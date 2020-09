Prudnicki szpital zbiera na nową karetkę. Ogłosił internetową zrzutkę

Reakcja ludzi jest różna – przyznaje prezes PCM Witold Rygorowicz, który jest pomysłodawcą akcji. – Niektórzy są niechętni, mówią, że już płacą podatki na służbę zdrowia. Są też skrajni entuzjaści. Trudno przewidzieć jaki będzie efekt zbiórki, ale jeśli uda się zebrać 50 – 80 tysięcy, to będzie to znacząca pomoc.

Zbiórka Prudnickiego Centrum Medycznego po tygodniu trwania przyniosła ok. 3 tysięcy złotych. Największą wpłatę – tysiąc złotych - przelał prudnicki przedsiębiorca. Inni wpłacili tyle, ile mogli, nawet kilkadziesiąt złotych.

To chyba pierwszy w Polsce szpital, który chce kupić wyposażenie dzięki internetowej zbiórce.

Szpital w Prudniku ma zakontraktowane trzy karetki w systemie ratunkowym, dwie kolejne ma w rezerwie, jeszcze jedna służy do transportu szpitalnego.

Poza jedną, kupioną w grudniu 2019 roku za pieniądze ministerstwa zdrowia, wszystkie auta mają po 11 lat i 350 tysięcy kilometrów na liczniku. Są awaryjne, wymagają kosztownych napraw.

Faktycznie szpital powinien kupić od razu cztery pojazdy za 2 miliony, ale nie ma pieniędzy, bo prowadzi też niezbędne remonty i przebudowy budynków.

Najnowsza karetka w maju uczestniczyła w wypadku i dopiero we wrześniu wróci do pracy po naprawie. W tej sytuacji prezes Rygorowicz odwołał się do starej tradycji wspierania szpitala przez darczyńców. Będzie też namawiał na finansową pomoc samorządy z powiatu.

- Rocznie wykonujemy ponad 4 tysiące przejazdów karetkami, a wozimy mieszkańców tego terenu – mówi prezes PCM. – Jeśli nie będziemy w stanie obsłużyć systemu ratownictwa, to jeszcze dostaniemy karę finansową.