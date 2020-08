Prof. Arkadiusz Nowak z Uniwersytetu Opolskiego powołany do Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Do rady minister powołuje na 5 lat działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych.

PROP ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN. PROP to jeden z najstarszych polskich organów doradczych mający prestiż i uznanie międzynarodowe.

W ramach PROP działa szereg komisji, w tym: parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000, krajobrazu i przyrody nieożywionej, zwierząt, roślin, grzybów, wód i mokradeł, CITES oraz informacji i edukacji przyrodniczej.

Profesor Arkadiusz Nowak jest biologiem, botanikiem, autorem ok. 250 prac naukowych, w tym ok. 90 umieszczonych na tzw. liście filadelfijskiej. Publikował w wiodących ekologicznych i botanicznych periodykach, był zapraszany do prestiżowych projektów wydawniczych. Opisał ok. 150 nowych typów roślinności oraz kilkanaście nieznanych wcześniej nauce taksonów, głównie traw z rodzaju Stipa.