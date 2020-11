Protest branży gastronomicznej w Opolu. Kilkadziesiąt osób złożyło petycję do wojewody

Kilkadziesiąt osób pojawiło się we wtorek w południe pod urzędem wojewódzkim w Opolu. Rozwinęli transparenty z napisami: "Stop dla zamykania gospodarki", "1 milion ludzi bez pracy. Odpowiedzialność premiera RP", "Czarna polewka dla rządu RP. Ostatnia zupa polskiej gastronomii", "Stop zastraszania społeczeństwa. To przez was ludzie boją się wyjść z domów", "Zadbamy bez pseudo rządów (pisownia oryginalna - red.) o bezpieczeństwo konsumpcji w polskiej gastronomi".

Przygotowali też stoły z ekologicznymi talerzami, na których wylana była czarna ciecz, a za nimi ustawiono "wizytówki" z nazwiskami przedstawicieli rządu premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremierów Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, minister rozwoju pracy i technologii Olgi Semaniuk. Była to symboliczna czarna polewka dla rządu.

Uczestnicy manifestacji podpisali się pod petycjami, które każdy z nich złożył do kosza ustawionego przed urzędem wojewódzkim (zamkniętym dla interesantów z powodu epidemii).