Prasówka 9.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 8.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 9.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Produkty wycofane 8.10.2023 Nowe ostrzeżenia GIS! Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek 8.10.2023 Ostrzeżenie GIS 8.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek.

📢 Wizje Opola z przyszłości budzą grozę i ciekawość. Tak nasze miasto widzi sztuczna inteligencja Właśnie tak zdaniem sztucznej inteligencji za 50 lat będzie wyglądać Opole. Przedstawiona wizja przyszłości, choć wydaje się nierealna ma w sobie coś strasznego. Jak myślicie czy przepowiednie komputera mają szanse się sprawdzić? 📢 Kilkunastoosobowa pikieta prounijna pod opolskim ratuszem. Wśród uczestników europosłanka Róża Thun O tym jak ważne dla Polski jest członkostwo w Unii Europejskiej, mówili uczestnicy niedzielnej (08.10) pikiety prounijnej, która odbyła się pod opolskim ratuszem. Jej organizatorem była Polska 2050. 📢 Mamy zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku.

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy. 📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury.

📢 Zderzenie pojazdów na dk 94 w Skorogoszczy. Są utrudnienia w ruchu O zderzeniu się ze sobą dwóch pojazdów osobowych na drodze krajowej 94 w Skorogoszczy poinformował dużyrny opolskiego oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do zdarzenia doszło około godziny 13:30. 📢 Konie na ZWM-ie, słonie w Rynku, turyści na Wieży Piastowskiej. Tak wyglądało Opole w latach 80. i 90. Podobało się Wam tamto miasto? Tak w latach 70., 80. i 90 oraz u progu nowego milenium toczyło się życie w Opolu. Zobaczcie, jak wyglądali wówczas ludzie, ulice miasta, budynki czy samochody. Na zdjęciach można zobaczyć też nieistniejące już kultowe nocne kluby. Poznajecie jeszcze te miejsca?

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 8.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Zmiana czasu na zimowy 2023. Kiedy zmieniamy czas na zimowy? Czy w 2023 zmieniamy czas na zimowy? Data zmiany czasu w Polsce! 8.10.2023 Kiedy zmieniamy czas na zimowy? Data zmiany czasu na zimowy w Polsce! Czy w 2023 zmieniamy czas na zimowy? W którą stronę tym razem przestawiamy zegarki – o godzinę do przodu czy o godzinę do tyłu? I co z pomysłem, rozważanym także na poziomie Unii Europejskiej, aby skończyć z tymi, powracającymi co pół roku, dylematami? 📢 Jest pachnąco, kolorowo i kwitnąco. W niedzielę w hali sportowej Toyota Park w Opolu drugi dzień Festiwalu Roślin. Jest w czym wybierać Setki rodzajów kwiatów, nawozy, podłoża, ziemia, doniczki i literatura fachowa - to wszystko można znaleźć na jesiennej edycji Festiwalu Roślin, który do niedzieli potrwa w hali sportowej Toyota Park w Opolu.

📢 Rusza największa inwestycja w historii Opolszczyzny. Jej wartość to prawie 8 miliardów złotych W Nysie powstanie fabryka iONWAY wytwarzająca materiały do akumulatorów samochodowych, a wraz z nią około 900 nowych miejsc pracy. Rozpoczęcie tej wartej około 1,7 miliarda euro inwestycji ogłoszono podczas sobotniej (07.10) konferencji prasowej. 📢 W Tatrach spadł śnieg. Biało zrobiło się już na Hali Gąsienicowej i Kasprowym Wierchu Zima wkracza w Tatry. W górach spadł śnieg. Opady pojawiły się już na wysokości 1500 metrów n.p.m. Biało zrobiło się na Hali Gąsienicowej i wyżej - np. na Kasprowym Wierchu.

📢 Wielka uroczystość na UO. Absolwenci kierunków ekonomicznych odebrali dyplomy Ponad 60 tegorocznych absolwentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego odebrało dyplomy. Wśród nich była spora grupa obcokrajowców. 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi i jak wwygląda? Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najbardziej śmiercionośny atak w Izraelu od 50 lat. Zginęło co najmniej 300 Izraelczyków i 232 Palestyńczyków Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Według izraelskich źródeł dotychczas ze Strefy Gazy wystrzelono około 3,5 tys. rakiet. Kilkudziesięciu bojowników Hamasu przedarło się z objętej blokadą Strefy Gazy do pobliskich miejscowości izraelskich, zabijając co najmniej 300 osób i porywając kilkadziesiąt obywateli Izraela. 📢 Ciąg dalszy odkryć w świdnickiej katedrze. Wydobyto szczątki co najmniej 38 osób, w tym dzieci. Zobacz zdjęcia i film 5 października w katedrze świdnickiej, wydobyto szczątki osób, które spoczęły w krypcie kościelnej. Znaleziono kości co najmniej 38 osób, w tym 17 czaszek. 3 z nich okazały się czaszkami dzieci. Na podstawie znaleziska naukowcy przybliżą charakterystykę czasów, w których ludzie ci zmarli. Co badacze mówią o odkryciu? Przeczytajcie.

📢 Dziś 8 października, czyli Międzynarodowy Dzień Pieroga. Zobaczcie memy o najlepszej potrawie świata Zna je każdy Polak oraz każdy cudzoziemiec, który choć raz odwiedził Polskę - pierogi. To nasz towar eksportowy i magnes na turystów. Można w nie wsadzić niemal wszystko a i tak będą pyszne. Z masełkiem, skwarkami czy czym tam ktoś zechce jako dodatek. Mamy ich setki rodzajów, a na kolejnych festiwalach pieroga wymyślane są kolejne. Liderem oczywiście pozostają "ruskie", choć coraz mniej chcemy używać tej nazwy z wiadomych powodów. Tak czy siak - dziś 8 października, Międzynarodowy Dzień Pieroga - pośmiejmy się przeglądając memy z internetu. 📢 Tak młodzież z "Plastyka" widzi Nysę. W szkolnej galerii liceum plastycznego prezentowana jest wystawa poplenerowa prac młodych artystów Wystawa prac poplenerowych prezentowana jest w Zespole Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie. Autorami obrazów i rysunków prezentujących przede wszystkim nyskie zabytki i krajobrazy są uczniowie "Plastyka". Wydarzenie wpisuje się w obchody 800-lecia miasta. Najbardziej zaangażowani młodzi artyści otrzymali nagrody.

📢 W Niemodlinie trwa dwudniowie Wojewódzkie Święto Karpia. Opolszczyzna karpiem stoi W sobotę 7 października na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie rozpoczęło się 11. Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji z karpiem w roli głównej. W trakcie imprezy można popróbować karpia na wiele sposobów, poszerzyć swoją wiedzę na temat ryb, poznać lokalne gospodarstwa rybackie, a także wziąć udział w warsztatach kulinarnych. 📢 Lider pokazał siłę. LZS Starowice znów bez punktów LZS Starowice Dolne nie miał zbyt wiele do powiedzenia w starciu z Rekordem Bielsko-Biała. Lider tabeli pewnie rozprawił się z beniaminkiem, wygrywając 4:0. 📢 Opolanie zasadzili ponad 100 drzew na wyspie Bolko. W akcji brały udział całe rodziny Sto dziesięć drzew zasadzili w sobotę 7 października mieszkańcy Opola w Parku 800-lecia (w sąsiedztwie ogrodu zoologicznego) na wyspie Bolko. Akcja odbyła się już po raz kolejny, a jej organizatorami byli opolski ratusz oraz Zakład Komunalny.

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt, który zalega w magazynach. Są całkiem nowe rzeczy a te używane można znaleźć w dobrym stanie 7.10.2023 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r. 📢 Bezpieczeństwo kobiet jest najważniejsze. Tak twierdzą panie z całego województwa opolskiego Możemy różnić się poglądami, ale kwestia bezpieczeństwa, szczególnie naszych dzieci, powinna nas łączyć. Takie wnioski wypłynęły w czasie konferencji prasowej, w ramach której głos zabrały kobiety z całego województwa.

📢 Zderzenie motocyklisty i samochodu osobowego w Prudniku. Do zdarzenia doszło na DK 40 w kierunku Głuchołaz Do zdarzenia doszło w sobotę (7 października) o godzinie 11.00. Według naszych informacji, nikt nie został ranny.

📢 Kończą budować drogę S3 na Dolnym Śląsku. Co się tam teraz dzieje? Kiedy otwarcie? Od kilku dni kierowcy korzystają z nowego fragmentu drogi S3 Kamienna Góra - Lubawka. Do zakończenia dolnośląskiego odcinka i ostatniego brakującego elementu układanki od Szczecina (wciąż toczą się jeszcze prace nad budową fragmentu do Świnoujścia) aż do granicy z Czechami w Lubawce, zostało już tylko 16 kilometrów! To kluczowy fragment ekspresowej S3 między Bolkowem i Kamienną Górą, z dwoma tunelami, jeden z nich należy do czołówki najdłuższych w kraju. Co się dzieje na tym fragmencie S3? Jak przebiegają prace i kiedy pojadą tamtędy kierowcy? Sprawdziliśmy, zobaczcie na najnowszych zdjęciach z przełomu września i października 2023. 📢 Tak wygląda postęp prac przy budowie nowej atrakcji w opolskim ogrodzie zoologicznym. Kiedy będzie można zwiedzać olbrzymie akwarium? Prace przy budowie akwarium, które stanie się chlubą opolskiego ogrodu zoologicznego, mają zakończyć się pod koniec 2023 roku.

📢 Tak wyglądają miasta Opolszczyzny z lotu ptaka. Niektóre ujęcia są niesamowite. Zobaczcie zdjęcia Waszych miast Opolszczyzna z lotu ptaka. Tak wyglądają miasta naszego regionu na zdjęciach lotniczych. Zobacz, jak wygląda Twoja miejscowość, znajdź ciekawe miejsca. Swój dom, miejsce pracy, szkołę. 📢 Skandaliczne zachowanie działacza Koalicji Obywatelskiej. Zaatakował posła Janusza Kowalskiego. Krzyczał: "Ty śmieciu pier...lony" Do skandalicznego zachowania doszło podczas piątkowej debaty w studio Radio Opole. Adam Mazguła, działacz KOD i Koalicji Obywatelskiej w pewnym momencie wstał z krzesła i ruszył w stronę wiceministra rolnictwa i posła Janusza Kowalskiego z Suwerennej Polski. "Ty śmieciu pier...lony" - zaczął krzyczeć do parlamentarzysty.

📢 Zawodówka, technikum i szkoła branżowa. Tak zmieniało się kształcenie zawodowe w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia Obecnie w Polsce obserwujemy duże zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego. Nie tak dawno temu szkoły zawodowe przekształcono w szkoły branżowe. Wciąż podejmowane są rozmaite działania na rzecz popularyzacji tej formy nauki w placówkach ponadpodstawowych, np. ministerialny program Branżowych Centrów Umiejętności. Jak zmieniało się i wciąż zmienia szkolnictwo zawodowe w Polsce? Zobacz archiwalne zdjęcia.

📢 HIPOKRATES 2023 - Poznaj liderów plebiscytu medycznego Prezentujemy uczestników plebiscytu HIPOKRATES 2023, którzy dotychczas, po trzech tygodniach akcji, zdobyli wiele głosów w poszczególnych kategoriach.

📢 Mieszkania na każdą kieszeń. Są te do remontu i te, do których można się wprowadzać. Oto, co komornicy wystawiają na licytacje 6.10.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 6.10.2023 r. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Przebudowany zostanie kolejny fragment drogi krajowej nr 45. Prace dotyczą odcinka Opole-Kluczbork Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisała z firmą Mota-Engil umowę na rozbudowę fragmentu drogi krajowej nr 45 między Jełową a Bierdzanami. 📢 Oto najbogatsze miasta na Opolszczyźnie. Tutaj są największe dochody na jednego mieszkańca 7.10.2023 Na naszej liście TOP20 najbogatszych samorządów miejskich w 2023 roku są tylko cztery miasta na prawach powiatu. Z prestiżowego zestawienia wypadły między innymi Krapkowice, Kluczbork czy Olesno. 7.10.2023. 📢 Nigdy w życiu nie chciałbyś tu trafić. Tak naprawdę wygląda codzienne życie za kratami 7.10.2023 Nikt z nas nie chciałby tu trafić. Więzienia są jednak ważnym elementem wymiaru sprawiedliwości. Zajrzeliśmy do opolskich i innych zakładów karnych w Polsce. Sprawdziliśmy, jak wyglądają warunki w których osadzeni spędzają nieraz wiele lat swojego życia. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii. 7.10.2023.

📢 Oni dostali Perły Powiatu Oleskiego. Nagrodzono najlepsze firmy i pomysłowych przedsiębiorców Za nami 13. Forum Ekonomiczne Kooperacja w Oleśnie. Nagrodzono najlepsze firmy i startupy z całego powiatu oleskiego. Zgłoszono rekordową liczbę nowo założonych firm. Wręczono też nagrodę specjalną Czarną Perłę Powiatu Oleskiego. 📢 W opolskich lasach pojawiły się grzyby. W tych miejscach warto szukać na początku października „Coś się ruszyło” – informują opolscy grzybiarze, którzy w różnych miejscach Opolszczyzny znajdują grzyby, często bardzo dorodne okazy. Gdzie na grzyby wybrać się na początku października 2023? Ozimek, Smolarnia, Zawadzkie, Kędzierzyn-Koźle, Suchy Bór, Wójcice, Ujazd, Pokrzywna, Dobrzeń, Krapkowice, Osiek to niektóre miejscowości, w okolicy których amatorzy grzybobrania odbyli udany „łowy”. W galerii znajdziecie najciekawsze zdjęcia z facebook’owej grupy „Grzyby na Opolszczyźnie” z ostatnich 4 dni.

📢 Te zdjęcia miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Tak się bawiła polska mafia Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka. 📢 Tak oryginalnych tortów nie robi nikt w Polsce. Mają kształt gałki ocznej, kobiecych pośladków i zwierzaków 7.10.2023 Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty. Wyglądają one jak makiety prawdziwych budynków, samochodów i przedmiotów. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej. 7.10.2023. 📢 Jesień w Tatrach to wymarzona pora na wędrówki. Zobacz, gdzie warto się wybrać Jesienne słoneczne dni przyciągają w Tatry rzesze wędrowców. W weekendy drogę do Morskiego Oka, Dolinę Kościeliską czy Chochołowską przemierzają setki turystów spragnionych górskich widoków. Jesień to idealna pora na odpoczynek na Podhalu. Niestety, nie wszystkie letnie atrakcje są dostępne po zakończeniu sezonu. Sprawdziliśmy dla was jak to wygląda.

📢 Czy duży biust to duży problem... Piersi pani Anety ważą 7 kg [ZDJĘCIA] Piersi są atrybutem kobiecości. Dla mężczyzn podobno nigdy nie są za duże, ale ich rozmiar nie zawsze uszczęśliwia posiadaczki tych krągłości. Czy duży biust to duży problem? 📢 Remont Stawku Barlickiego w Opolu. Tak wygląda postęp prac. Będzie też nowa restauracja w Domku Lodowym Robotnicy przebudowujący Stawek Barlickiego w Opolu wylewają już nowy beton. Zmiany zachodzą też w Domku Lodowym. Zamknięta została czeska restauracja, a w jej miejscu powstanie nowy lokal, należący do ogólnopolskiej sieci Sphinx. 📢 Czeskie memy śmieszniejsze niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka. 📢 Czworaczki z Opola skończył roczek. Antoś, Janek, Oluś i Stasiu. Zobaczcie, jakie z nich słodziaki! [ZDJĘCIA] Czterech małych dżentelmenów: Antoś, Janek, Oluś i Stasiu świętowało swoje pierwsze urodziny. Opolskie czworaczki to dzisiaj dorodne chłopaki i nikt dzisiaj by nie zgadł, że przed rokiem urodziły się jako wcześniaki i każdy z nich ważył zaledwie około kilograma. Zobaczcie, jak po roku wyglądają nasze opolskie czworaczki.

📢 „Totalne remonty Szelągowskiej 6” odcinek 5. Życie tej rodziny było ciągłym pasmem nieszczęść. Dorota Szelągowska odmieniła ich los! W kolejnym odcinku „Totalnych remontów Szelągowskiej” poznaliśmy niezwykłą rodzinę Krzysztofa, która niejedno w życiu wycierpiała. W 7 osób mieszkali w starym domu, w którym, aż prosiło się o zmiany, a najważniejszą z nich było odczarowanie złych wspomnień przypominających o kolejnych rodzinnych dramatach. Jak sobie z tym zadaniem poradziła Dorota Szelągowska? 📢 Droga ekspresowa S11. Przetarg ogłoszony, zgłasza się wiele firm. Zobacz przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA] 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Firmy chcące budować trasę już się zgłaszają. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. Pierwszy z dwóch opolskich odcinków, czyli obwodnica Olesna, już jest otwarty dla ruchu. Zobacz na mapach, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę.

📢 Ktoś powiesił na szybie zdjęcie czaszki. W opuszczonej wsi dzieją się dziwne rzeczy Kamieniec znajduje się około trzech kilometrów na wschód od Szumiradu. Od pewnego czasu ma status opuszczonej wsi - nie ma tam stałych mieszkańców. Na miejscu nie brak niszczejących budynków. Są sypiące się mieszkania, walące się się budynki gospodarcze, opuszczona szkoła. To miejsce pełne jest jednak ciekawych historii.

📢 Opolski szewc tworzy muzeum dotyczące swojego zawodu. Niektóre eksponaty zaskakują W Strzelcach Opolskich przy placu Żeromskiego powstało małe muzeum szewstwa. Prowadzi je Jacek Ferdynus, który zgromadził w jednym miejscu m.in. zabytkowe maszyny i narzędzia. 📢 „Gaudeamus igitur” zabrzmiała w murach Uniwersytetu Opolskiego. Naukę rozpoczyna 9,5 tys. żaków. Z tego 3200 na I roku Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Opolskim rozpocznie blisko 3200 studentów I roku. Wszystkich żaków jest 9500. Wśród studentów I roku największym zainteresowanym cieszył się kierunek lekarski, gdzie na 120 miejsc zgłosiło się aż 2129 chętnych. Niesłabnącym, ogromnym zainteresowanym cieszyła się także psychologia, prawo i fizjoterapia. 📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 W opolskich górach wciąż ukryte jest złoto. Śmiałkowie szukają wejścia do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. Poszukiwacze złota szukają wejścia do starych sztolni. 📢 Święto Chleba w Strzelcach Opolskich 2023. Tak się bawiliście na koncercie Dawida Kwiatkowskiego Tegoroczna edycja imprezy, nosząca tytuł "Powiat z Gwiazdami", przyciągnęła tłumy do parku miejskiego w Strzelcach Opolskich. Na gości czekały liczne atrakcje i koncerty. Wystąpili m.in. Dawid Kwiatkowski, Kabaret pod Wyrwigroszem, Finaliści The Voice of Poland i Zespół BIS

📢 Opole sprzed stu lat. Wielu z tych budynków już nie ma, albo wyglądają inaczej Stary gmach rejencji na pl. Wolności i Wieża Piastowska zwieńczona wielkim orłem, Izba Rzemieślnicza i kościół św. Piotra i Pawła otoczone pustą przestrzenią, kamieniczki i stragany przylegające do ratusza - to tylko część niezwykłych widoków z przedwojennego Oppeln. Archiwalne zdjęcia ukazują skalę metamorfozy Opola na przestrzeni stu lat. 📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Sprawdź najnowsze okazje [23.09.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz narzędzia. Do tego dochodzą: instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 23.09.2023 📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Oto kandydaci do Sejmu z województwa opolskiego. Wszystkie listy w wyborach 2023. Głosowanie już 15 października W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 7 list, 12 mandatów do zdobycia i 168 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r. 📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie!

📢 Robią wrażenie! Tak wyglądają najdroższe domy do kupienia w Polsce. Zobacz TOP 10 ofert z lutego 2023 | ZDJĘCIA Najdroższe domy na sprzedaż w Polsce! Przedstawiamy najpiękniejsze rezydencje, wille i pałace, za które trzeba zapłacić krocie. Ten luksus robi piorunujące wrażenie. Znajdziemy tam prywatne baseny, ogromne ogrody i nowoczesne wnętrza. Oto aktualne oferty drogich domów na sprzedaż z lutego 2023 roku. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia przepięknych willi oraz ceny, które trzeba za nie zapłacić. 📢 "Karpionalia" na ulicach Niemodlina. Wiele atrakcji podczas X Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego Po raz dziesiąty w Niemodlinie obchodzone jest Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego. Organizatorzy przygotowali atrakcyjny, dwudniowy program, który ściągnął na niemodliński zamek tłumy ludzi. Sprawdzić swoje umiejętności i zmierzyć się z innymi mogli m.in. wędkarze i kucharze. Po raz pierwszy ulicami Niemodlina przeszedł barwny korowód „Karpionalia”.

📢 Oktoberfest w Krapkowicach po raz piąty. Zabawa na ponad 800 osób [ZDJĘCIA] Oktoberfest zorganizowała – po raz piąty – mniejszość niemiecka w ramach XV Festiwalu Kultury Niemieckiej.

Zbigniew Ziobro - rozmowa