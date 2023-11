Przegląd prasy 10.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.11.2023”?

Prasówka 10.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 "Hobbit" i "Władca Pierścieni" to coś, co lubisz? Zobacz ten dom w Brennej. Wygląda jak wyjęty ze świata niziołków, elfów i krasnoludów! Marzy Ci się nietuzinkowy, magiczny i zupełnie oderwany od rzeczywistości odpoczynek, z dala od miejskiego zgiełku? Lubisz naturę, krystaliczne powietrze, górskie krajobrazy i ciepło kominka? Chciałbyś przenieść się do krainy rodem z "Władcy Pierścieni" i "Hobbita"? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, koniecznie przyjrzyj się Pagórkowi w Brennej. Domek wygląda tak, jakby wyrwano go z kart fantastycznej opowieści. Tylko spójrz na zdjęcia!

📢 Memy o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się! Memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

Prasówka 10.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Obrazki te można znaleźć wśród wielu innych o różnorodnej tematyce, które aktualnie cieszą cię dużą popularnością. Użytkownicy sieci komentują w ten sposób rozmaite sytuacje, jakie mają miejsce między innymi podczas prowadzonych prac budowlanych – nie tylko w przestrzeni powstających bądź remontowanych budynków, ale też dróg i miejsc publicznych. Wiele z zaprezentowanych w memach postaw stało się już stereotypami, jednak nadal przyprawiają o uśmiech – szczególnie tych, którzy byli świadkami podobnych sytuacji bądź słyszeli o nich z opowiadań innych. Warto pamiętać, że grafiki te nie służą ośmieszaniu kogokolwiek, a poruszają jedynie wychwytywane nieraz zachowania, reakcje czy postawy, a także przypadki nieprofesjonalnie wykonanej pracy. Zobacz najzabawniejsze obrazki o budowlańcach i uśmiechnij się!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 10.09.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 10.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Horoskop codzienny na piątek 10 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 10 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 10.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Zamiast hotelu w centrum Opola będzie zielony skwer. Uważacie, że to dobry pomysł? Zapraszamy do dyskusji Miasto zmieniło swoją decyzję i ma nowy plan związany z terenem u zbiegu ulic Reymonta i Ozimskiej w ścisłym centrum Opola. Zamiast hotelu powstać ma tu skwer z drzewami, alejkami spacerowymi i ławkami.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Pitbull pogryzł innego psa i jego właścicielkę na wybiegu w Nysie. Policja poszukuje właściciela, który uciekł przed odpowiedzialnością Pięć szwów na ręce, 14 dni zwolnienia lekarskiego oraz 5 zastrzyków przeciwko tężcowi i wściekliźnie. Pani Joanna broniła swojego psa przed agresywnym pitbullem na publicznym wybiegu w Nysie. Sama została pogryziona, a właściciel psa uciekł.

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [10.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u. 📢 Paulina Krupińska w tyci w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki bardzo odważnie! 9.11.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć...

📢 Rowerem albo sportowym porsche ponad 220 km/h. Tak jeżdżą po nowej obwodnicy Olesna, czyli drodze ekspresowej S11 Od ponad trzech miesięcy jeździmy już pierwszym odcinkiem drogi ekspresowej na Opolszczyźnie. Chodzi o obwodnicę Olesna, czyli drogę S11. Jednym się wydaje, że jest to zwykła droga lokalna, a innym, że to niemiecka obwodnica bez ograniczeń prędkości. Policja zatrzymała na S11 nawet dzieci jeżdżące na rowerach. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze z Wilkowa do Namysłowa. Zginęła 42-letnia kobieta Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek (9.11) na drodze wojewódzkiej nr 41, na trasie z Wilkowa do Namysłowa. Zderzyły się tam aż trzy auta. 📢 Tak wyglądała jedna z pierwszych katastrof lotniczych na świecie. Doszło do niej na Śląsku Opolskim 103 lata temu pod Dziergowicami (pow. kędzierzyńsko-kozielski) doszło do jednej z pierwszych na świecie katastrof lotniczych. Na pokładzie samolotu znajdowały się pieniądze i prawdopodobnie złoto, które miało pomóc Ukrainie w walce o niepodległość. Tamta historia wydaje się szczególnie ciekawa w kontekście najnowszych wydarzeń za naszą wschodnią granicą.

📢 Korek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. 15 km zatoru, kierowcy stoją przez drogowców W czwartek (9 listopada) od godz. 14 kierowcy stoją w ogromnym korku na autostradzie A4 w kierunku Opola. Zaczęły się tam prace przy rozbudowie dwóch obiektów. Zator ma ponad 15 kilometrów. 📢 Kolejne lodowisko w Opolu. Zbudowano je przed galerią handlową w centrum miasta. Kiedy otwarcie? Przed centrum handlowym "Solaris" na placu Kopernika w Opolu rozłożone zostało lodowisko, które ma być atrakcją dla klientów galerii ale nie tylko.

📢 Mina w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu. Na miejsce przyjechali saperzy z Brzegu Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej opolskiej policji ustalają teraz, skąd się ona wzięła w szkole przy ul. Małopolskiej. 📢 Przy LZS-ie Piotrówka był wielki znak zapytania, ale idzie mu całkiem nieźle Postawa LZS-u Piotrówka przed startem sezonu BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej była owiana dużą tajemnicą. Klub miał problemy, ale dość umiejętnie sobie z nimi poradził.

📢 Remont Stawku Zamkowego w Opolu. Atrakcja turystyczna miasta odzyskuje blask. Robotnicy zakończyli betonowanie niecki Koszt przebudowy Stawku Zamkowego w Opolu wyniesie blisko 7 milionów złotych, z czego 5 milionów to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2024 roku. 📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra. Tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy. 📢 Grzegorz Krychowiak - tak mieszka i żyje na co dzień. Piłkarz lubi luksus i ekstrawaganckie stroje Grzegorz Krychowiak po zaliczeniu meczu numer 100 w reprezentacji Polski ogłosił dzisiaj zakończenie reprezentacyjnej kariery. Piłkarz ma luksusowe apartamenty m.in. w Paryżu i Atenach, wcześniej mieszkał także w Sewilli i Moskwie. Zawsze wybiera luksusowe wnętrza, sporo miejsca musi być na garderobę. Tak mieszkają i żyją na co dzień Grzegorz Krychowiak i jego żona Celią Jaunat.

📢 Ktoś tutaj chyba odleciał. Tak wyglądają największe absurdy drogowe w Polsce Drogowcom niekiedy brakuje wyobraźni. Ustawione przez nich znaki w najlepszym razie przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Niekiedy przed szereg wychodzą także budowlańcy, którzy stawiają na drogach rozmaite "przeszkody". Zebraliśmy dla was najbardziej szokujące zdjęcia z naszych ulic. 10.11.2023. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną pilotką i córeczkami. Zobacz, jaki się urządzili w domu pod Warszawą. Zajrzyj do ich przytulnego gniazdka Szymon Hołownia z żoną, córkami i Grafitem mieszka w przytulnym domu pod Warszawą. Wiele osób nadal kojarzy polityka z programem „Mam talent”, który prowadził w duecie z Marcinem Prokopem. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni nieopodal stolicy. Nie zabrakło w nim miejsca dla ukochanego pupila i stosu książek. Zobacz, jak na co dzień żyje Szymon Hołownia z żoną, która jest pilotką myśliwców.

📢 Parlament Europejski uchylił immunitet czworgu eurodeputowanym PiS. Decyzja na podstawie oskarżeń skazanego w Polsce przestępcy Parlament Europejski w czwartkowym głosowaniu zdecydował o uchyleniu immunitetu europosłom PiS: Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Podstawą było oskarżenie czworga polityków o nawoływanie do nienawiści przez skazanego prawomocnym wyrokiem w Polsce za malwersacje finansowe i poszukiwanego przez policję lewicowego aktywistę Rafała Gawła. 📢 Ostrzeżenia GIS! 9.11.2023 Bakterie w produktach wycofanych ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 9.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 9.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu. 📢 Tak dziś wygląda tajna jednostka wojsk Układu Warszawskiego. Zamieniła się w ruinę Baza powstała w latach 60. minionego wieku pomiędzy Zimną Wódką a Olszową w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Przez około 30 lat był wielką tajemnicą, a obiekt był ściśle strzeżony. Po upadku PRL baza straciła jednak na znaczeniu. Po opuszczeniu przez wojsko zaczęła popadać w ruinę.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo! 📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 9.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Te osoby nie trafią do wojska. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii w 2023 r.? Powołania do wojska w 2023 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.?

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Żydowski cmentarz w Białej. Ruszą pierwsze prace przy odbudowie słynnego zabytku. Na początek rekonstrukcja bramy wjazdowej Gmina Biała dostała rządowe finansowanie do remontu konserwatorskiego zniszczonej XVIII wiecznej bramy wjazdowej na teren dawnego cmentarza żydowskiego. To największa na Opolszczyźnie żydowska nekropolia, którą odwiedza coraz więcej turystów.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 9 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 9 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 9.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Dżony, czyli czworonożny funkcjonariusz policji w Kluczborku, żegna się ze służbą. Służył w policji 10 lat Pies służbowy Ikar, prywatnie nazywany „Dżonym” po dziesięciu latach służby w kluczborskiej komendzie przeszedł na zasłużoną psią emeryturę.

📢 Opole+ to aplikacja, która ułatwi życie mieszkańcom Opola. Będzie można zamówić książkę, kupić bilet na basen czy naleźć miejsce parkingowe Gotowa jest już nowa aplikacja Opole+, która ma na celu ułatwienie życia mieszkańcom Opola poprzez zintegrowanie różnych usług miejskich w jednym miejscu. Teraz bez konieczności używania wielu różnych aplikacji będzie możliwe zakupienie biletów wstępu do miejskich instytucji, biletów parkingowych czy umówić się do lekarza. 📢 Masz jaja? Idź na profilaktyczne bezpłatne badania mężczyzn w galeriach handlowych Solaris i Karolinka w Opolu Już w najbliższy piątek (10 listopada) w godzinach 15:00 – 19:00 w galerii handlowej Solaris w Opolu specjaliści urolodzy z Kliniki Nova przeprowadzą bezpłatne badania USG hąder. Badania są bezpłatne i nie trzeba się na nie wcześniej zapisywać. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie „Masz jaja idź na badanie”.

📢 Przebudowa ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu. Wyremontują jezdnię, poprawią bezpieczeństwo, zbudują zatokę autobusową W piątek (10 listopada) rozpoczyna się przebudowa ulicy 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu. Piesi i kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Inaczej pojadą też autobusy. Tak będzie do połowy grudnia.

📢 Konkursu kulinarny „Smaki Górnej Prosny 2” został rozstrzygnięty 📢 Mieszkańcy już nigdy tu nie wrócili. Ruiny wsi przy polsko-czeskiej granicy kryją tajemnice Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Sesja fotograficzna finalistek konkursu Polska Miss 2023. Wśród nich Natalia Żołnieruk z Opola [ZDJĘCIA] Kandydatek do tytułu najpiękniejsze Polki było ponad 8 tysięcy. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 kandydatek. Wśród nich jest jedyna reprezentantka Opolszczyzny - jest nią Natalia Żołnieruk z Opola. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu już 25 listopada. 📢 Horoskop na pierwsze pół roku 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 To twój HOROSKOP na czwartek 9 listopada 2023 r. W tym wąskim gronie znaków znajdzie się jeden DUŻY pechowiec Horoskop dzienny na czwartek 9 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. 📢 Jazzobranie 2023 w Oleśnie. To było kubańskie szaleństwo. Gwiazdą wieczoru Alfredo Rodriguez Trio [wideo, zdjęcia] Ponad trzy godziny koncertu, dwa bisy i Olesno jak Kuba - tak wyglądał Jazzobranie 2023 w Oleśnie. Nawet Marcin Kydryński jest zachwycony festiwalem organizowanym w niespełna 10-tysięcznym miasteczku.

📢 „Sami swoi. Początek”. Tak prezentują się młodzi Kargul i Pawlak! Dorównają oryginałowi? To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Kto zaczął? Jaka jest geneza opowieści, która bawiła Polaków przez lata? Tego dowiemy się z filmu „Sami swoi. Początek”. Prequel kultowej trylogii reżyseruje Artur Żmijewski. W rolach Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula Adam Bobik i Karol Dziuba. Film wejdzie do kin 16 lutego 2024 roku. Prezentujemy pierwszy teaser komedii. 📢 Zott Polska wybuduje największą farmę fotowoltaiczną w Opolu. Prace ruszą za kilka dni Inwestycja powstanie na terenie zakładu przy ulicy Chłodniczej w Opolu. Wybuduje ją spółka MEB Technical, z którą firma Zott w poniedziałek (6 listopada) podpisała umowę w tej sprawie. 📢 7 ciekawych i pięknych wsi w Łódzkiem. Odkryj zachwycające propozycje na krótkie wycieczki dla całej rodziny Województwo łódzkie to niesamowicie charakterystyczna część Polski, kojarzona z dawnymi fabrykami i branżą filmową. Niewielu wie, że region może pochwalić się również wieloma innymi wspaniałościami. Niektóre z nich zlokalizowane są na terenie niewielkich wsi, które mogą być świetnymi kierunkami na relaksujące wycieczki dla wielu mieszkańców dużych miast.

📢 Joe Lando, czyli Sully z „Dr Quinn” podbijał kobiece serca. Zobacz, jak teraz wygląda serialowy przystojniak Joe Lando w latach 90. był ulubieńcem Polek. Jako Byron Sully w serialu „Dr Queen” przyciągał przed telewizory zarówno wnuczki, jak i mamy oraz babcie. Przystojny Indianin o pięknej sylwetce, błękitnych oczach i długich włosach czarował również charakterem. Jego postać opiekuńczego i zaradnego partnera serialowej lekarki przyniosła mu sławę na wiele lat. Zobacz, jak się zmienił! 📢 Przebudowa drogi krajowej nr 46 na pograniczu województw opolskiego i dolnośląskiego. Prace zakończone. Teraz jeździmy po betonie Kierowcy mogą już korzystać z rozbudowanego sześciokilometrowego odcinka obwodnicy Kamienicy w powiecie nyskim. Drogowcy wzmocnili konstrukcję drogi, ułożyli nową nawierzchnię jezdni, przebudowali skrzyżowania i poprawili bezpieczeństwo ruchu. 📢 Ludzie mówią, że w tym lesie dzieją się dziwne rzeczy. Niektóre opowieści przerażają To jedno z najbardziej fascynujących, ale i tajemniczych miejsc na Opolszczyźnie. Owiane wieloma legendami. Jedna z nich mówi o pojawianiu się tam tajemniczej kobiety z dziecięcym wózkiem. Takich historii o lesie przy polsko-czeskiej granicy jest dużo więcej.

📢 Te zdjęcia miały nigdy nie wypłynąć. Widać na nich, jak bawili się wpływowi gangsterzy 9.11.2023 Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka. 9.11.2023. 📢 Wypadek na DK11 w Glinicy. Dwóch mężczyzn zginęło. Sąd w Lublińcu wydał wyrok dla sprawców? Na początku listopada lubliniecki sąd wydał wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego z 2021 roku, w którym zginęło dwóch pracowników naprawiających oświetlenie i sygnalizator na DK11 w Glinicy. Czy podejrzanych, których wytypowano w toku postępowania, spotka kara?

📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna HOROSKOP finansowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła co stanie się z Waszymi dochodami, oszczędnościami i planami zawodowymi. To będzie niezwykle ciekawy rok!

📢 Starosta namysłowski z PiS stracił stanowisko. Władzę w powiecie przejmuje opozycja. W tle afera z kradzieżą 800 tysięcy zł ze starostwa 12 z 17 radnych powiatowych opowiedziało się za odwołaniem ze stanowiska starosty namysłowskiego Konrada Gęsiarza z PiS. Konieczne do tego były głosy radnych z PSL, którzy tworzyli z PiS koalicję rządzącą. Teraz władzę w powiecie przejmuje opozycja, a nowym starostą – jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie - zostanie przedstawiciel ludowców. 📢 Tir uderzył w barierki na obwodnicy Opola. Kierujący pojazdem mężczyzna trafił do szpitala. Na miejscu strażacy, policja i ZRM Na obwodnicy Opola doszło do zdarzenia, w którym kierujący samochodem ciężarowym, jadący od strony autostrady, w kierunku Częstochowy, zjechał na przeciwny pas ruchu i wjechał w bariery. Mężczyzna został zabrany do szpitala.

📢 Wypadek kolejowy w Kluczborku. Pociąg osobowy potrącił młodą kobietę W środę (8 listopada) rano w Kluczborku pociąg osobowy potrącił 15-letnią dziewczynę. Do zdarzenia doszło około godzin. 10:20 przy ulicy Strzeleckiej w Kluczborku, czyli w kierunku Chocianowic. Pociąg jechał z Kluczborka do Lublińca. 📢 Gwardia Opole wznowi rozgrywki Orlen Superligi pod zmienioną nazwą Piłkarze ręczni Gwardii Opole w trakcie trzytygodniowej przerwy od rozgrywek Orlen Superligi zyskali sponsora tytularnego. Została nim firma Corotop.

📢 Jeden z najpiękniejszych ośrodków turystycznych w Polsce jest na Opolszczyźnie Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie jest jednym z najlepszych i najbardziej utytułowanych campingów w Polsce. W tym roku po raz kolejny otrzymał tytuł Mister Camping. 📢 Budowa nowego gmachu Politechniki Opolskiej. "Lipsk" zmienia oblicze. Budynek jest już oszklony. Kiedy przyjmie studentów? W budynku przy ul. Sosnkowskiego w Opolu będą się mieścić wydziały: inżynierii produkcji i logistyki oraz ekonomii i zarządzania Politechniki Opolskiej.

📢 Brzydka siedziba sanepidu i drogówki w Strzelcach Opolskich przejdzie generalny remont Jeden z najbrzydszych budynków w Strzelcach Opolskich przejdzie kompleksowy remont. Chodzi o siedzibę sanepidu i strzeleckiej drogówki, która znajduje się przy ul. Piłsudskiego. Ze ścian płatami odpadała farba, a dach wymagał generalnego remontu.

📢 Horoskop dzienny na środę 8 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 8 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 8.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 To koniec wysokich zwrotów i dopłat za ogrzewanie mieszkań w opolskich miastach. Spółdzielnie zmieniły zasady rozliczania ciepła W tym sezonie grzewczym skończą się wysokie niedopłaty lub zwroty za korzystanie z ogrzewania w mieszkaniach. Spółdzielnie mieszkaniowe musiały zmienić zasady, by uśrednić rachunki lokatorów.

📢 Horoskop zawodowy na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP zawodowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop zawodowy na 2024 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Do tych ludzi już niedługo wróci dobro. Horoskop karmiczny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała.

NASZA LOTERIA Tylko jedno słowo dzieli Cię od wygranej w naszej loterii. W finale czeka aż 250 000 złotych! Wyślij teraz SMS!

📢 Galeria handlowa Ozimska Park w Opolu jest już prawie gotowa. Wielkie otwarcie jeszcze w listopadzie! Wiemy, kiedy dokładnie Na terenie galerii Ozimska Park u zbiegu ulic Ozimskiej i Sandomierskiej w Opolu będzie kilkadziesiąt sklepów, market spożywczy i budowlany, restauracje, klub fitness, apteka a nawet przychodnia. 📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie? Poznaj wskazówki opolskiego profesjonalnego grzyboznawcy W naszych lasach wysypało grzybami. Jest mokro i stosunkowo ciepło, a to sprawia, że grzybów jest bardzo dużo. O czym pamiętać podczas wyprawy na grzyby i gdzie na Opolszczyźnie można odbyć udane grzybobranie mówi nam Sabina Dąbrowska vel. Grzybowa, dyplomowany grzyboznawca. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej tegorocznych zbiorów. 📢 Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe okazje. Zebraliśmy najlepsze oferty. Oto, co sprzedaje armia Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, meble, kosiarki i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje!

📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie!

📢 Wyprzedaże w wojsku. Można kupić łódki, samochody, materiały budowlane, narzędzia i wiele innych rzeczy w atrakcyjnych cenach 4.07.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, łodzie oraz materiały budowlane. Do tego dochodzą: drewno opałowe, instrumenty muzyczne czy odzież. Sprawdź najlepsze okazje! 4.07.2023 r. 📢 Najpiękniejsze nastolatki w Polsce. Finalistki konkursu Polska Miss Nastolatek 2022. Wśród nich Julia Kuszewicz z Opola [ZDJĘCIA] Polską Miss Nastolatek 2022 została natomiast 18-letnia Kalina Kosikowska z Bzowa (Kujawsko-Pomorskie). Tytuł I Polskiej Wicemiss Nastolatek otrzymała Julia Kuszewicz, 18-letnia maturzystka z Opola! Szukajcie jej na zdjęciach z numerem 21.

📢 Polska Miss 2022. Karolina Niekłań zdobyła główny tytuł. Zobaczcie zdjęcia z koronacji nowej miss W ostatni weekend poznaliśmy zwyciężczynie konkursu Polska Miss! Uroczysta gala odbyła się w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 300 tysięcy złotych. Wygrała Karolina Niekłań.

