Przegląd prasy 10.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Tragiczny wypadek na drodze leśnej między Kielczą i Żędowicami. Nie żyje 18-letnia dziewczyna 18-latka jechała sama osobową mazdą. Straciła panowanie nad kierownicą, dachowała i uderzyła w drzewo. Mimo prób reanimacji nie udało się jej uratować.

📢 Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu. Szpital Religi miał być najważniejszą inwestycją medyczną w kraju. Skończył jako moloch. ZDJĘCIA To miała być medyczna wizytówka Śląska. W 1977 roku na granicy Zabrza i Gliwic ruszyła budowa największego szpitala w Polsce. Akademickie Centrum Medyczne próbował ratować sam profesor Zbigniew Religa, jednak mimo najszczerszych chęci - obiekt nigdy nie został ukończony i oddany do użytku. Przez lata ściągał jedynie wielbicieli urbexu i potencjalnych samobójców. Zobaczcie, jak powstawał i upadał kolos z betonu.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 10.09). Które znaki zodiaku będą miały pod górkę? Zobacz horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu powinno się wydarzyć w niedzielę 10.09.2023. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Zobacz horoskop na jutro (niedzielę, 10.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Wypadek w Goświnowicach. Pijany kierowca hondy wjechał w drzewo! O wielkim szczęściu może mówić 39-letni kierowca hondy. Po pierwsze, że nic mu się nie stało po uderzeniu w drzewo, a po drugie, że nikogo nie zabił na drodze. Teraz zasiądzie na ławie oskarżonych.

📢 Spływ kajakowy to idealna propozycja na udany weekend w Kolonowskiem Urok i możliwości, jakie daje Mała Panew doceniają nie tylko mieszkańcy regionu, ale również turyści zagraniczni. Wielu z nich zatrzymuje się na dłużej w tutejszych gospodarstwach agroturystycznych, traktując je jako idealną bazę wypadową do zwiedzania południowej Polski.

📢 Nagranie z lasu pod Częstochową. Dziki wygoniły jelenia z leśnego SPA! Zobaczcie zabawne VIDEO Pogoda w ostatnim czasie ewidentnie nas rozpieszcza. Z jej uroków korzystają także zwierzęta. Dawid Popończyk, miłośnik przyrody z Częstochowy, zarejestrował sceny, które rozegrały się w... leśnym SPA. Dziki postanowiły rozprawić się z jeleniem, który chciał oddać się błogiemu lenistwu. Czyżby wyszły z założenia, że to ich "miejscówka" do relaksu? 📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 41-letni mieszkaniec Prudnika miał prawie 3 promil, a w ręce nóż. Teraz grozi mu wieloletnia odsiadka Policjanci kryminalni z Prudnika zatrzymali 41-latka, który podejrzany jest o usiłowanie rozboju oraz groźby karalne. Za takie przestępstwa grozi mu teraz do 12 lat więzienia. 📢 Atrakcyjny weekend w Nysie, Paczkowie i Prudniku. 800-lecie Nysy, Aeropiknik i kolarski Memoriał im. Stanisława Szozdy Huczne obchody 800 urodzin Nysy, do tego zawody balonowe i piknik nad brzegiem zalewu koło Paczkowa. I jeszcze sportowe zmagania najlepszych kolarzy w czasie kryterium ulicznego w Prudniku. Na południowej Opolszczyźnie zapowiada się pogodny i atrakcyjny weekend. 📢 To są znani pisarze, autorzy lektur szkolnych. Tak wyglądaliby, gdyby żyli dzisiaj! Mickiewicz, Słowacki, Konopnicka Adam Mickiewicz ze smartfonem, długimi włosami i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak mogliby wyglądać w 2023 roku! Za pomocą sztucznej inteligencji firma Storytel (serwis oferujący dostęp do audiobooków oraz ebooków) pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku.

📢 Oto dodatkowe opłaty w sanatoriach. Te ukryte koszty szokują kuracjuszy. Płaci się za telewizor, czajnik, ręczniki Sanatorium to miejsce, w którym kuracjusz powinien zregenerować swoje siły, i które powinien opuścić wypoczęty i pełen energii. Niestety, w niektórych placówkach taki pobyt kończy się dokładnie odwrotnie. Osoby goszczące w sanatorium są oburzone dodatkowymi opłatami, które muszą uiszczać za niektóre "udogodnienia". Sprawdźcie, jak wygląda cennik dodatkowych opłat w niektórych sanatoriach! 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży. ZDJĘCIA 9.09.2023 Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu! 📢 Na tej małej stacji kolejowej w Jełowej pod Opolem Hitler podjął decyzję co do losów Polski. Tak dziś wygląda to miejsce Dzisiaj dworzec kolejowy w Jełowej stoi zamknięty na cztery spusty. Taki jest los wielu małych, prowincjonalnych stacji. Ale stacja w Ilnau miała swój udział w wielkiej i niestety ponurej historii. To najprawdopodobniej w Jełowej Adolf Hitler podjął decyzję w sprawie dalszych losów Polski tuż po wybuchu II wojny światowej.

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 9.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Pałac w Woskowicach Małych odzyska dawny blask. 9 milionów złotych na rewitalizację Za nieco ponad rok zabytkowy budynek, w którym mieści się Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, zmieni się nie do poznania. Pojawi się też komfortowa winda. Ponad 9 mln złotych przekazał na ten cel samorząd województwa opolskiego. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Jeden komitet wyborczy nie zarejestrował swojej listy w Opolu. Komisja zakwestionowała część podpisów poparcia Przedstawiciele komitetu Liberalna Polska Strajk Przedsiębiorców prawdopodobnie nie wystartują do Sejmu na Opolszczyźnie. Okręgowa Komisja Wyborcza uznała, że ten komitet zabrał za mało podpisów i chciał wprowadzić w błąd komisję wyborczą. Komitet złożył już odwołanie. 📢 W Opolu rozpoczął się najsłodszy weekend w roku. Impreza potrwa do niedzieli Już po raz kolejny na opolskim rynku odbywa się Festiwal Czekolady i Słodkości. Impreza rozpoczęła się w piątek (8.09) i potrwa do niedzieli (10.09).

📢 4900 szkół nie otrzymało jeszcze laptopów. Dlaczego? Janusz Cieszyński tłumaczy - gminy nie odesłały podpisanych umów - lista szkół Ponad 4900 szkół nie otrzymało jeszcze laptopów, ponieważ gminy nie odesłały do COAR podpisanych umów. - Bez tego nie możemy realizować dostaw. Niezrozumiałe jest odwlekanie tego w czasie, ponieważ jedynymi pokrzywdzonymi w tej sytuacji są dzieci, które mogłyby zacząć rok szkolny, wykorzystując do nauki nowy sprzęt - podkreśla Janusz Cieszyński, szef resortu cyfryzacji, w odpowiedzi na zarzuty "Gazety Wyborczej Kraków", że "Kraków nie ma nawet podpisanej umowy w sprawie projektu z Ministerstwem Cyfryzacji". W odpowiedzi na zarzuty ministerstwo opublikowało listę szkół, które nie odesłały umowy do Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

📢 Mieszkańcy mówią "nie" dla budowy centrum logistycznego w Świerklach. "To barbarzyński pomysł" W Świerklach, które dziś są dzielnicą Opola i zielonymi płucami miasta, prywatny inwestor chce wybudować ogromne centrum logistyczne. Przeciwko temu przedsięwzięciu protestują mieszkańcy m.in. Świerkli, Czarnowąs, Brynicy, Surowiny, a także przedstawiciele organizacji ekologicznych. 📢 Marcin Bednarczyk prezentuje swoje obrazy w galerii ZPAP w Opolu. To synteza futuryzmu z abstrakcją organiczną i geometryczną „Przestrzeń sformatowana” pod takim tytułem kryje się wystawa prac malarskich nysanina Marcina Bednarczyka. Jego obrazy można określić syntezą futuryzmu z abstrakcją organiczną i geometryczną. Prace prezentowane są w galerii w centrum Opola. 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Zanim nazwano ją „Odra”. 150 lat tradycji opolskiej cementowni Czwarta firma cementowa w XIX-wiecznym Opolu, podobnie jak wcześniejsze pionierskie fabryki Portland Cementu, które powstały dzięki wizjonerstwu i zaangażowaniu kapitału takich osób jak Grundmann, Pringsheim, Wartenberger, nieco później Giesel i Friedländer, to zasługa jednego z najznamienitszych i najbogatszych Żydów Europy, Löbela Schottländera. W dzisiejszym Opolu to postać zupełnie nieznana. 📢 Profesor Marcin Lorenc zebrał cztery tysiące podpisów. Będzie ubiegał się o mandat senatora. "To dla mnie duży mandat zaufania" Zaledwie w ciągu pięciu dni niemal cztery tysiące osób podpisało listy poparcia dla prof. Marcina Lorenca, rektora Politechniki Opolskiej. Prof. Lorenc startuje w wyborach do Senatu RP. 📢 Pijany kierowca zamienił się z pasażerem siedzeniami. Ale policjanci wszystko widzieli Mundurowi w ostatnich dniach aż dwa razy spotkali się z takimi sytuacjami. Dwóch kierowców, zatrzymanych do kontroli w powiecie nyskim, przesiadło się z pasażerem, aby uniknąć odpowiedzialności za jazdę po pijanemu.

📢 W Wierzbcu pod Prudnikiem ma powstać biogazownia za 100 milionów złotych. Wykorzystane zostaną krowie odchody Biogazownia za 100 milionów złotych powstanie w Wierzbcu pod Prudnikiem – informuje burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak. Burmistrz wydał niedawno skomplikowaną decyzję o środowiskowych warunkach, jakie ma spełnić inwestor. 📢 Piłkarskie Orły. Zwycięzcą sierpnia zawodnik iPrime Bogacica Jakub Pielok z 4-ligowego klubu iPrime Bogacica został najlepszym strzelcem sierpnia na Opolszczyźnie w klasyfikacji "Piłkarskich Orłów". 📢 Hity ze sprawdzianów na nowy rok szkolny. Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nauczyciel też potrafi się odgryźć! Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Wyspy Owcze zawsze groźne! Memy o reprezentacji Polski i o Fernando Santosie. Życie selekcjonera reprezentacji Polski to nie bułka z masłem Miała być lepsza gra reprezentacji, więc PZPN zatrudnił trenera Fernando Santosa. Tymczasem wyniki są takie sobie, gra bardzo słaba, Lewandowski i spółka męczyli się z amatorami z Wysp Owczych. Polska wygrała 2:0, ale po męczarniach. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice. 📢 Są wyższe progi dochodowe dla korzystających z mieszkań w blokach SIM czy TBS. Więcej ludzi ma szanse na mieszkanie Spółkom komunalnym, które budują mieszkania z rządowym dofinansowaniem, będzie łatwiej skompletować lokatorów przed rozpoczęciem inwestycji. Obowiązujące progi dochodowe zostały znacznie poluzowane.

📢 "Wagonówka" w Opolu do modernizacji. PKP Intercity przekaże 8,5 mln zł na rozbudowę PKP Intercity przekaże prawie 8,5 miliona złotych na modernizację opolskiej wagonówki. Od 2021 jest ona spółką-córką Polskich Kolei Państwowych. Za otrzymane pieniądze na terenie zakładu wybudowane zostaną m.in. śrutownia i lakiernia.

📢 Opuszczony internat w Polanowicach został wystawiony na sprzedaż. Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku [ZDJĘCIA] Internet w Polanowicach koło Byczyny wyceniony jest na 2,11 miliona zł, ale w rokowaniach ze sprzedającą go gminą można obniżyć tę kwotę. W środku jest jeszcze wiele śladów po uczniach, którzy tutaj mieszkali. Dzisiaj opuszczony internat robi duże wrażenie. 📢 Proces "Bestii z Sosnowca" w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Zabójca Sebastiana prawomocnie skazany na dożywocie W czwartek 7 września 2023 roku w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa odwoławcza w sprawie Tomasza M., nazywanego „Bestią z Sosnowca”. Mężczyzna w pierwszej instancji został skazany na dożywotnie więzienie za brutalne zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic. Oskarżony nie został doprowadzony na rozprawę. Apelację w sprawie złożyła zarówno prokuratura, jak i obrona. Sąd Apelacyjny podtrzymał karę dożywotniego więzienia, wprowadzając jedynie drobne korekty dotyczące kosztów postępowania. Wyrok jest prawomocny.

📢 Byczyna wzięła udział w Narodowym Czytaniu "Nad Niemnem". Wśród lektorek same panie, m.in. posłanka Violetta Porowska Najbliższe dni w tysiącach miejsc w Polsce upłyną pod znakiem Narodowego Czytania. W Byczynie akcja odbyła się już w czwartek, 7 września. 📢 Szkoła w okresie PRL-u. Pamiętacie takie ławki i granatowe fartuchy z białymi kołnierzykami? Zobacz archiwalne zdjęcia Dziś pierwszy dzień szkoły po wakacjach. Uczniowie i szkoła w okresie PRL-u na fotografiach archiwalnych to sentymentalny powrót do przeszłości dla wszystkich, którzy pamiętają dawne lata. Dawna szkoła, oprócz przekazywania wiedzy również wychowywała oraz kształtowała ważne umiejętności i zaradność życiową na wielu płaszczyznach. Dzieci oraz młodzież były bardziej zintegrowane, aktywne, zorganizowane i zdyscyplinowane. Zobacz fascynujące zdjęcia archiwalne sprzed kilkudziesięciu lat!

📢 Jak sztuczna inteligencja widzi Polaków? Grafiki dają powody do zadowolenia, ale nie wszystkie. Zobacz sam Sprawdziliśmy, jak SI widzi Polskę i Polaków. Może to też pokazywać, w jaki sposób widzą nas inni na świecie, bo algorytmy sztucznej inteligencji bazują przecież na syntezie danych zebranych w bezkresie Internetu. Jaki jest efekt? Sprawdźcie sami. 📢 W Prudniku wiedzą, jak walczyć z bezrobociem. Pracy już tutaj nie brakuje Jeszcze w 2013 roku w wyniku upadku znanych na całą Polskę zakładów pracy powiat prudnicki zmagał się z bezrobociem na poziomie ponad 20 procent. Problem ten udało się jednak zwalczyć. Dużą w tym zasługę mają nie tylko lokalne władze, ale też pracownicy tutejszego urzędu pracy. 📢 Oleska śmietankówka stała się specjałem promującym Opolskie. Jest już znana również za granicą Śmietankówka oleska, czyli „świeża śmietanka z odrobiną alkoholu" produkowana przez mleczarnię z Olesna, jest najbardziej znanym opolskim produktem regionalnym. Sprzedawana jest również za granicą, a niedawno oleska mleczarnia wprowadziła do sprzedaży kolejny smak.

📢 Policjanci z sąsiedztwa. Mundurowi z Kędzierzyna-Koźla wracają na ekrany. Widzowie polubili tę parę W telewizyjnym serialu dokumentalnym „Policjanci z sąsiedztwa” znów będziemy mogli śledzić losy stróżów prawa. Wśród nich są funkcjonariusze z Kędzierzyna Koźla: st. post. Kamila Bodnar i st. sierż. Mateusz Chmielewski.

📢 Uczniowie wrócili do szkolnych ław. Tak witali rok szkolny w CKZiU w Strzelcach Opolskich. To największa szkoła średnia w regionie Uczniowie ze Strzelec Opolskich, podobnie jak młodzież z innych zakątków kraju, wrócili po wakacyjnej przerwie do szkolnych ław. Co ciekawe, w tym roku szkolnym uczniowie mogą liczyć na całkiem sporą liczbę wolnych dni. 📢 "Zawsze jest Bogu za co dziękować" - twierdzą rolnicy. Opolskie dożynki wojewódzkie 2023 zorganizowano w Polskiej Nowej Wsi Tegoroczne dożynki wojewódzkie świętowano na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice. Opolscy rolnicy dziękowali Bogu za zebrane plony, mimo wielu napotykanych trudności. Jednych dotknęła susza, inni mają dobre zbiory, ale ceny w skupach wciąż są niskie. W galerii znajduje się obszerna fotorelacja z wydarzenia. Znajdziecie tam też zabawne elementy dożynkowego wystroju gospodarstw w Polskiej Nowej Wsi.

📢 Do sieci trafiły zdjęcia, których mieszkańcy nie chcieliby oglądać. Kamery wszystko nagrały 2.09.2023 Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 2.09.2023. 📢 HIPOKRATES 2023 Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia Już we wtorek rozpocznie się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Oto znani mieszkańcy Olesna i okolic, którzy zrobili kariery. Sportowcy, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i z terenu powiatu oleskiego pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dorobili się imponujących fortun, zdobyli olimpijskie medale, występują na scenach na całym świecie. Niektórzy dopiero zaczynają karierę, a już sporo osiągnęli. Poznajcie ich w naszej galerii!

Opolska policja poinformowała, że do wypadku doszło na drodze krajowej 45 w Jełowej. 20-latek kierujący mercedesem z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwny pas i zderzył się z innym mercedesem kierowanym przez 60-latka. Auto młodszego kierowcy wylądowało w rowie. 20-latek został poszkodowany, z obrażeniami trafił do szpitala. Policja ustala dokładne okoliczności wypadku.

