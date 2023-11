Prasówka 8.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [8.11.2023]”?

Prasówka 8.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [8.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Muniek Staszczyk z T. Love skończył 60 lat. To on rozsławił IV LO z Częstochowy. Zajrzyjcie z nami do najsławniejszego liceum w Polsce! IV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie to najstarsza szkoła w mieście, która ma wielką renomę i tradycję. Szkoła stała się jednak znana głównie dzięki Muńkowi Staszczykowi, który jest jej absolwentem. „Sienkiewicz” to szkoła znajdująca się niemal pod samą Jasną Górą, w której łączy się tradycję z wysokim poziomem nauczania. Zobaczcie, jak zmieniła się najstarsza częstochowska szkoła - KLIKNIJ W ZOBACZ GALERIĘ.

📢 Memy o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się! Memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Oto dojrzała Teresa Werner odkrywa swoje seksowne ciało! To niesamowite, że tak wygląda 65-letnia artystka 7.11.2023 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie. 📢 SUV-y o wyjątkowo niskiej awaryjności. Które modele warto przemyśleć? Zapoznaj się z najnowszym raportem ADAC 2023 Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 7.11.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Mieszkańcy Starego Olesna protestują przeciwko budowie wytwórni asfaltu. Ma powstać obok ośrodka wypoczynkowego 512 mieszkańców podpisało petycję do burmistrza Olesna, w której wyrażają sprzeciw wobec planów budowy wytwórni mas bitumicznych w Starym Oleśnie. Wytwórnia asfaltu ma powstać tuż obok plaży ośrodka wypoczynkowego.

📢 Dorota Szelągowska kupiła dom na Costa del Sol. Tak się urządza w Hiszpanii córka Katarzyny Grocholi. Zobacz te wyjątkowe wnętrza – zdjęcia Dorota Szelągowska spontanicznie kupiła dom w malowniczej Hiszpanii. To już kolejna nieruchomość córki Katarzyny Grocholi, ale tym razem projektantka zdecydowała się na słoneczne Costa del Sol. Zobacz, jak wygląda hiszpańska willa prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 7.11.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 7.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 7.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu.

📢 BMW rozbiło się na betonowym płocie. Ranny kierowca trafił do szpitala. Do wypadku doszło w Kurzniach w powiecie opolskim Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło we wtorek 7 listopada w Kurzniach w gminie Popielów. Pogotowie ratunkowe zabrało ją do szpitala. 📢 Tych zdjęć nikt nie miał prawa oglądać. Widać na nich, jak bawi się polska mafia Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka.

📢 Polska królowa na tronie w sombrero. Iga Świątek wróciła na tenisowy szczyt GALERIA z CANCUN Wielki triumf Igi Świątek w Cancun! Raszynianka jest drugą Polką w historii, po krakowiance Agnieszce Radwańskiej (2015), która wygrała turniej WTA Finals. Po meczu z Jessicą Pegulą, którą pokonała 6:1, 6:0, na kort wyszli mariachi, a tenisistkom założono na głowy meksykańskie sombrera. Obejrzyjcie zdjęcia z Cancun w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Nowe podatki od nieruchomości. Kilka czy kilkanaście groszy więcej za każdy metr mieszkania. Dla ludzi to bolsna podwyżka Już kilkanaście opolskich gmin przyjęło stawki podatków od nieruchomości na rok 2024. Mało kto decyduje się na wprowadzenie stawek maksymalnych, ale czeka nas wzrost od 5 do nawet 15 procent podatku za mieszkanie, lokal gospodarczy czy grunt.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Oto nowi policjanci i policjantki z garnizonu opolskiego. Teraz jadą na szkolenie 25 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Teraz pojadą na półroczne przeszkolenie a następnie zasilą Komendę Miejską Policji w Opolu oraz jednostki powiatowe w regionie.

📢 W Praszce odbywają się ciekawe wydarzenia dla rodziców i całych rodzin. Wstęp wolny Koło Praszka Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” organizuje bezpłatne warsztaty dla rodziców oraz rodzinne spotkania integracyjne. Są one otwarte dla wszystkich chętnych.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 7.11.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 7.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 7.11.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 PlusLiga. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała z beniaminkiem PlusLigi. To jednak nie była sensacja Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle dość nieoczekiwanie uległa u siebie 1:3 zespołowi Exact Systems Hemarpol Częstochowa w 4. kolejce PlusLigi. Patrząc jednak na jej skład ...

📢 Tak żyła polska mafia w latach 90. ubiegłego wieku. Luksusowe życie bossów i gangsterów nawet dziś robi wrażenie [PRYWATNE ZDJĘCIA] Piękne kobiety, absurdalnie drogie jak na tamte czasy samochody, luksusowe, pięknie położone rezydencje z basenami... Jednym słowem niewyobrażalne bogactwo - lecz zdobyte na haraczach. Tak wyglądało życie polskich mafiosów w latach 90. Kulisy życia gangsterów ujawnił na zdjęciach Jarosław S. pseudonim Masa, jeden z kluczowych świadków w procesach Pruszkowa.

📢 Nowy mural w Opolu. Tym razem powstał przy Bursie Zespołu Szkół Mechanicznych. Malowanie trwało ponad tydzień. Co przedstawia? W poniedziałek odsłonięto nowy mural przy Bursie nr II Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Osmańczyka w Opolu. To doskonały przykład, jak lokalna społeczność, przy wsparciu samorządu województwa opolskiego, może przemienić szary zakątek miasta w inspirujący obszar sztuki i kreatywności.

📢 Wołczyńska tężnia z prestiżowym, ogólnopolskim wyróżnieniem. Docenili ją urbaniści Tężnia w Wołczynie wraz z ogrodem halofitów została wyróżniona w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2023 roku. 📢 Poszukiwani są przez opolską policję za kradzieże i oszustwa. Zobacz na zdjęciach, czy ich znasz Opolska policja opublikowała zdjęcia i dane kolejnych 3 przestępców, którzy powinni teraz odbywać karę w więzieniu. Jednak nie stawili się do zakładu karnego i ukrywają się. Kto ich widział, proszony jest o kontakt z policją.

📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 14. kolejki Małapanew Ozimek objęła po 14. kolejce przodownictwo w tabeli BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. Wielkie strzelanie urządziła sobie z kolei w tej serii gier Stal Brzeg. 📢 ZUS w Opolu wypłaca coraz więcej emerytur polsko-niemieckich. Sprawdź, kto ma prawo do świadczeń z Niemiec? Każdy, kto nawet przez kilka miesięcy pracował legalnie w Niemczech, ma prawo również do niemieckiej emerytury. Na Opolszczyźnie już kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców dostaje polsko-niemieckie emerytury. 📢 Te widoki robią wielkie wrażenie. Odra i opolskie mosty widziane z lotu ptaka Korzystając z pięknej pogody w Opolu wybraliśmy się nad Odrę. Tam udało nam się uchwycić kilka niezwykłych kadrów znad tej opolskiej rzeki. Możecie je zobaczyć w galerii zdjęć. Na szczególną uwagę naszym zdaniem zasługują zdjęcia trzech mostów, nad którymi udało nam się przelecieć.

📢 Jazzobranie 2023. Na festiwal do Olesna przyjeżdża Marcin Kydryński oraz jazzowa gwiazda z USA. Alfredo Rodriguez zagra z młodymi muzykami Nominowany do nagrody Grammy Alfredo Rodríguez będzie we wtorek (7 listopada) gwiazdą wieczoru festiwalu Jazzobranie w Oleśnie. Szykuje się wyborna jazzowa uczta dla fanów cyklu „Siesta" Marcina Kydryńskiego, który również będzie na oleskim festiwalu.

📢 Politechnika Opolska wyprzedziła nawet Oksford Jako pierwsza uczelnia w regionie nie tylko została zakwalifikowana do prestiżowej Listy Szanghajskiej, najważniejszego rankingu na świecie w obszarze inżynierii mechanicznej, ale także wyprzedziła w tym zestawieniu nawet Oksford. Żadna polska uczelnia nie osiągnęła do tej pory tak wysokiego wyniku. 📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP w Opolu. Klomby pokrywane są już trawą z rolek. Na remont czeka lokomotywa Dzięki tej inwestycji Opole zyska kolejny zielony zakątek. Plac stanie się też wizytówką, którą zobaczą zaraz po wyjściu z dworca PKP czy centrum przesiadkowego, goście odwiedzający miasto. Uwaga! w poniedziałek 6 listopada drogowcy mają układać asfalt na budowanym prawoskręcie przy placu. Będzie ruch wahadłowy. 📢 Wypadek na dk 46. Osobówka zderzyła się z jeleniem. Ruch jest wstrzymany w obu kierunkach Do zderzenia samochodu osobowego z przebiegającym przez jezdnię jeleniem doszło dzisiaj (05.11) około godziny 16:00 na drodze krajowej 46 w pobliżu miejscowości Jaczowice w gminie Niemodlin. Na miejscu pracują służby ratunkowe, ruch jest wstrzymany w obu kierunkach.

📢 Najpiękniejsze Ślązaczki na Instagramie. To gryfne frelki, od których nie oderwiecie wzroku. Ślązaczki są najpiękniejsze! Zobaczcie te gryfne frelki! Ślązaczki są najpiękniejsze na świecie - nikt nie ma co do tego wątpliwości. Piękne kobiety z naszego regionu chętnie dzielą się na Instagramie zdjęciami wykonanymi w najbardziej charakterystycznych miejscach województwa śląskiego. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia Ślązaczek zamieszczone na Instagramie.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Unikatowe zdjęcia Opola z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Tak przed II wojną światową wyglądała dzisiejsza stolica Opolszczyzny Dziś dajemy możliwość zobaczenia Opola, którego już nie ma: budynków, ulic, mostów i placów, które już nie istnieją lub zmieniły swoje oblicza. Fotografie sprzed 80 i więcej lat pokazują, jak kiedyś żyło się w Oppeln.

📢 Kradzieże w prudnickim DPS. Sądowy finał po 8 latach od ujawnienia procederu. Sąd kazał zwracać kasę Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ostatecznie uznał winę dwóch byłych pracownic prudnickiego Domu Pomocy Społecznej. Przez kilka lat z magazynu domu seniora ginęły towary, a księgowość płaciła za lipne faktury. 📢 Prawne kontrowersje wokół dodatków dla nauczycieli. Dyrektorzy w Prudniku wstrzymali wypłaty. Czekają na stanowisko MEN Od września i października nauczyciele prowadzący indywidualne zajęcia rewalidacyjne z uczniami o specjalnych potrzebach w gminie Prudnik nie dostają za to dodatku. Dyrektorzy szkół czekają na opinię ministerstwa, która rozstrzygnie wątpliwości prawne. 📢 Targowisko w Strzelcach Opolskich opustoszało w pierwszy dzień naliczania opłat według nowych zasad. W tym dniu mocno padało Pomimo protestów sprzedawców, gmina Strzelce Opolskie zmieniła zasady naliczania opłat za handel na targowisku. Teren został podzielony na sektory, a sprzedawcy są dokładnie rozliczani za każdą zajętą przestrzeń (także za postawiony samochód). W pierwszym dniu działania nowego systemu targowisko opustoszało. Nie wiadomo jednak, czy sprzedawców zniechęcił deszcz, czy też naliczanie opłat według nowych zasad.

📢 Kluczbork Trails. W Kluczborku otwarto trasy rowerowe MTB. Każdy może z nich korzystać za darmo Trasy rowerowe zbudowano w Parku Miejskim na Leśnej Górce w Kluczborku. To kolejna inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta w Kluczborku. 📢 Tak wyglądałoby dziś siedem cudów świata. Niezwykła praca naukowców Siedem cudów świata to budowle, które powstały tysiące lat temu, gdy technologia była na zupełnie innym poziomie niż obecnie, a i tak przez lata zachwycały swoją wielkością, majestatem i precyzją. Dziś prawie nie pozostał po nich żaden ślad, jednak naukowcy posiłkując się sztuczną inteligencją postanowili stworzyć możliwą wizualizację. Zobaczcie, jak wyglądałoby siedem cudów świata, gdyby przetrwały - oczywiście w idealnym stanie - do dziś! 📢 Halloween w Magnum Clubie. Te halloweenowe przebrania robiły największe wrażenie [ZDJĘCIA] Fantazyjne stroje, oryginalne makijaże i szalony wieczór. Tak wyglądała impreza Halloween Night w Magnum Clubie. Zobaczcie zdjęcie w naszej galerii.

📢 Budowa Centrum Przesiadkowego Opole Południe. Widać już zarys przyszłych parkingów i dróg dojazdowych. Tak wygląda postęp prac Na Centrum Przesiadkowe Opole Południe składać się będzie parking na 350 samochodów osobowych i autobusów, przystanki MZK oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Natomiast na wydzielonym placu będą mogły stać pojazdy typu food truck. 📢 Zasiłek pogrzebowy 2023. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy z ZUS i komu zwracane są koszty pogrzebu [INFORMATOR] Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2023 roku i komu przysługuje to świadczenie? Czy trzeba składać wniosek i kiedy ZUS wypłaci pieniądze? ZUS przypomina, że jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Ta koloryzacja włosów odejmie ci 10 lat – nada skórze blasku i odwróci uwagę od zmarszczek. Sprawdź najmodniejszy blond 2023 roku Jest słodki, wygląda apetycznie i większość osób nie może się powstrzymać przed jego zjedzeniem. Taki jest właśnie karmel. A co byście powiedziały na włosy w tym odcieniu? Karmelowy blond to hit salonów fryzjerskich. Zobacz, komu pasuje i jak go uzyskać.

📢 Pięknie ozdobione groby w Strzelcach Opolskich. Bliscy odwiedzali cmentarze z okazji uroczystości Wszystkich Świętych 1 listopada 2023 r. Mieszkańcy Strzelec Opolskich i okolicznych miejscowości tłumnie odwiedzają groby bliskich. Zapalili tysiące zniczy i ozdobili groby kwiatami. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Oni odeszli w ostatnim roku. Opolscy samorządowcy, wykładowcy, społecznicy, duchowni i wielu innych Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, w którym wspominamy zmarłych bliskich. To również dobra okazja do przypomnienia o osobach znanych i szanowanych dla naszych społeczności. Politycy, samorządowcy, społecznicy, regionaliści, nauczyciele, badacze, księża. Wielu zasłużonych Opolan odeszło od nas w ostatnim roku. Oni zmarli w 2023 i pod koniec 2022 roku. W galerii zdjęć przypominamy sylwetki.

📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie? Poznaj wskazówki opolskiego profesjonalnego grzyboznawcy W naszych lasach wysypało grzybami. Jest mokro i stosunkowo ciepło, a to sprawia, że grzybów jest bardzo dużo. O czym pamiętać podczas wyprawy na grzyby i gdzie na Opolszczyźnie można odbyć udane grzybobranie mówi nam Sabina Dąbrowska vel. Grzybowa, dyplomowany grzyboznawca. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej tegorocznych zbiorów.

