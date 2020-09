Próba przemytu do więzienia w Prudniku. Sprzęt był ukryty w magnetofonie

W ostatni poniedziałek 31 sierpnia do mieszczącego się w Prudniku oddziału Zakładu Karnego w Nysie przyszła przesyłka do jednego z osadzonych.

Zawierała tzw. boombox, czyli magnetofon, który osadzeni mogą posiadać, choć za zgodą dyrekcji zakładu. Funkcjonariusze Służby Więziennej z Prudnika spodziewali się jednak, że może dojść do próby przemytu niedozwolonych przedmiotów.

Rozkręcili boombox i odkryli w środku dwa pakunki, owinięte folia aluminiową, aby były niewidoczne w czasie prześwietlania.

- W radiomagnetofonie chciano przemycić 2 telefony komórkowe, 3 karty SIM, 2 karty pamięci, 2 kable USB, 2 pendrive, 2 strzykawki, 2 igły do strzykawek, 8 igieł do tatuażu i 4 pojemniki na tusz do tatuażu – informuje kpt. Katarzyna Idziorek, rzecznik Okręgowego Inspektoratu SW w Opolu. - Przesyłka nie trafiła do skazanego. Całość zabezpieczono na potrzeby prowadzonych czynności wyjaśniających.