Przegląd prasy (1.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opolski Sylwester pod Stegu Areną. Tak bawili się opolanie. Mamy zdjęcia z imprezy”?

Prasówka 1.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Opolski Sylwester pod Stegu Areną. Tak bawili się opolanie. Mamy zdjęcia z imprezy Po czterech latach przerwy do Opola powrócił miejski Sylwester. Zabawę pod Stegu Areną poprowadził ją zespół doświadczonych DJ-ów z zespołu Komodo. Wstęp był bezpłatny, a o północy niebo rozświetlił się pokazem laserów.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 1.01.24

📢 45 lat temu rozpoczęła się Zima Stulecia. Aura była surowa, śnieg zasypywał samochody, mróz doskwierał, ale dzieci się cieszyły. 31 grudnia 1978 r. w całej Polsce nastąpiły gwałtowne opady śniegu, dziś możemy już tylko pomarzyć o podobnym krajobrazie. Według meteorologów, opady śniegu rozpoczęły się wieczorem 31 grudnia i trwały przez całą noc sylwestrową. W Warszawie termometry wskazywały minus 21 stopni. Tak srogie zimy gościły w Polsce głównie w PRL-u, kiedy klimat był w naszym kraju bardziej surowy. Jak radzono sobie wtedy z zimą? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Pełne tajemnic fotografie z lat 1918-1944. Nikt nie wie gdzie dokładnie je wykonano Nikt nie wie gdzie, ani kiedy wykonano te tajemnicze zdjęcia. W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego zamieszczono fotografie Krajowego Urzędu Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk. Rozpoznajecie te miejsca? Badacze ustalili, że zostały wykonane na terenie naszego województwa.

Prasówka 1.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka w Tarnowskich Górach. Wzruszające sceny, przejmujące gesty i tłumy żałobników. Zobacz film z uroczystości 30 grudnia 2023 roku w sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł na dwa dni przed Wigilią w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [1.01.2024] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [1.01.2024] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek (jutro, 1.01). Które znaki zodiaku powinny wyznać miłość? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się wydarzyć w poniedziałek 1.01.2024. Czy będzie to coś złego? Sprawdź horoskop na jutro (poniedziałek, 1.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 To był piękny rok. Dwie Opolanki wygrały dwa największe konkursy piękności! Angelika Jurkowaniec i Ewa Jakubiec zdobyły tytuły miss Jedna jest blondynką, druga brunetką. Jedna pochodzi z północy Opolszczyzny, druga z południa regionu. Jedna awansowała do konkursu Miss Universe, druga do Miss Earth. Łączy je jedno: Angelika Jurkowaniec oraz Ewa Jakubiec zdobyły w tym roku oficjalne tytuły najpiękniejszych Polek.

📢 Z okazji Sylwestra więcej kursów linii nocnych autobusów MZK w Opolu Dzisiaj sylwestrowa noc pełna imprez, więc żeby łatwiej było wrócić do domu, odjazdy autobusów MZK Opole na linii N1 będą odbywały się co godzinę, a w niektórych przedziałach czasowych co pół godziny. Będzie także kursować nocna linia N2.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 1 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 1 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 1.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 1.01.2024 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Szybkie i łatwe dania na sylwestra. TOP25 przepisów na pyszne przekąski, które umilą wam sylwestrową noc - koniecznie spróbujcie! Zbliżający się sylwester to czas radosnego świętowania, niespodzianek i przede wszystkim wyśmienitego jedzenia. Jeśli zastanawiasz się, jak w szybki i łatwy sposób przygotować potrawy, które zachwycą podniebienia Twoich gości podczas sylwestrowej nocy, to jesteś we właściwym miejscu! W naszym zestawieniu przedstawiamy Wam TOP 25 przepisów na pyszne przekąski, które nie tylko umilą Wam to wyjątkowe święto, ale również zaskoczą oryginalnością i smakiem. Odkryjcie razem z nami kulinarne inspiracje, które sprawią, że Wasza Sylwestrowa noc będzie niezapomniana.

📢 Niedziele handlowe w 2024 roku. Przez cały rok będzie tylko 7 niedziel u, kiedy sklepy będą otwarte. Znamy dokładne daty Z roku na rok postępuje ograniczenie handlu w niedzielę i święta. W 2024 roku będzie już zaledwie 7 niedziel handlowych. W pierwszym kwartale będzie zaledwie jedna taka niedziela, kiedy otwarte będą sklepy. Będzie to jeszcze w styczniu. Zobaczcie, kiedy będą niedziele handlowe w tym roku.

📢 Horoskop na 2024 dla Raków. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla twojego znaku zodiaku Sprawdź horoskop na 2024 rok dla Raków. Dowiedz się, co zostało zapisane w gwiazdach dla Ciebie w przyszłym roku. Jakie wydarzenia będą odbywać się w twoim życiu? Zobacz, jakie przepowiednie zostały przygotowane dla twojego znaku zodiaku. Ta wiedza może pomóc Ci zaplanować zbliżający się rok. Warto wiedzieć, jak może potoczyć się życie Raków. Czy czeka na ciebie miłość, sława lub zmiana pracy? Horoskop roczny może rozwiać wiele wątpliwości. 📢 Wielki horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Sylwestrowy bieg po wyspie Bolko w Opolu. Ponad 250 biegaczy na Szybkiej Piątce Jerzego Siemaszki Sylwester to ostatni dzień, aby ustanowić swój roczny rekord biegowy za 2023 rok. Z tej okazji postanowiło wziąć udział ponad 250 biegaczy z naszego regionu. W ostatni dzień 2023 roku w samo południe na opolskiej wyspie Bolko odbył się bieg III Szybka Piątka Jurka Siemaszki.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 To już dzisiaj Sylwester i Nowy Rok 2024. Zobaczcie najlepsze sylwestrowe memy Sylwester wiąże się też z przesądami. Według ludowych wierzeń jaki będzie Sylwester, taki będzie cały rok. Warto zatem postarać się, aby dzisiejszy dzień był piękny, wtedy udany będzie dla nas także cały 2024 rok. Udane i zabawne są na pewno sylwestrowe memy. Zobaczcie najlepsze w naszej galerii. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska z rodziną. Zobacz luksusowy dom aktorki. Zajrzyj do ogromnej willi gwiazdy „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość".

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 31.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 31.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Poparzone twarze, urwane palce, kości w drzazgach. Gdy petarda wybuchnie w dłoni, nie ma co zbierać. Obejrzyjcie, ku przestrodze Co dwanaście miesięcy, w Nowy Rok internet zalewają zdjęcia, filmy i informacje o rannych osobach, także dzieciach, które trafiły do szpitali z rozerwanymi na strzępy dłońmi, zmiażdżonymi kośćmi, urwanymi palcami czy poparzeniami. Zdjęcia są przerażające! Przeczytaj jak tego uniknąć. 📢 Mandaty i punkty karne 2024. Kara więzienia i konfiskata auta za jazdę po alkoholu! Punkty karne znowu kasowane po roku [NOWE PRZEPISY] Od 2024 roku wchodzą w życie kolejnej surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Nie można też już wykręcić się od kary sposobami, które były dotychczas częste, a do tego skuteczne. Punkty karne od niedawna znowu kasowane są po 1 roku, ale uwaga: nie wszystkie punkty. Zapoznaj się w tym artykule z aktualnymi przepisami Prawa o ruchu drogowym.

📢 Kulinarne hity PRL-u - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy. 📢 Mirosław Pietrucha: Montaż czyli budowa stadionu za kasę sąsiadów Publikowane w ostatnich miesiącach dane dotyczące stanu finansów Opola, wskazujące na rosnący dług miasta oraz deficyt budżetu stolicy województwa na razie nie powodują działań naprawczych. Mamy za to zapowiedzi kolejnego kredytu w wysokości 150 mln zł. Jesteśmy zatem uczestnikami trendu zadłużania. Oszczędzanie odkładamy na przyszłość.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 31 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 31 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 31.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Przeżyjmy to jeszcze raz. Oni zachwycili polskich kibiców w 2023 roku! [ZDJĘCIA] Zbliżający się do końca rok 2023 obfitował w wiele niezapomnianych wydarzeń sportowych, podczas których zarówno cieszyliśmy się z wielkich, często niespodziewanych sukcesów naszych zawodników i zespołów, jak i czuliśmy rozczarowanie z powodów gorszych od oczekiwań rezultatów. Przypomnijmy sobie najważniejsze i najradośniejsze chwile z mijających dwunastu miesięcy.

📢 Oto najmłodsze miasta na Opolszczyźnie. Większość z nich zaledwie od kilkudziesięciu lat ma prawa miejskie. Od 1 stycznia przybędzie nowe Ostatnie miasto na mapie województwa opolskiego pojawiło się w 2018 r. To Tułowice w powiecie opolskim. Ale jakie miasta, oprócz nich, są najmłodsze? Sprawdźcie naszą listę 8 z nich. Już od 1 stycznia 2024 roku przybędzie nowe miasto w naszym regionie. 📢 Od nowego roku idę na dietę. Na pewno? Postanowienia noworoczne niełatwo zrealizować. Zobacz te MEMY o planach na 2024 rok! Utarło się, że przed końcem roku robimy mocne postanowienia na ten nadchodzący. Niestety, te z serii "nowy rok, nowy ja" ciężko czasem zrealizować. Trafnie ujęli to internauci. Gotowi na ból brzucha? Zobaczcie te MEMY!

📢 Nocny pożar w przychodni zdrowia w Burgrabicach w gminie Głuchołazy. Prawdopodobnie lokator zaprószył ogień Mieszkańcy wioski Burgrabice w gminie Głuchołazy zostali bez przychodni i bez lekarza. W nocy z 30 na 31 grudnia w budynku wybuchł pożar.

📢 Dawną "gierkówką" na razie nie pojedziemy, ale miasto nie straci dotacji. Jest oficjalny komunikat Jak już informowaliśmy, w najbliższych dniach DK 91 w Częstochowie nie będzie w całości przejezdna. Mimo to miasto nie straci unijnego dofinansowania. - Odpowiednie zaawansowanie prac wraz z wypełnieniem określonych procedur i wykonanie wszystkich, koniecznych płatności umożliwia prawidłowe rozliczenie dofinansowań ze środków UE i ich wykorzystanie w ramach przeprowadzonych realizacji zadań z pożytkiem dla miasta - mówi Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. 📢 Weegree AZS Politechnika Opolska pokonało w meczu 17. kolejki Pekao S.A 1 Ligi po dogrywce 90:85 Górnik Zamek Książ Wałbrzych Weegree AZS Politechnika Opolska wygrała po dogrywce 90:85 w wyjazdowym meczu 17. kolejki z dotychczasowym liderem tabeli – Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. To 8. zwycięstwo z rzędu opolan w bieżącym sezonie Pekao S.A 1 Ligi Mężczyzn.

📢 Zmiany w szkole od 2024 roku. Podwyżki dla nauczycieli i zmiana podstawy programowej to nie wszystko. Jakie reformy w nowym roku? Zmiany w szkołach w 2024 roku to m.in. podwyżki dla nauczycieli i powrót wcześniejszych emerytur nauczycielskich, ale też zmiany w podstawie programowej. Poza tym obowiązywać będzie inny wzór świadectw dojrzałości i legitymacji szkolnych. W nadchodzącym roku kalendarzowym kolejna grupa czwartoklasistów otrzyma darmowe laptopy. Co z ograniczeniem lekcji religii? Sprawdź, jakie zmiany czekają edukację w kolejnym roku kalendarzowym.

📢 Akcja GOPR w Karkonoszach. Turyści zlekceważyli zakaz wejścia na szlak i nie mogli się wydostać Bez pomocy ratowników górskich dzisiejsza (30 grudnia) wyprawa w Karkonosze mogła się źle skończyć dla grupy turystów. Mimo zakazu wejścia z powodu zagrożenia lawinowego, poszli oni na wyprawę w Kotle Łomniczki. Trudne warunki pogodowe sprawiły, że nie mogli zawrócić i musieli wezwać ratowników GOPR. Pomogli oni zejść na dół siedmiu osobom.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 30.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Rodzina lwów w opolskim zoo. Bracia, którzy marzą o własnych rodzinach. Jaka przyszłość czeka te majestatyczne zwierzęta? Dwa lata temu opolskie zoo powitało z entuzjazmem swoich nowych mieszkańców - Atosa i Portosa. Te imponujące lwy szybko stały się jedną z największych atrakcji opolskiego ogrodu. Lwy, długo nieobecne w naszym zoo, stały się prawdziwym powodem do dumy dla mieszkańców, a także ważnym elementem programów edukacyjnych dla odwiedzających.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 30 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 30 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 30.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Lukas Podolski na wakacjach. Pokazał żonę w bikini i swoją muskulaturę Przerwa świąteczno-noworoczna to dla piłkarzy czas urlopów przed rozpoczęciem przygotowań do rundy wiosennej. Lukas Podolski z Górnika Zabrze nie jest wyjątkiem - zobaczcie zdjęcia, jakie zamieścił na instagramie. 📢 10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich wspaniałe historie przyciągają turystów z całego świata Religia ma ogromne znaczenie w życiu wielu Polaków – nic więc dziwnego, że opisane poniżej zakątki cieszą się wśród naszych rodaków niesłabnącą popularnością. Ich niesamowite historie przyciągają nie tylko krajan, ale i turystów z całego świata – oto 10 miejscowości w Polsce, w których zdarzyły się cuda.

📢 Szampan, fajerwerki i nieśmiertelna Maryla. Zobaczcie najlepsze memy na sylwestra! Taka noc jest tylko raz w roku. A właściwie w ciągu dwóch lat. Czy raczej to dwa lata w czasie jednej nocy? W każdym razie SYLWESTER 2023/2024 tuż-tuż. Niezależnie od tego, jakie macie plany na 31 grudnia, jak lubicie żegnać stary i witać nowy rok, wybieracie bale, wycieczki czy też domówki, bawcie się dobrze! A w dobry nastrój wprowadzą was najlepsze sylwestrowe memy, w których wszyscy przeglądamy się jak w zwierciadle. Przejdźcie do galerii, obejrzyjcie, a ze śmiechu rozbolą was brzuchy! 📢 Pomysł na weekendową wycieczkę. Bunkry i strzelnica w Lasach Barucickich. Warto pospacerować po Stobrawskim Parku Krajobrazowym [ZDJĘCIA] Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Lasach Barucickich w gminie Lubsza można natknąć się na pozostałości po poligonie należącym do fabryki Kruppa. To atrakcja dla miłośników lokalnej turystyki i świetny pomysł na wycieczkę w ostatni weekend 2023 roku.

📢 Tragedia pod Niemodlinem. 25 lat więzienia dla Pawła R. za podpalenie żywcem swojego kolegi. "Papieros przypadkowo wypadł mi z ust" 15 lutego tego roku w miejscowości Radoszowice pod Niemodlinem rozegrała się tragedia, która wstrząsnęła spokojnym życiem tej wsi. Sąd Okręgowy w Opolu skazał 31-letniego Pawła R. na 25 lat pozbawienia wolności za podpalenie żywcem swojego znajomego, 41-letniego Mariusza Ś. 📢 Nowoczesny fotoradar Mesta Fusion stanie w Jemielnicy. Zdziwisz się, co potrafi! To pogromca piratów drogowych Inspekcja Transportu Drogowego zamontowała w Jemielnicy nowoczesny fotoradar Mesta Fusion. Zniknęło natomiast natomiast urządzenie, które mierzyło prędkość w Sosnówce pod Niemodlinem. Sprawdziliśmy, gdzie na Opolszczyźnie stanęły nowe fotoradary.

📢 Karma zamiast fajerwerków. Akcja policjantów z Opola. Zamiast kupować petardy na Sylwestra, kup lepiej karmę dla psów [SONDA] Już w najbliższą niedzielę (31 grudnia) świętujemy Sylwestra, czyli ostatni dzień roku. Wiele osób świętuje hucznie i to dosłownie - odpalając petardy i fajerwerki. Taki huk to horror dla naszych zwierząt. Dlatego opolscy policjanci promują akcję „Karma zamiast fajerwerków".

📢 Drogowy Gang Olsena w Strzelcach Opolskich. Jeden kierowca holował drugiego, ale ani jeden nie miał prawa jazdy Policjanci ze strzeleckiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę holującego auto, kiedy zauważyli, że połączenie pojazdami było nieprawidłowe. Jak się okazało, prawidłowe w zachowaniu dwóch mieszkańców Strzelec Opolskich nie było niemal nic.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 45 w Węgrach. Ranna została kobieta w ciąży Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala. 📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką.

📢 Rekordowy budżet Strzelec Opolskich na 2024 rok. Wydatki gminy przekroczą 200 milionów złotych Blisko co czwarta złotówka zostanie przeznaczona na inwestycje. Największym zadaniem w przyszłym roku będzie budowa bloków mieszkalnych w ramach programu “Twoje M.” 📢 Najsłynniejszy film z otwierania szampana jest z Kielc! Przed sylwestrem warto obejrzeć zabawny "instruktaż". Zobacz film i zdjęcia Nie ma chyba osoby, która choć raz nie obejrzałaby słynnego filmu z otwierania szampana. Jest rok 1997, a przy stole siedzi zwyczajna, polska rodzina. Najpierw butelkę z szampanem próbuje otworzyć syn, ale ta ani drgnie. Zaczyna pomagać mu ojciec i po chwili piana idzie w górę zalewając pokój. Filmik stał się w sieci viralem i ma miliony wyświetleń. Okazuje się, że rodzina ta mieszka w… Kielcach. Na chwilę przed sylwestrem przypominamy, jak doszło do słynnego wydarzenia sprzed lat.

📢 Nowe drogi na Opolszczyźnie. Kierowcy pojadą po równym asfalcie. Szykują się kolejne inwestycje W roku 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich dysponował budżetem w wysokości 278 mln zł. Te pieniądze umożliwiły przeprowadzenie prac związanych z przebudową, remontem i wzmocnieniem aż 85 kilometrów dróg na terenie całego regionu.

📢 Zapłacił za wynajęcie górskiego domku na święta. Na miejscu domku nie było, a firma turystyczna zniknęła Rodzina z powiatu nyskiego pojechała pod Zakopane na świąteczny wypoczynek. Na miejscu nie znalazła pod wskazanym adresem domku, za którego wynajęcie już zapłacili. 📢 Raniuszek wygląda jak pierzasta kulka z długim ogonem. Poznaj sympatycznego ptaka, który ceni życie rodzinne i buduje niezwykłe gniazda Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce.

📢 Ten strażacki kolos to największy jeżdżący zbiornik na wodę na Opolszczyźnie. Cysterna to nowy nabytek straży pożarnej w Kluczborku Do Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku trafiła fabrycznie nową naczepa-cysterna. Ma aż 25 000 litrów pojemności. Służyć będzie nie tylko do przewozu wody przy gaszeniu pożarów, ale w razie potrzeby można nią także wozić wodę pitną dla ludności.

📢 100 milionów ton wody w Jeziorze Otmuchowskim. Tak wysokiej wody nie było od dawna. Część ośrodków może pływać Jezioro Otmuchowskie jest prawie pełne. Woda zalała niektóre drogi do ośrodków wypoczynkowych po wewnętrznej stronie wałów. To efekt roztopów w Kotlinie Kłodzkiej. 📢 Nie żyje Ronald Mehlich, lekkoatleta pochodzący ze Strzelec Opolskich. Zmarł w wieku 54 lat Ronald Mehlich był czołowym polskim płotkarzem, który w latach 90. reprezentował Polskę na licznych zawodach. W ostatnim czasie pracował na AWF-ie w Katowicach, a także prowadził Uczniowski Klub Sportowy „Komar” W Strzelcach Opolskich.

📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Znana jest przyczyna śmierci artysty oraz data i szczegóły pogrzebu Na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, piosenkarz i aktor ze Śląska miał 54 lata. Zmarł na wskutek przebytego zawału serca. Przyjaciele opowiedzieli o ostatnich chwilach artysty oraz podzielili się szczegółami na temat uroczystości pogrzebowych.

📢 Tak mieszka Sebastian Karpiel-Bułecka z żoną Pauliną Krupińską. Drewniany dom z widokiem na Giewont Sebastian Karpiel-Bułecka poza wyjątkową twórczością muzyczną może pochwalić się też szczęśliwą rodziną i pięknym domkiem w sercu Tatr. Jego żona Paulina Krupińska jest jedną z kluczowych gwiazd TVN-u. Prowadzi program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN", mogliśmy zobaczyć ją także w formacie "Azja Express". Para wolny czas najchętniej spędza w domu z drewna z widokiem na Giewont. Jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka? My jesteśmy zachwyceni, a Wy?

📢 Sylwester się zbliża. Internauci już zbierają żarty. Te memy rozbawią was do łez 26.12.2023 Zbliżamy się do końca roku. Już niedługo pożegnamy stary rok i powitamy nowy 2024. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy o imprezie sylwestrowej oraz przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru i nocy w roku. Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Żarty z tych samochodów bawią najbardziej. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 26.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Zobacz najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe na Opolszczyźnie. Wszystkie są prześliczne! Pracowano nad nimi przez całe tygodnie Od wieków są nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Nie spotkamy dwóch identycznych szopek. Każda parafia przykłada do nich bardzo dużą wagę. Zebraliśmy dla Was w jednym miejscu szopki z całej Opolszczyzny. Które z nich podobają Wam się najbardziej?

📢 Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach w zimowej scenerii i świątecznych dekoracjach. Wygląda pięknie na Boże Narodzenie Świąteczne dekoracje oraz bożonarodzeniowe znicze i lampki pojawiły się na grobie Krzysztofa Krawczyka na cmentarzu w Grotnikach. Gdy do tego jeszcze spadł śnieg, nagrobek piosenkarza zyskał wyjątkowy wygląd. Ale cały cmentarz w Grotnikach wyglądał w przedświąteczny wieczór magicznie! 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Te śmieszne obrazki o zimie rozbawią do łez! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Nie tylko "Kevin sam w domu". Zobaczcie Top 20 filmów na święta. Warto je zobaczyć na Boże Narodzenie Kiedy Polsat zdjął kilka lat temu ze świątecznej ramówki film „Kevin sam w domu”, widzowie tak masowo protestowali, że film jednak w końcu i tak wyemitowano w telewizji! Ułożyliśmy ranking 20 najlepiej ocenianych filmów świątecznych. Zobaczcie w naszej galerii, co warto obejrzeć w święta. 📢 Ewa Jakubiec spod Nysy to nie pierwsza miss z Opolszczyzny z wielkimi sukcesami. Przypominamy osiągnięcia jej i innych Opolanek Wczoraj Ewa Jakubiec pochodząca spod Nysy wzięła udział w finale 23. konkursu Miss Earth. To jeden z największych i międzynarodowych konkursów piękności. Niestety mimo wielu przygotowań i niesamowitej prezencji miss z Opolszczyzny nie zdobyła żadnej nagrody. W konkursie zwyciężyła Drita Ziri pochodząca z Albanii. Dla Opolanki i tak mjający rok był pełen sukcesów.

📢 Zobacz na żywo galę finałową Miss Earth. Ewa Jakubiec ze Słupic rywalizuje o tytuł najpiękniejszej kobiety świata [WIDEO] O godz. 13:00 czasu polskiego rozpoczęła się gala finałowa konkursu piękności Miss Earth 2023. Transmisję na żywo z Wietnamu można oglądać również w serwisie Nto.pl. W finale Misss Earth 2023 startuje również Ewa Jakubiec ze Słupic koło Nysy. W tym roku została oficjalnie najpiękniejszą Polką w konkursie Miss Polonia. 📢 Opolanie, którzy zrobili największe kariery. Zostali aktorami, piosenkarzami, gwiazdami sportu Zajmują się różnymi rzeczami, ale łączą ich dwie sprawy - urodzili się w Opolu i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Odrą. 21.10.2023

📢 Tak wyglądał w środku opuszczony Hotel Stobrawa w Kluczborku. Zobacz zdjęcia Foto-Luka Dziewięciopiętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku został zamknięty w 1997 roku. Wówczas w budynku przy ul. Mickiewicza działały jeszcze biura, m.in pierwsza redakcja terenowa „Nowej Trybuny Opolskiej”. Kluczborski wieżowiec długo był opuszczony i niszczejący, ale ma nowego właściciela, który właśnie remontuje obiekt na komfortowy apartamentowiec.

📢 Rocznice ślubu – jak się nazywają i co oznaczają? Bawełniana, drewniana, złota – brzmi tajemniczo? Poznaj znaczenie poszczególnych rocznic Rocznice ślubu. Jaką rocznicę ślubu obchodzicie? Jak się nazywa 5. rocznica ślubu, 10. rocznica ślubu, 15. rocznica ślubu, 20. rocznica ślubu, 25. rocznica ślubu, 30. rocznica ślubu, 50. rocznica ślubu i inne rocznice? Skąd się wzięły ich nazwy?

📢 Sylwester 2019 MEMY. Nie strzelaj w Sylwestra, bo Sylwester strzeli w ciebie. Tak witamy Nowy Rok. Zobacz memy Sylwester 2019 MEMY: jak internauci postrzegają noc sylwestrową? Jedni twierdzą, że to impreza, do której zmusza nas kalendarz, a przecież nie ma się z czego cieszyć, bo jesteśmy starsi o kolejny rok, a dla niektórych wręcz święty obowiązek do szampańskiej zabawy i hucznego powitania nowego roku. A wy jak świętowaliście Sylwestra? Zobaczcie jak internauci postrzegają sylwestrową noc. Przy okazji życzymy również wszystkiego dobrego w 2020. Do siego roku!

📢 W Pawłowicach zbudowano dom spokojnej starości razem z kaplicą. Zobacz, jak zmienił się dawny PGR [zdjęcia] Dom Seniora Paulinka został zbudowany obok pałacu w Pawłowicach, na terenach popegeerowskich. To modelowy przykład na to, jak dzięki dotacjom unijnym zmienia się przestrzeń wokół nas. 📢 28 tysięcy sensacyjnych zdjęć z Opola i rejencji opolskiej odzyskanych po latach [GALERIA] Niemcy pozostawili nam w spadku tysiące fotografii. Jest ich ponad 28 tysięcy, a to i tak tylko niewielka część archiwum, które zniszczyła wojna. Zdjęcia pokazują ludzi, architekturę, ale też ważne wydarzenia dla regionu. Ten świat ze starych klisz będzie uratowany!

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne