Przegląd prasy 1.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Od 1 lutego, czyli od dzisiaj, na 1-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 45, na wlocie do Bierdzan od strony Opola, obowiązuje ruch wahadłowy. Związane jest to z rozbudową 11-kilometrowego odcinka pomiędzy Jełową a Bierdzanami.

📢 Prawdziwe perełki na wojskowych przetargach. Armia sprzedaje quady, samochody, sprzęt sportowy, rolniczy i budowlany Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim bawili się na balu maturalnym 13 stycznia w restauracji „U Seweryna" w Radłowie. Szkoła z Gorzowa Śląskiego przysłała nam zdjęcia z tej studniówki.

📢 Romanse w „Tańcu w gwiazdami”. Nie tylko Cichopek i Hakiel. Zobacz, jakie jeszcze pary połączyło gorące uczucie w programie „Taniec w gwiazdami” jest dla uczestników szansą na naukę tańca i zabłyśnięcie przed kamerami, ale też zdobycie nowych znajomości, przyjaźni, a jak się wielokrotnie okazywało, nawet rozpoczęcie romansu. Show owocowało krótszymi i dłuższymi związkami. Zobacz, kto dzięki programowi znalazł miłość i jakie gwiazdy podejrzewano, niekoniecznie słusznie, o bliższe relacje.

📢 40-latek uprawiał w mieszkaniu konopie indyjskie. Na trop nielegalnej plantacji wpadli kryminalni z Prudnika i Opola 40-latek z Głogówka w swoim mieszkaniu uprawiał konopie indyjskie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania oraz uprawy narkotyków. Grozi mu teraz do 3 lat więzienia. 📢 Nowe wyliczenia emerytur po waloryzacji 2024. Mamy dwie tabele ze stawkami od marca [1.02.2024 r.] W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 Najwspanialsze murale na Opolszczyźnie. Robią imponujące wrażenie! Warto wybrać się na wycieczkę, żeby je zobaczyć [ZDJĘCIA] Na Opolszczyźnie jako pierwszy miastem murali został Kluczbork, ale Opole czy Kędzierzyn-Koźle również mogą pochwalić się coraz większą liczbą murali. Jeden z najbardziej imponujących i największych murali jest zaś w Namysłowie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii i sami oceńcie. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź nowe szacunkowe wyliczenia [1.02.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 W opolskiej brygadzie logistycznej zmienił się dowódca. Uroczyste przekazanie obowiązków w jednostce Opolscy logistycy mają nowego dowódcę. Po prawie 4 latach pracy na stanowisku decyzją ministra obrony narodowej w stan spoczynku przeszedł gen. bryg. Maciej Siudak. Zastąpił go płk Mieczysław Spychalski. 📢 Wypadek w Opolu. 22-letnia kobieta kierująca hondą potrąciła nastolatka na hulajnodze 16-latek jadący na hulajnodze został potrącony przez samochód osobowy na ulicy Sosnkowskiego w Opolu. Takich zdarzeń z udziałem osób na hulajnogach, zwłaszcza elektrycznych, jest coraz więcej.

📢 Koniec zadań domowych w szkołach podstawowych. Internet wie swoje - oto najlepsze MEMY o zadaniach domowych Zadania domowe już niedługo znikną ze szkół podstawowych. Taką deklarację złożyła minister edukacji Barbara Nowacka, a potwierdził ją premier Donald Tusk. Internet już zareagował! Zobaczcie najlepsze memy o zadaniach domowych. Ciekawe czy będziecie za nimi tęsknić?

📢 Biedronka przed Lidlem, Action wyprzedza Pepco. IKEA niekwestionowanym liderem w swojej kategorii. Poznaj ulubione sklepy Polaków Biedronka, Action, Rossmann oraz Ikea – to ulubione sklepy Polaków, wynika z Rankingu Popularności Sieci Handlowych 2024. – Sieci spożywcze i dyskonty niespożywcze nie tylko posiadają coraz szerszą ofertę drogeryjną, ale także coraz częściej obejmują te produkty dużymi akcjami promocyjnymi – wyjaśnia Małgorzata Olczak z Listonic. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Tak luksusowo mieszka Justyna Steczkowska. Piękny projekt stworzył mąż gwiazdy. Zobacz w galerii zdjęcia domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Polonez maturzystów na opolskim Rynku. Zatańczyło kilkaset par. Była nawet Miss Polonia Na Rynku w Opolu kilkuset maturzystów zatańczyło tradycyjnego poloneza, który jak głosi legenda, przynosi szczęście i pomyślność przed zbliżającymi się egzaminami maturalnymi. Imprezę zorganizowano już po raz 22. 📢 Beata Tadla to nowa prowadząca „PnŚ”. Zobacz, jak wyglądała na początku swojej kariery. Dziennikarka przeszła sporą metamorfozę Beata Tadla to znana dziennikarka, która powraca do TVP i będzie jedną z prowadzących poranny program „Pytanie na śniadanie”. Zobacz, jak się zmieniła gwiazda? Czy rozpoznasz ją na archiwalnych zdjęciach?

📢 Strażacy pojechali do pożaru w Czechach. Niedługo po tym w polskich wodociągach zabrakło wody Od niedzieli 28 stycznia mieszkańcy wioski Gierałcice koło Głuchołaz skarżą się na braki wody w kranach. Miejscowy wodociąg ma problemy po tym, jak strażacy pompowali wodę do gaszenia domu po czeskiej stronie granicy. 📢 Apteczka na szlaku w Górach Opawskich. Cztery specjalne skrzynki zamontowano w województwie opolskim W czterech miejscach na Opolszczyźnie zagościł projekt „Apteczka na szlaku”. Specjalne skrzynki z cennym w razie nagłego zdarzenia wyposażeniem zamontowano na Głównym Szlaku Sudeckim. To jeden z dwóch – obok beskidzkiego – najdłuższych pieszych szlaków w polskich górach.

📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Basen w Ozimku miał być perełką. Teraz to ruina jak z horroru Kompleks, który miał służyć mieszkańcom od lat popada w coraz większą ruinę. Nad niecką krytej pływalni częściowo zawalił się dach, a wkrótce runąć mogą kolejne jego elementy. Na ścianach wiszą informacje o tym, że obiekt grozi zawaleniem. - Ten teren jest pechowy - mówią mieszkańcy.

📢 Horoskop zodiakalny na pierwsze 14 dni lutego 2024. Ryby, Baran, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik HOROSKOP na pierwszą połowę lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie czekają nas szanse i zagrożenia? Kto powinien zastanowić się nad własnym życiem i podjąć zdecydowane kroki? Znamy część odpowiedzi na takie pytania! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 31.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 31.01.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat OBSZERNA GALERIA 31.01.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 Na Opolszczyźnie powstaną miliony baterii do aut elektrycznych. Będą miejsca pracy Pod Nysą ruszyła budowa drugiego zakładu, produkującego materiały katodowe do samochodów elektrycznych. Jednocześnie trwa poważna rozbudowa zakładu Umicore, który pracuje od 2022 roku. Zakład Umicore już w tym roku planuje znaczne zwiększenie mocy produkcyjnej.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Oto kluczowe dane i wyliczenia: o ile wzrosną świadczenia? Ile zyskasz na drugiej waloryzacji? Inflacja za cały 2023 rok ma kluczowe znaczenie dla wyliczeń wysokości waloryzacji emerytur w 2024 roku. O ile wzrosły ceny w ubiegłym roku? Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji emerytur 2024? GUS podał najistotniejsze dane, a my sprawdzamy, o ile realnie wzrosną świadczenia seniorów. Czy w tym roku dojdzie do drugiej waloryzacji emerytur? 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Kolejne zmiany w organizacji ruchu w centrum Głuchołaz. Modernizacja „krajówki” dopiero się rozkręca Od wtorku 30 stycznia wykonawca modernizacji Drogi Krajowej nr 40 w Głuchołazach wprowadził kolejne zmiany w organizacji ruchu. Jak przejechać przez Głuchołazy? 📢 Horoskop indiański przypisuje ludzi do 12 zwierząt. Sprawdź, jaki jest twój totem i o czym to świadczy Horoskop indiański znacznie różni się od znanej powszechnie astrologii i pojmowaniu znaków zodiaku znanych w Europie. Wyróżnia 12 typów osobowości, każdemu z nich przypisując jedno zwierzę. Wedłiug Indian, na podstawie daty urodzenia można poznać swoje mocne i słabe strony, a przez to skutecznie się rozwijać. Sprawdź, jakim zwierzęciem jesteś! 📢 W Maciejowie powstały rękodzielnie. Tu lokalni twórcy będą mogli rozwinąć skrzydła Pasieka w Maciejowie przechodzi metamorfozę. W miejscu pawilonu z blachy i starej stolarni, powstały nowoczesne obiekty. Z myślą o lokalnych twórcach wybudowano dwie rękodzielnie, z których już mogą korzystać.

📢 Tomasz Witkowski powalczy w tym roku o fotel wójta gminy Skarbimierz. "Chcąc być dobrym samorządowcem trzeba mieć dużo chęci i ja je mam" Tomasz Witkowski w latach 2021-2023 piastował stanowisko wicewojewody opolskiego. Wcześniej przez siedem lat był zastępcą burmistrza Brzegu. W rozmowie z nto zapowiada, że ma w planach start w tegorocznych wyborach samorządowych i postara się o fotel wójta gminy Skarbimierz, czyli gminy, która co roku wyznacza trendy nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce. 📢 Co się stanie, jeśli przestaniesz uprawiać seks? 9 najczęstszych skutków braku seksu Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.

📢 Protesty w Opolu. Albo ruszy budowa obwodnicy Dobrzenia Wielkiego, albo mieszkańcy będą pikietować w stolicy regionu W Dobrzeniu Wielkim problem komunikacyjny osiąga punkt krytyczny. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 454, która staje się źródłem ogromnych problemów dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy mają dość i ostrzegają: albo powstanie obwodnica Dobrzenia Wielkiego, albo w Opolu odbędą się protesty. 📢 Paznokcie walentynkowe to nie tylko czerwony manicure. Zobacz najpiękniejsze stylizacje, które ozdobią dłonie w dzień zakochanych Paznokcie walentynkowe, które zaskoczą twojego partnera! Postaw na klasykę lub zaszalej z bardziej oryginalnymi kolorami i zdobieniami. Jeśli nie masz pomysłu, jak ozdobić swoje pazurki na walentynki, to zobacz nasze propozycje. Dzięki nim emocje w tym dniu będą jeszcze większe i płomienne.

📢 To są najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę TOP 20. Ranking za rok 2023 Już po raz trzeci stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Ranking co roku cieszy się bardzo dużą poczytnością i jest przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy, czasem bardzo naprawdę ostrych. Zobaczcie nowe zestawienie wpływowych postaci na kluczborskiej scenie.

📢 Czołowe zderzenie dwóch samochodów w powiecie namysłowskim. Są poszkodowani w tym wypadku Do zdarzenia doszło 29 stycznia ok. godziny 13.10, kiedy to służby ratunkowe zostały poinformowane o wypadku drogowym pomiędzy Pawłowicami a Dalborowicami w powiecie namysłowskim.

📢 Znamy zarobki dyrektorów opolskich szpitali. Większość z nas może o takich pomarzyć Ujawnienie zarobków nowego dyrektora szpitala w Nysie Artura Kamińskiego - 23 tysiące złotych na rękę miesięcznie - rozbudziło emocje. Sprawdziliśmy, czy to więcej, niż mają inni menedżerowie służby zdrowia w regionie. 📢 Ciężarówka wypadła z jezdni i uderzyła w drzewo. Do zdarzenia doszło na trasie Opole - Kluczbork Informację o wypadku na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Trzebiszynem a Bierdzanami służby ratunkowe z Kluczborka otrzymały w poniedziałek 29 stycznia o godzinie 6:30.

📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Mieścił się w dawnym więzieniu. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia z imprez i koncertów WOŚP To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie. Organizowano tutaj koncerty rockowe, w tym koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był prosta: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! Zobaczcie zdjęcia z tych legendarnych imprez. 📢 Przemysław Czarnek spotkał się z Opolanami. W Hotelu Weneda powitał go wiwatujący tłum ludzi Ponad 400 osób przyszło na spotkanie z profesorem Przemysławem Czarnkiem, byłym ministrem edukacji, a obecnie posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie zorganizowano w niedzielę (28 stycznia) w Hotelu Weneda w Opolu.

Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Oto największe atrakcje Gór Opawskich. Warto się tu wybrać na weekend Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 Ogromne obrazy na ścianach budynków. Oto najpiękniejsze murale na świecie, wśród nich są także malowidła ścienne z Opola [ZDJĘCIA] Malowidła ścienne są coraz popularniejsze także u nas. Opole jako Stolica Polskiej Piosenki upamiętnia na ścianach słynnych polskich muzyków. Kluczbork promuje się jako miasto murali. Byczyna chce upamiętnić swoją astronomkę Marię Cunitz właśnie obrazem na ścianie. Zobacz, jak wyglądają najbardziej imponujące przykłady malarstwa ściennego na całym świecie.

📢 Studniówki 2023. Tańce i przebierańce na balu I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie bawili się na balu maturalnym 27 stycznia w oleskiej restauracji U Wąsińskich. Zobaczcie na zdjęciach, jak wesoło było na tej studniówce. 📢 Oto najbardziej wpływowi ludzie z Kluczborka. Zobacz listę Top 20 [RANKING 2022] Po raz drugi stworzyliśmy ranking 20 najbardziej wpływowych postaci w Kluczborku i powiecie kluczborskim. Przed rokiem ranking cieszył się ogromną popularnością i był przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy. Czasem bardzo ostrych!

📢 Skąd armia USA bierze psy bojowe? Z hodowli w gminie Rudniki [ZDJĘCIA] Ośmiu żołnierzy amerykańskiej armii przyjechało testować psy w hodowli w Nowym Bugaju. Psy bojowe z Opolszczyzny kupują już służby mundurowe z USA, Izraela, Chin, Kataru i Singapuru.