Przegląd prasy 10.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 10.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsza piłkarka świata na odważnych zdjęciach. Alisha Lehmann ma już 16,5 mln obserwujących, a jej popularność rośnie! Szwajcarka Alisha Lehmann jest uznawana za najpiękniejszą piłkarkę świata. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 16,5 mln użytkowników. To o ponad 4 miliony więcej niż legenda tenisa ze Szwajcarii, Roger Federer. Ta popularność może być jednak uciążliwa, a piękna piłkarka żali się, że większość jej fanów nie ogląda jej meczów. Smutek z pewnością łagodzą wielkie pieniądze, które inkasuje za każde zdjęcie, które publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 To właśnie te SUV-y uchodzą za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [10.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Gdzie na domowy obiad w Opolu i w regionie? Tu jest pysznie jak u mamy - podpowiadają internauci Choć w Opolu i okolicy powstaje coraz więcej restauracji z różnych stron świata to i tak najczęściej wracamy do kuchni domowej. Które lokale się w niej specjalizują? Najlepsze wybrali sami mieszkańcy. 📢 Kto może liczyć na nową rentę wdowią w "modelu kroczącym"? Ile można dostać? Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów [10.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 10.03). Które znaki zodiaku powinny odpuścić sobie starania? Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w niedzielę 10.03.2024. Czy Cię to zasmuci? Przeczytaj horoskop na jutro (niedzielę, 10.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 To był ostatni akcent tegorocznej akcji WOŚP. Przedsiębiorca i starosta zorganizowali wspólne morsowanie W ramach tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sztab w Kluczborku wystawiał wiele aukcji. Wśród nich było morsowanie zaproponowane przez władze powiatu. W sobotę 9 marca przyszedł czas, by licytację "zmaterializować".

📢 Spotkanie premiera Donalda Tuska z rolnikami. „Porozumienia nie będzie”. Jest zapowiedź kolejnych protestów W centrum „Dialog” w Warszawie zakończyło się spotkanie z rolnikami, w którym wziął udział premier Donald Tusk. Szef rządu opuścił miejsce spotkania ok. godz. 13.00. Rolnicy rozmawiali jeszcze z wiceministrem Michałem Kołodziejczakiem. Ten zapowiedział po spotkaniu, że więcej konkretów będzie po 15 marca i że "jest bardzo duże prawdopodobieństwo odejścia od najbardziej szkodliwych przepisów" Zielonego Ładu. - Premier obiecał dopłaty do eksportu na poziomie 1,5 mln zł i niewiele więcej. Jest bardzo duży chaos - podsumował przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Tomasz Obszański. 📢 Piotr Pośpiech rozpoczął kampanię wyborczą. Ubiega się o fotel burmistrza. "Kluczbork potrzebuje zmian" Wicewojewoda Piotr Pośpiech oficjalnie ogłosił, że w najbliższych wyborach samorządowych ubiegać się będzie o fotel burmistrza Kluczborka. Za najważniejsze punkty w swoim programie uważa: ożywienie miasta, budowę mieszkań i hali targowej, remonty dróg i bezpłatną komunikację dla mieszkańców, a także inwestycje w szpital.

📢 Opolska Lewica domaga się prawa do aborcji. „Tutaj nie ma trzeciej drogi” Prawa kobiet były tematem konferencji prasowej KKW Lewica, która w sobotę odbyła się w Opolu. 📢 Tłumy na targowisku w Ozimku. Jest sporo wiosennego towaru: ubrania, kwiaty, drzewka i ozdoby wielkanocne Wiosna zawitała na targowisko w Ozimku. Wielu sprzedawców oferuje już asortyment na dedykowany dla sezonu wiosenno-letniego. Piękna pogoda sprawiła, że na bazarze pojawiło się wielu kupujących.

📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Tak 20 lat temu wyglądało życie w Opolu. Miasto bardzo się zmieniło przez ten czas Na zdjęciach Opola z końca lat 90. i początku XXI wieku można zobaczyć m.in., jak powstawał biurowiec PZU przy ul. Ozimskiej czy tak zwana piramida, czyli budynek banku na pl. Wolności. Mamy też zdjęcia z nigdy niedokończonej budowy centrum usługowo-handlowego "Copernicus Center" na pl. Kopernika. Ale nie tylko...

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 9.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 9.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 9.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Lidl wycofuje produkt z toksyną. Jego spożycie szkodzi zdrowiu! Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Najnowsze ostrzeżenia GIS 9.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed szeregiem produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Nowe ostrzeżenia GIS z dnia 9 marca 2024 roku dotyczą przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu patuliny w smoothie owocowym. 📢 Szukasz taniego domu albo mieszkania? Oto najnowsze ogłoszenia o aukcjach komorniczych [9.03.2024] Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. [9.03.2024]

📢 Oryginalna atrakcja w okolicy Prudnika i Głubczyc. Wąskotorówka przyciąga turystów Tuż przy granicy z Polską działa jedyna obecnie linia wąskotorowa w Czechach. Każdego dnia kursujące tam pociągi pasażerskie łączą miejscowości Třemešna ve Slezsku i Osoblaha. W ostatnich dniach jedna z dwóch obsługujących trasę lokomotyw spalinowych wróciła po gruntownym remoncie. Linia jest lokalną atrakcją turystyczną. Przez cztery miesiące w roku odbywają się tam specjalne przejazdy retro, w których składy ciągnie parowóz. 📢 Horoskop codzienny na sobotę 9 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 9 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 9.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 9.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 9.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 9.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury 9.03.2024 Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

📢 Po publikacji nto. Adam Gomoła wyrzucony z partii! Co dalej z karierą 25-letniego posła z Opolszczyzny? Adam Gomoła nie jest już dłużej członkiem Polski 2050 - zdecydował w piątek wieczorem zarząd partii. Opozycja domaga się od Gomoły, aby w obliczu dyskredytujących go faktów złożył mandat. 📢 Budowa nowego stadionu w Opolu wchodzi w kolejną fazę. Ruszyły już m.in. prace przy murawie Ze względu na swoją bryłę nowy stadion w Opolu ma być jednym z najładniejszych i najciekawszych obiektów tego typu w Polce. Na trybunach pomieści 11 600 widzów, a pod trzema z nich znajdować się będą szatnie dla piłkarzy, gabinety odnowy, siłownia, biura, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne czy toalety.

📢 Wybory 2024. Kandydatka na wójta Dobrzenia przedstawiła drużynę. Popiera ją Koalicja Obywatelska W piątek 8 marca Monika Ledwolorz-Gierok rozpoczęła oficjalnie kampanię wyborczą na wójta gminy Dobrzeń Wielki. Przedstawiła też swoją drużynę. Wspiera ją Koalicja Obywatelska.

📢 Opolanie mogą płacić zawyżone rachunki za prąd i nie zdawać sobie z tego sprawy. Co zrobić, by płacić mniej? Wielu z tych, którzy zdecydowali się powiedzieć sprawdzam, odzyskało pieniądze. Ale jest też dobra informacja dla tych, którzy płacą i płaczą. Mają oni 2 lata by powiedzieć stop wątpliwym praktykom. 📢 Para Opolan natknęła się na wilka. Fachowcy zwracają uwagę na niepokojący szczegół Okazały osobnik pojawił się pod Krapkowicami. Wilk w biały dzień zbliżył się do zabudowań. Dotarliśmy do nagrania zarejestrowanego przez świadków tego niecodziennego spotkania.

📢 Tak śmiejemy się z naszych samochodów. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 9.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 Beka z branży transportowej. Absurdów jest bez liku. Wpadlibyście na takie pomysły? 9.03.2024 Niektóre pomysły przechodzą ludzkie pojęcie. Tak jest zarówno w przypadku branży transportowej, ale również niektóre zwariowane pomysły przytrafiają się nam samym. W naszej galerii znajdziecie najlepsze memy oraz obrazki dotyczące szeroko pojętego transportu. 📢 Opolski Urząd Wojewódzki wprowadza zmiany organizacyjne. Będzie podział na dwa wydziały. Co zmieni się dla petentów? Opolski Urząd Wojewódzki ogłosił znaczące zmiany w swojej strukturze organizacyjnej. Dotychczas funkcjonujący Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zostaje podzielony na dwa odrębne wydziały: Wydział Zdrowia oraz Wydział Polityki Społecznej. Zmiany te weszły w życie od środy, 6 marca, zgodnie z nowym regulaminem organizacyjnym urzędu. 📢 Branża budowlana w obliczu żartu. Oto absurdy budowlane jakich świat nie widział! 9.03.2024 Budownictwo to ciężki kawałek chleba. Na rynku możemy znaleźć wielu dobrych fachowców, ale ludzie nieraz chcą zaoszczędzić na kosztach i korzystają z usług mizernych budowlańców albo co jeszcze gorsze... na własną rękę. W naszej galerii znajdziecie największe absurdy budowlane, dobrej zabawy!

📢 Dzień Matematyki na wesoło. Uczniowie czują wielki respekt do królowej nauk. Oto najlepsze memy 9.03.2024 12 marca obchodzimy w Polsce dzień matematyki. Internauci nie zawiedli i dla nas solidną dawkę nowych memów. Znajdziecie je w naszej galerii!

📢 Pomazał farbą zabytkowy parowóz stojący przed dworcem PKP w Opolu. 43-latek jest już w rękach policji 43-latek miał dopuścić się aktu wandalizmu pod wpływem alkoholu. Teraz za przestępstwo przeciwko Ustawie o ochronie zabytków grozi mu do 8 lat więzienia. 📢 Dziś obchodzimy Dzień Kobiet! Tak żartujemy z naszych kochanych pań. Zobaczcie najlepsze memy 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To szczególny dzień, który bez wątpienia mężczyźni mają zapisany w kalendarzu grubą czcionką. Oczywiście ten dzień to również okazja do żartów. Internauci nie zawiedli. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę humoru!

📢 Co z wyrównaniem pensji za styczeń i luty? Nauczyciele mówią czy dostali pieniądze, a jeśli tak to ile. Kiedy kolejne wypłaty? Nauczyciele otrzymują 30- i 33-procentowe podwyżki. Ich pensje zasadnicze wzrastają o 1218-1365 zł brutto w zależności od stopnia awansu. Pedagodzy informują, że na konta trafiają także wyrównania za styczeń i luty, jednak – jak się okazuje – nie wszędzie. Co z wyrównaniem pensji dla nauczycieli, którzy jeszcze go nie otrzymali? 📢 To nie są fotomodelki, tylko zwyczajne Opolanki! Zmysłowa sesja z okazj Dnia Kobiet. Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia Serię zdjęć pt. „Kobieta sensualnie" zrobiła z okazji Dnia Kobiet Marjonetka, czyli fotografka z Byczyny Marlena Bednarska. Fotografie są piękne i zmysłowe. Ale najlepsze jest to, że do tych zdjęć pozują nie fotomodelki, ale zwykłe kobiety z sąsiedztwa.

📢 Opuszczone miejsca na Opolszczyźnie. To prawdziwa gratka dla fanów urbexu Na Opolszczyźnie jest wiele miejsc, które na żywo mrożą krew w żyłach i mają swoją ciekawą, ale często mroczną historię. Fani urbexu cały czas poszukują nowych opuszczonych miejsc, które mogą odwiedzić. Dziś przygotowaliśmy dla Was ranking najciekawszych tego typu miejscówek. Ciekawe, o ilu z nich słyszeliście, a które będą dla Was nowością.

📢 Horoskop codzienny na piątek 8 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 8 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 8.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Wybory 2024 w Głuchołazach. Czterech panów walczy o fotel burmistrza Roman Sambor od 17 lat jest wiceburmistrzem Głuchołaz. Teraz ubiega się o fotel burmistrza. Jego kontrkandydatem jest między innymi jeden z najmłodszych w tym wyścigu 26 letni Szymon Biliński. 📢 Światowy Dzień Drzemki w Pracy na wesoło. Polacy zawsze znajdą czas na drzemkę. Oto najlepsze memy Światowy Dzień Drzemki w Pracy to specyficzne święto, jednak w ostatnich latach cieszy się sporą popularnością. Z tej okazji internauci przygotowali dla nas sporo nowych memów. Znajdziecie je w naszej galerii! 📢 Taśmy posła Adama Gomoły. Lewa kasa na wybory. Ujawniamy mechanizm finansowania kampanii Polski 2050 Redakcja nto dotarła do nagrania, w którym poseł Polski 2050 Adam Gomoła nakłania jednego z polityków do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego. Polityk zabiegał o pierwsze miejsce na liście wyborczej. Koalicjanci Trzeciej Drogi mówią o niedopuszczalnym „handlu”. I przekonują, że po ujawnieniu takiego skandalu parlamentarzysta powinien zniknąć z życia publicznego.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Prof. Franciszek Marek został doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Śląsk to jego pasja W czwartek (7 marca) w Auli Błękitnej Collegium Maius odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Otrzymał go prof. Franciszek Antoni Marek, wielki humanista i uczony, pierwszy demokratycznie wybrany rektor UO, autor dzieł pozwalających zrozumieć Śląsk, wybitny pedagog, historyk oświaty i literatury polskiej na Śląsku. 📢 Tak wyglądało finansowanie kampanii wyborczej Polski 2050. Potężny przelew dla prywatnej firmy. "Nie wiem, na co idą te pieniądze, Adam" Ta historia może wstrząsnąć nie tylko opolską sceną polityczną. Redakcja nto dotarła do nagrania, w którym poseł Polski 2050 Adam Gomoła nakłania kandydata na radnego do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego. Polityk zabiegał o pierwsze miejsce na liście wyborczej. Koalicjanci Trzeciej Drogi mówią o niedopuszczalnym „handlu”. I przekonują, że po ujawnieniu takiego skandalu parlamentarzysta powinien zniknąć z życia publicznego.

📢 To pierwsza taka strzelnica w Strzelcach Opolskich. Powstała przy CKZiU. Będą mogli z niej korzystać wszyscy mieszkańcy W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich otwarto strzelnicę z bronią pneumatyczną. Inwestycja kosztowała blisko 640 tys. zł. 📢 W Dobrzeniu Wielkim kandydatkę na wójta oskarża się o pozowanie topless. "To wyjątkowo ohydne kłamstwo" Monika Ledwolorz-Gierok jest nauczycielką, radną i kandydatką na wójta Dobrzenia Wielkiego. Ktoś rozesłał po gminie pismo z informacją, iż w Internecie krążą jej zdjęcia bez biustonosza. Osoby podpisane pod pismem zaklinają się, iż nic nie wiedzą o tej sprawie i nie są autorami paszkwilu.

📢 W Opolu powstanie nowa sala kinowa i amfiteatr. Szykuje się wielki remont domu kultury Młodzieżowy Dom Kultury w budynku przy ul. Skautów Opolskich 10 funkcjonuje od 1997 roku. Obiekt po byłym przedszkolu nie spełnia już większości współczesnych norm, jest też w nie najlepszym stanie technicznym. Potrzebne są prace remontowe zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz budynku.

📢 Horoskop na drugi kwartał 2024 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na drugi kwartał 2024 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy od kwietnia do czerwca u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróźka Expiria ma już odpowiedzi na te pytania. 📢 Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg. Do kupienia m.in. sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej.

📢 W centrum Wołczyna powstanie przystań dla twórców. Wiosną ruszy remont Heliaszówki Urząd Miejski w Wołczynie ogłosił przetarg na remont i modernizację tzw. Heliaszówki. Już wkrótce powstanie tu miejsce przyjazne artystom, rękodzielnikom oraz miłośnikom historii. 📢 Ci kierowcy po 14 marca muszą się liczyć z konfiskatą auta. Chodzi o nowelizację Kodeksu karnego. „Wprowadzane zmiany mają potencjał" 14 marca 2024 roku w życie wejdą przepisy pozwalające na konfiskatę samochodów pijanym kierowcom. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu uznaje, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu jest jedną z czterech głównych przyczyn śmiertelnych wypadków drogowych. Na polskie drogi każdego dnia wyjeżdża średnio 255 osób kierujących po alkoholu. – Wprowadzane zmiany legislacyjne mają potencjał w ograniczeniu liczby tragicznych wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących – mówi nam adwokat Gabriel Gatner.

📢 Jajka na Wielkanoc z wolnego wybiegu. Ile kosztują kurze, przepiórcze i strusie prosto z gospodarstwa rolnego? Zbliża się Wielkanoc, zatem czas, kiedy zapotrzebowanie na jajka znacząco rośnie. Sprawdzamy, ile kosztują jaja kurze, a także strusie i przepiórcze, po które od święta również zdarza się nam sięgać. Cena jajek wiejskich prosto od producenta bywa niższa od tej na straganie. Kury karmione własnym ziarnem, z wolnego wybiegu - to argumenty zawarte w ogłoszeniach albo widniejących na przydrożnych tabliczkach kierujących do gospodarstwa. Gdzie kupić świeże, najlepiej od szczęśliwych kur? Podpowiadamy. 📢 Ruszyła przebudowa odkrytego basenu w Strzelcach Opolskich. Inwestycja warta jest 14 milionów złotych Generalny remont przejdą wszystkie trzy niecki na odkrytym basenie w Strzelcach Opolskich, ale jednocześnie utrzymany będzie zabytkowy charakter obiektu. Prace pochłoną ok. 14 mln zł.

📢 Poznaj finalistki konkursu Polska Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród nich są piękne Opolanki Spośród ponad dwustu uczestniczek półfinałów Miss Województwa Dolnośląskiego wybrano finalistki. Na głównej gali wystąpi 28 finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego 2024 oraz 28 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich są także reprezentantki Opolszczyzny: Martyna De Cao z Głuchołaz i Julita Pulit z Paczkowa. 📢 Horoskop na kwiecień 2024. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga HOROSKOP na kwiecień 2024. Co wydarzy się w kwietniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na najbliższy miesiąc i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 10 lat po remoncie dworca PKP Kluczbork. Miał być hostel, kawiarnia i biura, a są pustki W grudniu minęło 10 lat od otwarcia dworca kolejowego w Kluczborku po kapitalnym remoncie, który pochłonął kilka milionów złotych. Plany na komercjalizację dworca były duże, ale nic z tego nie wyszło. Jedyny sklepik został zamknięty kilka lat temu. Takie problemy z zagospodarowanie dworców jest w wielu miastach. 📢 Zobacz 20 największych fuszerek budowlanych. Czy ten remont zrobili Pat i Mat? O dobrego fachowca jest bardzo trudno, o czym wie każdy, kto planuje remont. Terminy oczekiwania na fachowca są niemal tak długie, jak u lekarza specjalisty! Czas goni, więc niekiedy decydujemy się na fachowca z ogłoszenia, które ktoś nalepił na przystanku. Czasem robota takiej rzekomej złotej rączki ma opłakane efekty. Sami zobaczcie to na zdjęciach.

📢 Przejechał 25 tysięcy kilometrów, żeby odnaleźć swojego psa. Wzruszająca historia Niuni z dobrym finałem. "To jakbym stracił dziecko!" Ta historia to przykład, że pies może być najlepszym przyjacielem człowieka. Pan Grzegorz, aby odnaleźć ukochanego czworonoga, zwolnił się z pracy, nawet się zadłużył. Przejechał w poszukiwaniu swojego psa tysiące kilometrów. Po dwóch miesiącach poszukiwań odnalazł swojego pupila w gminie Polska Cerekiew. 📢 Tak wyglądały Orły 2024! Zobacz zdjęcia! Ewa Kasprzyk, Agata Kulesza, Kinga Preis, Danuta Stenka, Katarzyna Herman i wielu innych edycja Polskich Nagród Filmowych Orły przyciągnęła plejadę wielkich nazwisk polskiego świata filmowego. Zobaczcie, jak wyglądały gwiazdy i poznajcie pełną listę tytułów i nazwisk, które rywalizowały o jedno z najważniejszych wyróżnień. 📢 Poszukiwani listami gończymi przez opolską policję. Zobaczcie, co przeskrobali Skazani dopuścili się kradzieży, kierowania bez uprawnień oraz spowodowania wypadku komunikacyjnego. Tymczasem ukrywają się przed organami ścigania. Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.

📢 15 miejsc w województwie opolskim, które warto zobaczyć. To pomysły na weekendową wycieczkę Szukasz pomysłu na spędzenie weekendu? Opolszczyzna posiada wspaniałe miejsca przesiąknięte wspaniałym klimatem i ciekawą historią. Poznaj 15 miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. To świetne pomysły na weekendową wycieczkę. 📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku. 📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Azteka w Starych Budkowicach to była kultowa dyskoteka w regionie. Dzisiaj jest to opuszczony budynek Azteka w Starych Budkowicach przed laty byłą jedną z najpopularniejszych i największych dyskotek w województwie opolskim. Następnie działała jeszcze przez pewien czas działała pod szyldem Limonka. Później obiekt opustoszał. Przez lata był ulubionym celem wycieczek dla miłośników urbexu. Teraz jednak obiekt ma nowego właściciela i został zamknięty. Zobaczcie, jak opuszczona dyskoteka wygląda w środku. 📢 Wybory 2024 w Kluczborku. To będzie pojedynek dwóch zawodników wagi ciężkiej. Jarosław Kielar vs. Piotr Pośpiech Przez lata podział polityczny w Kluczborku był stały: Jarosław Kielar był burmistrzem, a Piotr Pośpiech starostą. W poprzednich wyborach ugrupowanie Jarosława Kielara przejęło jednak władzę w powiecie. Teraz Piotr Pośpiech chce przejąć władzę w gminie. Zapowiada się ostra rywalizacja. Zagłosujcie w naszej sondzie internetowej.

📢 Ruszają zapisy na Forum Seniora w Namysłowie. To święto opolskich seniorów Święto opolskich seniorów po raz pierwszy zawita do Namysłowa. Już 19 marca w Urzędzie Miasta Namysłów odbędzie się kolejne Forum Seniora. Dla seniorów chcących wziąć udział w wydarzeniu przygotowaliśmy 100 darmowych miejsc. 📢 Podsumowanie zimowych transferów piłkarskich w czołowych klubach Opolszczyzny Mniej lub więcej ruchów kadrowych nastąpiło w zimie w piłkarskich klubach z Opolszczyzny rywalizujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Informacje o transferach w każdej z ekip znajdziecie w załączonej galerii. 📢 Największe absurdy służby zdrowia oczami internautów. Nie biorą jeńców. Oberwało się lekarzom Polacy dużo dyskutują na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszym kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania.

📢 Bogusław Podborączyński został odnaleziony martwy miesiąc po zaginięciu. Jedna z około stu ofiar Stanu Wojennego jest upamiętniona w Nysie W Nysie upamiętniono Bogusława Podborączyńskiego. Członek NSZZ „Solidarności” był w czasie Stanu Wojennego inwigilowany, aresztowany i więziony przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego zwłoki znaleziono na kracie nyskiej elektrowni wodnej. W niedzielę (10 grudnia) odsłonięto tablicę pamiątkową w pobliżu miejsca odnalezienia ciała.

📢 Aktualna wycena piłkarzy Odry Opole według portalu Transfermarkt. Wartość wielu z nich znacząco wzrosła Odra Opole po rozegraniu 22 kolejek zajmuje 8. miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. Przyjrzeliśmy się temu, jak aktualnie wyceniani są jej piłkarze według znanego sportowego portalu Transfermarkt i jak zmieniła się ich wartość w porównaniu do zestawienia, które opublikowaliśmy na początku bieżącego sezonu. 📢 Memy na Dzień Mężczyzny 2023. 10 marca z przymrużeniem oka. Tak internauci komentują święto panów Dopiero co świętowaliśmy Dzień Kobiet, a już dwa dni później swoje święto mają mężczyźni. Nie jest to może święto tak hucznie obchodzone, jak te 8 marca, jednak internauci nie zapomnieli także o mężczyznach. W sieci pojawia się mnóstwo memów, które w prześmiewczy sposób odnoszą się do tego dnia 10.03.2023. Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii.

📢 Magda Gessler zrobiła rewolucję w Opolu. Lokal nazywa się teraz Chrupiąca Kalarepa [ZDJĘCIA] "Kuchenne rewolucje" zawitały do Opola. Popularna restauratorka Magda Gessler zmieniła oblicze Caverna Cafe, która działała przy skrzyżowaniu ulic Horoszkiewicza i Sosnkowskiego. Teraz restauracja nawiązuje do „oberiby”, co w gwarze śląskiej oznacza kalarepę. Z tego powodu nie tylko wystrój lokalu, ale też potrawy związane są z tym zielonym i chrupiącym warzywem. Co jeszcze zmieniła Magda Gessler? Przeczytajcie poniżej.

