25 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Teraz pojadą na półroczne przeszkolenie a następnie zasilą Komendę Miejską Policji w Opolu oraz jednostki powiatowe w regionie. 📢 Poszukiwani są przez opolską policję za kradzieże i oszustwa. Zobacz na zdjęciach, czy ich znasz Opolska policja opublikowała zdjęcia i dane kolejnych 3 przestępców, którzy powinni teraz odbywać karę w więzieniu. Jednak nie stawili się do zakładu karnego i ukrywają się. Kto ich widział, proszony jest o kontakt z policją.

📢 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Zobacz zdjęcia absolwentów z dawnych lat Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie to największa szkoła w mieście. Wypuściła już w świat ponad 11,5 tysiąca absolwentów, w tym pierwszego polskiego zwycięzcę słynnego Rajdu Dakar i jednocześnie trzykrotnego triumfatora najsłynniejszego rajdu świata. Pierwsza klasa techniku elektronicznego w historii oleskiej szkoły zorganizowała spotkanie klasowe. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Muniek Staszczyk z T. Love skończył 60 lat. To on rozsławił IV LO z Częstochowy. Zajrzyjcie z nami do najsławniejszego liceum w Polsce! IV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie to najstarsza szkoła w mieście, która ma wielką renomę i tradycję. Szkoła stała się jednak znana głównie dzięki Muńkowi Staszczykowi, który jest jej absolwentem. „Sienkiewicz” to szkoła znajdująca się niemal pod samą Jasną Górą, w której łączy się tradycję z wysokim poziomem nauczania. Zobaczcie, jak zmieniła się najstarsza częstochowska szkoła - KLIKNIJ W ZOBACZ GALERIĘ.

📢 Budowa supermarketu Aldi w Opolu. Prace są już na ukończeniu. Zakupy zrobimy jeszcze w tym roku Na budowie supermarketu Aldi w Opolu-Szczepanowicach trwają ostatnie prace wykończeniowe. Montowane jest wyposażenie sklepu, urządzane tereny zielone, kończy się budowa parkingu.

📢 Tak mieszkają Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Zobacz luksusowy dom „Lewego”. Tak żyją w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na co dzień żyją w słonecznej Hiszpanii. Zobacz ich luksusową posiadłości pod Barceloną, w której mieszkają z córkami. Tak pięknie się urządzili pod Barceloną Anna i Robert Lewandowscy! 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Horoskop na pierwsze półrocze 2024 r. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Rybyt, Baran 7.11.2023 HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

📢 Moda i uroda w PRL-u. W latach 60., 70. i 80.ubrania były inspirowane modą francuską. Kobiety chętnie odwiedzały fryzjerów i kosmetyczki Moda i uroda w PRL - jak wyglądała? W latach 60., 70. i 80 w sklepach brakowało wielu towarów, ale panie nie zapominały o modzie i urodzie. Przeciwnie - można nawet rzec, że dbały o nią z jeszcze większą starannością. Niemal każda szanująca się pani miała swoją maszynę do szycia, by urozmaicić garderobę. I marzyła o zakupach i zabiegach w jednym z 60 salonów państwowej „Mody Polskiej”. Kobiety dbały o styl i chętnie odwiedzały zakłady fryzjerskie, a nawet kosmetyczki, chociaż tych ostatnich było niewiele. Wybór kosmetyków był może niewielki, ale był na tyle duży, aby panie mogły o siebie zadbać. 📢 Tak wyglądał Kluczbork przed wojną. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach. Sporo się zmieniło przez blisko sto lat Tysiące archiwalnych fotografii udostępnia w swoich zbiorach Narodowe Archiwum Cyfrowe. Na zdjęciach danego Kreuzburga, czyli przedwojennego Kluczborka, można oglądać m.in. kluczborski rynek, XIV-wieczny Kościół Zbawiciela czy zespół kamieniczek Dwunastu Apostołów.

📢 Dorota Szelągowska kupiła dom na Costa del Sol. Tak się urządza w Hiszpanii córka Katarzyny Grocholi. Zobacz te wyjątkowe wnętrza – zdjęcia Dorota Szelągowska spontanicznie kupiła dom w malowniczej Hiszpanii. To już kolejna nieruchomość córki Katarzyny Grocholi, ale tym razem projektantka zdecydowała się na słoneczne Costa del Sol. Zobacz, jak wygląda hiszpańska willa prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”.

📢 38-letni kierowca z Lewina Brzeskiego jechał za szybko, był pijany i miał wyrok sądowy 38-letni kierowca volkswagena jechał za szybko, był pijany, a do tego złamał sądowy zakaz jazdy samochodem. 📢 Pijany kierowca w Prudniku zaparkował swój samochód na wysepce ronda 69-letni kierowca wjechał na rondo i nie zapanował nad wykonaniem ruchu okrężnego. Zamiast tego, wjechał prosto na wysepkę ronda i tam zakończył jazdę.

📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 14. kolejki Małapanew Ozimek objęła po 14. kolejce przodownictwo w tabeli BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. Wielkie strzelanie urządziła sobie z kolei w tej serii gier Stal Brzeg.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 6.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu?

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 6.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 6 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 6 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 6.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Od dzisiaj i wtorku kolejne zmiany organizacji ruchu. Będą dotyczyć ulicy Krawieckiej i północnej obwodnicy miasta Kierowcy poruszający się po Opolu nie mają w ostatnim czasie łatwego życia. Jednocześnie remontowane jest bowiem kilka istotnych pod względem komunikacyjnym ulic. To jednak nie koniec zmian w ruchu. Dzisiaj i jutro rozpoczną się kolejne prace, które wymuszą zmianę organizacji ruchu na dwóch kolejnych drogach.

📢 Politechnika Opolska wyprzedziła nawet Oksford Jako pierwsza uczelnia w regionie nie tylko została zakwalifikowana do prestiżowej Listy Szanghajskiej, najważniejszego rankingu na świecie w obszarze inżynierii mechanicznej, ale także wyprzedziła w tym zestawieniu nawet Oksford. Żadna polska uczelnia nie osiągnęła do tej pory tak wysokiego wyniku. 📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP w Opolu. Klomby pokrywane są już trawą z rolek. Na remont czeka lokomotywa Dzięki tej inwestycji Opole zyska kolejny zielony zakątek. Plac stanie się też wizytówką, którą zobaczą zaraz po wyjściu z dworca PKP czy centrum przesiadkowego, goście odwiedzający miasto. Uwaga! w poniedziałek 6 listopada drogowcy mają układać asfalt na budowanym prawoskręcie przy placu. Będzie ruch wahadłowy. 📢 Nowe cuda UNESCO w Europie. Lista pięknych miejsc, które warto zobaczyć – niedawno wzbogaciły słynną listę Niebanalne oraz niesamowicie interesujące – tak można określić obiekty, które niedawno wzbogaciły słynną na całym świecie listę. Ze wszystkich pozycji wybraliśmy najlepsze nowe cuda UNESCO w Europie, tworząc listę pięknych miejsc, które warto zobaczyć. To gotowe inspiracje na kolejne wyprawy po Starym Kontynencie – zobaczcie sami.

📢 Hale po inkubatorze w Polanowicach znalazły nabywców. Wkrótce otwarcie kolejnej firmy Gminie Byczyna udało się sprzedać wszystkie hale w Polanowicach, które miały wchodzić w skład Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Ostatni z inwestorów planuje otworzyć zakład na przełomie grudnia i stycznia. 📢 Relikwie błogosławionej rodziny Ulmów peregrynowały po parafiach diecezji opolskiej W parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku gościły relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Wydarzenie odbyło się w ramach peregrynacja relikwii po diecezji opolskiej.

📢 Wypadek na dk 46. Osobówka zderzyła się z jeleniem. Ruch jest wstrzymany w obu kierunkach Do zderzenia samochodu osobowego z przebiegającym przez jezdnię jeleniem doszło dzisiaj (05.11) około godziny 16:00 na drodze krajowej 46 w pobliżu miejscowości Jaczowice w gminie Niemodlin. Na miejscu pracują służby ratunkowe, ruch jest wstrzymany w obu kierunkach.

📢 Najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie. To gryfne frelki, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Będzie dużo śmiechu i dobrej muzyki. Oto lista koncertów i stand-upów na listopad w regionie Nadeszła prawdziwa jesień, przestawiliśmy zegarki i wieczory stają się coraz dłuższe. W tych okolicznościach ciekawym pomysłem może być wybranie się, któregoś dnia na dobry koncert czy występ stand-up. W poniższym zestawieniu przygotowaliśmy listę artystów, którzy w przeciągu najbliższego miesiąca zagrają w naszym regionie.

📢 Unikatowe zdjęcia Opola z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Tak przed II wojną światową wyglądała dzisiejsza stolica Opolszczyzny Dziś dajemy możliwość zobaczenia Opola, którego już nie ma: budynków, ulic, mostów i placów, które już nie istnieją lub zmieniły swoje oblicza. Fotografie sprzed 80 i więcej lat pokazują, jak kiedyś żyło się w Oppeln.

📢 Tyle zarabiają policjanci. Mundurowi mogą też liczyć na sporo dodatków. Sprawdźcie, czy warto zostać stróżem prawa Komendy wojewódzkie policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Ile zarabiają policjanci i jak dostać się do służby? Sprawdźcie. 📢 Osoby o takich imionach są wyjątkowo wierne! Tworzą trwałe związki i są lojalne wobec partnera. Zobacz listę Imiona kryją w sobie pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie zwracają uwagę na jego znaczenie. Chcą zapewnić sobie ich wierność, lojalność i oddanie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są wierne. Zobacz w naszej galerii imiona wiernych osób!

📢 Targowisko w Strzelcach Opolskich opustoszało w pierwszy dzień naliczania opłat według nowych zasad. W tym dniu mocno padało Pomimo protestów sprzedawców, gmina Strzelce Opolskie zmieniła zasady naliczania opłat za handel na targowisku. Teren został podzielony na sektory, a sprzedawcy są dokładnie rozliczani za każdą zajętą przestrzeń (także za postawiony samochód). W pierwszym dniu działania nowego systemu targowisko opustoszało. Nie wiadomo jednak, czy sprzedawców zniechęcił deszcz, czy też naliczanie opłat według nowych zasad. 📢 Najśmieszniejsze memy o Sosnowcu. Tutaj nawet trawa nie chce zapuścić korzeni na nowym stadionie O Sosnowcu znów zrobiło się głośno, a my mamy dla Was najzabawniejsze i najśmieszniejsze memy o tym mieście. Po meczach Rakowa Częstochowa w Lidze Europy, które odbywają się w Sosnowcu, miłośnicy piłki żartują z fatalnego stanu murawy, a portugalskie media piszą o "smutnym i ponurym mieście". Czy naprawdę w Sosnowcu nawet trawa nie chce zapuścić korzeni? Ależ skąd, to piękne miasto, ale pożartować nie zaszkodzi.

📢 Bezczelna manipulacja prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Włodarz miasta atakuje media i wprowadza w błąd opinię publiczną Prezydent miasta Opola zamieścił na swoim profilu facebookowym nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością informację, jakoby "redaktor naczelny nto przyznał się, że kłamał w artykułach". To bzdura, za rozpowszechnianie której poniesie konsekwencje prawne. 📢 Tak wyglądałoby dziś siedem cudów świata. Niezwykła praca naukowców Siedem cudów świata to budowle, które powstały tysiące lat temu, gdy technologia była na zupełnie innym poziomie niż obecnie, a i tak przez lata zachwycały swoją wielkością, majestatem i precyzją. Dziś prawie nie pozostał po nich żaden ślad, jednak naukowcy posiłkując się sztuczną inteligencją postanowili stworzyć możliwą wizualizację. Zobaczcie, jak wyglądałoby siedem cudów świata, gdyby przetrwały - oczywiście w idealnym stanie - do dziś!

📢 Pięknie ozdobione groby w Strzelcach Opolskich. Bliscy odwiedzali cmentarze z okazji uroczystości Wszystkich Świętych 1 listopada 2023 r. Mieszkańcy Strzelec Opolskich i okolicznych miejscowości tłumnie odwiedzają groby bliskich. Zapalili tysiące zniczy i ozdobili groby kwiatami. 📢 Poznaj finalistki konkursu Polska Miss 2023. Wśród nich piękna Opolanka. Natalia Żołnieruk z szansą na zdobycie tytułu najpiękniejszej Polki Natalia Żołnieruk jest w tym roku jedyną opolską finalistką w konkursie piękności Polska Miss 2023. Awansowała do ścisłego finału z grona ponad 8 tysięcy kandydatek! Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu.

📢 Oni odeszli w ostatnim roku. Opolscy samorządowcy, wykładowcy, społecznicy, duchowni i wielu innych Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, w którym wspominamy zmarłych bliskich. To również dobra okazja do przypomnienia o osobach znanych i szanowanych dla naszych społeczności. Politycy, samorządowcy, społecznicy, regionaliści, nauczyciele, badacze, księża. Wielu zasłużonych Opolan odeszło od nas w ostatnim roku. Oni zmarli w 2023 i pod koniec 2022 roku. W galerii zdjęć przypominamy sylwetki.

📢 Wielki powrót mody lat 80. Zobacz, jakie ubrania z tamtych czasów nosiły kobiety. Zainspiruj się i skompletuj swoją garderobę Co było modne w latach 80.? Odzież w klimacie z tej dekady jest znów na topie. Zobacz, jakie ubrania nosiło się w latach 80. Ich współczesne wersje znów można znaleźć na sklepowych półkach. 📢 Co można zrobić na obiad dla gości? 11 przepisów na pyszne dania na ciepło, które zachwycą twoją rodzinę i przyjaciół Spodziewasz się gości na Wszystkich Świętych, ale nie masz pomysłu na danie na ciepło? Zebraliśmy dla ciebie 11 przepisów, które zachwycą twoich gości. Wśród nich znajdziesz potrawy w tradycyjnym, jak i bardziej nowoczesnym wydaniu. Są też przepisy na szybko dla zabieganych. Wszystkie łączy to, że są pyszne i sycące oraz sprawdzą się na każdą okazję. Wypróbuj nasze przepisy na obiad dla gości.

📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie? Poznaj wskazówki opolskiego profesjonalnego grzyboznawcy W naszych lasach wysypało grzybami. Jest mokro i stosunkowo ciepło, a to sprawia, że grzybów jest bardzo dużo. O czym pamiętać podczas wyprawy na grzyby i gdzie na Opolszczyźnie można odbyć udane grzybobranie mówi nam Sabina Dąbrowska vel. Grzybowa, dyplomowany grzyboznawca. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej tegorocznych zbiorów.

📢 Tak wyglądało Opole na przedwojennych pocztówkach. Wyjątkowe zdjęcia stolicy regionu W galerii są też zdjęcia opolskiego Rynku z nieistniejącymi kamieniczkami, kolegiata Świętego Krzyża, która dziś jest katedrą, czy dzisiejszy kościół Franciszkanów, który w latach 1820 - 1945 był kościołem ewangelickim. 📢 Dzwonek jest dla nauczyciela! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o szkole, uczniach i nauczycielach Najlepsze i najśmieszniejsze memy o szkole tworzą oczywiście sami uczniowie. Mają oni bardzo celne obserwacje życia szkolnego, a przy tym obdarzeni są świetnym poczuciem humoru. Sami zobaczcie te zabawne memy.

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto memy o żonach i mężach! 18.10.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Internat na Struga został sprzedany za miliony. Tak wygląda w środku opuszczony budynek słynnej bursy [ZDJĘCIA] Po latach miasto Opole znalazło końcu nabywcę na dawną bursę, a potem dom studencki „Archimedes". Inwestor zapłacił ponad 7 milionów zł. Tuż przed sprzedażą weszliśmy do środka z aparatem fotograficznym, żeby zobaczyć, jak wygląda opuszczony od lat słynny internat przy ulicy Struga w Opolu.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 W latach 90. życie w Opolu płynęło wolniej. Tak wyglądał zwykły dzień w stolicy regionu Świeżo otwarty McDonald's, wyburzanie kamienicy przy hotelu Weneda, spacery przez Most Groszowy. Większość ulic, kamienic, bloków i skwerów wygląda znajomo. Ale miasto od tego czasu mocno się zmieniło. W naszej archiwalnej galerii zobaczycie, jak wyglądał zwykły dzień w Opolu w latach 90. 📢 HIPOKRATES 2023 Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie. Teraz czas na finał ogólnopolski! We wtorek, 31 października zakończyło się głosowanie w finale wojewódzkim, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłosili do nagród pacjenci. Teraz czas na finał ogólnopolski. Głosowanie będzie trwało do czwartku, 16 listopada. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia.

📢 Wyjątkowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Mosznej. Na kiermasz przybyło wielu mieszkańców regionu. Ceny zaskoczyły wielu odwiedzających Jarmark Bożonarodzeniowy na zamku w Mosznej odbył się po raz pierwszy w historii i jest już pewne, że był to jeden z najciekawszych kiermaszów świątecznych na Opolszczyźnie. Chociaż ceny niektórych produktów potrafiły mocno zaskoczyć, to chętnych było naprawdę sporo. 📢 Andrzej Duda: memory, five i stoki otwarte MEMY. Tak internauci żartują z lobbingu prezydenta Jarosław Gowin zdradził w Polsacie, że to prezydent Andrzej Duda zadzwonił do niego osobiście i zabronił zamykać narciarskie stoki. To nie mogło przejść niezauważone, tym bardziej że prezydent Duda znany jest ze swojej miłości do nart. Już wcześniej był nazywany pierwszym narciarzem RP. Czyżby lobbował we własnej sprawie? Tak to widzą internauci. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Rozpoczął się sezon grzewczy - straż apeluje o montaż czujek czadu