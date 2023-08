Przegląd prasy 10.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na czwartek 10 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec”?

📢 Horoskop dzienny na czwartek 10 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 10 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 10.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Dwie opolskie pływalnie zamknięte będą przez całe wakacje. Trwający remont ma polepszyć warunki dla odwiedzających Dwie opolskie kryte pływalnie zamknięte będą do końca wakacji. Mieszkańcom Opola do dyspozycji pozostał jedynie basen letni Błękitna Fala.

📢 Problemy z infrastrukturą treningową Odry Opole. Czy będzie mogła grać w ekstraklasie? "Kosztowny błąd za 200 mln zł" W projekcie powstającego w Opolu stadionu piłkarskiego nie ma boisk treningowych z podgrzewaną płytą. Zdaniem opolskich radnych z klubu PiS w przypadku awansu do piłkarskiej ekstraklasy Odra Opole może nie otrzymać licencji na grę w tej lidze. Klub zapewnia, że problem jest do rozwiązania.

📢 Najśmieszniejsze memy o Śląsku po śląsku. Te memy zrozumieją tylko Ślązacy. Hanysy żartują z siebie. Uśmiechnij się i Ty! Memy ze Śląska po śląsku. Internet śmieje się ze Ślązaków. Na dodatek po śląsku! Czy HANYSY potrafią śmiać się z samych siebie? Pewnie, że tak! W sieci można znaleźć mnóstwo MEMÓW o Śląsku i jego mieszkańcach. Zebraliśmy te najlepsze w naszej galerii. Który z nich jest najśmieszniejszy? Oceńcie sami! 📢 Słynny dworzec kolejowy w kształcie lokomotywy czeka na remont. Przed laty nagrywali tu hollywoodzką produkcję. Kiedy ruszą prace? Do końca sierpnia ma być gotowa dokumentacja techniczna razem z pozwoleniem na odbudowę zabytkowego dworca kolejowego w Głubczycach. Prace mogą pochłonąć nawet 20 mln złotych! Nie pomaga tu też fakt, że obiekt wpisany jest na listę zabytków.

📢 Sławomir Nitras na spotkaniu w Opolu: „Wolne wybory są gwarantem wolności”. Zaatakował także opozycję i dziennikarzy „Przypilnuj wyborów” pod takim hasłem podróżują po Polsce politycy Koalicji Obywatelskiej. Zachęcają oni do zaangażowania się w kontrolę nadchodzących wyborów parlamentarnych. Przedstawiciele opozycji spotkali się również w tym celu z mieszkańcami Opola w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Padły także kontrowersyjne słowa. 📢 Nielegalne transporty z plastikowymi odpadami trafiły do wioski pod Nysą. Chiński inwestor chce tam budować zakład 1 sierpnia inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, podczas wspólnych działań z opolską policją, ujawnili na terenie powiatu nyskiego nielegalne miejsce gromadzenia znacznych ilości odpadów tworzyw sztucznych, przywożonych wbrew przepisom z zagranicy – informuje w krótkim komunikacie Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. 📢 Główna arteria Głuchołaz będzie modernizowana. Kierowcy i mieszkańcy muszą się pogodzić z utrudnieniami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z konsorcjum dwóch firm na gruntowną modernizację 890 metrowego odcinka Drogi Krajowej nr 40 w Głuchołazach. Prace potrwają dwa lata.

📢 Prawie 10 milionów na zabytki w Opolu. Najwięcej pójdzie na remont katedry i budynku komendy policji Dotacja z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków pozwoli na remont trzech zabytkowych budynków na terenie Opola. Największe środki przeznaczone zostaną na renowacje katedry opolskiej i komendy policji przy ulicy Korfantego. Część pieniędzy wykorzystane zostanie też na odnowienie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Książąt Opolskich. 📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 Osoby o tych znakach zodiaku często mogą cieszyć się długowiecznością. Oni żyją najdłużej! Te znaki zodiaku żyją najdłużej Według astrologów nasz znak zodiaku może mieć ogromny wpływ nie tylko na nasz charakter, czy sposób bycia, ale może również wpływać na długość naszego życia! Które znaki zodiaku żyją najdłużej? Sprawdź! 📢 Niecodzienne zdjęcia z urbexu na Śląsku. Co tu się stało!? Opuszczony domek porosły krzaki, a w garażu... Fiat 125P! Zobaczcie Opuszczony domek nieopodal drogi, stojący wśród gęstych krzaków, jest tak jakby zapomnianym pomnikiem przeszłości. Choć jego ściany są porośnięte pnączami, a dach już dawno się zawalił, wciąż można wyczuć ducha przeszłości, który tkwi wśród pozostałości byłych właścicieli. W garażu stoi nawet mocno pordzewiały szkielet Dużego Fiata. Co tu się stało? Na to pytanie próżno szukać odpowiedzi...

📢 Ruiny leśniczówki i opuszczona stacja kolejowa. Oto tajemnice głubczyckiego Lasu Marysieńka Choć głubczycki las wciąż jest miejscem chętnie odwiedzanym przez rowerzystów i spacerowiczów, lata świetności ma już dawno za sobą. Przed II wojną światową Marysieńka była jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku Górnoślązaków. Rzesze turystów przyciągały dobrze oznaczone leśne ścieżki, gospody leśne i stacja kolejowa dobrze skomunikowana z miastami regionu. Dziś z wielu tych miejsc pozostały tylko ruiny.

📢 Obrodziło grzybami na Opolszczyźnie. Grzybiarze chwalą się zbiorami i wskazują miejsca, w których je znaleźli. Dane z 9.08.2023 Ostatnie deszczowe dni sprzyjają wzrostowi grzybów w opolskich lasach. Grzybiarze z okolic Opola, Brzegu, Olesna czy Kędzierzyna-Koźla chwalą się na Facebook'owej grupie "Grzyby na Opolszczyźnie" najnowszymi zbiorami. Sprawdź, gdzie warto pojechać na grzyby w województwie opolskim. Zdjęcia zbiorów publikujemy w galerii.

📢 W Oleśnie powstała niezwykła pracownia florystyczna Świtezianka. W tej kwiaciarni będą wystawy, koncerty i warsztaty Pracownia florystyczna Świtezianka powstała w budynku byłej Telekomunikacji Polskiej przy oleskim rynku. Nie ma być tylko zwykłą kwiaciarnią, ale poniekąd także galerią sztuki. 📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Hasło tegorocznej edycji brzmi "Wierzę w Kościół Chrystusowy" Już za kilka dni opolanie z całej diecezji wyruszą na pielgrzymie szlaki. W niedzielę (13 sierpnia) wyjdą uczestnicy pierwszego strumienia - nyskiego. Jeszcze nie jest za późno, aby dołączyć do jasnogórskich rekolekcji w drodze. 📢 W centrum Kluczborka powstaje nowy market znanej sieci. Bryła budynku już stoi Trwa budowa marketu sieci Aldi w centrum Kluczborka. Inwestycja nabiera kształtów. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, sklep ma zostać otwarty jeszcze w tym roku.

📢 Potrącenie 23-letniej rowerzystki przez obcokrajowca w Opolu. Kobieta nieprawidłowo przejeżdżała przez przejście dla pieszych Służby ratunkowe informację o zdarzeniu przy ul. Fabrycznej 34 w Opolu otrzymały we wtorek, 8 sierpnia po godzinie 17. Kobieta przejeżdżała rowerem przez drogę w niedozwolonym miejscu. 📢 Cyfryzacja Miejsc Pamięci. Po śmierci wszyscy trafimy do centralnej bazy danych, którą chce utworzyć rząd Centralny, cyfrowy rejestr wszystkich grobów, pochówków i kremacji dostępny dla każdego. Taki plan ma rząd. Ludzie z branży pogrzebowej komentują, że to dobry i potrzebny pomysł. Jest jednak problem - kto za to zapłaci. I kiedy uda się to wprowadzić w życie?

📢 Uniwersytet Opolski prowadzi II turę naboru na studia. Uczelnia ma szeroki wachlarz propozycji dla młodszych i starszych Wraz z początkiem sierpnia ruszyła II tura rekrutacji na Uniwersytecie Opolskim. Około 800 miejsc wciąż czeka na studentów. Do studiowania zachęcani są również osoby pracujące i seniorzy, dla nich instytut historii przygotował kierunek historia i teraźniejszość. W pierwszej turze największym zainteresowaniem cieszyły się kierunek lekarski i psychologia.

📢 Budowa południowej obwodnicy Opola. Koszty są olbrzymie! Miasto wnioskuje do Polskiego Ładu o pieniądze na inwestycję Koszt budowy obwodnicy południowej Opola to nawet miliard złotych. Miasto takich funduszy nie ma. W związku z tym szuka pomocy, gdzie się da. Złożyło już też wniosek do programu Polski Ład, z którego stara się pozyskać dofinansowanie w wysokości 250 milionów złotych.

📢 Justyna Łysiak z Kluczborka wraz z siatkarską reprezentacją Polski zdobyła brązowy medal na Uniwersjadzie w Chinach Justyna Łysiak z Kluczborka jest jedną z reprezentantek siatkarskiej kadry Polski, która wywalczyła III miejsce na Uniwersjadzie w Chinach.

📢 Ciąg dalszy sporu wokół szkoły i sali sportowej w Rozmierce. Mieszkańcy oskarżają burmistrza o złą wolę Nie ustają emocje wokół tematu potencjalnej likwidacji szkoły w Rozmierce w gminie Strzelce Opolskie. Na ten moment wydaje się, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców wioski placówkę udało się obronić, ogromne kontrowersje wzbudził jednak wniosek dotyczący powstania hali sportowej przy szkole. Rodzice uczniów oskarżają burmistrza, że z premedytacją źle wypełnił wniosek o jej budowę, aby odegrać się za opór, jaki stawili walcząc o szkołę. Władze gminy odpowiadają, że to nie zła wola, a brak pieniędzy na kolejną inwestycję. 📢 To było Disco Summer Party w Magnum Clubie. Na parkiecie królowały roztańczone hity [ZDJĘCIA] Tym razem była to impreza lekka, łatwa i przyjemnie. Na parkiecie do tańca kołysały największe światowe hity, a za konsolą didżeja serwował je DJ B@sse.

📢 Lamborghini, Porsche, Mercedes, RAM. Oto 14 najdroższych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Kosztują nawet 2 miliony zł! Samochody używane kupują zazwyczaj te osoby, których nie stać na fabrycznie nowy model. Czasem jednak nawet używane auto może kosztować ponad 2 miliony złotych! Takie lamborghini jest do kupienia w Kluczborku. Sprawdziliśmy, jakie są obecnie najdroższe samochody używane do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. To nie do wiary, ile może kosztować aut z drugiej ręki. Sami zobaczcie!

📢 30 tysięcy złotych i ponad 20 tysięcy euro znajdowało się w saszetce, którą znaleziono w jednej z restauracji w powiecie strzeleckim Gotówkę zabezpieczyli policjanci ze Strzelec Opolskich po tym, jak pracownica lokalu zawiadomiła ich o znalezieniu przez klientkę saszetki wypełnionej pieniędzmi. Zguba wróciła już do rąk właściciela.

📢 Tak wygląda Kluczbork z lotu ptaka. Te zdjęcia robią niesamowite wrażenie Jest złota godzina i niebieska godzina. Dobrze o tym wiedzą miłośnicy fotografowania. Tacy jak członek zarządu powiatu kluczborskiego Artur Nowak, który właśnie o tych nietypowych godzinach lubi fotografować swoje rodzinne miasto. Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia.

📢 Najpiękniejsze kobiety pochodzą z Opolszczyzny. To one na przestrzeni lat wygrywały prestiżowe konkursu miss w Polsce i na świecie Ostatnie pół roku obfitowało w sukcesy w konkursach Miss kobiet z Opolszczyzny. Na początku roku 1. wicemiss świata została pochodząca z Kluczborka Monika Strońska. W lipcu tytuły Miss Polski i Miss Polonia również trafiły do pań wywodzących się z naszego regionu. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat sukcesów tych było jednak znacznie więcej. 📢 Tak wyglądał przedwojenny Kluczbork. Sporo się zmieniło przez blisko sto lat Tysiące archiwalnych fotografii udostępnia w swoich zbiorach Narodowe Archiwum Cyfrowe. Na zdjęciach przedwojennego Kluczborka zobaczycie m.in. kluczborski rynek, słynny zespół kamieniczek Dwunastu Apostołów czy XIV-wieczny Kościół Zbawiciela. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 05.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Afera w opolskim technikum. Dyrektor i wicedyrektor z zarzutami za wyłudzenie pieniędzy ze szkoły. Te lekcje odbyły się jedynie w dzienniku Opolska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. Dyrektorce Violetcie Sz. i jej zastępcy Wojciechowi P zarzuca się poważne przestępstwo poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej rzekomych zajęć lekcyjnych. 📢 Najśmieszniejsze memy o Opolu. Woda w Odrze, festiwal i Edyta Górniak. Z czym Polakom kojarzy się Opole [MEMY] Z krążących w Internecie memów widać, że Opolanie mają poczucie humoru i dystans do samych siebie, więc chętnie śmieją się z samych siebie. Ale z Opola śmieją się czasem także Polacy z innych części kraju. Nowym tematem memów jest woda w Odrze, która niestety nie jest krystalicznie czysta. Sami zobaczcie najlepsze memy.

📢 Opolskie kobiety na wyjątkowych fotografiach artystki. Panie, jakie codziennie mijamy obok siebie Każda kobieta chce być piękna, a fotograficzny projekt Marjonetki, czyli Marleny Bednarskiej z Byczyny, spełnił te marzenia. Te zdjęcia są niezwykłe pod każdym względem. Bo to nie są modelki, choć na takie teraz wyglądają. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. Początek głosowania już 22 sierpnia. 📢 Tysiące pielgrzymów na odpuście w Sanktuarium świętej Anny w Oleśnie Tysiące pielgrzymów odwiedziły w ten weekend Sanktuarium św. Anny w Oleśnie z okazji corocznych uroczystości odpustowych. Mszom świętym przewodniczyli dwaj biskupi.

📢 Zmiany w parafiach diecezji opolskiej. Tutaj będą nowi księża. Sylwetki nowych absolwentów seminarium Przedstawiamy sylwetki ośmiu neoprezbiterów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, którzy zostali wyświęceni na kapłanów diecezji opolskiej. 📢 1600 pielgrzymów dotarło do Częstochowy. 46. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę zakończona W sobotę (20.08) o godz. 10.00 ostatni pielgrzymi dotarli na Jasną Górę. Ich wspólne pielgrzymowanie zakończyła Msza święta odprawiona na błoniach. Biskup ordynariusz Andrzej Czaja podziękował za trud i mocne świadectwo wiary dla innych. Przypomniał również o roli Kościoła jako wspólnoty ludzi. W przyszłym roku pielgrzymka będzie miała nowego przewodnika. 📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

