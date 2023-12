Przegląd prasy (1.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia ”?

📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka" wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku!

📢 Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 1.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 1.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 1.12 w opolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w opolskim.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Mamy wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [1.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 01.12.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Boże Narodzenie w PRL-u. Zobacz, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały przygotowania świąteczne i spędzano ten wyjątkowy czas Boże Narodzenie w PRL-u kojarzyło się z długimi, przedświątecznymi kolejkami w sklepach, w których i tak brakowało wielu potrzebnych produktów. Każdy liczył jednak na to, że w końcu uda mu się coś nabyć, choć oznaczało to nieraz wielogodzinne oczekiwanie przed sklepowymi budynkami. Na targowiskach kupowano choinki, z jakimi przemieszczano się środkami komunikacji publicznej, wypełnionymi po brzegi mieszkańcami miast i wiosek. Przygotowania do świąt były widoczne wszędzie, nawet na osiedlowych podwórkach, gdzie na przykład trzepano dywany. Z okien mieszkań oraz klatek schodowych rozchodziła się woń przyrządzanych potraw wigilijnych, a także pieczonych ciast. Prano firanki, zasłony i pościele, pastowano podłogi, ścierano kurze, a nawet odsuwano wszystkie meble, by wysprzątać dokładnie każdy zakamarek. W Wigilię zaś ubierano choinki, które po raz pierwszy połyskiwały w świetle umieszczonych na nich lampek dopiero w czasie wieczerzy. Przygotowania do świąt oraz obchodzenie Bożego Narodzenia w czasach PRL-u odbywały się w niełatwych warunkach i okolicznościach, jednak miały one swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!

📢 Horoskop dzienny na piątek 1 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 1 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 1.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Słońce, Ceres i Mars w Strzelcu. Musisz trzymać nerwy na wodzy! HOROSKOP na piątek 1 grudnia 2023 r. Horoskop dzienny na piątek 1 grudnia 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Horoskop dzienny na piątek (jutro, 1.12). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu? Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Ciebie na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu może Ci się przytrafić w piątek 1.12.2023. Czy doda Ci to odwagi? Poznaj horoskop na jutro (piątek, 1.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Kolekcjonujesz monety z okresu PRL? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Życzenia dla Andrzeja. Krótkie wiersze na Andrzejki. Imieniny Andrzeja - gotowe życzenia 30.11.23 Mądre wiersze na imieniny Andrzeja KRÓTKIE Życzenia dla Andrzeja 2023. Mądre wiersze na imieniny Andrzeja. NOWE Wierszyki na Andrzejki. 30 listopada złóż życzenia Andrzejowi

Andrzej to jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce. Zajmuje trzecie miejsce w tym gronie. Imieniny Andrzeja przypadają kilka razy w roku, jednak większość Andrzejów świętuje 30 listopada, w tzw. andrzejki. Jeśli wśród Twoich znajomych jest Andrzej, to warto złożyć mu życzenia, choćby w formie SMS. Jakie wybrać życzenia dla Andrzeja? Oto nasze propozycje...

📢 Prognoza pogody na najbliższe dni. Mróz i śnieżyce nadchodzą do Polski. "Niemalże cały kraj przykryty jest białą kołderką" W ostatni dzień listopada niemalże cały kraj przykryty jest "białą kołderką" - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? Sprawdź najnowsze prognozy. 📢 To koniec prac archeologicznych w katedrze opolskiej. Jako jedyni mamy unikalne zdjęcia tego, jak teraz wygląda wnętrze kościoła W czwartek nastąpił odbiór końcowy prac badawczych w opolskiej katedrze. Oznacza to symboliczne przekazanie kluczy przez archeologów z Uniwersytetu Opolskiego, którzy przez ostatnie półtora roku prowadzili wyjątkowe badania na terenie świątyni. Redakcja nto posiada niepowtarzalne zdjęcia z tego, jak wygląda opolska świątynia w momencie zakończenia wszystkich prac archeologicznych.

📢 Amerykańskie auta co roku przyjeżdżają na zlot do Starego Olesna. Zobacz te motoryzacyjne cacka [ZDJĘCIA] Do dzisiaj ogromne wrażenie robią 50-, 60-, a nawet 70-letnie amerykańskie samochody (nazywane też w skrócie amcarami od American Cars). Co roku przyjeżdżają na zlot do Starego Olesna.

📢 Stroik świąteczny w wazonie. Niezwykła ozdoba na bożonarodzeniowy stół. Pomysły na piękną dekorację na Boże Narodzenie Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół. 📢 Nowe paliwo na stacjach - co będziemy tankować od stycznia? Oznaczenia i rodzaje paliwa dostępne od nowego roku, sprawdź! Nowy rok szykuje rewolucję dla kierowców i flot samochodowych. Od stycznia 2024 roku na stacjach benzynowych zawita nowe paliwo- benzyna E10. Zastąpi ona PB95. Niestety z uwagi na jej skład, nie wszystkie samochody będą mogły z niej korzystać. Jak sprawdzić czy nadaje się ona do naszego samochodu i jakie zmiany czekają jeszcze kierowców od nowego roku? Odpowiadamy.

📢 Dziewięć piłkarskich zespołów z Opolszczyzny jesienią nie przegrało w lidze ani razu. Występują one na trzech różnych poziomach W gronie piłkarskich ekip z Opolszczyzny, które w pierwszej części sezonu 2023/2024 mogły się pochwalić mianem niepokonanych, mamy jeden zespół z klasy okręgowej, jeden z klasy A oraz siedem z klasy B. Ich nazwy prezentujemy w załączonej galerii zdjęć. 📢 Poznajcie nową Polską Miss oraz Polską Miss Nastolatek. W finale konkursu piękności wystąpiła Natalia Żołnieruk z Opola Nową Polską Miss została 23-letnia Justyna Haberka z Olkusza, natomiast Polską Miss Nastolatek 18-letnia Nikola Gradowska ze Starowej Góry. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych Polek z gali finałowej konkursu piękności, który zorganizowano we Wrocławiu. Do finału awansowała również kandydatka z Opola.

📢 Opolscy policjanci zatrzymali dwóch Bułgarów handlujących podróbkami. Zabezpieczony towar warty jest prawie milion złotych Według ustaleń policjantów z Opola, oszukanych w całej Polsce mogło być niemal 3 tysiące osób. Obaj mężczyźni uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, dlatego grozi im do 5 lat więzienia.

📢 Śnieg zawitał do Polski. Drogowcy zaskoczeni. Zobaczcie najlepsze memy! 30.11.2023 W ostatnich dniach pogoda mocno dała się we wszystkim we znaki, a zwłaszcza kierowcom. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. Internauci są czujni i jak zwykle przygotowali całą serię memów z tej okazji.

📢 Mieszkańcy tęsknią za takimi imprezami. Tak wyglądały zabawy Andrzejkowe kilkanaście lat temu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 30.11.2023 Andrzejki tuż tuż, zatem przygotowaliśmy dla Was specjalną galerię, która zabierze Was w podróż do przeszlości. Zobaczcie, jak imprezowano kilkanaście lat temu na Opolszczyźnie. Sporo od tego czasu się zmieniło, niektórych z tych miejsc, które zobaczycie na fotografiach już nie ma. Zmieniła się również moda! 📢 Jajcarze na grzybach. Zobaczcie jak internauci śmieją się ze zbieraczy. Oto najlepsze memy i obrazki o grzybiarzach 30.11.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 25.11.2023.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 30.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Święto Trzech Króli w 2024 roku wypada w sobotę. Czy należy się wolne za 6 stycznia 2024 roku? Sprawdź, kiedy wypadają długie weekendy Święto Trzech Króli obchodzone jest 6 stycznia. W 2024 roku wypada w sobotę. Czy pracodawca odda nam dodatkowy dzień wolny w tygodniu za święto w sobotę? Wyjaśniamy, jakie są zasady odbioru wolnego za święto przypadające w weekend. Podpowiadamy także, jak zaplanować urlop na 2024 rok, żeby skorzystać z długich weekendów w przyszłym roku. Pokusa jest spora, ponieważ wykorzystując 7 dni urlopu na koniec roku, możemy mieć nawet 17 dni wolnego.

📢 Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny przeszło remont za 5,5 mln zł. Zobacz jak się zmieniło Dawny „Dom Polski” na Górze św. Anny, w którym działa dziś muzeum, przeszedł generalny remont. Budynek został ocieplony, zyskał nowe okna i ma nową wystawę dotyczącą Powstań śląskich. 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu Zimy stulecia w Polsce - najgorsze były w PRL-u, pamiętacie? Synoptycy przewidują atak zimy, a my wpadamy w panikę. - Kiedyś to były zimy - wspominają nasi rodzice i dziadkowie. To prawda! Dzisiaj przeraża nas kilka centymetrów śniegu i lekki mróz. To żadna zima, w PRL-u potrafiło zasypać drogi i samochody, a zaspy przewyższały człowieka. Temperatura spadała do -30 stopni Celsjusza. Zamarzały nawet powieki.

📢 Liga Mistrzów. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała z Ziraatem Bankasi Ankara, ale zdobyła ważny punkt Siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przegrali na wyjeździe 2:3 z Ziraatem Bankasi Ankara w meczu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kędzierzynianie podnieśli się jednak z trudnego położenia i zdołali sięgnąć po punkt, który może okazać się bardzo ważny w końcowym rozrachunku.

📢 12 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech. Ich atrakcje was zadziwią! To idealne miejsca na grudniowy weekend Adwent 2023 zaczyna się już 3 grudnia, a wraz z nim pełnia sezonu na jarmarki bożonarodzeniowe. Najstarsze i najpiękniejsze jarmarki organizowane są w Niemczech, niedaleko polskiej granicy. To idealne miejsca na grudniowy weekend z całą rodziną i świąteczne zakupy. Ale które jarmarki świąteczne Niemiec są najpiękniejsze, najbardziej wyjątkowe, najbardziej zaskakujące? Podpowiadamy! Zapraszamy do galerii 12 niesamowitych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech w sam raz na grudniową wycieczkę.

📢 Opolanie zapłacą więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Wyższe ceny już od grudnia Mieszkańcy aglomeracji opolskiej zapłacą więcej za wodę i ścieki. Podwyżka została rozłożona na trzy lata. Jeśli chodzi o wodę, maksymalnie wyniesie ona 29 procent, a w przypadku ścieków, będzie to 42 procent.

📢 Łukasz Ganowicz, trener MKS-u Kluczbork: Zawsze patrzę na zespół długofalowo [WYWIAD] Piłkarze MKS-u Kluczbork zakończyli rundę jesienną na 3. miejscu w tabeli 3 ligi (grupa 3). Pierwszą część sezonu w wykonaniu kluczborczan podsumowaliśmy rozmową z ich trenerem Łukaszem Ganowiczem. Szkoleniowiec między innymi ocenił postawę swoich podopiecznych oraz opowiedział o kulisach nagłego rozwiązania kontraktu z najlepszym strzelcem drużyny - Marcinem Przybylskim. 📢 Horoskop roczny dla kobiet 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP na 2024 rok dla kobiet. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą.

📢 Wyjątkowe ozdoby na choinkę ze sznurka na Boże Narodzenie 2023. Najpiękniejsze dekoracje z makramy na świąteczne drzewko – zobacz galerię Ozdoby na choinkę z makramy to pomysł na wyjątkową dekorację choinki na Boże Narodzenie 2023. Warto w tym roku zdecydować się na ozdoby świąteczne ze sznurka DIY, które są teraz najmodniejsze. Makrama to nietuzinkowa dekoracja na Boże Narodzenie, która jest ekologiczna i pięknie ozdobi świąteczne drzewko. Podsuwamy garść pomysłów na wyjątkowe bożonarodzeniowe dekoracje hand made, którymi klimatycznie ozdobimy dom. 📢 Na ulicy Piastowskiej w Opolu potrącona została kobieta. Poszkodowana 33-latka trafiła do szpitala 52-latka kierująca fordem, skręcając z ul. Piastowskiej w stronę Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej. 📢 Ten program miał wielką oglądalność za sprawą Dowbor. Tak wyglądała jej najsłynniejsza metamorfoza na Opolszczyźnie 30.11.2023 W jednym z odcinków ekipa „Naszego Nowego Domu” odwiedziła Chróścinę na Opolszczyźnie. Tam w ponad 100-letnim domu mieszkali pani Jadwiga i pan Krzysztof z ośmioletnim wnuczkiem Wiktorem. Zobaczcie, jak ich dom w pięć dni zmienił się nie do poznania. Przypominamy legendarną i ostatnią metamorfozę w naszym regionie.

📢 Kolekcjonerzy szukają tego sprzętu wideo. Tyle możesz zarobić na starych kasetach, odtwarzaczach i magnetowidach 30.11.2023 Wielu z nas wciąż ma w domu stary sprzęt wideo, w tym odtwarzacze, magnetowidy czy kasety VHS. I choć już wiele lat temu technologia ta została wyparta przez DVD a teraz streaming, to wciąż są chętni na kupno takich urządzeń. Sprawdziliśmy, ale można zarobić na sprzedaży starego sprzętu wideo. 30.11.2023. 📢 Jarmark bożonarodzeniowy w Kluczborku będzie pełen atrakcji. Rusza już w ten weekend Już w najbliższy weekend, 2 i 3 grudnia, na rynku w Kluczborku odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy. W związku z tym obowiązuje zmiana organizacji ruchu aż do poniedziałku. 📢 Zemsta na szefie jest słodka. Internauci tworzą memy o swoich przełożonych i miejscach pracy 30.11.2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 30.11.2023.

📢 Wielka wojna z sąsiadami. Lokatorzy piszą donosy i tworzą memy. Tak wygląda "osiedlowy monitoring" 30.11.2023 Polacy uwielbiają żartować na ten temat. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 30.11.2023. 📢 Opole przykryte śniegiem wygląda zjawiskowo. Zima przyszła szybko i na razie nie zamierza odchodzić Warto wybrać się na wieczorny spacer zaśnieżonych ulicach Opola. Tego typu obrazki możemy obserwować zaledwie kilka razy w roku, a miasto wygląda wówczas bardzo pięknie. Sprawdziliśmy, jak długo ten stan może się tym razem utrzymać.

📢 Wypadek we Wrocławiu. Driftujące BMW wpadło do Odry! Samochód zatonął We wtorkowy wieczór samochód osobowy marki BMW z dwiema młodymi osobami wpadł z wysokiego nabrzeża do Odry we Wrocławiu. Samochód zatonął w głębokiej, lodowatej rzece. Zabawa młodzieży "driftującej" na lodzie autami mogła skończyć się tragicznie. O szczegółach przeczytajcie poniżej.

📢 Odmładzające krótkie fryzury damskie, w których poczujesz się, jakby ubyło ci 10 lat. Zobacz najmodniejsze cięcia dla kobiet 50 plus Krótkie fryzury damskie nie tylko odmładzają, ale są ponadczasowe i wiecznie modne. Takie uczesania sprawdzą o każdej porze roku, a co najważniejsze sprawią, że poczujesz się o 10 lat młodsza. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy, zainspiruj się i pobiegnij do fryzjera. Taka metamorfoza zadziała lepiej niż wizyta u chirurga plastyka. 📢 To najzdolniejsi uczniowie w całym województwie opolskim. Odebrali stypendia premiera i ministra edukacji Najzdolniejsza młodzież z terenu województwa opolskiego odebrała we wtorek (28 listopada) stypendia ufundowane przez prezesa rady ministrów i ministra edukacji narodowej. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

📢 Handlarz podróbkami z Opola naciągnął prawie tysiąc osób na kwotę 350 tysięcy zł. 35-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję Kryminalni z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 35-letniego obywatel Bułgarii. Mężczyzna usłyszał blisko 30 zarzutów.

📢 25-lecie powiatu oleskiego. Jak Lasowice Wielkie chciały się przyłączyć do Olesna Dzisiejszy powiat oleski mocno różni się terytorialnie od kształtu historycznego powiatu. Podczas reformy administracyjnej w 1999 r. odłączono związaną od wieków z Olesnem gminę, za to przyłączono dwie gminy spoza geograficznego Śląska. 📢 Gmina Biała zmienia się na Waszych oczach Z dumą i radością wkrótce zaprosimy Państwa do wspólnego świętowania wyjątkowego jubileuszu: 800-lecia miasta Biała. To magiczne miejsce, gdzie historia splata się z teraźniejszością, a dziedzictwo przeszłości tworzy solidne fundamenty dla przyszłości. Doskonałą aspiracją do intensyfikacji działań na rzecz rewitalizacji jedynego miasta naszej Gminy stała się właśnie ta wspaniała rocznica. 📢 Andrzejki w Magnum Clubie. Ale tutaj nie było czasu na wróżby andrzejkowe. Impreza była gorąca, a na scenie wystąpił raper Qbik [ZDJĘCIA] Wprawdzie Andrzejki świętujemy dopiero w czwartek (czyli 30 listopada), ale w Magnum Clubie andrzejkowy weekend zorganizowano już w weekend przed imieninami wszystkich Andrzejów. Gwiazdą wieczoru był znany raper Qbik. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy i z tego koncertu.

📢 Oto najbardziej imponujące murale na Opolszczyźnie. Warto wybrać się na wycieczkę, żeby je zobaczyć [ZDJĘCIA] Na Opolszczyźnie jako pierwszy miastem murali został Kluczbork, ale Opole również może pochwalić się coraz większą liczbą murali. Jeden z najbardziej imponujących i największych murali jest zaś w Namysłowie. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Horoskop zawodowy na pierwszą połowę 2024 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP zawodowy na pierwszą połowę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. W co zainwestować, jak ułożyć współpracę z przełożonymi, na co zwrócić uwagę przy wyborze ścieżki awansu? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Oto najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Na Opolszczyźnie zmienią się nazwy miejscowości, a jedna zostanie całkowicie zlikwidowana. Tak wynika z nowego rozporządzenia MSWiA Opolszczyzna przygotowuje się na zmianę w nazwach miejscowości oraz likwidację jednej, małej miejscowości. Zmiany te nie tylko dotkną naszego województwa, ale obejmą całą Polskę. Projekt rozporządzenia MSWiA zakłada zniesienie lub zmianę nazw wsi, a także przyznanie niektórym autonomii. 📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Opolu. Bez grubego portfela nawet nie podchodź! Grzaniec za 25 zł, a frytki... za 20 zł Ceny z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opolu mogą przyprawić niektórych o ból głowy. Za tradycyjnego grzańca zapłacimy od 18 zł do 25 zł. Za grzane piwo damy min. 14 zł, a za gorącą czekoladę – 18 zł. Cena dużej pajdy chleba ze smalcem i cebulką wynosi 20 złotych, zapiekanka z pieca kosztuje 23 zł, a za frytki z keczupem trzeba również zapłacić aż 20 zł. Pączki (12 małych sztuk) potrafią kosztować 17 złotych, a duży słoik miodu akacjowego to nawet 50 zł! Sprawdź inne ceny na jarmarku w Opolu.

📢 Oto najlepsze memy o zakochanych. Miłość w krzywym zwierciadle. Tak internauci żartują ze spraw sercowych 25.11.2023 Internauci uwielbiają tworzyć memy. Do najpopularniejszych tematów, z których czerpią inspiracje należy miłość. Żarty z zakochanych są niezwykle popularne. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie najlepsze z nich! 📢 Polska Miss 2023. Natalia Żołnieruk z Opola walczy o tytuł najpiękniejszej Polki. Poznajcie wszystkie kandydatki do korony [ZDJĘCIA] Już w najbliższą sobotę, czyli 25 listopada, poznamy najpiękniejszą Polską Miss na gali we Wrocławiu. W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny. To Natalia Żołnieruk z Opola.

📢 Horoskop miłosny na 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria już wie i chce się z Tobą podzielić swoją wiedzą. 24.11.2023.

📢 Trwa spór wokół zasypania wykopalisk w katedrze. Z decyzją biskupa Czai nie zgadzają się naukowcy W sercu opolskiej katedry rozgorzał spór pomiędzy próbą ocalenia historii naszych przodków a utrzymaniem sakralnej funkcji kościoła. Sensacyjne odkrycia archeologiczne stały się punktem zapalnym w konflikcie między badaczami a opolską kurią. Spór ten, pełen dysonansu między próbą odkrywania i dokumentowania przeszłości a potrzebą zachowania sakralnej integralności miejsca kultu, nie pozostawia prostych odpowiedzi na pytanie, czy nauka i wiara mogą istnieć obok siebie w harmonii. 📢 Wspaniałe imprezy w klubach Ferre, Discoplex A4, Aqarium czy Protector. Tak się bawiliście przed laty w kultowych opolskich dyskotekach Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej.

📢 Najbardziej znani mieszkańcy Kluczborka i powiatu kluczborskiego. Zrobili imponujące kariery. Znasz ich wszystkich? Urodzili się w Kluczborku i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Stobrawą. Przesyłacie nam kolejne nazwiska, dlatego uzupełniliśmy naszą galerię wybitnych ludzi pochodzących z Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

📢 Trojaczki w tym szpitalu w Opolu rodzą się średnio raz w roku. Za każdym razem wywołuje to sporo emocji Kilka dni temu Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu poinformowało o tym, że urodziły się tam czworaczki. Poród tak dużej liczby dzieci zdarza się niezwykle rzadko i najczęściej wiąże się z dużym ryzykiem dla zdrowia mamy i maluchów, dlatego zawsze wywołuje spore emocje. Jednak w Opolu regularne na świat przychodzą także trojaczki. 📢 Andrzejki 2019. Najlepsze MEMY na imieniny Andrzeja. Czy ty też świętujesz Andrzejki? Jeśli tak, z pewnością zrozumiesz te memy [29.11.19] Andrzejki 2019 obchodzimy w noc z 29 na 30 listopada. Imieniny Andrzeja tradycyjnie związane były z wróżbami andrzejkowymi. Niezamężne dziewczęta traktowały ten dzień bardzo serio. Kiedyś uznawano powszechnie, że w wigilię dnia św. Andrzeja dusze zmarłych i dusze żywych są w pewnym sensie połączone - bramy do zaświatów zostają otwarte i możemy dzięki temu dowiedzieć się przyszłości. Panny uważały, że to szansa na poznanie daty zamążpójścia. Dziś Andrzejki kojarzymy zgoła inaczej. To idealna okazja na świętowanie i imprezowanie. Zobacz najlepsze memy o Andrzejkach!

