Prasówka 9.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „8 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Kota 2023. Najlepsze MEMY o kotach. Oto władcy naszych domów. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE”?

Prasówka 9.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 8 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Kota 2023. Najlepsze MEMY o kotach. Oto władcy naszych domów. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 08.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Horoskop dzienny na środę 9 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 9 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 9.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

Prasówka 9.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Majątek za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki. 📢 OFF Festival w Katowicach: Deszczowe zakończenie trzydniowej imprezy w Dolinie Trzech Stawów. Zobaczcie, jak bawili się festiwalowicze Niedziela (6 sierpnia) to ostatni dzień tegorocznej, 16. edycji OFF Festivalu na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Tym razem pogoda nie była już tak łaskawa, jak podczas dwóch poprzednich dni. Deszczowa aura nie odstraszyła jednak festiwalowiczów. Zobaczcie zdjęcia z trzeciego dnia imprezy.

📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz z kotami. Zajrzyj do luksusowego domu, gdzie rządzą futrzaki. Zobacz wyjątkową rezydencję królowej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w luksusowej rezydencji z przepięknym ogrodem nieopodal Warszawy. 100-letni dom królowej polskiej sceny muzycznej jest wart fortunę. Sprawdź, jak wygląda posiadłość Maryli Rodowicz i z kim uwielbia relaksować się na tarasie gwiazda. Zobacz, gdzie mieszka i odpoczywa po koncertach ukochana piosenkarka Polaków. 📢 Beata Tyszkiewicz miała bogate życie uczuciowe i zawodowe. Zobacz, jak kiedyś wyglądała dama polskiego kina Celebrytka swoich czasów, hrabianka, dama, o nietuzinkowej, posągowej urodzie, z wielkim talentem i charyzmą – tak określa się Beatę Tyszkiewicz. Pomimo tego, że od kilku lat aktorka nie jest już czynna zawodowo, wciąż pozostaje synonimem klasy, delikatności, a zarazem siły i niezależności. Przedstawiamy jej dawne fotografie.

📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Niecodzienne zdjęcia z urbexu na Śląsku. Co tu się stało!? Opuszczony domek porosły krzaki, a w garażu... Fiat 125P! Zobaczcie Opuszczony domek nieopodal drogi, stojący wśród gęstych krzaków, jest tak jakby zapomnianym pomnikiem przeszłości. Choć jego ściany są porośnięte pnączami, a dach już dawno się zawalił, wciąż można wyczuć ducha przeszłości, który tkwi wśród pozostałości byłych właścicieli. W garażu stoi nawet mocno pordzewiały szkielet Dużego Fiata. Co tu się stało? Na to pytanie próżno szukać odpowiedzi... 📢 Te banknoty tracą ważność do końca sierpnia! Masz je? Koniecznie je wymień 08.08.2023 Jakie banknoty trzeba wymienić w sierpniu 2023 roku? Banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie zawsze zachowują swoją ważność, a także wartość. To na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek jego wymiany. Podpowiadamy jak to zrobić!

📢 Ostrzeżenie GIS! 8.08.2023 Oto produkty wycofane ze sklepów Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 8.08.2023 Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów 7.08.2023 m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży. Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 5 sierpnia. 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Prawie pół miliona Polaków zalega ze spłatą tej kwoty. „Z premedytacją nie opłacają zobowiązań w terminie" Prawie pół miliona Polaków ma zaległe zobowiązania, których wartość nie przekracza 1 tys. zł – wynika z danych BIK oraz rejestru dłużników BIG InfoMonitor. Wielu niewielkim dłużnikom wydaje się więc, że to nic poważnego, ale tylko do chwili, gdy bank, telekom czy inni usługodawcy nie sprawdzą wiarygodności płatniczej potencjalnego klienta. – Większość dłużników nie zdaje sobie sprawy, że nawet niewielkie zaległości mogą mieć poważne skutki – ostrzega Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 8.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najśmieszniejsze memy o turystach w Tatrach [8.08] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Justyna Łysiak z Kluczborka wraz z siatkarską reprezentacją Polski zdobyła brązowy medal na Uniwersjadzie w Chinach Justyna Łysiak z Kluczborka jest jedną z reprezentantek siatkarskiej kadry Polski, która wywalczyła III miejsce na Uniwersjadzie w Chinach. 📢 Ciąg dalszy sporu wokół szkoły i sali sportowej w Rozmierce. Mieszkańcy oskarżają burmistrza o złą wolę Nie ustają emocje wokół tematu potencjalnej likwidacji szkoły w Rozmierce w gminie Strzelce Opolskie. Na ten moment wydaje się, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców wioski placówkę udało się obronić, ogromne kontrowersje wzbudził jednak wniosek dotyczący powstania hali sportowej przy szkole. Rodzice uczniów oskarżają burmistrza, że z premedytacją źle wypełnił wniosek o jej budowę, aby odegrać się za opór, jaki stawili walcząc o szkołę. Władze gminy odpowiadają, że to nie zła wola, a brak pieniędzy na kolejną inwestycję.

📢 Pożar na stacji demontażu pojazdów w Zawierciu. Z dogaszeniem walczy 12 zastępów straży pożarnej. WIDEO i ZDJĘCIA Dwanaście zastępów straży pożarnej walczy z dogaszaniem pożaru na terenie stacji demontażu pojazdów przy ul. Okólnej w Zawierciu, który znajduje się w sąsiedztwie Huty Zawiercie. Jak poinformował nas mł. kpt. Grzegorz Nowak, całkowitemu spaleniu uległ budynek warsztatowy, który jest teraz dogaszany i przelewany. W wyniku zdarzenia ucierpiał pracownik stacji, który próbował gasić pożar. Jest opatrywany przez ratowników ZRM. 📢 Elżbieta Jaworowicz to ikona polskiej telewizji. Niemal się nie zmienia. Zobacz, jak prezenterka „Sprawy dla reportera” wyglądała lata temu! Niewiele zdradza o swoim życiu prywatnym, lecz jest doskonale znana z tego, czym się zajmuje zawodowo, a także z... nietypowej pozy, którą przybiera. Elżbieta Jaworowicz od lat prowadzi program telewizyjny „Sprawa dla reportera”. Ikona dziennikarstwa telewizyjnego, która niemal na stałe wpisała się w ten krajobraz, stara się nagłaśniać ludzkie dramaty, tym samym pomagając bohaterom reportaży. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni czasu!

📢 Ogrzewasz dom węglem? Sprawdź nowe przepisy. Do końca 2023 będzie łatwiej, choć węgla mamy pod dostatkiem Sierpień 2023 przyniósł wiele zmian w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Są jednak przepisy, których działanie zostaje przedłużone. Tym razem chodzi o osoby, które ogrzewają swoje domy węglem. 📢 Wojskowe sklepy oferują istne cuda. Armia sprzedaje ubrania, buty, sprzęt sportowy i elektroniczny. Zobaczcie najnowsze okazje 7.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 7.08.2023 r.

📢 Tak przed laty wyglądał handel w Opolu. Cieplak, stara giełda samochodowa i dawne targowiska Te zdjęcia zrobiono przed 20, 30, 40 i 50 laty. Tak wyglądały opolskie sklepy: "Opolanin", "Ziemowit", czy "Cieplak" a także opolska giełda samochodowa i targowiska. 📢 Ciekawe i tajemnicze miejsca na Opolszczyźnie, które widać z kosmosu. Uwagę przykuwa nie tylko baza wojskowa Samoloty, konstrukcje o niewyjaśnionych pochodzeniu, tajne jednostki wojskowe - to tylko niektóre z wyjątkowych miejsc jakie uchwyciły satelity fotografujące Opolszczyznę z orbity. Pochodzenie większości z nich da się wyjaśnić, ale nie wszystkie. 7.08.2023.

📢 Horoskop na sierpień 2023. Dla kilku znaków zodiaku to będą naprawdę dobre dni 7.08.2023 HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre dni dla większości z nas. 7.08.2023.

📢 Niezwykłe tajemnice podziemnego miasta. Kilometry korytarzy, chodników i tuneli w Koźlu czekają na odkrycie 7.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 7.08.2023. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 500 plus w Polsce i za granicą. Tyle dostają na dzieci rodzice u nas, a tyle w innych krajach europejskich Koszt wychowania dziecka do 18 lat w 2022 roku wyniósł 265 tys. złotych, zaś dwójki dzieci 439 tys. złotych. Rządowe programy dają dużo możliwości rodzicom zdobycia dodatkowych pieniędzy na dzieci w 2023 roku. Analizujemy je. Podajemy kwoty i zasady. Sprawdzamy też, ile dostają na dzieci rodzice w innych krajach Europy, gdzie jest największy socjal?

📢 Ile się trzeźwieje po 4 piwach? A ile po winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Najmniejsze województwo ma najmniej atrakcji turystycznych. Według badań GUS tylko 1 procent turystów w kraju wypoczywał w naszym regionie Województwo opolskie, będące najmniejsze w kraju, jest dla turystów najmniej atrakcyjnym regionem w Polsce. Tylko co setny turysta trafił akurat do nas. Mamy też najmniejszą bazę noclegową.

📢 Kobieta w oknie, czyli osiedlowy monitoring. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 7.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 7.08.2023.

📢 Na Opolszczyźnie wciąż pada i wzbierają rzeki. Sytuacja na szczęście pod kontrolą Mimo intensywnych opadów deszczu, które od dwóch dni nawiedzają Opolszczyznę, stan wód na większości rzek nie budzi niepokoju. W regionie miało miejsce kilka interwencji straży pożarnej. 📢 To nie UFO, to mieszkania do wynajęcia. Niektóre są po prostu koszmarne Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Te filmy i seriale nagrywano na Opolszczyźnie. Jest wśród nich wiele głośnych tytułów: Behawiorysta, Karbala, Szadź i wiele innych We wrześniu ubiegłego roku podczas festiwalu filmowego w Gdyni, trzy złote lwy zdobył kręcony w Strzelcach Opolskich film, pod tytułem „Chleb i Sól”. Oprócz tej najnowszej produkcji w polskiej kinematografii znajdziemy jednak dużo więcej filmów i seriali, które nagrywane były na Opolszczyźnie. 📢 Tak wyglądał przedwojenny Kluczbork. Sporo się zmieniło przez blisko sto lat Tysiące archiwalnych fotografii udostępnia w swoich zbiorach Narodowe Archiwum Cyfrowe. Na zdjęciach przedwojennego Kluczborka zobaczycie m.in. kluczborski rynek, słynny zespół kamieniczek Dwunastu Apostołów czy XIV-wieczny Kościół Zbawiciela. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 05.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Śmieszą nawet w wakacje! Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę Wakacje, wakacjami, ale od czasu do czasu można sobie przypomnieć o szkole, szczególnie gdy może to stanowić okazję do pośmiania się. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Weterynarz z Olesna skończył 103 lata. Zenon Voelkel pamięta, jak miasto wyglądało po wojnie [ZDJĘCIA] Zenon Voelkel w czerwcu skończył 103 lata. Dzisiaj mieszka w Poznaniu, ale najlepiej wspomina swoje lata spędzone w Oleśnie. Ciekawostką jest, że jego syn jest jednym z najbogatszych Polaków. 📢 Remont DK46 Nysa - Pakosławice. Zmiany w organizacji ruchu już od wtorku. Kierowcy będą musieli zachować ostrożność Trwa przebudowa ważnej trasy krajowej w regionie. Od wtorku (8 sierpnia) na odcinku Nysa - Pakosławice drogi krajowej nr 46 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. W przyszłym roku na tym fragmencie DK46 mamy pojechać nową dwupasmówką.

Opolskie kobiety na wyjątkowych fotografiach artystyki. Panie, jakie codziennie mijamy obok siebie Każda kobieta chce być piękna, a fotograficzny projekt Marjonetki, czyli Marleny Bednarskiej z Byczyny, spełnił te marzenia. Te zdjęcia są niezwykłe pod każdym względem. Bo to nie są modelki, choć na takie teraz wyglądają.

📢 Przebudowa placu przed dworcem PKP w Opolu. Mieszkańcy pytają, czy to będzie kolejna betonoza. Władze miasta zapewniają, że nie Koszt przebudowy placu przed dworcem Opole Główne, którą prowadzi firma BEST OPEBEL to prawie 12,5 mln złotych. Zakończenie robót zaplanowane jest na koniec 2023 roku.

📢 Oto najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Im udało się zrobić kariery 17.07.2023 Urodzili się w Kluczborku i okolicach. Zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka. 17.07.2023. 📢 Transfery piłkarskie na Opolszczyźnie w klubach z Fortuna 1 Ligi, 3 ligi oraz BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej [AKTUALIZACJA] Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. Prezentujemy wam transfery, do jakich doszło dotychczas w klubach występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Nadal będzie ono na bieżąco aktualizowane.

📢 Koszmar budowlańca. Zobacz największe wpadki, buble i fuszerki fachowców bez talentu. Zbiór śmiesznych zdjęć polskiego internetu Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, czyli największe wpadki, buble i fuszerki fachowców polskiego internetu. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 Dance ma sens, to fakt! To była naprawdę gorąca impreza w Magnum Clubie [ZDJĘCIA] To była kolejna impreza pod hasłem „Dance ma sens!” w Magnum Clubie. Zobaczcie na zdjęciach, co działo się w dyskotekowy wieczór!

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

