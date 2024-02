Przegląd prasy 10.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 10.02.2024”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 10.02.2024 Benzyna o nazwie E10 zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Takich długów nie musisz spłacać, bo się przedawniają w lutym 2024. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać pieniędzy? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Studniówki 2024. Zabawa do białego rana! Oto relacja ze studniówki Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu W piątek (9 lutego) w Hotelu Antonio Conference w Skarbimierzu odbyła się studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. Zabawa była przednia, uczniowie zatańczyli także pięknego poloneza. Sami zobaczcie!

📢 Benzyna E10 na polskich stacjach. Mamy ją od początku 2024 r. Kto nie może jej tankować? Oto lista samochodów z zakazem! Na polskich stacjach benzynowych od początku 2024 roku sprzedawana jest nowa benzyna o oznaczeniu E10. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Jest specjalna wyszukiwarka modeli samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

📢 Nowy posterunek policji na mapie Opolszczyzny. Po prawie 30 latach mundurowi wracają do Rudnik Posterunek Policji w Rudnikach ma powierzchnię 80 metrów kwadratowych, składa się z pomieszczeń biurowych i socjalnych. Do dyspozycji mundurowych i interesantów są też miejsca parkingowe. 📢 Wojskowe ubrania w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje m.in. kurtki, swetry, torby, koszule, czy spodnie! Agencja Mienia Wojskowego (AMW) znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajdują się również ubrania. To prawda, AMW sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [10.02.2024 r.] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Horoskop dzienny na sobotę (jutro, 10.02). Które znaki zodiaku powinny na siebie uważać? Zobacz horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co według horoskopu wydarzy się w sobotę 10.02.2024. Czy dzięki temu zbierzesz się na odwagę? Przeczytaj horoskop na jutro (sobotę, 10.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Pacjentów na nogi stawiają roboty. Zakończyła się też rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Opolskie Centrum Rehabilitacji skraca kolejki czekających na operację endoprotezoplastyki stawów kolanowych i biodrowych. Docelowo chcą tam pilnych pacjentów przyjmować na bieżąco. Szpital w Korfantowie właśnie otworzył nowy pawilon.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 10 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 10 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 10.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Rakija, madera i szkocka. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów W czwartek 8 lutego w Paryżu odbyło się losowanie Ligi Narodów. Polacy nie mieli w nim szczęścia i trafili na bardzo trudnych rywali. Kibice nie bardzo wierzą w reprezentację Biało-Czerwonych i nasze szanse na odegranie poważnej roli w tych rozgrywkach uważają za niewielkie. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów.

📢 Międzynarodowy Dzień Pizzy na wesoło. Internauci w formie jak zawsze! Oto najlepsze memy Pizza to jedno z najpopularniejszych dań na świecie. Posiada wielu fanów i miłośników. Dziś prezentujemy Wam najlepsze memy o niej! 📢 Opolscy rolnicy zablokowali dojazd do autostrady A4. To początek protestów przeciw "Zielonemu Ładowi" i importowaniu zbóż Około stu ciągników rolniczych blokowało dzisiaj dojazd do autostrady A4 i główne drogi w województwie opolskim. To protest przeciw polityce rolnej, jaką planują komisarze unijni.

📢 Trwa strajk generalny rolników 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Minister i zastępcy spotkają się z protestującymi Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawiali się rolnicy. 9 lutego strajk odbywa się w centrach dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także na drogach krajowych. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność, ogłaszając 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy? Spotkają się z nimi szefowie ministerstwa rolnictwa.

📢 Jaja z walentynek. Tym razem oberwało się zakochanym. Oto najlepsze memy! 10.02.2024 Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych! 📢 Wiceminister infrastruktury na Opolszczyźnie: „Mniej mówić, więcej robić”. Czy w regionie powstaną nowe obwodnice? Wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz przyjął zaproszenie Marcina Oszańcy, prezesa PSL na Opolszczyźnie, aby osobiście zorientować się w kluczowych wyzwaniach stojących przed regionem. Z całą pewnością budowa obwodnicy Strzelec Opolskich będzie jednym z priorytetów nowej władzy. 📢 Bogata wyobraźnia, dobre serce, pracowitość... Jakie są twoje atuty? Zobacz zalety znaków zodiaku Data urodzenia to nie tylko szereg cyfr, ale też ukryta prawda o naszych przyszłych losach oraz cechach osobowości. Tak przynajmniej zakłada astrologia. Jej znawcy od lat próbują ustalić wspólne cechy dla przedstawicieli poszczególnych znaków. Zobacz, jakie masz zalety i jakimi atutami charakteryzują się inni przedstawiciele astrologicznego zwierzyńca.

📢 Policja weszła do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu i zabezpieczyła dokumentację przetargową Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka. 📢 Dziś początek rolniczego strajku na drogach. Będzie dużo utrudnień na głównych trasach i blokada dojazdów do A4 Wychodzimy na drogi, bo tylko w ten sposób możemy wrócić uwagę wszystkich na nasze problemy. Tak rolnicy tłumaczą swoją desperację i determinację w organizowaniu protestów, które na 10 dni utrudnią ruch samochodowy w całym kraju.

📢 Wojsko ogłasza kolejne przetargi. Można na nich tanio kupić samochody, narzędzia, sprzęt budowlany i wiele innych rzeczy [9.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [9.02.2024] 📢 Kiedyś była to okazała willa. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Strach tu wejść Można by tutaj kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie.

📢 Waloryzacja emerytur. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Horoskop codzienny na piątek 9 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 9 lutego lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 9.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek ponownie startuje w wyborach. Będzie miał rywali Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek zapowiedział ponowny start w wyborach samorządowych. Najprawdopodobniej będzie miał troje kontrkandydatów. 📢 Najlepsze pizzerie w Opolu i na Opolszczyźnie. W tych lokalach trzeba świętować Dzień Pizzy Gdzie na Opolszczyźnie można zjeść najlepszą pizzę? To pytanie nabiera szczególnego znaczenia w lutym, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. W tym dniu koniecznie trzeba wybrać się do lokalnej pizzerii. Podpowiadamy, które mają najlepsze rekomendacje. 📢 Trudne sąsiedztwo w Głogówku. Jak pomieścić nowe przedszkole i stary punkt skupu złomu? Rada Miejska Głogówka zleciła komisji rewizyjnej skontrolowanie procesu projektowania nowego miejskiego przedszkola. Sąsiadująca z tym terenem Danuta Czerwińska prosi o pomoc, bo będzie miała trudności z dojazdem do swojej firmy. W opinii urzędu – przedszkole firmie w niczym nie przeszkadza.

📢 Najśmieszniejsze memy o tłustym czwartku. Dzisiaj Al Pączino, jutro mistrz diety i miłośnik fit. Ile pączków zjesz 8 lutego 2024 roku? Tłusty czwartek coraz bliżej. W 2024 roku ten międzynarodowy dzień rzucania diety przypada w 16 lutego. Ile dzisiaj pączków zjecie? Mnie trudno będzie rezygnować z pysznych wypieków, a jak jest u Was. Kalorie trzeba jednak spalić - najlepiej uśmiechem, dlatego zapraszamy Was do obejrzenia najśmieszniejszych memów o tłustym czwartku. One poprawią Wam humor i zmniejszą poczucie winy. A później wszystkich nas czeka dieta... 📢 Wybory samorządowe 2024. Ujawnili się pierwsi kandydaci w Strzelcach Opolskich, Gogolinie, Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu Lokalne stowarzyszenia i partie polityczne odkrywają karty. Znani są już pierwsi kandydaci m.in. w Strzelcach Opolskich (Waldemar Piontek, Jan Wróblewski) oraz w Gogolinie (Marcin Madziała, Krzysztof Reinert).

📢 3-latka i jej 4-letni brat błąkali się bez opieki po ulicy w Prudniku. Dzieci wyszły z domu nad ranem, kiedy ich rodzice jeszcze spali Prudniccy policjanci pomogli maluchom bezpiecznie trafić do domu. 4-letni chłopczyk i jego 3-letnia siostra spacerowali o 8 rano bez opieki po jednej z ulic miasta. Jak się okazało, dzieci niepostrzeżenie wyszły z mieszkania, kiedy ich rodzice jeszcze spali. 📢 Odpust ku czci św. Walentego w Łączniku. W tym roku uroczystości odpustowe potrwają 6 dni. Będą pielgrzymki zakochanych, chorych, strażaków W Łączniku w gminie Biała odbędzie się 6-dniowy odpust ku czci św. Walentego. Męczennik z Włoch jest nie tylko patronem zakochanych. W Łączniku za jego wstawiennictwem modlą się także młodzi, matki oczekujące dziecka, chorzy i cierpiący oraz strażacy. W parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączniku znajdują się relikwie św. Walentego pozyskane z jego grobu we Włoszech.

📢 Tak wyglądało Olesno w latach PRL. Krem sułtański z Tęczowej i lody u Kożuchowej Na archiwalnych zdjęciach widać, jak bardzo zmieniło się przez lata miasto. Były wtedy w Oleśnie miejsca kultowe, do dzisiaj wspominane przez oleśnian: kawiarnie, lodziarnie. Wiele z nich już nie istnieje. Nawet słynny oleski okrąglak dzisiaj stoi opustoszały. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Emerytury stażowe to szansa dla wszystkich pracowników. Sami zdecydujemy, kiedy przejdziemy na emeryturę. Pomysł poparło aż 230 tys. osób Obywatelski projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych, mający na celu umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę po latach ciężkiej pracy, jest odpowiedzią na długotrwałe oczekiwania i potrzeby społeczne. Dzięki zgromadzeniu ponad 230 tysięcy podpisów pod projektem autorstwa NSZZ "Solidarność", pomysł realnie może poprawić warunki emerytalne dla pracowników.

📢 Gorzowska Elza ocalała przed wyburzeniem. Teraz plac wokół niej wypięknieje. Centrum Gorzowa Śląskiego wypięknieje Najpierw mieszkańcy Gorzowa Śląskiego obronili Elzę przed wyburzeniem. Teraz wypięknieje teren wokół pomnika. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będzie wyglądać to miejsce w mieście. 📢 Janusze tatuażu. Cała klata do amputacji! Zobaczcie nowe dzieła tych "mistrzów" Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - tego jeszcze nie widzieliście!

📢 Corotop Gwardia Opole - Arged Rebud Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Kibice i występy cheerleaderek [ZDJĘCIA] Piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole przegrali domowy mecz 19. kolejki Orlen Superligi z Argedem Rebudem Ostrovią Ostrów Wielkopolski 26:27. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny Stegu Areny oraz jak wyglądały występy artystyczne grupy Cheerleaders Opole.

📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat OBSZERNA GALERIA 08.02.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Oto najładniejsze policjantki w Polsce. Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji! 📢 Znęcał się nad rodziną i miał kilkadziesiąt sztuk broni palnej. Policjanci z Opola zatrzymali 88-latka z gminy Niemodlin Mężczyzna usłyszał już trzy zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dodatkowo prokuratura na wniosek policjantów zastosowała wobec niego nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz policyjny dozór. Do tej sprawy śledczy zabezpieczyli kilkadziesiąt sztuk broni palnej i amunicji.

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 08.02.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. 📢 Druga fala rolniczych protestów wyjeżdża na drogi w piątek. Kierowców czeka masa dotkliwych utrudnień W piątek zaczyna się dziesięć dni blokad i protestów rolniczych, na drogach całego województwa opolskiego. Utrudnienia będą duże. Rolnicy chcą nawet wyjechać na autostradę A4 i zablokować dojazdy do autostrady. Wojewoda Monika Jurek jest temu przeciwna. 📢 W Jesenikach ratownik górski znalazł na szlaku plecak. Służby w kilku czeskich powiatach ustalały losy 38-latka Niestety w górach turystom często brakuje wyobraźni i odpowiedzialności. Kilka dni temu w czeskich Jesenikach policja i ratownicy górscy poszukiwali 38-letniego mężczyzny, którego plecak odnaleziono na szlaku. Do ustalenia losów turysty zaangażowano służby w kilku górskich powiatach. W górach podejrzenie zagrożenia życia ludzkiego traktowane jest bardzo poważnie. Jak skończyła się ta historia?

📢 Ważna droga wojewódzka w Jemielnicy rozpada się na oczach kierowców. Nie tak dawno przeszła generalny remont Choć sezon zimowy wciąż trwa, to już widać, że na wiosnę drogowcy będą mieli ręce pełne roboty. Rozpada się m.in. droga wojewódzka nr 426 na wysokości Jemielnicy. Ale w podobnym stanie są także inne trasy 📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego.

📢 Nowe wyliczenia waloryzacji emerytur - tabela podwyżek. Ile otrzymają seniorzy? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Jakie będą stawki brutto i netto emerytur. Oto wyliczenia. 📢 Nauczyciele nie gryzą się w język! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach W szkołach sporo się zmienia, ale są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Biała kuchnia z drewnem – zobacz najlepsze inspiracje. Najmodniejszy duet na 2024 rok. Zrób wyjątkowy projekt kuchni – wybierz biel i drewno Biała kuchnia z drewnem już od kilku sezonów jest na topie i nie wychodzi z mody. Ten ponadczasowy duet świetnie się sprawdza zarówno w kuchniach nowoczesnych, jak i urządzonych w klasycznym stylu. Białe fronty kuchenne i drewniany dekor na ścianie, blacie czy w formie akcesoriów, to sprawdzony sposób na elegancką i spójną aranżację, która długo nie wyjdzie z mody. Sprawdź, jak pięknie można łączyć drewno z białymi frontami. Koniecznie zobacz te wyjątkowe projekty kuchni! 📢 Jak pies z kotem? Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Tu zjesz najlepszy kebab w Opolu. TOP 20 miejsc według mieszkańców i turystów Czy są tu jacyś amatorzy kebabów? Jeśli tak, to ten ranking jest specjalnie dla Was. Oto lista najlepszych kebabów w Opolu. Będąc w stolicy Polskiej Piosenki tych miejsc nie można ominąć. 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Babski Comber w Ozimku. Cleo, Rodowicz i Abba. Było na co popatrzeć! [ZDJĘCIA] Co to była za impreza! W Domu Kultury w Ozimku odbył się Babski Comber 2024. Tematem zabawy byli muzyczni idole. Uczestniczki wyglądały olśniewająco!

📢 Studniówki 2024. Tak bawili się maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie bawili się na balu maturalnym 3 lutego w restauracji „Na Kamieniu” w Borkach Małych. 📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Studniówka 2024. Ale szał! Licealiści ze Strzelec Opolskich pokazali jak się bawić na sto dni przed maturą Około 200 osób bawiło na studniówce Liceum Ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich im. Władysława Broniewskiego. Impreza została zorganizowana w dyskotekowym stylu. Nie zabrakło także pokazowego poloneza.

📢 Horoskop na wiosnę 2024 dla kobiet. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na wiosnę 2024 dla kobiet. Czego mogą się spodziewać panie od marca do czerwca w swoim życiu? Wróźka Expiria zebrała przepowiednie na najbliższe miesiące. 📢 Dla strażaków ochotników roku 2023 był spokojniejszy. Zanotowali znaczny spadek interwencji Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie była najbardziej zapracowaną jednostką ochotniczej straży w województwie opolskim w 2023 roku. Wysyłano ją do akcji średnio co trzy dni. Pozycję lidera w rankingu wyjazdów utrzymuje drugi raz z rzędu.

📢 Horoskop zodiakalny na luty 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 1.02.2024 HOROSKOP miesięczny na luty 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Sprawdź swoje przeznaczenie na najbliższe tygodnie i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy.

📢 Pub Nirvana w Oleśnie był kultowy. Mieścił się w dawnym więzieniu. Wykończyła go pandemia, ale zostały zdjęcia z imprez i koncertów WOŚP To był jedyny w swoim rodzaju pub. Mieścił się w dawnym więzieniu w Oleśnie. Organizowano tutaj koncerty rockowe, w tym koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także mistrzostwa w grze w darta. Podział w Oleśnie był prosta: młodzież dyskotekowa jechała na dyskotekę do Wachowa, a młodzież alternatywna na koncert do Nirvany! Zobaczcie zdjęcia z tych legendarnych imprez. 📢 Przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej w Kędzierzynie-Koźlu. "Służba ojczyźnie to obowiązek i zaszczyt" W uroczystości na kozielskim Rynku wzięli udział żołnierze śląskiej brygady WOT. Przysięgę na wojskowy sztandar złożyli ochotnicy 172. batalionu lekkiej piechoty z Opola. 📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Rolnicy z powiatu kluczborskiego protestowali na DK nr 11. "To nasz krzyk rozpaczy" Do ogólnopolskiego protestu przyłączyli się również rolnicy z powiatu kluczborskiego. Niemal punktualnie o 12.00 prawie 100 pojazdów, podzielonych na małe grupy, wyruszyło ze stacji benzynowej w Ligocie Górnej przy drodze krajowej nr 11, by przejechać do ronda w Ciarce. Akcję nadzorowała kluczborska policja.

📢 Lada dzień ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Znamy dokładny przebieg trasy Do końca marca tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobaczcie na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na drogę ekspresową, a także węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

