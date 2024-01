Przegląd prasy 10.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 10.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Stajenka betlejemska w Borkach Wielkich ma już ponad 100 lat. Wygląda imponująco! Chociaż okres Bożego Narodzenia już się zakończył, nadal można zobaczyć wyjątkową stajenkę betlejemską u franciszkanów w Borkach Wielkich.

📢 Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką Mikayla Demaiter ma 23 lata i po zakończeniu zawodniczej przygody z hokejem na lodzie robi karierę jako modelka. Jej konta w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Piękna i seksowna Kanadyjka ma rzeszę fanów! Zobacz ZDJĘCIA!

Prasówka 10.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zimowa sesja egzaminacyjna tuż tuż. Tak internauci żartują ze studentów. Oto najlepsze memy o nauce i studentach Sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów nie lada wyzwanie. To szczególny czas dla wszystkich uczniów, kiedy trzeba się zmotywować i poświęcić na naukę trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Zimowa sesja coraz bliżej, dlatego internauci przygotowali serię nowych memów z tej okazji.

📢 Psy ze schroniska w Kędzierzynie-Koźlu spędzą mrozy w domach tymczasowych. Ogólnopolska "Akcja Mrozy" porusza też serca Opolan Opolskie schroniska dla bezdomnych zwierząt przystąpiły do Akcji Mrozy. Dzięki uproszczonej procedurze zwierzęta m.in. ze schroniska w Kędzierzynie Koźlu tymczasowo trafiają do domów na okres zimowy. Jest szansa, że wiele z nich nie wróci już do schronisk. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [10.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Horoskop dzienny na 10.01 (jutro, środę). Które znaki zodiaku nie ucieszą przewidywania gwiazd? Przeczytaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co według horoskopu może Ci się przytrafić w środę 10.01.2024. Czy doda Ci to odwagi? Sprawdź horoskop na jutro (środę, 10.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Horoskop dzienny na środę 10 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 10 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 10.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Studniówka wczoraj i dziś. Jak kiedyś bawiono się na balach maturalnych? Zobacz jak zmieniała się oprawa balu i kreacje maturzystów Studniówka. Jak wyglądał bal maturalny przed laty i czy mocno zmienił się na przestrzeni dziesięcioleci? Czy zabawa maturzystów blisko 100 lat temu wyglądała podobnie jak dzisiejsze studniówki? Co ciekawe, dziś bal maturalny i studniówka to nazwy tej samej imprezy. Niegdyś jednak były to zupełnie inne wydarzenia. Czym się różniły i jak przebiegały? Wybierzcie się z nami w studniówkową podróż w czasie! 📢 Urząd wojewódzki otwiera się na mieszkańców. To koniec z przepustkami. Na gmach urzędu wróciła też unijna flaga Nowa wojewoda opolska Monika Jurek wraz z opolskimi samorządowcami i marszałkiem Andrzejem Bułą dokonała symbolicznego otwarcia Urzędu Wojewódzkiego, przecinając wstęgę przy bramkach, które do tej pory odgradzały petentów od urzędu. Wojewoda samodzielnie powiesiła także jedną z flag unijnych, które zniknęły za rządów PiS.

📢 Horoskop zodiakalny na drugą połowę stycznia 2024. Te znaki zodiaku mogą liczyć na korzystny układ gwiazd HOROSKOP na drugą połowę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 15 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny dla większości z Was! 📢 Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wybitny duchowny miał 67 lat Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny kościołów katolickich obrządków rzymskiego oraz ormiańskiego zmarł w wieku 67 lat. Ksiądz znajdował się w szpitalu, zmagał się z chorobą nowotworową.

📢 Przez lata tę drogę w Opolu rozjeżdżał ciężki sprzęt. Teraz w końcu doczeka się remontu. Będzie też droga dla rowerów i chodnik Ulica Barona w Opolu, która przez lata była niszczona z powodu intensywnego ruchu samochodów ciężarowych, koparek i sprzętu budowlanego używanego przy wznoszeniu nowych osiedli w Szczepanowicach i Wójtowej Wsi, w końcu doczeka się remontu. Ma powstać także droga dla rowerów i chodnik.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024. 📢 Zmiany w emeryturach. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Zimno w pracy? Sprawdź, jakie masz prawa, a jakie obowiązki ma pracodawca? Kiedy pracownik może odmówić wypełniania obowiązków? Zimowa temperatura utrzymuje się kolejny dzień. Stan prawny jasno określa obowiązki pracodawcy dotyczące zabezpieczenia miejsca pracy i samego pracownika w okresie zimowym. Obowiązki te możemy podzielić na bezpośrednie zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi oraz pośrednie, mające na celu zapewnienie możliwości wykonywania obowiązków pracownikowi. Jaką temperaturę w pomieszczeniu musi zapewnić pracodawca? Poznaj swoje prawa. 📢 Szpital w Kluczborku ma nowy ambulans. Kosztował 600 tys. zł. Już służy pacjentom Szpital w Kluczborku otrzymał nową karetkę. W tej chwili ma do dyspozycji pięć ambulansów. Wszystkie są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 9.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 9.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 9 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 9 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 9.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 9.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 9.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Kierowca BMW jechał 129 km/h w terenie zabudowanym w Sidzinie. Teraz przesiądzie się na rower i słono zapłaci Kilka dni temu policjanci z Nysy zatrzymali do kontroli kierującego BMW, który przekroczył dozwoloną prędkość o blisko 80 km/ h. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy i nałożono mandat i punkty karne. Policjanci przypominają, że prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych. 📢 Tadeusz Goc nie będzie dłużej burmistrzem Strzelec Opolskich. Ogłosił, że nie będzie startować w najbliższych wyborach samorządowych Wieloletni burmistrz Strzelec Opolskich ogłosił, że nie będzie kandydował na to stanowisko w najbliższych wyborach. Tadeusz Goc swoją decyzję przedstawił najbliższym współpracownikom.

📢 Ile zarabia europoseł z Polski. Oto zarobki europosłów, diety, odprawa, emerytura oraz zwrot kosztów podróży. To są imponujące kwoty! Europosłowie z Polski zarabiają znacznie więcej od posłów na Sejm RP. Wynagrodzenie europosła to prawie 10.000 euro brutto (to ponad 7,5 tysiąca euro na rękę). Posłowie do Parlamentu Europejskiego dostają też ryczałt na utrzymanie biura, zwrot kosztów podróży. Po zakończeniu kadencji w Europarlamencie mogą liczyć na odprawę i wysoką emeryturę. 📢 Łukasz Żygadło został odwołany z funkcji dyrektora TVP3 Opole. "To był naprawdę dobry, ciekawy czas" Łukasza Żygadłę na stanowisku szefa regionalnego ośrodka Telewizji Polskiej ma zastąpić Ewa Wolniewicz, nowa dyrektor TVP3 Wrocław. 📢 Masa, forma, rzeźba. Zanim zaczniesz ćwiczyć, zobacz najlepsze MEMY o siłowni, rozbawią cię do łez! Jak wam idzie realizacja noworocznych postanowień? Samo zapisanie się na siłownię nie oznacza, że już możecie odhaczyć ten punkt z listy postanowień. Bo na siłownię trzeba regularnie chodzić, ale także ćwiczyć! No i co z tego, że po pierwszym razie nie można się podnieść z łóżka, a mięśnie bardziej przypominają galaretę niż skałę. Nie szukajcie wymówek, pakujcie torby i ruszajcie na siłkę. Ale zanim wpadniecie w szał ćwiczeń, obejrzyjcie najlepsze MEMY, z których o siłowniach dowiecie się wszystkiego. Miłej zabawy!

📢 Tak wygląda Kluczbork z dachu Hotelu Stobrawa. Powstaje tutaj apartamentowiec [ZDJĘCIA] Najpierw weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wyglądał w środku opuszczony przez ponad dwadzieścia lat najwyższy budynek użytkowy w Kluczborku. Następnie weszliśmy także na dach kluczborskiego wieżowca, żeby zobaczyć, jak z tej perspektywy wygląda Kluczbork. Zobaczcie sami na zdjęciach w galerii.

📢 Wypadek na DK 45 pod Kluczborkiem. Bus uderzył w drzewo, jest ofiara śmiertelna i ranni. Na miejscu ląduje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe W poniedziałek (8 stycznia) na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Trzebiszyn (w powiecie kluczborskim) doszło do tragicznego wypadku z udziałem busa. Kierowca z niewiadomych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 📢 Kolędy łączą pokolenia. Niezwykły przegląd zorganizowano w Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach W wypełnionej po brzegi sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudnikach już po raz 21. zorganizowano Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędy łączą pokolenia”.

📢 Na Opolszczyźnie PiS znów rządzi z PSL-em. Jest nowy zarząd powiatu namysłowskiego W poniedziałek (8 stycznia) powołany został nowy zarząd powiatu namysłowskiego. Koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Polskim Stronnictwem Ludowym po dwóch miesiącach została odnowiona. Zerwano ją w listopadzie 2023 roku, a radni z PSL poparli wówczas wniosek o odwołanie z funkcji starosty namysłowskiego Konrada Gęsiarza z PiS. 📢 Kolizja na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Wielkich. Zderzyły się trzy samochody Trzy samochody osobowe zderzyły się dziś (8 stycznia) przed godziną 13:00 na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Wielkich. Na miejscu pracują służby. 📢 Ogromny guz wyrósł na nodze Tusi. Właściciele byli jednak bezduszni. Trwa walka o jej życie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu poinformowało o przypadku bestialstwa, którego ofiarą stała się 7-letnia suczka o imieniu Tusia. Właściciele psa nie przejęli się ogromnym guzem, który zabija psa. Rozpoczęła się walka z czasem. TOZ uruchomiło zbiórkę, aby jak najszybciej zebrać pieniądze na operację.

📢 Opolscy policjanci zorganizowali akcję "trzeźwy poranek". Nie wpadł żaden kierowca na podwójnym gazie. Mundurowi nie kryją zadowolenia Dzisiaj (8.01) strzeleccy policjanci od wczesnych godzinnych porannych przeprowadzili blisko 1700 badań stanu trzeźwości. - Ku naszej radości wszyscy przebadani kierowcy wykazali się odpowiedzialnością. Żaden z nich nie wsiadł dziś „za kółko” będąc pod wpływem alkoholu. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym kierowcom! - czytamy w policyjnym meldunku. 📢 Horoskop partnerski pokaże przyszłe życie uczuciowe. Wielka miłość, a może rozstanie? Sprawdź, co cię czeka w tym roku Horoskop partnerski 2024 pokaże przyszłość. Każdy znak zodiaku ma zapisany w gwiazdach swój los. Jednych czeka zakochanie, a innych problemy w związku lub też ze znalezieniem partnera. Sprawdziliśmy, czego mogą się spodziewać wszystkie ze znaków zodiaku przez najbliższe 12 miesięcy. Zobacz, co dla ciebie zapisano w gwiazdach i z czym będziesz się mierzyć!

📢 Oto największa tajemnica twojej daty urodzenia. Teraz możesz ją bez problemu rozszyfrować Numerologia to wiedza badająca magiczne właściwości liczb, które są zapisane w naszej dacie urodzenia. Dzięki nim możemy poznać swoje przeznaczenie i dowiedzieć się, jak kierować własnym życiem. Numerologia pozwala nam poznać swoją osobowość i misję z jaką się urodziliśmy. Ma podobne znaczenie do znaków zodiaku. 📢 Tre Voci wystąpi w Opolu. Światopowej sławy tenorzy zaśpiewają na rzecz podopiecznych opolskiego Domu Nadziei Zostało tylko kilka dni do opolskiego koncertu Tre Voci. Dochód wspomoże bezdomnych Domu Nadziei w Opolu. Będzie też licytacja rzeczy od znanych sportowców. 📢 Ogromne korki na autostradzie A4 na granicy. Niemieccy rolnicy strajkują. Zablokowali wjazd z Polski Blokady autostrad, całe kolumny ciągników i pojazdów ciężarowych oraz objazdy liczące kilkadziesiąt kilometrów. W Niemczech dzisiaj rano (8 stycznia) rozpoczęły się protesty rolników. Mimo że rząd niemiecki częściowo wycofał planowane cięcia dotacji, barykady stanęły w całym kraju. Efektem jest m.in. zablokowanie autostrady A4 w Jędrzychowicach i utrudnienia na lokalnych drogach. Korek ma około 5 kilometrów i rośnie.

📢 Chrupią aż miło! Rewelacyjne faworki z przepisu babci to jeden z przysmaków idealnych na trwający karnawał Faworki z przepisu babci są najlepsze, bo przywołują piękne wspomnienia. Można je odtworzyć i samodzielnie zrobić chruściki. Składniki na faworki to krótka lista, a samo przygotowanie też nie jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza gdy zapewnimy sobie pomoc, szczególnie na ostatnim etapie. Przygotowanie ciasta na faworki zajmie około 15 minut. Jedna osoba może rozwałkowywać kolejne partie i przewijać paski, a druga smażyć faworki. Szybko nabierają złotego koloru i trzeba je zdjąć. Oto przepis na faworki z zeszytu babci i garść wspomnień karnawału w tradycji ludowej.

📢 Horoskop na poniedziałek 8 stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 8 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 8.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Na Opolszczyźnie rozpoczęły się studniówki. Tak bawili się uczniowie opolskiego ogólniaka im. Mikołaja Kopernika W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która przeżywa dziś ten wyjątkowy wieczór jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie. 📢 Najlepsze memy o czarnych kotach. Czy przynoszą on pecha? Skądże! Uśmiechnijcie się z nami i pokochajcie te sierściuchy Zobaczcie najśmieszniejsze memy o czarnych kotach. Czy te sympatyczne koty przynoszą pecha? Jako właściciel jednego z nich odpowiadam: w życiu! Ale czarne koty niesłusznie posądzane o niecne zamiary i przynoszenie nieszczęścia mają swoje święto. Jest ono obchodzone na całym świecie 17 listopada 2023 roku. Z tej okazji pośmiejmy się z czarnych kotów, one się nigdy nie obrażają!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 08.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Na autostradzie A4 dachowało auto! 4 osoby są ranne. Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby Na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Prądy doszło do dachowania samochodu osobowego. Cztery osoby zostały ranne, na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych. Droga na tym odcinku została zablokowana.

📢 Chodziliście do kina Kraków? Bawiliście się w klubach Przystanek czy Miami? Pamiętacie budowę Cytruska? Oto Opole lat 90. i początku 2000 Tak Opole wyglądało 20 i 30 lat temu. Fotoreporterzy "Nowej Trybuny Opolskiej" zatrzymali w kadrach miasto z tamtych czasów. Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż w czasie ulicami stolicy województwa. 📢 Zakończył się kolejny etap przebudowy wiaduktu nad ul. Krapkowicką w Opolu. Kiedy pod nim przejedziemy? Przebudowa przeprawy nad ul. Krapkowicką wykonywana jest w ramach modernizacji linii kolejowej pomiędzy stacjami Opole Główne i Opole Zachodnie, którą prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe.

📢 Jan Dolny otrzymał medal z Watykanu. Papież uhonorował organistę z Głuchołaz za przeszło pół wieku służby Kościołowi W sobotę 6 grudnia kościół parafialny w Głuchołazach niemal pękał w szwach. Wszystkie miejsca w ławkach były zajęte. Wiele osób stało w nawach bocznych i na tak zwanym chórze. Przyszli, aby wysłuchać koncertu kolęd chóru Capricolium, a także być świadkami niecodziennej uroczystości. Decyzją papieża Franciszka Jan Dolny, organista oraz założyciel i wieloletni prowadzący wspomnianego chóru, został odznaczony Medalem Pro Ecclesia et Pontifice. 📢 Przez Opolszczyznę przeszły Orszaki Trzech Króli. W Opolu maszerowało kilka tysięcy osób Kilka tysięcy Opolan wzięło udział w 11 już Orszaku Trzech Króli w Opolu. To najstarszy i największy orszak jasełkowy w województwie, ale w sumie orszaki zgłoszono u nas w 17 miejscowościach. Nietypowe, masowe jasełka, to manifestacja chrześcijańskiej duchowości.

📢 Prisoners Show w Magnum Clubie, czyli jak koszmarne bobasy opanowały dyskotekę [ZDJĘCIA] Duet didżejów w budzących grozę jak z horroru maskach, znany z telewizyjnego talent show „Mam talent", wystąpił w Magnum Clubie. Ale to była impreza! Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wielki horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 3.01.2024 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Najlepsze zdjęcia z opolskich studniówek. Tak się bawili abiturienci na balach maturalnych Sezon studniówkowy 2024 rozpocznie się lada chwila. Na balach maturalnych w województwie opolskim w zeszłym roku działo się bardzo wiele, a my na bieżąco Wam to wszystko relacjonowaliśmy na naszym portalu. Oto 100 najlepszych zdjęć ze studniówek 2023. 📢 Fabryka butów Otmęt w Krapkowicach kiedyś była dużym zakładem. Co znajdowało się w halach produkcyjnych? Dawniej to była jedna z największych fabryk butów na Śląsku. Dziś spora część hal produkcyjnych po byłym "Otmęcie" już nie istnieje. 📢 Oto największe atrakcje Gór Opawskich. Warto się tu wybrać na weekend Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć.

📢 Strzeleczki to nowe miasto w województwie opolskim. Liczy tylko 1500 mieszkańców i będzie najmniejsze pod względem ludności Strzeleczki odzyskały prawa miejskie po 282 latach. Mieszkańcy licznie świętowali to wydarzenie. Mają nadzieję, że Strzeleczki jako miasto będą miały większe możliwości rozwoju.

📢 To był piękny rok. Dwie Opolanki wygrały dwa największe konkursy piękności! Angelika Jurkowaniec i Ewa Jakubiec zdobyły tytuły miss Jedna jest blondynką, druga brunetką. Jedna pochodzi z północy Opolszczyzny, druga z południa regionu. Jedna awansowała do konkursu Miss Universe, druga do Miss Earth. Łączy je jedno: Angelika Jurkowaniec oraz Ewa Jakubiec zdobyły w tym roku oficjalne tytuły najpiękniejszych Polek. 📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką.

📢 Wyjątkowa studniówka LO nr 1 w Opolu. Oprócz poloneza zatańczyli także walca [ZDJĘCIA] Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu bawili się na studniówce w sobotę (21 stycznia) w hotelu Arkas w Prószkowie. Oprócz tradycyjnego poloneza kilka odważnych par zatańczyło także walca wiedeńskiego. Było co podziwiać!

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką