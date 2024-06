Przegląd prasy 10.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Andrzej Buła zostanie europosłem? Pierwsze gratulacje ale i czas wyczekiwania. "To będzie bezsenna noc"”?

Prasówka 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Andrzej Buła zostanie europosłem? Pierwsze gratulacje ale i czas wyczekiwania. "To będzie bezsenna noc" Pierwsi opolscy politycy gratulują dobrego wyniku liderowi opolskich struktur Platformy Obywatelskiej Andrzejowi Bule. Kwestia mandatu wciąż nie jest jeszcze przesądzona.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Na Opolszczyźnie zdecydowanie wygrywa Koalicja Obywatelska Z sondażu IPSOS wynika, że w województwie opolskim Koalicja Obywatelska otrzymała 45,3 procent głosów. Na Prawo i Sprawiedliwość miało zagłosować 30,2 proc. mieszkańców. 📢 Wstępne sondażowe wyniki wyborów do europarlamentu. Wygrywa KO przed PiS. Konfederacja trzecia. Czy opolskie będzie miało europosła? Wg sondażu IPSOS wybory do Parlamentu Europejskiego wygrywa Koalicja Obywatelska zdobywając 38,2 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które poparło 33,9 proc. głosujących Polaków. Z sondażu exit pool wynika, że marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła uzyskał mandat.

Prasówka 10.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wiekowe auta, które nie zawodzą na drodze. Mają ponad 10 lat i są najmniej awaryjne. Oto konkrety! Czy samochody, które mają ponad 10 lat ciągle mogą zachwycać bezawaryjnością i służyć kierowcom praktycznie bezproblemowo? Okazuje się, że tak. Wiele modeli jest naprawdę w świetnym stanie. Mimo upływu lat, niektóre z nich wciąż są mało awaryjne. O tym, że task jest świadczy chociażby raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej, czyli TUV. Zobacz, które samochody najlepiej znoszą upływ czasu i są najmniej awaryjne.

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [10.06.2024] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Bolidy Formuły 1 jeździły po torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim Na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim odbyła się impreza pod hasłem „Formula Drive – Poprowadź Bolid F1”, podczas której każdy chętny mógł zasiąść w kokpicie bolidu Formuły 1 i przejechać nim kilka pętli.

📢 Zderzenie dwóch samochodów na DK46 w Lędzinach pod Opolem. Trzy osoby trafiły do szpitala Informację o tym zdarzeniu służby ratunkowe z Opola otrzymały w niedzielę 9 czerwca tuż przed godziną 14:30. W Lędzinach zderzyły się dwa samochody. Trzy osoby są poszkodowane. 📢 Armia sprzedaje sprzęt z demobilu. Na wojskowych przetargach można kupić wiele ciekawych rzeczy. 9.06.2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 9.06.2024 r. 📢 Rekordowo niska frekwencja na Opolszczyźnie. W niektórych lokalach na wybory poszło tylko 2,75 proc. mieszkańców Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego, a najnowsze dane z Opolszczyzny nie napawają optymizmem. Na godz. 12 frekwencja w województwie opolskim wyniosła jedynie 9,87 proc. W niektórych lokalach wyborczych, takich jak w Grodzisku pod Strzelcami Opolskimi, do urn wyborczych poszło zaledwie 2,75 proc. uprawnionych do głosowania.

📢 Wieże osobliwości w Mosznej zaintrygowały zwiedzających. Tu promowano najlepsze atrakcje turystyczne W parku przy Pałacu w Mosznej zorganizowano Międzynarodowe Targi Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego. Była to okazja do promocji najlepszych atrakcji turystycznych w kraju.

📢 Mundurowi związkowcy zorganizowali Dzień Dziecka. Dziś chcemy być wyłącznie dla naszych rodzin! Około 300 mundurowych bez mundurów z całej Opolszczyzny zjechało się w sobotę 8 czerwca do Moszczanki w Górach Opawskich. Tym razem zabrali ze sobą rodziny. Opanowali miejscowe boisko, gdzie ściągnęli wszystkie możliwe atrakcje, w tym nawet helikopter. To był huczny Dzień Dziecka. 📢 Prezydent Lech Wałęsa zagłosował w Opolu. Zachęcał do tego samego mieszkańców 9 czerwca w Polsce odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wśród obywateli, którzy oddali swoje głosy, znaleźli się dwaj prezydenci – Lech Wałęsa i Arkadiusz Wiśniewski. Wspólne głosowanie tych dwóch polityków miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Cmentarnej w Opolu.

📢 Tak wyglądały Ochotnicze Straże Pożarne na Opolszczyźnie w czasach PRL. Wtedy nie było takiego sprzętu Prezentujemy niezwykłą galerię zdjęć strażaków, które wykonał wieloletni fotoreporter nto Tadeusz Kwaśniewski. W województwie opolskim mamy około 25 tysięcy strażaków ochotników w ponad 500 jednostkach. 📢 Ostrzeżenie GIS 9.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 9.06.2024 Ostrzeżenie GIS 9.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Dzień Otwarty w Cementowni Odra. Mieszkańcy zgłębili tajemnice produkcji cementu Cementownia Odra otworzyła swoje bramy dla ponad setek odwiedzających podczas Dnia Otwartego, który stał się nie tylko okazją do zobaczenia zakładu od środka, ale także do zgłębienia tajników produkcji cementu. Podobnie jak w latach ubiegłych, wydarzenie przyciągnęło tłumy zainteresowanych, którzy mieli szansę poznać z bliska procesy technologiczne oraz skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję. 📢 Te samochody typu SUV są powszechnie uznawane za niezawodne i cieszą się dużym uznaniem wśród kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Mistrzowie Agro 2024. Podczas Opolagry poznaliśmy zwycięzców naszego plebiscytu Podczas Opolagry w Kamieniu Śląskim odbyła się uroczysta gala podsumowująca plebiscyt „Mistrzowie Agro 2024”. Organizatorem wydarzenia była Nowa Trybuna Opolska, a jego celem było wyróżnienie osób i organizacji, które w minionym roku wniosły szczególny wkład w rozwój rolnictwa i społeczności wiejskich na terenie województwa opolskiego.

📢 Opolagra 2024. Największa wystawa rolnicza w Polsce zgromadziła tłumy odwiedzających. Tak było drugiego dnia imprezy Na lotnisku w Kamieniu Śląskim trwa 19. edycja Opolagry, największej wystawy rolniczej w Polsce, która zakończy się w niedzielę. Tłumy odwiedzających przybyły zobaczyć najnowsze innowacje w technice rolniczej i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Ta impreza udowadnia, że nie trzeba być rolnikiem, aby z całą rodziną miło spędzić dzień na targach rolniczych.

📢 25. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego w Prudniku. Rękodzielnicy potrafią robić cuda Ponad 220 wystawców - artystów, rzemieślników, twórców ludowych i nieprofesjonalnych - wystawia swoje działa na targach w Prudniku. W tym roku impreza ma charakter jubileuszowy.

📢 46-letni mieszkaniec Brzegu stracił 2 tysiące złotych. Zaufał rozmówcy, który podszył się za pracownika banku Ponad 2 tysiące złotych stracił 46-letni mieszkaniec Brzegu. Zaufał rozmówcy, który podszył się za pracownika banku. Policjanci apelują o ostrożność.

📢 Trawa już się zieleni na murawie, montowane są panele słoneczne. Tak wygląda postęp prac przy budowie nowego stadionu w Opolu Wykonawca nowego stadionu w Opolu przygotowuje się do naciągnięcia na obiekt tzw. sukienki, czyli specjalnej membrany, która będzie zarazem jego elewacją. Wykonana zostanie ona z ażurowego materiału z włóka szklanego pokrytego teflonem. 📢 Płk Grzegorz Oskroba pożegnał się z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów w Brzegu. Nowym dowódcą został płk Krzysztof Jaroszek 7 czerwca płk Grzegorz Oskroba, dotychczasowy dowódca 1. Brzeskiego Pułku Saperów pożegnał się z jednostką. Uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy i pożegnanie ze sztandarem odbyło się na placu apelowym pułku.

📢 Kongres Polskiej Chemii: Grupa Azoty ma pomysł, jak się odnaleźć w gospodarce obiegu zamkniętego. Ruszają procesy restrukturyzacyjne Przed polskim sektorem chemicznym stoją ogromne wyzwania związane z polityką klimatyczną Brukseli i coraz groźniejszą konkurencją z Azji i z Afryki. Przedstawiciele kilku spółek biorących udział XI Kongresie Polskiej Chemii postanowili ze wspomnianych trudności uczynić jednak szanse rozwojowe dla swojej branży. O tym, w jaki sposób chcą tego dokonać, opowiadali w ramach strategicznej debaty o chemii.

📢 Festiwal Książki 2024. Opole stało się stolicą polskiej literatury! Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami, do wyboru są tysiące książek W piątek, 7 czerwca, rozpoczął się Festiwal Książki w Opolu, który potrwa aż trzy dni. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w świecie literatury, poznać ulubionych autorów i zainspirować się do dalszego czytania. Zarówno dzieci, jak i dorośli znajdą tu coś dla siebie, a różnorodność oferty wydawniczej sprawia, że każdy miłośnik książek wyjdzie z festiwalu z nowymi, ciekawymi tytułami. 📢 Opolscy śledczy rozbili mafię narkotykową. Jej zyski sięgają 1,5 mln zł! Kryminalni zatrzymali 6 osób, zabezpieczyli też broń palną Zatrzymanych 6 mężczyzn, w tym jeden na gorącym uczynku, zabezpieczona broń z ostrą amunicją oraz ponad 100 000 złotych w gotówce. To efekt pracy kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W realizację śledczych zaangażowani byli również opolscy poszukiwacze, a także policjanci z Nysy oraz Brzegu.

📢 Urzędnicy wojewody na tropie konserwatora zabytków. Nie mogą jej jednak znaleźć W opolskim urzędzie wojewódzkim aż huczy od plotek i spekulacji. Powodem jest niecodzienna sytuacja związana z próbą doręczenia odwołania Monice Ożóg, wojewódzkiej konserwator zabytków, która wkrótce ma pożegnać się ze stanowiskiem. Urzędników wojewody zaangażowanych w akcję wysłano nawet pod dom konserwator.

📢 Międzynarodowy Dzień Seksu. Czy warto je świętować? Tak zagłosowali internauci! Zobaczcie te memy W kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Seksu przypada 7 czerwca. Jak waszym zdaniem powinno się obchodzić takie święto? Obchodzić je szerokim łukiem czy dzień święty święcić? Zagłosujcie w sondzie internetowej i zobaczcie najśmieszniejsze memy. 📢 Wieźli busem milion nielegalnych papierosów. Wpadli na autostradzie A4 pod Opolem Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu zatrzymali busa na autostradzie A4. W samochodzie wykryli milion papierosów bez polskiej akcyzy. Gdyby trafiły do obrotu, budżet państwa straciłby ponad 1,3 mln zł.

📢 Pożar autobusu wiozącego dzieci w Opolu. Pojazd spłonął doszczętnie! Pożar autobusu przewożącego dzieci wyglądał groźnie, ale na szczęście skończyło się na strachu. Zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie, na czas zdążyli opuścić palący się autobus.

📢 Już 9 czerwca wybory do Europarlamentu. Z Opolszczyzny startuje 13 kandydatów. Poznaj ich wszystkich Już w najbliższą niedzielę (9 czerwca) pójdziemy po raz kolejny do lokali wyborczych. Tym razem głosujemy na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Z województwa opolskiego kandyduje 13 osób. Są oni na wspólnych listach z kandydatami z Dolnego Śląska. Poznajcie wszystkich opolskich kandydatów na europosłów. 📢 Rozpoczyna się Festiwal Książek w Opolu. To będą trzy dni spotkań autorskich, podpisywania książek i koncertów W piątek (7 czerwca) o godz. 11:00 rozpoczyna się trzydniowy Festiwal Książki w Opolu. Do Opola przyjedzie wielu popularnych pisarzy, m.in. Andrzej Stasiuk, Remigiusz Mróz czy Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka bestsellerowych „Chłopek”. Swoje stoiska wystawi aż 85 wydawnictw. Będzie też duża strefa literatury Young Adult, czyli książek dla nastolatków, które tłumnie przyjeżdżają do swoich ulubionych autorek.

📢 Najgorsze zdjęcia ślubne. Aż trudno uwierzyć, że ktoś wymyślił takie sesje parom młodym! Wiele z tych ujęć miało być oryginalnych i zabawnych. Ale zabawnych, a nie żenujących! Aż ciężko uwierzyć, że to prawdziwe zdjęcia ślubne, ale serio. Fotoedytor płakał, kiedy to oglądał. 📢 Jak organizatorzy zlotu zabytkowych traktorów w Solcu wylansowali modę na stare rolnictwo. Ta impreza ma już swoją markę Około 200 zabytkowych maszyn rolniczych, głównie starych traktorów, przyjedzie z całej Polski na zlot do Solca pod Białą. Część maszyn podróżuje na lawetach, ale miejscowi rolnicy paradnie zajadą w swoich cackach.

📢 Zawody rowerkowe dla dzieci w Nysie! Zapraszamy pod Halę Nysa! Już w sobotę, 22 czerwca, od godziny 11 Hala Nysa stanie się areną niezwykłych zawodów dla najmłodszych. Dla wszystkich maluchów w wieku od 3 do 7 lat przygotowaliśmy niezapomnianą przygodę pełną zdrowej rywalizacji, radości i wielu atrakcji!

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ze zjeżdżalniami wodnymi. Otwarcie basenu jeszcze w czerwcu Na placu budowy prace toczą się w ekspresowym tempie, żeby zdążyć na ten wakacje. Znamy już datę otwarcia nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie. Kompleks budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami.

📢 Na Fire Truck Show przyjedzie ponad 200 wozów strażackich. Oto najpiękniejsze i najdziwniejsze maszyny Fire Truck Show 2024 odbędzie się w dniach 5-7 lipca w Główczycach. Strażacy razem ze swoimi czerwonymi samochodami cały czas mogą się zapisywać. Na zlocie pod Dobrodzieniem można zobaczyć czerwone cacka od najstarszych do najnowszych. 📢 Ach, gdzie tamte festiwale. Jak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii Wielu narzeka na dzisiejszy festiwal i jego nowe gwiazdy, ale Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest silna marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto. Dzisiaj to nadal okazja, żeby nie tylko w amfiteatrze, ale także na ulicach w centrum Opola zobaczyć muzyczne gwiazdy.

📢 Lady Pank i Żabson porwali tłumy. Dni Ziemi Strzeleckiej 2024. Tak bawiliście się w sobotę Impreza została zorganizowana w parku miejskim w Strzelcach Opolskich. Tego dnia na dzieci czekało sporo atrakcji, a wieczorem na scenie wystąpili Żabson i Lady Pank. 📢 Dziś w Opolu zaświeciła gwiazda Kuby Badacha. "Rzadko kiedy brakuje mi słów, ale nie mogę w to uwierzyć" Ostatnim artystą, który został uhonorowany gwiazdą podczas tegorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, był Kuba Badach. Wokalista zdradził, że Opole jest mu bliskie nie tylko z powodów muzycznych, ale także rodzinnych.

📢 Koncert Grubsona na opolskim rynku. Tak bawili się opolanie W festiwalowy weekend w Opolu, oprócz koncertów na scenie amfiteatru odbywają się też liczne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich był koncert uznanego rapera i producenta muzycznego Tomasza Iwanca - GrubSona. Pod sceną zgromadziła się duża rzesza fanów.

📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora. 📢 Tak kiedyś wyglądała kolej. Opolskie dworce, pociągi, parowozy Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje...

📢 Asia Kalitan wraca do Mediolanu. Modelka z Kluczborka chce podbić stolicę mody 22-letnia modelka z Kluczborka ma za sobą przerwę w karierze z powodu tragedii rodzinnej. Dzisiaj wylatuje do Mediolanu, gdzie podpisała kontrakt. Jeszcze w tym roku chce też trafić na sesje modelingowe w Nowym Jorku. 📢 Najtragiczniejsze wypadki na naszych drogach sprzed lat. Warto zobaczyć te zdjęcia ku przestrodze Z roku na rok drogi Opolszczyzny są coraz bezpieczniejsze. Jest mniej wypadków śmiertelnych, ginie też mniej ludzi. Ale nie zawsze tak było. Najtragiczniejsza była końcówka lat 90. i początek lat dwutysięcznych.

📢 Kultowe drogi i stare zajazdy. Tak kiedyś wyglądała nasza motoryzacja Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały.

