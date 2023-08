Przegląd prasy 1.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 1.08.2023 w woj. opolskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 1.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 1.08.2023 w woj. opolskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Gdzie w województwie opolskim należy spodziewać się dzisiaj (1.08.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga 46, Paczków-Otmuchów (30. km na odc. 10 km) Zwalczanie chemiczne chwastów..

📢 Sklepy wycofują produkty 1.08.2023. Ostrzeżenie sanepidu! Rossmann, Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan usuwają te artykuły 1.08.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 1.08.2023. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź, co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży. 📢 Tak zmienią się raty kredytu w sierpniu 2023 roku. Tyle będziemy płacić za kredyty hipoteczne [1.08.2023] Rata kredytu hipotecznego jest uzależniona od wielu czynników. W ostatnim czasie raty kredytów hipotecznych drastycznie wzrosły stając się dużym obciążeniem domowych budżetów. Od lipca wiele osób może starać się o bezpieczny kredyt 2%, niestety nie każdemu uda się dostać kredyt z dopłata od państwa. Ile wynoszą raty kredytów tradycyjnych na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku?

Prasówka 1.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jarmark u Babci Anny na katowickim Nikiszu: ponad 160 wystawców, tłumy gości, darmowe specjalne autobusy Słynny Odpust u Babci Anny w tym roku zmienił nazwę na Jarmark u Babci Anny. Niezmienna pozostaje jego popularność, bo tłumy gości przewinęły się w niedzielę, 30 lipca, przez katowicki Nikiszowiec. Wydarzenie, w którym udział bierze blisko 160 wystawców trwało do godziny 20.00. Na jarmark można było dojechać specjalnymi darmowymi liniami autobusowymi.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 1 sierpnia 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik... HOROSKOP dzienny na wtorek 1 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 1.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 W Kędzierzynie-Koźlu powstaną mieszkania dla seniorów. Tak będą wyglądały Lokale mieszkalne dla osób starszych powstaną w gmachu byłej podstawówki w Kędzierzynie-Koźlu. Udało się na to pozyskać pieniądze z tzw. funduszy norweskich. 📢 Tyle wynosi emerytura w lipcu 2023. Taką kwotę emeryci dostaną po waloryzacji na rękę Na jakie emerytury możemy liczyć w lipcu? Oto najnowsze wyliczenia. Uwzględniają one waloryzację emerytur. Dzięki temu wiadomo, o ile wzrosły w ostatnim czasie emerytury. Przedstawiamy wartości brutto i netto emerytury. Oto stawki emerytur dla seniorów na lipiec 2023. Szczegóły w artykule oraz galerii.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [1.08.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Horoskop dzienny na jutro (wtorek, 1.08). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Przeczytaj horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić we wtorek 1.08.2023. Czy doda Ci to skrzydeł? Poznaj horoskop na jutro (wtorek, 1.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Czad zabił 76-latka z Rożniątowa pod Strzelcami Opolskimi. Senior mógłby dalej żyć, gdyby nie chaos w komunalce. Właśnie zapadł wyrok Ginter S. śmiertelnie zatruł się czadem, a jego brat omal nie stracił życia w mieszkaniu w Rożniątowie pod Strzelcami Opolskimi. Sąd ustalił, kto za to odpowiada. Zapadł wyrok w tej sprawie. 📢 Odra Opole - Resovia Rzeszów 3:0 [KIBICE NA MECZU, ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Odra Opole zainaugurowała sezon 2023/24 przy Oleskiej. Była to wyśmienita okazja dla sympatyków klubu, żeby powitać swoich ulubieńców na boisku i dopingować ich w kolejnym spotkaniu. Jak się okazało - nie zawiedli ani piłkarze, ani kibice. Znajdźcie się na zdjęciach.

📢 Zderzenie trzech ciężarówek na autostradzie A4. Na jezdni lądował helikopter LPR W poniedziałek (31 lipca) około godziny 12:50 doszło do zderzenia trzech pojazdów ciężarowych na autostradzie A4. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana na czas pracy ratowników z lotniczego pogotowia ratunkowego! 📢 41. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Mosznej zakończona. Oto najpiękniejsze psy, te piękności dostały nagrodę W niedzielę (30 lipca) parku w Mosznej zakończyła się 41. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Do udziału w imprezie zgłoszonych zostało ponad 2000 psich piękności. Tytuł najpiękniejszego psa zdobył owczarek australijski. 📢 Polskie gwiazdy wypoczywają na wakacjach i chwalą się fotkami w strojach kąpielowych. Katarzyna Cichopek i Justyna Steczkowska zachwycają Stroje kąpielowe gwiazd robią wrażenie! Trwa sezon urlopów, a na odpoczynek zdecydowali się również celebryci. Koło stylizacji plażowych Katarzyny Cichopek, Justyny Steczkowskiej czy Soni Bohosiewicz nie można przejść obojętnie. Przedstawiamy stroje kąpielowe gwiazd, które zwróciły naszą uwagę, a wśród których znajdą coś dla siebie panie o różnych, także tych kształtnych, figurach.

📢 Podziemne miasto i jego tajemnice. Kilometry korytarzy, chodników i tuneli w Koźlu czekają na odkrycie 31.07.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 31.07.2023. 📢 Osiedlowy monitoring, czyli życie lokatorów na wesoło. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 31.07.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 31.07.2023.

📢 Fly With Us Festival. Zabawa pod gołym niebem w Kamieniu Śląskim. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było Pierwszy dzień Fly With Us Festival 2023 na lotnisku w Kamieniu Śląskim przyciągnął tłumy. To największe tego typu impreza na Opolszczyźnie. Wystąpi na niej w sumie 20 artystów. Zobaczcie w naszej fotogalerii, jak było na imprezie.

📢 Tajemnicze dachowanie pod Strzelcami Opolskimi. Kierowca porzucił auto w szczerym polu. Samochód jest poważnie rozbity Na polach przy trasie wojewódzkiej nr 426 pod Strzelcami Opolskimi doszło do nietypowego wypadku. Kierowca opla tigry wypadł z drogi i dachował. Następnie porzucił swój samochód i już po niego nie wrócił. 📢 Marcin Hakiel i Magdalena Stępień mają romans? Tak spekulują internauci. Tancerz zabrał głos Od kilku dni internet aż huczy od plotek o tym, że Marcin Hakiel rozstał się z tajemniczą Dominiką i wdał się w romans ze znaną celebrytką. Internauci przyłapali go na wstawianiu relacji na Instagramie z tych samych miejsc, co Magdalena Stępień. Były mąż Katarzyny Cichopek już zabrał głos w tej sprawie. 📢 Pijana kobieta spowodowała wypadek w Nysie. Piesza wtargnęła pod nadjeżdżające auto. Odpowie za wykroczenie 36-letnia kobieta wtargnęła na jezdnię prosto przed nadjeżdżającym samochodem. Kiedy na miejsce przyjechała policja, okazało się, że piesza jest pod wpływem alkoholu.

📢 Tak wyglądało Olesno 60 lat temu. W 1963 roku w mieście filmy dokumentalne kręciła ekipa filmowców Dzięki archiwalnym kronikom Amatorskiego Klubu Filmowego „Jupiter” widzimy, jak Olesno wyglądało w czasach PRL-u. Kroniki były wyświetlane w oleskim kinie Znicz przed filmami, a wielu widzów przychodziło do kina tylko na te filmowe kroniki.

Jaką biżuterię wybrać, by nie dodać sobie lat? Oto 20 błyskotek, których powinnaś unikać w dojrzałym wieku Biżuteria to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że ona także może ci dodać lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki, takie jak kolczyki, broszki, czy naszyjniki.

📢 Najlepsze hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023. Nauczyciel płakał, gdy to sprawdzał Trauma na całe wakacje. Nauczyciel płakał, gdy to sprawdzał. Hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek prześladują nauczycieli nawet w wakacje. Niektórzy nadal je publikują. Oto zdjęcia prac, które doprowadziły wielu belfrów do łez. Sprawdzanie ich oraz poprawianie było ich największą udręką. Aby poradzić sobie z tym problemem część nauczycieli zaczęło publikować w Internecie prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie je na własną odpowiedzialność! Tego nie da się odzobaczyć. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 31.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Oto nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego 31.07.2023 Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły! 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 31 lipca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP dzienny na poniedziałek 31 lipca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 31.7.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Rusza przebudowa skrzyżowania ul. Nysy Łużyckiej z Luboszycką w Opolu. Kierowcy muszą się liczyć z korkami Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu, w ramach robót zmieniony zostanie układ skrzyżowania ul. Nysy Łużyckiej i Luboszyckiej, powstanie też prawoskręt, ścieżka pieszo-rowerowa i chodniki. Prace potrwają do przełomu października i listopada. 📢 Budowa hali magazynowo-produkcyjnej w Brzegu. Powstaje nowoczesny obiekt o powierzchni 5000 mkw z zapleczem biurowym i socjalnym Pomieszczenia w hali, która powstaje w Brzegu przeznaczone są do sprzedaży lub wynajmu. Budynek został tak zaprojektowany, by można go było łatwo podzielić na moduły od 500 mkw wzwyż . Takie rozwiązanie znacząco zmniejsza początkowe koszty inwestycji i daje możliwość dostosowania obiektu do swoich potrzeb, dzięki temu oferta ta może szczególnie zainteresować małe i średnie przedsiębiorstwa.

📢 Fortuna 1 Liga. Odra Opole - Resovia Rzeszów 3:0 [ZDJĘCIA] Kapitalna inauguracja sezonu Odry Opole przy Oleskiej! Podopieczni Adama Noconia pokonali Resovię Rzeszów 3:0, dzięki czemu utrzymali się na szczycie tabeli Fortuna 1 Ligi. 📢 9 najbrzydszych miejsc na Śląsku według sztucznej inteligencji. Nie możemy uwierzyć. Skandal? Oceńcie sami! Sztuczna inteligencja wytypowała najbrzydsze miejsca na Śląsku. Wśród nich znalazło się między innymi zabytkowe osiedle w Katowicach i zmodernizowany szyb kopalniany w Zabrzu... Całość zestawienia budzi nawet w nas skrajne emocje. Koniecznie zobaczcie wszystkie najmniej urodziwe miejsca w regionie, które wskazała AI. Skandal? Odpowiedzcie sami! 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć Osoby o tych imionach są najbardziej odpowiedzialne oraz podejmują mądre decyzje. Stają na wysokości zadania i zawsze można na nie liczyć, bowiem nigdy nie wycofują się z podjętych już działań. Wykazują się przy tym wytrwałością oraz cierpliwością, a dzięki tym cechom łatwiej im jest przejść przez wszelkie trudności i niedogodności. W razie niepowodzenia nie poddają się, lecz próbują zrobić wszystko, co w ich mocy, by zrealizować zadanie do końca. Poczucie odpowiedzialności nie pozwala im przerwać – chyba, że wymaga tego sytuacja bądź uznają, że takie rozwiązanie będzie w efekcie lepsze oraz skuteczniejsze. Osoby odpowiedzialne, które noszą te imiona są świadome skutków swoich decyzji, toteż zawsze poddają analizie różne możliwości i szukają najlepszego rozwiązania. Nie uciekają więc od konsekwencji własnych wyborów czy postaw oraz zachowań, odważnie stawiając im czoła. Zawsze kierują się dobrem innych ludzi, którym chętnie pomagają. To bez wątpienia ludzie, wywiązujący się ze swoich obowiązków i dotrzymujący słowa. Nie łamią danych obietnic, wiernie trwają przy wyznawanych przez siebie wartościach oraz ideałach. Nie mają problemu z hierarchią priorytetów, jakie w sposób wyraźny porządkują każdy ich dzień. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej odpowiedzialne i sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto memy o żonach i mężach! 30.07.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Kilkaset kultowych, lśniących chromami i wspaniałych maszyn harley davidson można oglądać na Rynku w Opolu. Trwa tam Harley Day Odwiedzający Rynek w Opolu mogą obejrzeć, dotknąć, zrobić sobie zdjęcie, a jeśli właściciel maszyny pozwoli, usiąść na nią. Są też imprezy towarzyszące, w tym pokaz aerografu, czyli zdobienia malunkami motocykli, są też miejsca do relaksu i odpoczynku .

📢 Wakacyjny kurort porównują do Czarnobyla. Emerytki z Wrocławia czują się oszukane przez biuro podróży Całkowitego zwrotu kosztów domagają się dwie seniorki z Wrocławia, które czują się oszukane przez jedno z największych biur podróży w Polsce. Mirosława Bischof i Krystyna Wiśniewska chcą wiedzieć, dlaczego wysłano je (dwie "wiekowe" panie) do opuszczonego miasteczka i hotelu, który rażąco odbiegał od obiecanych standardów, bez rezydenta mówiącego po polsku. "Itaka obiecała nam podróż, która miała być spełnieniem marzeń, a okazała się koszmarną przygodą życia". 📢 Wakacje 2023 MEMY. Parawaning, hałaśliwi sprzedawcy nachosów i Janusze plaży. Tak nad morzem wypoczywają Polacy Aby odpocząć nad Bałtykiem, trzeba mieć zdrowie. Janusze plaży dają się we znaki innym plażowiczom propagując nad morzem m.in. parawaning. Oglądacie na własne ryzyko. Tego nie da się odzobaczyć!

📢 Dziś ostatni dzień międzynarodowej wystawy psów rasowych w Mosznej. Przyjechało ok. 3000 psich piękności z niemal całej Europy i USA Na terenie parku przy Zamku w Mosznej trwa 41. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Przyjechało prawie 3000 psich piękności z kilkunastu krajów, w tym wiele bardzo utytułowanych. 📢 Trwa zlot Tarcza 2023. Na poligon w Opolu-Winowie przyjechały czołgi, wozy bojowe, amfibie. To wielkie święto miłośników militariów Do niedzieli 30 lipca na poligonie w Opolu-Winowie potrawa zlot Tarcza 2023. To wielkie święto miłośników militariów. W akcji można podziwiać czołgi, transportery opancerzone, amfibie i inne wozy bojowe różnej maści. Wstęp jest darmowy. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [30.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 XXI Turniej Piłki Prądowej Wasserbal w Przechodzie. Strażacy z Polski, Niemiec i Czech rywalizowali w niezwykłej konkurencji bojowej Trzeba lać równo, iść równo do przodu i dobrze ze sobą współpracować – zdradza tajemnice tej niecodziennej konkurencji Krzysztof Sporek, prezes OSP w Przechodzie. – Trochę siły też jest potrzebne, bieganie z wężem pełnym wody po 10 minutach jest męczące.

📢 To był jeden z najlepszych torów wyścigowych w Europie. W Kędzierzynie-Koźlu ścigał się Alain Prost, późniejszy mistrz świata Formuły 1 Tor kartingowy w ówczesnym Koźlu powstał na początku lat. 70. ubiegłego wieku. Przez lata należał do najlepszych tego typu obiektów w Europie. To tutaj ścigał się Alain Prost, późniejszy czterokrotny mistrz świata Formuły 1. 📢 Kolejne odcinki dróg krajowych na Opolszczyźnie będą remontowane. Uwaga na utrudnienia! Jak informuje opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w 2023 roku prace remontowe obejmują prawie 12 km dróg krajowych na terenie naszego województwa.

📢 Znika kawałek historii Opola. Most kolejowy nie ma już przyczółków. Niektóre jego elementy będziemy mogli jednak podziwiać na... stacji Część rozbieranego właśnie mostu zostanie wyeksponowana przy dworcu PKP Opole Główne. Będzie można podziwiać go pomiędzy budynkiem stacyjnym a pocztą.

📢 Takie domy sprzedają komornicy. Niektóre to pałace, inne w zasięgu przeciętnego Kowalskiego. Mamy oferty z 29.07.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 29.07.2023 r.

📢 Groźne zderzenie dwóch samochodów osobowych w miejscowości Gana w gminie Praszka. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR W piątek, 28 lipca, tuż przed południem, w miejscowości Gana (gm. Praszka) doszło to zderzenia dwóch samochodów osobowych. 📢 W Turawie będą świętować półmetek wakacji. Przewidziano atrakcje dla całych rodzin. Każdy znajdzie coś dla siebie Moc atrakcji czeka na mieszkańców gminy Turawa już w najbliższą niedzielę, tj. 30 lipca br. na Jeziorze Średnim. Atrakcje dla dzieci, Miasteczko Profilaktyczno - Edukacyjne, Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom, ARM RACE Turawa, a to tylko część zaplanowanych atrakcji.

📢 Nowelizacja prawa energetycznego uchwalona przez Sejm. Od teraz własny prąd będziesz mógł sprzedać sąsiadowi! Sejm przegłosował ustawę o prawie energetycznym. Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość sprzedaży wytworzonego przez siebie prądu, regularnego sprawdzania cen energii u różnych operatorów czy obywatelskich społeczności energetycznych. Zmiany będą dotyczyć każdego z nas.

📢 4 etap Tour de Pologne na Opolszczyźnie. Meta w centrum Opola. Będzie dużo utrudnień drogowych W sobotę 29 lipca w Poznaniu wystartuje jubileuszowy 80 wyścig kolarski Tour de Pologne, największa impreza kolarska w Polsce. We wtorek 1 sierpnia kolarze przejadą przez Opolszczyznę. Zobaczymy wielkie sportowe widowisko, ale musimy się pogodzić z utrudnieniami na drogach. 📢 Nawet 7 tys. zł kary za drobne spóźnienie. Od lipca 2023 warto pilnować terminów. Sprawa dotyczy wszystkich kierowców Od 1 lipca 2023 roku obowiązują wyższe kary za brak OC. Co więcej, już jeden dzień spóźnienia wiąże się z wysokimi karami, a te kwoty mogą przekraczać nawet 7 tys. zł. Sprawdzamy, o czym powinni pamiętać sprawcy wypadków bez OC i poszkodowani w wypadkach drogowych. 📢 Dni Olesna 2023. Dziś początek imprezy. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy? Już dziś (29 lipca) rozpoczynają się Dni Olesna. Potrwają do niedzieli (30 lipca). Wystąpią m.in. Cleo i Kabaret Czesuaf. W programie jest też wiele innych atrakcji.

📢 Horoskop na jesień 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Pana 28.07.2023 HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 28.07.2023.

📢 W niedostępnych górach Opolszczyzny wciąż ukryte jest złoto. Śmiałkowie szukają wejścia do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. 📢 Seks i znaki zodiaku w horoskopie erotycznym. Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach 10.04.2023 Horoskop erotyczny to seksualny przewodnik po pragnieniach i upodobaniach. Zobacz horoskop erotyczny, który podpowie, czego pragnie Twój partner. Horoskop erotyczny odkrywa najbardziej intymną sferę Twojego życia. Poznaj seksualne upodobania znaków zodiaku w horoskopie erotyczno-partnerskim! Jak znaki zodiaku wpływają na Twoją seksualność?

📢 Miasta Opolszczyzny i ich rynki w latach 60., 70. i 80. Zobacz, jak zmieniły się na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci W naszej galerii zdjęć można zobaczyć m.in. fotografie z Opola, Nysy, Brzegu, Kluczborka, Namysłowa, Prudnika i innych miast województwa opolskiego. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie. 📢 Tłumy na targowisku w Strzelcach Opolskich. Handlowcy kuszą promocjami towaru na lato: sukienki, bluzki, stroje kąpielowe Na półmetku wakacji, na targowisku w Strzelcach Opolskich wciąż jest wielu klientów szukających towaru na lato. Sprzedawcy rywalizują o nich jak mogą i kuszą promocjami. 📢 Takie są zarobki w wojsku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac na poszczególnych stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Tak 100 lat temu wyglądało Olesno. Miasto nosiło wówczas nazwę Rosenberg. Wielu tych budynków już nie ma Olesno 100 lat temu nazywało się Rosenberg i należało do Niemiec. W mieście była synagoga, dwupiętrowy dworzec kolejowy i ratusz z wysoką wieżą. Dzisiaj możemy je zobaczyć tylko na archiwalnych fotografiach. 📢 Tajemnicze ruiny wsi przy polsko-czeskiej granicy. To resztki osady Bursztet. Co się stało z jej mieszkańcami? Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Zbudują ponad tysiąc mieszkań łącznie w dziesięciu gminach SIM Opolskie Południe w dziesięciu gminach południowej Opolszczyzny będzie budować mieszkania dedykowane osobom mniej zamożnym. Niebawem ruszy nabór chętnych. 📢 Pierwsza droga ekspresowa na Opolszczyźnie już otwarta. Prezentuje się imponująco Od poniedziałku 24 lipca kierowcy mogą już jeździć nowo wybudowaną obwodnicą Olesna, która stanowi fragment drogi ekspresowej S11 łączącej Śląsk z Wybrzeżem. Jej budowa trwała ok. 2 lata i kosztowała 800 mln zł. 📢 Dziś otwarcie nowej drogi ekspresowej. To 25-kilometrowy odcinek nowoczesnej trasy, która ułatwi m.in. dojazd nad Bałtyk Obwodnica Olesna jest częścią pierwszej na Opolszczyźnie drogi ekspresowej. Jej koszt wyniósł 767,9 mln złotych, z tego aż 411 mln pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Droższa była tylko budowa opolskiego odcinka autostrady A4.

📢 Za nami kolejne mecze kontrolne. Oto ostatnie rezultaty [AKTUALIZACJA] Dla piłkarskich zespołów z Opolszczyzny występujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) i BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, lipiec upływa pod znakiem spotkań kontrolnych. W naszym zestawieniu znajdziecie wyniki rozegranych już spotkań testowych oraz plany, jakie poszczególne kluby mają na najbliższe dni. 📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

