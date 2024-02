Prasówka 8.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na czwartek 8 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec”?

Prasówka 8.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na czwartek 8 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 8 lutego lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 8.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Takich długów nie musisz spłacać, bo się przedawniają w lutym 2024. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać pieniędzy? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Z baków ciężarówek ukradli prawie 2 tys. litrów paliwa. Wpadli na gorącym uczynku podczas kolejnej roboty Łupem przestępców padło łącznie blisko dwa tysiące litrów oleju napędowego wartego około 12 tys. złotych. Trzej mieszkańcy powiatu strzeleckiego wpadli na gorącym uczynku podczas kolejne próby kradzieży. Grozi im teraz kara nawet do 10 lat więzienia.

Prasówka 8.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Jesenikach ratownik górski znalazł na szlaku plecak. Służby w kilku czeskich powiatach ustalały losy 38-latka Niestety w górach turystom często brakuje wyobraźni i odpowiedzialności. Kilka dni temu w czeskich Jesenikach policja i ratownicy górscy poszukiwali 38-letniego mężczyzny, którego plecak odnaleziono na szlaku. Do ustalenia losów turysty zaangażowano służby w kilku górskich powiatach. W górach podejrzenie zagrożenia życia ludzkiego traktowane jest bardzo poważnie. Jak skończyła się ta historia?

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [8.02.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Tabele z wyliczeniami dla takiego wskaźnika zamieszczamy w galerii. 📢 Horoskop dzienny na jutro (8.02, czwartek). Które znaki zodiaku powinny zostać w domu? Poznaj horoskop na czwartek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się wydarzyć w czwartek 8.02.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (czwartek, 8.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Koniec europejskiego snu. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odpadła z Ligi Mistrzów Siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle ulegli na wyjeździe Halkbankowi Ankara 0:3 i tym samym nie zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Są kolejne pieniądze na renowację katedry opolskiej. Prace obejmą ścianę południową Katedra opolska otrzymała 3,5 mln na konserwację i renowację elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej. Prace mają rozpocząć się w marcu i potrwają do końca roku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Jak wzrosną świadczenia? Sprawdzamy stawki po pierwszej i drugiej waloryzacji Wartość inflacji za cały 2023 rok ma kluczowe znaczenie dla waloryzacji emerytur w bieżącym roku. Jak wzrosły ceny w 2023 roku? Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji emerytur 2024? GUS podał jedne z najważniejszych danych. O ile realnie wzrosną emerytury seniorów. Czy dojdzie w tym roku do drugiej waloryzacji emerytur?

📢 Ważna droga wojewódzka w Jemielnicy rozpada się na oczach kierowców. Nie tak dawno przeszła generalny remont Choć sezon zimowy wciąż trwa, to już widać, że na wiosnę drogowcy będą mieli ręce pełne roboty. Rozpada się m.in. droga wojewódzka nr 426 na wysokości Jemielnicy. Ale w podobnym stanie są także inne trasy 📢 LIDL wycofał te pączki tuż przed tłustym czwartkiem. Ostrzeżenie dla klientów Wojna między Lidlem a Biedronką trwa w najlepsze. Na wizerunek gigantów spożywczych wpływają także drobne wpadki. Tym razem to Lidl zdecydował się wycofać partię pączków, gdyż znajdował się tam składnik mogący wpłynąć niekorzystnie na osoby z nietolerancją laktozy.

📢 Pobił i znieważył policjantkę, usłyszał wyrok i zniknął. Wpadł poszukiwany listem gończym 42-latek Podczas interwencji 42-latek rzucił się z pięciami na policjantkę. Bił ją, szarpał i wyzywał. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Sąd skazał go na karę więzienia. Bandyta uciekł jednak przed wymiarem sprawiedliwości.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego.

📢 Dawid Tyszkowski to muzyczne odkrycie roku. Oszałamiająca kariera 21-latka z Wołczyna 21-letni Dawid Tyszkowski z Wołczyna został jednym z pięciu nominowanych do Odkryć Empiku w kategorii Muzyka. 21-latek z Wołczyna robi w oszałamiająco szybkim tempie karierę muzyczną. 📢 Janusze tatuażu. Cała klata do amputacji! Zobaczcie nowe dzieła tych "mistrzów" Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - tego jeszcze nie widzieliście!

📢 Nowe wyliczenia waloryzacji emerytur - tabela podwyżek. Ile otrzymają seniorzy? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Jakie będą stawki brutto i netto emerytur. Oto wyliczenia. 📢 Małgorzata Foremniak oraz Susan z „Gotowych na wszystko”, czyli Teri Hatcher na pokazie mody Marc Caina. Zobacz stylizacje z wydarzenia! Wczoraj (6 lutego) w Berlinie odbył się pokaz mody globalnej marki Marc Cain. Na wydarzeniu zawitały znane osobistości, w tym Małgorzata Foremniak w kolorowym, wzorzystym damskim garniturze, a także Teri Hatcher z córką, czyli odtwórczyni roli Susan z „Gotowych na wszystko”. Nie zabrakło też aktorki Anny Marii Siekluckiej oraz producentki Jolanty Trykacz. Zobacz stylizacje gwiazd i kreacje prezentowane na wybiegu!

📢 Chciał wysadzić dom doprowadzając do wybuchu 11-kilogramowej butli z gazem. Powstrzymali go mundurowi Praca policjantów nie należy do łatwych, a już na pewno nie jest to zajęcie przewidywalne. Kilka dni temu mundurowi z Głubczyc powstrzymali mężczyznę, który za pomocą odkręconej butli z gazem chciał wysadzić dom.

📢 Waloryzacja emerytur. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 W 2023 roku nie brakowało sukcesów w opolskim sporcie młodzieżowym. Reprezentanci kilkudziesięciu klubów zdobywali medale mistrzostw Polski Przedstawiciele kilkudziesięciu klubów z Opolszczyzny zdobywali w 2023 roku medale mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych. W załączonej galerii prezentujemy ich pełną listę, wymieniając zarazem konkretne osiągnięcia poszczególnych zawodników i zawodniczek. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 07.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Armia wietrzy magazyny. Trwa wielka wyprzedaż sprzętu wojskowego [7.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [7.02.2024]

📢 Rewolucja na lotnisku w Pyrzowicach. Nowoczesna metamorfoza, dzięki inwestycjom za 1,5 mld złotych. Szczegóły Lotnisko w Pyrzowicach do 2028 roku przejdzie transformację. Władze lotniska zaprezentowały program inwestycyjny na lata 2024-2028, na którego realizację przeznaczą blisko 1,5 mld złotych. Rozbudowane zostaną wszystkie strefy lotniska oraz wprowadzona zostanie nowa gałąź działalności, węzeł do przeładunku towarów i paliw, w oparciu o bocznicę kolejową. Najdroższą inwestycją, bo za kwotę 950 mln zł, będzie budowa nowego głównego terminala pasażerskiego. Jakie innowacje pojawią się na lotnisku w Pyrzowicach? Jakie są szczegóły wszystkich inwestycji? 📢 Nauczyciele nie gryzą się w język! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach W szkołach sporo się zmienia, ale są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Beka z walentynek. Tym razem oberwało się zakochanym. Oto najlepsze memy! 7.02.2024 Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych! 📢 Lokalne podtopienia na północy Opolszczyzny. Setki strażaków walczyło z żywiołem Niespokojną noc mieli strażacy i służby zarządzania kryzysowego w powiecie kluczborskim i oleskim w związku z intensywnymi opadami deszczu, wysokim stanem rzek oraz lokalnymi podtopieniami. Sytuacja jest już opanowana, ale woda spływająca z pól nadal stwarza zagrożenie.

📢 Zbiornik wodny w Otmuchowie będzie przez najbliższe dwa lata remontowany. Lustro jeziora zostanie poważnie obniżone Prawie 18 milionów złotych będą kosztować prace remontowe zapory czołowej i bocznych skarp zbiornika wodnego Otmuchów. To najstarsza tak wielka budowla wodna w regionie. Niebawem skończy 90 lat.

📢 Król latino wystąpił w Magnum Clubie. Skolim szalał i polewał ludzi szampanem [ZDJĘCIA] Na scenie Magnum Clubu wystąpił Skolim, czyli polski król latino. Jest to młody artysta, który który gromadzi na YouTube'ie milion odsłon. Publiczność w pierwszych rzędach skończyła imprezę mokra od szampana. Zobaczcie, jak było. 📢 Horoskop na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu. 📢 Oto wypadki w Polsce z lat 1920-1939 na archiwalnych zdjęciach Oto wypadki i katastrofy w Polsce na przedwojennych zdjęciach. Ruch na drogach, torach i w powietrzu w okresie międzywojennym był dużo mniejszy niż aktualnie. Dochodziło jednak do wielu wypadków, a nawet katastrof. Na miejsce przybywali dziennikarze ogólnopolskich mediów i relacjonowali te wydarzenia na łamach prasy. Zobaczcie zdjęcia wypadków i katastrof, do których doszło w latach 1920-1939 w Polsce. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu otrzymał od WOŚP-u darowizny. To sprzęt medyczny za blisko 10,5 miliona złotych Komora laminarna i aparat do bardzo szybkiego oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki trafiły do Zakładu Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. To dary od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Opolanie co roku hojnie wspierają akcję Jurka Owsiaka dla chorych dzieci.

📢 W nocy w Głuchołazach spłonął samochód. Strażacy podejrzewają zwarcie instalacji W poniedziałek (5 lutego) po godzinie 20.00 na ulicy Wieniawskiego w Głuchołazach wybuchł pożar samochodu osobowego. 📢 Pij na nadciśnienie i obrzęki. Najlepszy naturalny sposób to zioła. Zobacz skuteczne herbatki na obniżenie wysokiego ciśnienia krwi Zioła lecznicze pomagają przy nadciśnieniu – chorobie prowadzącej do zawału serca i udaru mózgu. By naturalnie obniżyć zbyt wysokie wartości ciśnienia tętniczego krwi i zmniejszać związane z nim obrzęki ciała, można sięgać po herbatki i napary. Zobacz, co pić przy nadciśnieniu.

📢 Babski Comber w Ozimku. Cleo, Rodowicz i Abba. Było na co popatrzeć! [ZDJĘCIA] Co to była za impreza! W Domu Kultury w Ozimku odbył się Babski Comber 2024. Tematem zabawy byli muzyczni idole. Uczestniczki wyglądały olśniewająco! 📢 Cementownia Silesia i domEXPO do wyburzenia? Komentarz Teresy Kudyby Opole, miasto na wapiennej skale Kalkbergu, to inkubator europejskiego przemysłu cementowego. Jedyną czynną spośród 9 historycznych cementowni Opola jest Odra, w tym roku obchodzi 150-lecie. Krajobraz dziedzictwa Portland cementu został w Opolu zatracony bezpowrotnie. 📢 Zobacz najpiękniejsze samochody elektryczne. Po drogach jeździ też auto napędzane wodorem Również po polskich drogach jeździ coraz więcej samochodów elektrycznych i hybrydowych. Jest też jeden model auta napędzanego wodorem, a to właśnie może być przyszłością motoryzacji. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze modele samochodów na prąd.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 6 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 6 lutego lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 6.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Nowy stadion w Opolu rośnie w oczach. Obiekt jest już oszklony i zadaszony. Teraz powstają drogi oraz parkingi Nowy stadion w Opolu ma pomieścić 11 600 widzów, a pod trzema trybunami mieścić się będą pomieszczenia dla piłkarzy, biura, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne czy toalety.

📢 Studniówki 2024. Ależ to był bal! Tak bawili się na studniówce uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych z Brzegu W sobotę (3 lutego) w brzeskiej restauracji Mario swoją studniówkę miał Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. To wyjątkowy dzień, w których maturzyści bawili się wspaniale. 📢 WomanGo! Gorące imprezy, a na nich najpiękniejsze kobiety w Opolu. TOP 33 najpiękniejszych Opolanek w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu imprezy trwają do białego rana. Bawią się na nich najpiękniejsze Opolanki. Olśniewają one urodą na klubowym parkiecie. Poznajcie najpiękniejsza dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie.

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Te miejsca poleca National Geographic w Beskidach! Co warto odwiedzić? [LISTA TOP 15] Zobacz ZDJĘCIA Województwo śląskie, z Beskidami na czele, zyskało uznanie National Geographic jako jedno z najbardziej fascynujących miejsc do odwiedzenia. Ten region to klejnot w polskiej koronie, oferujący niezliczone atrakcje, które zaspokoją pragnienia każdego podróżnika. Od malowniczych krajobrazów po znaczące punkty historyczne, Beskidy i okolice to kraina, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Odkryj niezwykłe Beskidy i zanurz się w fascynującej podróży po ich zakątkach! 📢 Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa - Pakosławice. Z jaką prędkością rolnicy będą mogli jeździć tam traktorami? W drugiej połowie tego roku do użytku zostanie oddany 7-kilometrowy przebudowany odcinek drogi krajowej 46 na odcinku Nysa - Pakosławice. Rolnicy już martwią się, na jakich zasadach będą mogli korzystać z tej trasy, którą muszą dojechać do swoich pól.

📢 Studniówka 2024. Ale szał! Licealiści ze Strzelec Opolskich pokazali jak się bawić na sto dni przed maturą Około 200 osób bawiło na studniówce Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich im. Władysława Broniewskiego. Impreza została zorganizowana w dyskotekowym stylu. Nie zabrakło także pokazowego poloneza.

📢 Studniówka Zespołu Szkół nr 2 w Kluczborku. Na ten bal uczniowie czekali pięć długich lat. Atmosfera była magiczna! W sobotę (3 lutego) maturzyści z Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku bawili się na studniówce w Restauracji „U Wąsińskich” w Oleśnie. 📢 Co za bal! Studniówka maturzystów z nyskiego "Rolnika". Tę noc zapamiętają na długo Uroczystym polonezem swoją studniówkę rozpoczęli uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, czyli z popularnego "Rolnika". Choreografia była niezwykle dopracowana. Duże wrażenie robiły także niecodzienne kreacje tegorocznych maturzystek i maturzystów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcie z tego balu.

📢 Gdzie na niedzielny obiad w Opolu i okolicy? Internauci radzą Większość z nas nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu czy schabowego. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy buszują po opolskich restauracjach. 📢 Tusia już po usunięciu 10-kilogramowego guza. Jej historia poruszyła mieszkańców Opolszczyzny. Jak jej właściciele mogli tego nie zauważyć? 7-letnia suczka Tusia, która przeszła przez trudne chwile swojego życia, teraz ma szansę na nowy początek. Po wielu latach cierpienia spowodowanego ogromnym guzem, który nie został wcześniej leczony przez jej właścicieli, Tusia w końcu otrzymała pomoc, na którą zasłużyła. 📢 Dla strażaków ochotników roku 2023 był spokojniejszy. Zanotowali znaczny spadek interwencji Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie była najbardziej zapracowaną jednostką ochotniczej straży w województwie opolskim w 2023 roku. Wysyłano ją do akcji średnio co trzy dni. Pozycję lidera w rankingu wyjazdów utrzymuje drugi raz z rzędu.

📢 To są najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę TOP 20. Ranking za rok 2023 Już po raz trzeci stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Ranking co roku cieszy się bardzo dużą poczytnością i jest przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy, czasem bardzo naprawdę ostrych. Zobaczcie nowe zestawienie wpływowych postaci na kluczborskiej scenie. 📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Mieścił się w dawnym więzieniu. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia z imprez i koncertów WOŚP To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie. Organizowano tutaj koncerty rockowe, w tym koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był prosta: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! Zobaczcie zdjęcia z tych legendarnych imprez.

📢 Studniówka CKZiU w Strzelcach Opolskich 2024. Uczniowie szaleli na parkiecie w dyskotekowym stylu W sobotę (27 stycznia) na swojej zabawie studniówkowej bawili się uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, czyli tzw. „Metalówy". Imprezę zorganizowano w restauracji Urban w Łaziskach. 📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Seria kolejnych meczów kontrolnych za czołowymi piłkarskimi zespołami z Opolszczyzny [WYNIKI - AKTUALIZACJA] Prezentujemy wyniki zimowych meczów kontrolnych, które zostały już rozegrane przez zespoły z Opolszczyzny występujące w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, a także harmonogramy tego, co je jeszcze w najbliższych tygodniach czeka. 📢 Wojskowe prezenty w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i okolic pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Ich sylwetki poznacie w naszej galerii. 📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt w okazyjnych cenach. Są m.in. samochody, sprzęt sportowy, narzędzia czy drewno na opał 13.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 13.11.2023

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, materiały budowlane, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 4.07.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz materiały budowlane. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 4.07.2023 r.

📢 Oto najbardziej wpływowi ludzie z Olesna i powiatu oleskiego. Zobacz listę TOP 20 [RANKING 2023] Po raz drugi stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Oleśnie i powiecie oleskim. Przed rokiem ranking cieszył się ogromną popularnością i był przedmiotem wielu dyskusji. Ranking to tylko zabawa, ale zawsze wzbudza wiele komentarzy. Zobaczcie, czy trafnie dokonaliśmy oceny. 📢 Najlepsze pączki w Opolu. Gdzie kupić pączki na Tłusty Czwartek? 13 miejsc, które polecają internauci nto i Opole Nasze Miasto! Dzisiaj najsłodszy i najpyszniejszy dzień w roku, czyli tłusty czwartek. Poprosiliśmy internautów o poradę, w której cukierni w Opolu kupimy najlepsze pączki. Zobaczcie zestawienie internautów nto. Trzy ostatnie zdjęcia w naszej galerii to cukiernie, które otrzymały najwięcej Waszych głosów!

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich