Prawdziwa tragedia w Prudniku. Nie żyje 39-letnia kobieta z ranami kłutymi

Jak informuje mł. Aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w środę 14 lutego tuż po godzinie 15 oficer dyżurny komendy w Prudniku dostał telefoniczną wiadomość, że w jednym z mieszkań przy ul. Traugutta trwa głośna awantura.

- Patrol pojechał do tego mieszkania. Policjanci znaleźli w środku 39-letnia kobietę z ranami kłutymi oraz dwóch mężczyzn w wieku 18 i 47 lat – mówi mł. Asp. Ewelina Karpińska.

Wezwane na miejsce pogotowie natychmiast przewiozło ranną do szpitala, ale około godziny 17 kobieta zmarła. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policję, ale na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Starszy z nich jest konkubentem zmarłej. To on wezwał policję. W momencie zatrzymania miał prawie 3 promile alkoholu, a więc był kompletnie pijany. Młodszy mężczyzna to syn zmarłej.

W mieszkaniu cały czas pracuje ekipa policyjnych techników, zabezpieczając ślady zdarzenia. Na miejscu jest także prokurator.