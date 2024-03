Przegląd prasy 1.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.02.2024”?

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.02.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Samochód osobowy roztrzaskał się o przepust na trasie Opole - Kluczbork. Dwie osoby są poszkodowane Informację o tym wypadku służby ratunkowe z Kluczborka otrzymały w czwartek (29 lutego) o godzinie 20:25.

📢 W Kluczborku nie powstanie zakład recyklingu tworzyw sztucznych. "Presja ma sens" Niemiecki koncern Perlon zrezygnował z budowy fabryki recyklingu tworzyw sztucznych przy ulicy Fabrycznej w Kluczborku.

📢 Janusze tatuażu. Kto się dał tak oszpecić?! Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia! 📢 Tłumy na spotkaniu z prof. Stanisławem Nicieją. To już dwudziesty tom Kresowej Atlantydy Śpiew, wspomnienia i ciekawe anegdoty. Te trzy złożyły się na dobrą atmosferę czwartkowego spotkania autorskiego z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją w namiocie przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. 📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Siatkówka. Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Daiko Piacenza: Jastrzębianie po raz trzeci z rzędu w półfinale Ligi Mistrzów ZDJĘCIA W rozegranym 28 lutego rewanżowym ćwierćfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów siatkarzy Jastrzębski Węgiel pokonał Gas Sales Daiko Piacenza 3:0. Jastrzębianie po raz trzeci z rzędy awansowali do półfinału LM. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Daiko Piacenza.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [1.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Wielkie jezioro Opolszczyzny skurczy się ośmiokrotnie. Wędkarze boją się, że znikną ryby Od 15 marca do końca lipca na zbiorniku Otmuchów będzie obowiązywać całkowity zakaz połowy ryb z jednostek pływających. Polski Związek Wędkarski przygotowuje się na zagrożeń, jakie spowoduje konieczny remont wałów i obniżenie poziomu wody. 📢 Przed nami kilka dni z Żołnierzami Wyklętymi. Zaproszenia do wielu miejscowości Opolszczyzny W tym roku oferta propozycji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Opolszczyźnie jest bardzo bogata. Na różne wydarzenia organizowane od piątku 1 marca do poniedziałku 4 marca zapraszają zarówno instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

📢 Najlepsze czeskie MEMY. Poczucie humoru Czesi mają w genach! Zobaczcie W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najśmieszniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Kolejne zmiany kadrowe w opolskiej policji. Są nowi wicekomendanci od prewencji i logistyki W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka związana z powierzeniem obowiązków nowym zastępcom komendanta opolskiego garnizonu. Za pion prewencji odpowiada teraz insp. Remigiusz Sawicki - wieloletni dowódca oddziału prewencji policji na Dolnym Śląsku. Logistyką kierować zaś będzie insp. Zbigniew Stanowski, niemal od początku swojej służby związany z Opolszczyzną, dotychczasowy komendant powiatowy w Brzegu.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo wierne! Tworzą trwałe związki i są oddane partnerowi. Mamy listę Imiona kryją w sobie pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie zwracają uwagę na jego znaczenie. Chcą zapewnić sobie ich wierność, lojalność i oddanie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są wierne. Zobacz w naszej galerii imiona wiernych osób!

📢 To było pierwsze takie spotkanie przedsiębiorczych kobiet powiatu oleskiego. Zjechało się prawie 100 pań Okazją do zorganizowania konferencji pod hasłem „Przedsiębiorcze kobiety powiatu oleskiego" było 25-lecie powiatu. Ale ta impreza ma na stałe wejść do kalendarza, bo dzięki niej pomysłowe kobiety czyni z całe okolicy nie tylko mogą się poznać, ale także rozpocząć ze sobą współpracę. 📢 44-latek dwukrotnie okradł kościół na rynku w Dobrodzieniu. Ukradł Biblię i krzyż posrebrzany Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Dobrodzieniu rozpoznał i zatrzymał 44-letniego mężczyznę, który dwa dni wcześniej okradł miejscowy kościół. Złodziej wyniósł z kościoła Ewangeliarz, Pismo Święte raz posrebrzany krzyż. 📢 Sojusz Koalicji Obywatelskiej z Arkadiuszem Wiśniewskim. Jest porozumienie programowe Inwestycje w infrastrukturę drogową i komunikację miejską, rozwój oświaty, kultury i sportu oraz stawianie na obywatelskie i ekologiczne Opole. To wspólne postulaty Koalicji Obywatelskiej i Arkadiusza Wiśniewskiego w najbliższych wyborach.

📢 Zmiany kadrowe w nadleśnictwach Opolszczyzny. Odwołano dwóch nadleśniczych w Turawie i Kluczborku Franciszek Kiepura i Jarosław Żaba zostali w ubiegłym tygodniu odwołani ze stanowisk nadleśniczych. Nadleśniczym w Kluczborku został dotychczasowy zastępca Robert Pyrkosz. 📢 Paradoks płacowy. Statystycznie zarabiamy sporo, ale pracę można znaleźć za minimalne wynagrodzenie 7168 złotych brutto – tyle według wyliczeń GUS wynosiła w styczniu średnia pensja w województwie opolskim w sektorze przedsiębiorstw. To oznacza, że osoba pracują na podstawie umowy o prace dostawała miesięczne wynagrodzenie wysokości ok. 5,2 złotych netto - na rękę.

📢 Ewa Minge to kobieta kameleon. Uwielbia się zmieniać. Czy pamiętasz, jak wyglądała w młodości? Zobacz archiwalne zdjęcia Ewa Minge należy do tych kobiet, które wciąż zaskakują swoich fanów. Projektantka uwielbia metamorfozy swojego wizerunku. Najczęściej eksperymentuje ze swoimi włosami. Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak wyglądała w młodości. Okazuje się, że celebrytka zmagała się z nadwagą, a tapir był jej ulubioną fryzurą.

📢 Trzech kandydatów i jedna kandydatka na burmistrza. Kampania wyborcza w Prudniku rozkręca się Komitet obywatelski „Tak dla Ziemi Prudnickiej” ubiega się o władze w Prudniku i w powiecie prudnickim. Właśnie inaugurował swoją kampanię wyborczą. 📢 Nowe ostrzeżenie GIS 29.02.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 29.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 29.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Zaskakująca i podbijająca serca fanów Daria Zawiałow coraz bardziej intryguje swoją twórczością oraz stylem. Zobacz zdjęcia! Zaskakująca i podbijająca serca fanów Daria Zawiałow coraz bardziej intryguje swoją twórczością oraz stylem. Przedstawicielka młodego pokolenia muzyków nieprzerwanie gra koncerty, którym towarzyszy wiele emocji i pozytywnych wrażeń. Polska artystka imponuje publiczności przede wszystkim swoimi utworami, ale też stylizacjami, jakie prezentuje nie tylko na scenie. Zobacz zdjęcia piosenkarki!

📢 W Kluczborku cuchnąca ciecz płynęła rowami do Stobrawy. Prawdopodobnie były to ścieki W Kluczborku biały ściek o uciążliwym zapachu przez kilkanaście dni utrzymywał się w rowach melioracyjnych łączących się ze Stobrawą na obszarze „Natura 2000”. Interweniowały instytucje zajmujące się ochroną środowiska oraz straż pożarna i policja.

📢 W czwartek 29 lutego promocja XX tomu „Atlantydy Kresowej” prof. Stanisława Niciei W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej dziś o 17.00 odbędzie się promocja najnowszego - dwudziestego tomu „Atlantydy Kresowej” prof. Stanisława S. Niciei. 📢 Autostrada A4 pod Wrocławiem 70 lat temu to zupełnie inne miejsce. Ani jednego samochodu, ale... dużo rowerów! Zobacz Ani jednego samochodu; a o korkach przez wypadek, natężenie ruchu czy przed wjazdem na bramki to już nie wspominając. Dziś trudno uwierzyć, ale tak naprawdę wyglądała autostrada A4 pod Wrocławiem. Wybrukowana i pusta, chyba, że odbywały się zawody kolarskie. Koniecznie zobacz archiwalne zdjęcia z lat 40. i 50. ubiegłego wieku.

📢 Nauczyciele z całego regionu odebrali wyróżnienia w Plebiscycie Edukacyjnym. To forma docenienia i podziękowania za ich pracę Gala podsumowująca Plebiscyt Edukacyjny Nowej Trybuny Opolskiej odbyła się w Muzeum Śląska Opolskiego. W środę przyznano tytuły w największym plebiscycie edukacyjnym w naszym regionie i w całej Polsce. Na każdym szczeblu edukacji głosowanie mieszkańców naszego województwa wyłoniło zdobywców medali i nagród nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla przedszkoli i szkół.

📢 Duże utrudnienia na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Z ciężarówki wypadły płyty betonowe! Kierowcy jadący autostradą A4 w stronę Wrocławia muszą uważać na węźle Kostomłoty. W środę (28 lutego) około godz. 12 w tym miejscu z ciężarówki na jezdnię wypadły płyty betonowe. Są utrudnienia.

📢 Przedostatnia sesja sejmiku województwa. Duże pieniądze dla samorządów, honory dla profesora Niciei Przyznanie profesorowi Stanisławowi Sławomirowi Niciei tytułu Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego i kolejne pieniądze dla opolskich samorządów – były głównymi tematami przedostatniej sesji sejmiku. 📢 Z czego słyną Strzelce Opolskie? Na pewno z aż dwóch więzień, ale nie tylko! Oto zaskakująca lista TOP 7 Sprawdziliśmy, jak Strzelce Opolskie i jego mieszkańcy są postrzegani przez mieszkańców innych miast i regionów. Koniecznie zapoznajcie się z tą listą, a na pewno będziecie zaskoczeni.

📢 W całej Polsce ruszyły ćwiczenia wojskowe Dragon-24. Wojsko prosi o niepublikowanie zdjęć Wojsko Polskie rozpoczęło planowane ćwiczenia wojskowe Dragon-24. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych prosi o zachowanie spokoju. Wojskowy sprzęt i pojazdy możemy widzieć na autostradach czy na torach kolejowych. 📢 Studenci kolejny raz zarażali swoimi pasjami. Za nami Festiwal Kół Naukowych PANS w Nysie W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zorganizowano Festiwal Kół Naukowych. Studenci wszystkich kierunków, a także zaproszeni licealiści, spotkali się na Wydziale Nauk Technicznych we wtorek (27 lutego). To okazja nie tylko do rekrutacji nowych członków kół, ale także zarażania pasją. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Opolska policja rozbiła mafię przemycającą uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Autostrada A4 jest drogą tranzytową przemytników ludzi Policjanci z Opola wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem ludzi. Zatrzymano i tymczasowo aresztowano 3 młodych mężczyzn. Według policyjnych ustaleń, odbierali oni z granicy z Białorusią uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu i przemycali ich autostradą A4. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 28.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tabela podwyżek od 1 marca - oficjalne stawki O ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O tyle urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Każdy sposób na piratów drogowych jest dobry. Mieszkańcy zrobili fotoradar ze słoika i trytytek. I działa! Kierowcy od razu hamują Kierowcy pędzący pełną prędkością na drodze koło domów są utrapieniem wielu miejscowości. Mieszkańcy często próbują poradzić sobie z tym problemem. Montują atrapy fotoradarów, które paradoksalnie działają prawie jak prawdziwe! Mandatów nie wlepiają, ale piratów drogowych odstraszają. Taki wynalazek jest również na Opolszczyźnie.

📢 Największe absurdy służby zdrowia oczami internautów. Nie biorą jeńców. Oberwało się lekarzom Polacy dużo dyskutują na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszym kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii.

📢 Nasi drodzy seniorzy. Rodziny i władze liczą koszty. I szukają tańszych form opieki nad starszymi W Paczkowie powstanie nowy, prywatny Dom Pomocy Społecznej. Ilość miejsc całodobowej opieki nad osobami starszymi na Opolszczyźnie stopniowo rośnie. W ostatnich latach powoli przybywa prywatnych domów seniora. Gminy stawiają na mieszkania wspomagane. 📢 Pisarka z Opola Agata Suchocka w osiem lat wydała 40 książek. Teraz pisze trzy kolejne Agata Suchocka z Opola jest bardzo wszechstronną pisarką, bo napisała nawet pisane trzynastozgłoskowcem zakończenie libretta do opery Józefa Elsnera! Niebawem premierę będzie mieć kolejna jej książka, tym razem z gatunku literatury young adult.

📢 Wybory 2024. Koalicja zaprezentowała listy do sejmiku województwa. "Z myślą o ludziach" 40 kandydatów w pięciu okręgach. Samorządowcy, przedsiębiorcy, animatorzy kultury, dydaktycy, miłośnicy zwierząt, społecznicy – tak prezentuje się lista Koalicji Obywatelskiej. Łączy ich wspólne hasło – „Z myślą o ludziach”.

📢 Senator Beniamin Godyla chce rządzić także w powiecie oleskim. W radzie powiatu może dojść do przetasowań Aktualnie powiatem oleskim rządzi koalicja Mniejszość Niemiecka - Koalicja Obywatelska. To na pewno się zmieni, ponieważ ani jedno z tych ugrupowań nie startuje w tegorocznych wyborach.

📢 Ale to był jazz! Kluczborski Big Roll Band dał urodzinowy koncert w szczytnym celu W niedzielę 25 lutego Big Roll Band świętował 15-lecie istnienia. Zespół dał urodzinowy koncert charytatywny na rzecz Hospicjum św. Ojca Pio w Smardach Górnych. 📢 Tych pań lepiej nie zaczepiać. W Kluczborku trwa kurs samoobrony dla kobiet. Uczą się chwytów, prawa i pierwszej pomocy W sobotę 24 lutego w Kluczborku 25 pań rozpoczęło kurs samoobrony w ramach 10. edycji projektu „Bezpieczna kobieta”. Uczestniczki uczą się na nim jak reagować w przypadku kradzieży, napadu czy pobicia.

📢 Studniówki 2024. Tak było na balu I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie. To była ostatnia studniówka w powiecie oleskim Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie bawili się na balu maturalnym 10 lutego w restauracji „U Wąsińskich” w Oleśnie. Zdjęcia z tej studniówki przesłał nam Andrzej Madshots Madziar.

📢 Droga ekspresowa S11 połączy Kępno z obwodnicą Olesna. GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty. Wkrótce podpisanie umów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała oferty w trzech przetargach na budowę drogi ekspresowej S11 od Kępna do obwodnicy Olesna. Trasa ma być gotowa najwcześniej pod koniec 2027 roku. 📢 Ruszyła ważna inwestycja nad Jeziorem Nyskim. Otoczenie zalewu zmieni się nie do poznania Ruszyła budowa nowoczesnych domków i sali bankietowej nad Jeziorem Nyskim. To nie jedyne nowości, które w tym sezonie pojawią się w Ośrodku Akwa Marina.

📢 Piękna pogoda i cudowne widoki. Tak się relaksowaliście w niedzielę nad Jeziorem Nyskim Słoneczna niedziela przyciągnęła tłumy spacerowiczów nad Jezioro Nyskie. Na plaży i ścieżkach wokół akwenu można było spotkać wypoczywających nie tylko z naszego regionu. Nic w tym dziwnego ponieważ Jezioro Nyskie to jeden najbardziej urokliwych zbiorników południowej Polski.

📢 Kultowe opolskie dyskoteki. To były najlepsze imprezy. Pamiętacie, jak się bawiliście? Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej.

📢 Studniówki 2024. Zobaczcie te piękne kreacje na studniówce I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce [NOWE ZDJĘCIA] Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce bawili się na balu studniówkowym w Restauracji pod Lipą w Gorzowie Śląskim. Kolejne zdjęcia z tej studniówki przysłała nam Katarzyna Młynarczyk. 📢 To był bal do białego rana! Tak wyglądała studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie W sobotę (10 lutego) w Sali Bankietowej Pasja w Nysie odbyła się studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Atmosfera była magiczna, zabawa przednia, a uczniowie prezentowali się przepięknie. Na początek zatańczyli oczywiście tradycyjnego poloneza. Sami zobaczcie jak to wyglądało!

📢 Wielki plan budowy dróg. Tak powstawała autostrada A4 pod Wrocławiem. Zobacz na archiwalnych zdjęciach Wiosną 2024 roku minie 90 lat od rozpoczęcia budowy tej ogromnej inwestycji. Budowa podwrocławskiego odcinka autostrady A4 - wówczas Reichsautobahn była realizowana przez hitlerowskie Niemcy. Prace rozpoczęto w marcu 1934 roku, a powstanie tej drogi miało m.in. pomóc w realizacji planu czteroletniego (1936 - 1939) zapowiedzianego przez Hitlera pod dojściu do władzy. 📢 W Oleśnie powstała niezwykła pracownia florystyczna Świtezianka. W tej kwiaciarni będą wystawy, koncerty i warsztaty Pracownia florystyczna Świtezianka powstała w budynku byłej Telekomunikacji Polskiej przy oleskim rynku. Nie ma być tylko zwykłą kwiaciarnią, ale poniekąd także galerią sztuki. 📢 Śląskie Mazury - wycieczka nad Jezioro Otmuchowskie. Fantastyczne zwierzęta i malownicze krajobrazy gwarantowane! Zobaczcie ZDJĘCIA Województwo opolskie, położone w południowej części Polski, skrywa wiele pięknych miejsc, a jednym z nich jest urokliwe Jezioro Otmuchowskie. To popularne miejsce wypoczynku, które przyciąga zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów z innych regionów, poleca się na weekend. Malownicza lokalizacja, czysta woda i różnorodne atrakcje sprawią, że spędzicie tu niezapomniany czas!

📢 Tak wypoczywano kiedyś na Opolszczyźnie. Turawa, Otmuchów, Opole, Głuchołazy czy Góry Opawskie Tłumy ludzi nad Jeziorem Otmuchowskim i na kąpielisku w Pokrzywnej. Mnóstwo żaglówek na Jeziorze Dużym w Turawie. Zabawa na placach zabaw i oglądanie wydarzeń sportowych - to były wakacyjne atrakcje sprzed ponad 50 lat. Niby to samo, co obecnie, ale jednak inaczej. Sami zobaczcie.