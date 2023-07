Prezentacja Odry Opole na Małym Rynku. Drużyna spotkała się z kibicami na chwilę przed startem sezonu

- Mierzymy siły na zamiary i zdajemy sobie sprawę, jaki mamy potencjał na tle innych zespołów. Fortuna 1 Liga będzie w najbliższym sezonie chyba najmocniejsza w historii. Nie zwalnia nas to jednak z tego, by zawsze grać o zwycięstwo. To będzie cel w każdym kolejnym spotkaniu. Nie lubię i nie będę jednak przewidywać dalekiej przyszłości, bo w piłce nie sposób wiernie to uczynić - powiedział Adam Nocoń, trener Odry.