Przebudowa opolskiego węzła kolejowego. Powstaje już nowy wiadukt i podpory mostu. Taki jest postęp prac

- Kiedy będzie gotowy, zburzymy ten od strony centrum miasta i w jego miejsce również postawimy nowy - informuje Mirosław Siemieniec z PKP Polskie Linie Kolejowe.

Nowe konstrukcje będą szersze, dzięki czemu swobodnie miną się jadące z przeciwka samochody, co do tej pory nie było możliwe. Do tego po obu stronach powstaną chodniki, dziś jest on tylko po jednej stronie.