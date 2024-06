Prasówka 9.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrzeżenie GIS 9.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 9.06.2024”?

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 9 czerwca 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP dzienny na niedzielę 9 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 9 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [9.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

Dzień Otwarty w Cementowni Odra. Mieszkańcy zgłębili tajemnice produkcji cementu Cementownia Odra otworzyła swoje bramy dla ponad setek odwiedzających podczas Dnia Otwartego, który stał się nie tylko okazją do zobaczenia zakładu od środka, ale także do zgłębienia tajników produkcji cementu. Podobnie jak w latach ubiegłych, wydarzenie przyciągnęło tłumy zainteresowanych, którzy mieli szansę poznać z bliska procesy technologiczne oraz skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję.

📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne. 📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się dużym uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Horoskop dzienny na 9.06 (jutro, niedzielę). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Zobacz horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Sprawdź, co według horoskopu wydarzy się w niedzielę 9.06.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 9.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Mistrzowie Agro 2024. Podczas Opolagry poznaliśmy zwycięzców naszego plebiscytu Podczas Opolagry w Kamieniu Śląskim odbyła się uroczysta gala podsumowująca plebiscyt „Mistrzowie Agro 2024”. Organizatorem wydarzenia była Nowa Trybuna Opolska, a jego celem było wyróżnienie osób i organizacji, które w minionym roku wniosły szczególny wkład w rozwój rolnictwa i społeczności wiejskich na terenie województwa opolskiego.

📢 Opolagra 2024. Największa wystawa rolnicza w Polsce zgromadziła tłumy odwiedzających. Tak było drugiego dnia imprezy Na lotnisku w Kamieniu Śląskim trwa 19. edycja Opolagry, największej wystawy rolniczej w Polsce, która zakończy się w niedzielę. Tłumy odwiedzających przybyły zobaczyć najnowsze innowacje w technice rolniczej i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Ta impreza udowadnia, że nie trzeba być rolnikiem, aby z całą rodziną miło spędzić dzień na targach rolniczych.

📢 Wiadomo gdzie mogą wystąpić w nocy burze, a gdzie grad. Powiedział o tym synoptyk W nocy z soboty na niedzielę mogą wystąpić burze z opadami deszczu, a na południowym wschodzie także gradu - poinformowała synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.

📢 Największe i najdroższe maszyny rolnicze w Polsce. Takie ciągniki, kombajny i inne pojazdy przyjechały na targi Opolagra 2024 Tysiące mieszkańców regionu zwiedzają targi rolnicze Opolagra 2024, które trwają w Kamieniu Śląskim. Uwagę zwiedzających przykuwają największe i najdroższe maszyny rolnicze. 📢 25. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego w Prudniku. Rękodzielnicy potrafią robić cuda Ponad 220 wystawców - artystów, rzemieślników, twórców ludowych i nieprofesjonalnych - wystawia swoje działa na targach w Prudniku. W tym roku impreza ma charakter jubileuszowy.

📢 Horoskop codzienny na sobotę 8 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 8 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 8 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Tak Polacy kłócą się ze swoimi sąsiadami. Oto najlepsze memy o sąsiedzkich relacjach Internauci uwielbiają tworzyć memy. Tym razem oberwało się Polakom, którzy toczą batalię ze swoimi sąsiadami. Nie wszyscy mamy dobrych sąsiadów, jak również nie wszyscy jesteśmy sami dobrymi sąsiadami. W naszej galerii znajdziecie najlepsze memy.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 8.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 8.06.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 8.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Sąsiedzi piszą do "jurnej sąsiadki". Zobacz najlepsze ogłoszenia z łódzkich klatek schodowych bloków, wieżowców, kamienic ZDJĘCIA 8.06.2024 Co też ludzie potrafią napisać na klatkach schodowych! W Łodzi coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się bardzo ciekawe ogłoszenia, które sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. I korespondencja ta w wielu przypadkach okazuje się bardzo zaskakująca! 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Płk Grzegorz Oskroba pożegnał się z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów w Brzegu. Nowym dowódcą został płk Krzysztof Jaroszek 7 czerwca płk Grzegorz Oskroba, dotychczasowy dowódca 1. Brzeskiego Pułku Saperów pożegnał się z jednostką. Uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy i pożegnanie ze sztandarem odbyło się na placu apelowym pułku. 📢 Kongres Polskiej Chemii: Grupa Azoty ma pomysł, jak się odnaleźć w gospodarce obiegu zamkniętego. Ruszają procesy restrukturyzacyjne Przed polskim sektorem chemicznym stoją ogromne wyzwania związane z polityką klimatyczną Brukseli i coraz groźniejszą konkurencją z Azji i z Afryki. Przedstawiciele kilku spółek biorących udział XI Kongresie Polskiej Chemii postanowili ze wspomnianych trudności uczynić jednak szanse rozwojowe dla swojej branży. O tym, w jaki sposób chcą tego dokonać, opowiadali w ramach strategicznej debaty o chemii.

📢 Festiwal Książki 2024. Opole stało się stolicą polskiej literatury! Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami, do wyboru są tysiące książek W piątek, 7 czerwca, rozpoczął się Festiwal Książki w Opolu, który potrwa aż trzy dni. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w świecie literatury, poznać ulubionych autorów i zainspirować się do dalszego czytania. Zarówno dzieci, jak i dorośli znajdą tu coś dla siebie, a różnorodność oferty wydawniczej sprawia, że każdy miłośnik książek wyjdzie z festiwalu z nowymi, ciekawymi tytułami. 📢 Opolscy śledczy rozbili mafię narkotykową. Jej zyski sięgają 1,5 mln zł! Kryminalni zatrzymali 6 osób, zabezpieczyli też broń palną Zatrzymanych 6 mężczyzn, w tym jeden na gorącym uczynku, zabezpieczona broń z ostrą amunicją oraz ponad 100 000 złotych w gotówce. To efekt pracy kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W realizację śledczych zaangażowani byli również opolscy poszukiwacze, a także policjanci z Nysy oraz Brzegu.

📢 Urzędnicy wojewody na tropie konserwatora zabytków. Nie mogą jej jednak znaleźć W opolskim urzędzie wojewódzkim aż huczy od plotek i spekulacji. Powodem jest niecodzienna sytuacja związana z próbą doręczenia odwołania Monice Ożóg, wojewódzkiej konserwator zabytków, która wkrótce ma pożegnać się ze stanowiskiem. Urzędników wojewody zaangażowanych w akcję wysłano nawet pod dom konserwator. 📢 Wielka przygoda dla małych naukowców w Centrum Handlowym Turawa Park W tym roku najmłodsi mieszkańcy Opolszczyzny dłużej świętują Dzień Dziecka! Centrum Handlowe Turawa Park zaprasza w sobotę, 8 czerwca, od godziny 12:00 do 18:00 na widowiskowe wydarzenie pełne zabawy, radości, nauki i eksperymentów. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, które zachwycą małych odkrywców i zapewnią niezapomniane wrażenia.

📢 Międzynarodowy Dzień Seksu. Czy warto je świętować? Tak zagłosowali internauci! Zobaczcie te memy W kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Seksu przypada 7 czerwca. Jak waszym zdaniem powinno się obchodzić takie święto? Obchodzić je szerokim łukiem czy dzień święty święcić? Zagłosujcie w sondzie internetowej i zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Jaki związek Famak z Kluczborka ma z Marokiem? Obejrzyjcie dokładnie banknot o nominale 5 dirhamów Na banknocie o nominale 5 dirhamów (tak nazywa się marokańska waluta ) można zobaczyć zwałowarkę wyprodukowaną i dostarczoną do Maroka przez kluczborski Famak. Skąd się wzięła na marokańskich pieniądzach? Sprawdziliśmy tę historię.

📢 Pandemia wykończyła ten sklep meblowy w Oleśnie. Teraz otwarto tutaj centrum spotkań pod Różą Centrum Spotkań, Dialogu i Edukacji „Pod Różą” - tak nazywa się nowy ośrodek, który otwarto w dawnym sklepie meblowym obok parku miejskiego w Oleśnie i obok Kościoła Groszowego. Można przyjść tutaj na wystawę, ale także zorganizować imprezę rodzinną. 📢 Pożar autobusu wiozącego dzieci w Opolu. Pojazd spłonął doszczętnie! Pożar autobusu przewożącego dzieci wyglądał groźnie, ale na szczęście skończyło się na strachu. Zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie, na czas zdążyli opuścić palący się autobus.

📢 Rozpoczyna się Opolagra 2024. 350 wystawców na lotnisku w Kamieniu Śląskim Impreza na lotnisku w Kamieniu Śląskim to będzie największe wydarzenie w branży rolnej od 8 lat. 350 wystawców i 40 tysięcy zwiedzających - tak zapowiadają się w najbliższy weekend targi Opolagra 2024.

📢 Część ul. Wojska Polskiego w Opolu będzie zamknięta. Przez remont będą objazdy. Inaczej pojadą autobusy MZK Opole Przez weekend trwać będzie remont fragmentu ul. Wojska Polskiego w Opolu. Nie przejedziecie tamtędy od soboty do poniedziałku (8-10 czerwca). Przez ten czas zaplanowane są objazdy. Inaczej pojadą też autobusy MZK Opole. 📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 metrów Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Horoskop dzienny na piątek 7 czerwca 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 7 czerwca 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 7 czerwca 2024 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie. Podpisano już umowę na realizację zadania 5 czerwca w Głuszynie, w obecności sołtys wsi, Pani Anety Rutkowskiej, miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pod nazwą „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”.

📢 Osobowość Roku 2023. Oni mają szansę na zdobycie prestiżowych tytułów! Trwa emocjonująca rywalizacja o prestiżowe tytuły Osobowości Roku 2023! Dziś prezentujemy kolejnych liderów głosowania, którzy mają szansę na wygraną.

📢 Bóbr z opolskiej Młynówki! Naszej czytelniczce udało się sfotografować zwierzę Bóbr w środowe (5.06) popołudnie wyszedł na brzeg Młynówki i skubał liście jednego z drzew. Obecność ludzi wydawała mu się wcale nie przeszkadzać. 📢 Oto pięknie stuningowane ciężarówki, które przyjadą na zlot Master Truck Show 2024 do Polskiej Nowej Wsi pod Opolem Jubileuszowy, 20. Zlot Master Truck Show 2024 już coraz bliżej. Impreza zaplanowana jest od 19 do 21 lipca na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem.

📢 Zdziwisz się, co sprzedaje wojsko. Na przetargach można upolować m.in. samochody, traktory, kosiarki, elektronarzędzia 6.06.2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 6.06.2024 r.

📢 Jak organizatorzy zlotu zabytkowych traktorów w Solcu wylansowali modę na stare rolnictwo. Ta impreza ma już swoją markę Około 200 zabytkowych maszyn rolniczych, głównie starych traktorów, przyjedzie z całej Polski na zlot do Solca pod Białą. Część maszyn podróżuje na lawetach, ale miejscowi rolnicy paradnie zajadą w swoich cackach.

📢 Zawody rowerkowe dla dzieci w Nysie! Zapraszamy pod Halę Nysa! Już w sobotę, 22 czerwca, od godziny 11 Hala Nysa stanie się areną niezwykłych zawodów dla najmłodszych. Dla wszystkich maluchów w wieku od 3 do 7 lat przygotowaliśmy niezapomnianą przygodę pełną zdrowej rywalizacji, radości i wielu atrakcji! 📢 Horoskop Tarot na trzeci kwartał 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP Tarot dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie unikalne wyzwania i możliwości pojawią się w trzecim kwartale 20024 roku? Zobaczcie sami.

📢 Horoskop miesięczny na lipiec 2024. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP miesięczny na lipiec 2024. Pierwszy miesiąc wakacji zapowiada się ciekawie, szczególnie w sferze uczuciowej i finansowej. Czego możemy się spodziewać w lipcu? Wróżka Expiria ma garść ciekawych porad i przepowiedni.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami. 📢 Ach, gdzie tamte festiwale. Jak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii Wielu narzeka na dzisiejszy festiwal i jego nowe gwiazdy, ale Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest silna marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto. Dzisiaj to nadal okazja, żeby nie tylko w amfiteatrze, ale także na ulicach w centrum Opola zobaczyć muzyczne gwiazdy.

📢 Koncert Grubsona na opolskim rynku. Tak bawili się opolanie W festiwalowy weekend w Opolu, oprócz koncertów na scenie amfiteatru odbywają się też liczne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich był koncert uznanego rapera i producenta muzycznego Tomasza Iwanca - GrubSona. Pod sceną zgromadziła się duża rzesza fanów. 📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora.

📢 Tak kiedyś wyglądała kolej. Opolskie dworce, pociągi, parowozy Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje...

📢 W Dobrzeniu Wielkim powstała gminna stołówka. To ewenement na skalę województwa 1500 posiłków dziennie ma wydawać nowa gminna stołówka w Dobrzeniu Wielkim. Na jej powstaniu skorzystają głównie dzieci z publicznych szkół i przedszkoli, ale też emeryci i osoby z niepełnosprawnościami. Dobre, tradycyjne jedzenie ma też jednak zapewnić ruch komercyjny. 📢 Zabierz swoje serce na spacer podczas Święta Województwa Opolskiego w Mosznej. Impreza już w niedzielę, 2 czerwca Już 2 czerwca na zamku w Mosznej odbędzie się prozdrowotna impreza pod hasłem "Zabierz swoje serce na spacer". W ramach Święta Województwa Opolskiego, organizowanego przez marszałka województwa opolskiego, wszyscy mieszkańcy regionu będą mieli doskonałą okazję, aby zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. 📢 Ile zarabiają europarlamentarzyści z Polski? Oto zarobki europosłów, diety, odprawa oraz emerytura. Kwoty są imponujące! Europarlamentarzyści z Polski zarabiają znacznie więcej od posłów na Sejm RP. Wynagrodzenie europosła wynosi ponad 10.000 euro brutto (to prawie 8 tysięcy euro na rękę). Posłowie do Parlamentu Europejskiego dostają też ryczałt na utrzymanie biura oraz zwrot kosztów podróży. Po zakończeniu kadencji w Europarlamencie mogą liczyć na odprawę i wysoką emeryturę.

📢 Niechciana konserwator zabytków. Kto i dlaczego chce się pozbyć Moniki Ożóg? Najpierw była petycja sprzeciwiająca się powołaniu dr hab. Moniki Ożóg na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gdy ta nie przyniosła efektu, jej przeciwnicy złożyli zawiadomienie do prokuratury, zarzucając brak wymaganych kwalifikacji oraz wątpliwą przeszłość zawodową. Dlaczego nominacja Moniki Ożóg budzi takie kontrowersje? 📢 Konkurs fotograficzny. Pokaż, jak świat wygląda w Twoich oczach i wygraj nawet 5 tysięcy złotych na wakacje z ITAKĄ „I...TAKI świat jest piękny!”, to hasło naszego konkursu, w którym do wygrania są trzy vouchery – zwycięzca odbierze voucher na 5 tysięcy złotych – które można przeznaczyć na wakacje marzeń z biurem ITAKA. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Niesamowite sceny w opolskich lasach. Te zwierzęta zostały "upolowane" przez fotografów Polują wyłącznie z aparatem, ale ich trofea są imponujące. Mamy unikatowe zdjęcia dzikich zwierząt i ptaków, autorstwa fotografów opolskiej szkoły „Oblicza natury”. Wiele z nich było okupionych dziesiątkami godzin ciężkiej pracy i… cierpliwości. Gwarantujemy, że lepszych zdjęć dziś nie zobaczycie. W drugiej części tej galerii zobaczycie kulisy pracy fotografów przyrody. Będziecie zaskoczeni, jak muszą się zakamuflować, by podejść blisko zwierząt.

📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 45 lat temu Olesno odznaczono orderem państwowym za odbudowę miasta z wojennych zgliszczy. Tak wtedy wyglądało [ZDJĘCIA] W 1978 roku Olesno i jego mieszkańcy zostali odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za podniesienie się z wojennych ruin. Zobaczcie na zdjęciach, jak wtedy wyglądało miasto. W 1945 roku zostało zniszczone w 75 procentach!

📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego. 📢 Odpust św. Jacka w Kamieniu Śląskim 2023. Tłumy wiernych na uroczystościach. Homilię wygłosił nowy metropolita arcybiskup Adrian Galbas Tłumy wiernych przybyły w niedzielę (13 sierpnia) do sanktuarium w Kamieniu Śląskim na drugi dzień uroczystości odpustowych ku czci św. Jacka. Na placu przed sanktuarium odprawiono uroczystą sumę, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, metropolita katowicki, który wygłosi również kazanie.

📢 Master Truck Show 2023 przeszedł do historii. Za najpiękniejszą ciężarówkę całego zlotu uznano szwajcarski zestaw Purple Rain Master Truck Show w Polskiej nowej Wsi pod Opolem to największa impreza motoryzacyjna w tej części świata. W tym roku można było podziwiać blisko 1000 stuningowanych samochodów ciężarowych i ciekawych samochodów zabytkowych. Były też pojazdy amerykańskie, specjalistyczne i motocykle. 📢 Opolagra 2023. W Kamieniu Śląskim trwa największa impreza rolnicza w kraju. Są wystawy zwierząt, sprzętu rolniczego, spotkania branżowe W Kamieniu Śląskim trwa (16-18 czerwca) największa wystawa rolnicza w Polsce. Opolagra to uczta dla profesjonalistów i miłośników branży rolniczej. Na pow. 20 ha prezentowane są maszyny i najnowsze technologie. Jak wskazuje wielu uczestników imprezy, rolnictwo to nie tylko sposób na życie, ale też pasja i wielopokoleniowa tradycja.

📢 Opolagra 2022. Rolnicze cuda techniki w Kamieniu Śląskim. Zobacz najlepsze maszyny rolnicze Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią koronawirusa, do Kamienia Śląskiego powróciłą Opolagra. Producenci sprzętu pokazali rolnicze cuda techniki.

📢 Young Multi miał wypadek w Jełowej pod Opolem. Jest ranny [ZDJĘCIA] Young Multi (Michał Rychlik) - znany raper i youtuber, którego teledyski w sieci ogląda 1,3 mln internautów - miał w piątek przed południem wypadek w Jełowej pod Opolem. Napisał o tym na Facebooku. Opolska policja poinformowała, że do wypadku doszło na drodze krajowej 45 w Jełowej. 20-latek kierujący mercedesem z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwny pas i zderzył się z innym mercedesem kierowanym przez 60-latka. Auto młodszego kierowcy wylądowało w rowie. 20-latek został poszkodowany, z obrażeniami trafił do szpitala. Policja ustala dokładne okoliczności wypadku.